UMF Iași marchează anul Brâncuși prin evocarea legăturii sale cu Institutul de Anatomie

09:50

Un sindicat al grefierilor arată că, judecătorul Bogdan Mateescu, candidat pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, ar fi provocat un scandal la Tribunalul Vâlcea, instanță pe care a condus-o până în 2025. Mateescu ar fi agresat verbal o grefieră și a împins-o pe ușă, afară din birou. „În cursul zilei de azi, […] Articolul De la acuzații de hărțuire la evaluarea eticii magistraților. Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de agresarea unei grefiere de la Tribunalul Vâlcea apare prima dată în PRESShub.