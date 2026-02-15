Cuba va amâna târgul anual de trabucuri din cauza penuriei de combustibil
Cuba va amâna târgul anual de trabucuri de renume mondial din acest an din cauza penuriei de combustibil cauzate de embargoul petrolier impus de SUA, au anunțat sâmbătă organizatorii citați de Euronews. Insula se confruntă cu întreruperi lungi de curent electric în ultimele săptămâni. Într-o declarație oficială, organizatorul târgului și monopolul global asupra vânzărilor de […] © G4Media.ro.
Mii de oameni s-au adunat în sprijinul fostului rege al Nepalului și cer revenirea la monarhie # G4Media
Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l întâmpina și a cere restaurarea monarhiei abolite în această țară din Himalaya, transmite publicația Asahi. Gyanendra Shah a salutat mulțimea entuziastă de pe acoperișul mașinii sale, în timp ce sute de polițiști în echipament anti-revoltă se străduiau […] © G4Media.ro.
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campionii turneului de dublu mixt WTT Star Contender Chennai # G4Media
Perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a fost încoronată campioana probei de dublu mixt din cadrul WTT Star Contender Chennai, duminică dimineață, în fața favoriților numărul patru. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, locul 13 mondial și favoriții din linia a doua a turneului, au administrat o lecție de tenis de masă cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (locul […] © G4Media.ro.
Reacția lui Cristi Chivu după victoria din nebunescul Derby d’Italia: „Nici astăzi echipa nu mi-a plăcut” / Despre eliminarea lui Kalulu: „Mâinile trebuie ținute acasă” # G4Media
Inter Milano a bifat poate că prima victorie cu un club mare din Serie A de la venirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică, sâmbătă seara, în succesul nerazzurrilor cu Juventus într-un Derby D’Italia absolut nebun. Cambiaso (Juventus) a fost protagonistul primei jumătăți de repriză cu gol și autogol, înainte ca centralul partidei să creeze […] © G4Media.ro.
Primul anuar al Bucureștiului: Câți oameni trăiau în capitală în 1895, câți erau ”imposabili” și când a fost depășit milionul de locuitori # G4Media
Autorii primului anuar statistic al Bucureștiului raportau, acum peste 130 de ani, rezultatul foarte satisfăcător din punct de vederea fiscal al recensământului, care a scos la iveală un număr semnificativ de locuitori care se încadrau în categoriile de persoane impozabile, transmite Mediafax. Ideea unui anuar statistic al Bucureștiul s-a concretizat în ultimii ani ai secolului […] © G4Media.ro.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică dimineaţa atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone din judeţele Braşov, Prahova, Dâmboviţa. Caraş-Severin şi Hunedoara, valabile până la ora 12:00, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, în zona de munte a judeţelor Braşov, Prahova şi Dâmboviţa, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala vânt […] © G4Media.ro.
Un măr pe zi ține doctorul departe, dar care sunt celelalte fructe sănătoase pe care ar trebui să le consumăm? Și cum variază beneficiile lor? Euronews Health selectează cele mai bune. Vibrante, dulci și răcoritoare, fructele sunt cunoscute drept bomboanele naturii. Și cireașa de pe tort? Sunt și bune pentru sănătate. Bogate în vitamine și […] © G4Media.ro.
Dintre statele membre ale Uniunii Europene, doar România, Bulgaria, Lituania, Polonia și Slovacia nu recunosc prin legislație nicio formă de parteneriat civil (nici pentru cuplurile heterosexuale, nici pentru cele de același sex). Consideri că România ar trebui să legalizeze parteneriatul civil? Răspunde la sondajul G4Media: Loading… Context: În anul 2023, CEDO a condamnat România pentru […] © G4Media.ro.
Cât de periculoasă poate fi cafeaua pentru inimă și, mai ales, câte cafele putem bea într-o zi? / Răspunsul medicului cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu # G4Media
Mulți dintre noi s-au întrebat măcar o dată dacă nu cumva beau prea multă cafea și dacă acest obicei ar putea afecta inima. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiologie și medicină internă, explică pentru G4Food cât de periculoasă este, în realitate, cafeaua pentru inimă și câte cești pot fi consumate zilnic fără riscuri. „De-a lungul […] © G4Media.ro.
Programul de duminică al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # G4Media
Sportivii români vor concura duminică, 15 februarie, în patru probe diferite la Jocurile Olimpice de iarnă ediția Milano Cortina 2026. Prima care intră în concurs este Sofia Moldovan, care va lua startul la schi alpin, proba de slalom uriaș în prima manșă de la ora 11:00. Manșa a doua va avea loc de la 14:30. […] © G4Media.ro.
Schimbarea la față pentru Teodosie: De ce a început arhiepiscopul Tomisului să vadă UE în loc de Rusia și să ia distanță momentan de George Simion / Câteva explicații # G4Media
Teodosie și-a schimbat semnificativ atitudinea și retorica, ba în unele cazuri radical, de la începutul acestui an. Prima schimbare majoră care a nedumerit opinia publică a fost imnul Uniunii Europene care a răsunat la Boboteaza din 2026, sărbătoarea-simbol cu care arhiepiscopul Tomisului se identifică public de ani de zile. În cel mai recent exemplu, din […] © G4Media.ro.
Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare # G4Media
O mare putere europeană plănuiește să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump în calitate de țară observatoare, transmite Mediafax. Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare, a anunțat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, relatează DPA. Meloni a descris invitația venită din […] © G4Media.ro.
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Pacific, în cooperare cu SUA # G4Media
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu Statele Unite, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud, relatează duminică AFP, citat de Agerpres. Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce […] © G4Media.ro.
Paradoxul lui Sanae Takaichi: “Doamna de fier” a Japoniei care i-a cucerit pe tinerii niponi în timp ce omagia criminali de război # G4Media
Partidul Liberal Democrat (Liberal Democratic Party, sau LDP) al Japoniei condus de Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă funcția de premier a țării, a câștigat, săptămâna trecută, alegerile parlamentare anticipate și a obținut un rezultat istoric: o supermajoritate în Camera Reprezentanților, camera inferioară a Dietei Naționale a Japoniei. Este o victorie surprinzătoare pentru un politician […] © G4Media.ro.
Barack Obama, despre Trump și SUA: ”Spectacol de clovn pe rețelele de socializare și la televizor / Nu este America în care credem și vom rezista” # G4Media
Un fost președinte american a criticat dur Administrația Trump, transmite Mediafax. El s-a referit la operațiunile ICE pe care le-a comparat cu cele dintr-o dictatură. De asemenea, s-a referit la discursul politic ca la un spectacol de clovni. Fostul președinte american Barack Obama a condamnat operațiunile din Minnesota ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal […] © G4Media.ro.
Record de români în Bulgaria, aproape un milion de turiști au vizitat țara vecină în 2025 / Creștere cu 51% față de perioada dinainte de pandemia COVID-19 # G4Media
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică citate de Novinite. Aproape un milion de înnoptări în unitățile de cazare din Bulgaria au fost înregistrate din partea turiștilor din România, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu 2024. Acest prag reprezintă cel […] © G4Media.ro.
Viktor Orban, discurs delirant înainte de alegeri, cu opoziția pe primul loc în sondaje: ”Cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles / Adevărata amenințare nu este Rusia, ci UE” # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, sâmbătă, că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, transmite Mediafax. Orban a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției, cu două luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, acuză premierul ungar […] © G4Media.ro.
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP, citată de Agerpres. Parchetul a precizat că analiza ar putea viza „infracţiuni de diverse naturi, în special cu caracter […] © G4Media.ro.
Zelenski anunță că Ucraina este pregătită pentru alegeri prezidențiale dacă se va declara armistițiu timp de două luni # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni, transmite Mediafax. Prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se […] © G4Media.ro.
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare. O primă parte a investiției a fost anunțată duminică. Investiția este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia, cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific, transmite Mediafax. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat duminică o investiție inițială de peste […] © G4Media.ro.
Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen: ”Nu mai putem trata o problemă, așteptând ca celelalte să dispară„ # G4Media
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în fața mai multor crize simultan, transmite Mediafax. Într-o declarație făcută recent, șefa guvernului danez a avertizat că lumea de dinainte „nu se va mai întoarce” și că abordarea tradițională, în care se gestionează […] © G4Media.ro.
Traficul rutier este afectat de ceață în Moldova și Muntenia / Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe # G4Media
Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia, transmite Mediafax. Este avertismentul autorităților lansat duminică dimineața. De asemenea, circulația este îngreunată pe DN6 în urma unui incident. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică dimineață, „traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 6 Caransebeș – Orșova, în apropierea […] © G4Media.ro.
Analiști prevăd probleme ”economice și militare severe” în Rusia / Putin ar putea fi forțat să își schimbe obiectivele de război și să inițieze negocieri concrete # G4Media
Analiștii prevăd că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi în curând forțat să își schimbe obiectivele de război. Asta deoarece Rusia se confruntă cu „probleme economice și militare severe”, transmite Mediafax care citează Sky News. Vladimir Putin ar putea fi forțat să își revizuiască cererile privitoare la finalul războiului din Ucraina, pe măsură ce […] © G4Media.ro.
Măcel în Sudan: Cel puțin 6.000 de oameni au fost omorâți în trei zile, anul trecut, arată un raport ONU # G4Media
Cel puțin 6.000 de oameni au fost omorâți în trei zile în Sudan. ONU anunță că măcelul a avut loc anul trecut în timpul asediului asupra unui oraș, transmite Mediafax. Țara africană este de mai mulți ani cuprinsă de un război între armată și un grup paramilitar. Cel puțin 6.000 de persoane au fost ucise […] © G4Media.ro.
Ministra de Externe Oana Țoiu, la Conferința de Securitate de la Munchen: E necesară utilizarea finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO, transmite Agerpres.ro. „Astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru „Implicaţiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al […] © G4Media.ro.
Fiul şahului înlăturat din Iran în 1979, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului lui Khameni # G4Media
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o „tranziţie” în Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului, relatează AFP, citată de Agerpres. În timp ce Washingtonul se pregăteşte să trimită un al doilea portavion în Golf, Reza Pahlavi, o figură a opoziţiei iraniene care trăieşte […] © G4Media.ro.
Cel mai lung zbor fără escală ține aproape 19 ore. Ce primesc pasagerii la bord pe ruta JFK New York – Singapore Changi # G4Media
Cel mai lung zbor fără escală din lume ține aproape 19 ore. Avionul leagă două metropole din America de Nord și Asia. Pasagerii au la bord servicii de lux, transmite Mediafax. Cel mai lung zbor fără escală din lume ruta este operat de compania Singapore Airlines, potrivit Express. Ruta dintre aeroporturile JFK New York și […] © G4Media.ro.
Maia Sandu cere o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un interviu Deutsche Welle România: ”Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat” # G4Media
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru DW (România) că este nevoie de o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: ”Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, spune președinta Republicii Moldova. ”Așa cum este o coaliție a voinței ca să ajute Ucraina, așa ar trebui să existe o […] © G4Media.ro.
Nivelul de umiditate din Franţa nu a fost niciodată atât de ridicat din 1959, de când se înregistrează date: ”Solurile nu mai absorb precipitaţiile”, spun specialiștii # G4Media
Nivelul de umiditate din Franţa nu a fost niciodată atât de ridicat de la debutul înregistrării acestor date, în 1959, ceea ce înseamnă că solurile nu mai absorb precipitaţiile, „alimentând în permanenţă inundaţiile actuale”, transmite sâmbătă agenţia EFE, citată de Agerpres. „Solurile şi-au pierdut complet capacitatea de absorbţie. De aceea, dacă plouă, apa ajunge direct […] © G4Media.ro.
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice, cere o inițiativă legislativă a USR # G4Media
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu paginile şi serviciile online ale instituţiilor publice, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al USR, proiectul prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) – un set de reguli […] © G4Media.ro.
Ciolacu, a doua apariție publică sâmbătă: Cu ambasadorul Arabiei Saudite și la Târgul de Turism al României / Fostul șef și premier PSD, în campanie de imagine de câteva săptămâni # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, s-a aflat, sâmbătă, la a doua apariție publică. Ciolacu a postat un mesaj și fotografii de la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo, spunând că a fost prezent pentru a-și promova județul pe care îl conduce. În același mesaj, Ciolacu l-a atacat […] © G4Media.ro.
Zelenski transmite că Ucraina vrea în continuare rachetele Taurus din Germania, cu rază de acțiune de 500 km / Fostul cancelar Scholz i-a respins cererea de teamă că războiul ar putea escalada # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat sâmbătă interesul ţării sale pentru rachetele de croazieră germane Taurus, în contextul în care invazia rusă din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, relatează dpa, citată de Agerpres. Întrebat pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen dacă Ucraina are nevoie de rachete, care au o rază […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca banii din asigurările de sănătate obligatorii să meargă și la case private, pentru a sparge monopolul CNAS / Despre absolvenții de Medicină care ar trebui să lucreze în România: „Profesia este reglementată la nivelul UE” # G4Media
Ministrul Sănătății a declarat, sâmbătă, pentru G4Media că vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă o concurență între mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private. Măsura este considerată necesară în cadrul reformării modului de finanțare a sistemului de sănătate din România, susține Alexandru Rogobete. „Faptul că […] © G4Media.ro.
Berlinala 2026: Cum apelează cineaştii la inventivitate pentru a relata poveşti din ţările în care nu pot turna filme # G4Media
Berlinala promite să ofere o fereastră către cinematografia din toate colţurile lumii. Însă, în anumite regiuni ale lumii, turnarea filmelor se dovedeşte complicată, chiar imposibilă, obligându-i pe cineaşti să-şi dubleze creativitatea pentru a relata poveşti din ţările lor, transmite sâmbătă AFP, citată de Agerpres. Proiectat în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, joi, […] © G4Media.ro.
VIDEO | Ce au în comun pacienții cu obezitate? Dr. Daniela Stegaru: „Cuvântul cel mai important este dezorganizare” # G4Media
Dr. Daniela Stegaru, medicul de diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat la emisiunea Fântâna de Sănătate realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, de ce lipsa de organizare duce, adesea, la un stil de viață dezordonat și, implicit, la obezitate. „Pacienții ajung să aibă probleme de greutate, dincolo de background-ul genetic pe care nu […] © G4Media.ro.
Controversatul Liviu Alexa, cu serie de procese pentru calomnie și defăimare, din care multe pierdute, promovat de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, din subordinea Consiliului Județean condus de liberalul Alin Tișe / Fost șef PSD Cluj, acum apropiat de propagandiștii pro-ruși # G4Media
Controversatul Liviu Alexa, care se autointitulează jurnalist și a fost obligat de instanțe, de-a lungul timpului, să plătească mai multe despăgubiri pentru calomnii și defăimare, este promovat de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Instituția, care se află în subordinea Consiliului Județean Cluj condus de Alin Tișe (PNL), găzduiește o expoziție (12-22 februarie) cu tablourile lui […] © G4Media.ro.
Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi a elevilor, după ajustarea semafoarelor # G4Media
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor, transmite Mediafax. Debutul perioadei de vacanță aduce, ca în fiecare an, o creștere semnificativă a traficului spre ieșirile din țară. Deși intrarea […] © G4Media.ro.
CSM București, victorie mare cu Ferencvaros și este tot mai aproape de calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor # G4Media
CSM București a izbutit o victorie mare sâmbătă după-amiază cu Ferencvaros, scor 35-30, în deplasare, ceea ce o propulsează pe locul doi și îi oferă șansa unei calificări directe în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Bucureștencele au condus 17-15 la pauză și 18-15 în actul secund pentru a stabili scorul final de 35-30. La […] © G4Media.ro.
Peste 200.000 de persoane participă la un protest în München împotriva conducerii Iranului # G4Media
Aproximativ 200.000 de persoane au participat sâmbătă la München la o manifestație împotriva guvernului iranian, a declarat poliția, în timp ce liderii mondiali se adunau pentru o Conferința de Securitate, transmite Mediafax. Protestatarii s-au adunat în parcul expozițional Theresienwiese din München, denunțând conducerea Republicii Islamice Iran în urma represiunii sangeroase a protestelor naționale din ianuarie, […] © G4Media.ro.
VIDEO Cristian Ghinea povestește cum a fost refuzat de Bolojan când i-a propus să vină în USR, prin ”2022-2023” / Senatorul USR spune că a făcut un efort să se întâlnească cu el la 7 dimineața # G4Media
Senatorul USR Cristian Ghinea povestește, în podcastul ”Comunitatea Liberală”, cum l-a sunat pe actualul premier Ilie Bolojan pentru a-l invita să se alăture USR, dar acesta a refuzat spunând că e de multă vreme în PNL și nu vrea să plece din partid. „Când era pe la începutul guvernării ăsteia PSD-PNL l-am sunat pe Bolojan […] © G4Media.ro.
A fost vorba de o crimă, o înmormântare, un accident sau chiar un sacrificiu religios? Aproximativ 60 de cadavre găsite în mlaștinile din Germania povestesc întâmplări din trecutul îndepărtat. Unele detalii sunt uimitoare, iar știința nu a avut întotdeauna dreptate, relatează Euronews. Copilul din Windeby, bărbatul din Dahmendorf, craniul din Osterby – toți au un […] © G4Media.ro.
Româncele și-au aflat adversarele de la Dubai: Jaqueline și Ruse, dueluri cu Mboko și Navarro / Cîrstea, meci accesibil cu Sasnovich # G4Media
Două dintre cele trei românce prezente la al doilea turneu WTA 1000 al sezonului vor debuta cu meciuri tari pe tabloul principal al competiției. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse luptă cu tenismene din vârful ierarhiei, în timp ce Sorana Cîrstea are de jucat cu o sportivă din calificări. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au de […] © G4Media.ro.
Când e frig afară, ziua scurtă și stai mai mult timp în casă, câteva gadgeturi smart îți pot aduce mai mult confort, relaxare de calitate, aer mai sănătos și un somn mai liniștitor. În plus, te pot ajuta să faci economii la consumul de energie. Află cum, din noul episod din serie Tech Trends. Filmare: […] © G4Media.ro.
Copleșitoare, chinuitoare, devoratoare: această formă puțin cunoscută de dorință romantică poate avea un impact devastator, relatează BBC. Tom Bellamy, un neurobiolog, era fericit căsătorit când a început să nutrească sentimente pentru o colegă de serviciu. Își iubea soția. Nu voia să înceapă o relație romantică cu colega, nici măcar nu i-a mărturisit sentimentele sale. Și totuși, […] © G4Media.ro.
Fostul premier și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit cu ambasadorul Arabiei Saudite în România, Mohammed Abdulghani M. Khayat, a anunțat fostul șef PSD într-o postare pe Facebook. Ciolacu susține că au discutat despre „investiții posibile în județul Buzău și despre contextul internațional actual, inclusiv evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde Arabia […] © G4Media.ro.
Bucureștiul va avea semaforizare controlată de inteligență artificială / 52 de milioane de euro pentru modernizarea a 580 de intersecții # G4Media
Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală. Investiția este estimată la 51,9 milioane de euro și urmează să fie finanțată din fonduri europene nerambursabile. Proiectul are ca obiectiv reducerea blocajelor din trafic, scăderea nivelului de poluare și prioritizarea transportului public. Sistemul va funcționa integrat și va […] © G4Media.ro.
Deputatul romilor, scrisoare deschisă către Alex Florența și Cătălin Predoiu despre violența din online care ”devine reală”: ”Asistăm pasivi la fenomen” # G4Media
Nicolae Păun, deputat și reprezentant al romilor, solicită Procurorului General și ministrului de Interne să acționeze pentru oprirea fenomenului violențelor generate de calomnii și insulte în mediul online, transmite Mediafax. Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a transmis o scrisoare […] © G4Media.ro.
