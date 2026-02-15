Stellantis reintroduce motoarele diesel pentru mai multe mărci, datorită cererii crescute
Automarket.ro, 15 februarie 2026 11:50
Perioada în care mașinile cu motoare diesel dominau vânzările în Europa a apus de multă vreme. După scandalul Dieselgate, izbucnit în 2015, mulți clienți au început treptat să se îndepărteze de acest motor și să se reorienteze către motoare pe benzină sau propulsoare hibride. Drept consecință, unii producători și-au redus drastic oferta de motoare diesel, iar alții au renunțat definitiv la dezvoltarea acestui motor.Însă, în...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum o oră
11:50
Stellantis reintroduce motoarele diesel pentru mai multe mărci, datorită cererii crescute # Automarket.ro
Perioada în care mașinile cu motoare diesel dominau vânzările în Europa a apus de multă vreme. După scandalul Dieselgate, izbucnit în 2015, mulți clienți au început treptat să se îndepărteze de acest motor și să se reorienteze către motoare pe benzină sau propulsoare hibride. Drept consecință, unii producători și-au redus drastic oferta de motoare diesel, iar alții au renunțat definitiv la dezvoltarea acestui motor.Însă, în...
Acum 2 ore
10:50
Ieri
11:00
Constructorul german pregătește o ofensivă de amploare. Conform noului plan, Mercedes-Benz va lansa nu mai puțin de 16 modele noi până la finalul lui 2026 și va lansa aproape la fel de multe modele noi și în 2027. Dintre toate modelele noi care urmează să-și facă apariția, 7 dintre ele vor fi prezentate în următoarele 3 luni.Majoritatea modelelor noi vor avea motoare termice, însă vor exista și câteva lansări de modele electrice noi și...
10:40
Prima sesiune oficială de teste de Formula 1 din Bahrain a ajuns la final. După 3 zile lungi în care echipele au adunat date importante despre noua generație de monoposturi, Kimi Antonelli se poate lăuda cu cel mai bun timp stabilit pe parcursul celor 3 zile. În ultima zi de teste, italianul de la Mercedes a stabilit un timp de 1 minut și 33.669 secunde pe circuitul din Bahrain. Totodată, Antonelli a bifat 61 de tururi în ultima zi din prima sesiune oficială. Mercedes...
13 februarie 2026
18:40
17:50
Pentru a stimula vânzările pe piața internă, dar și pentru a face față competiției, mai mulți producători chinezi au vândut modele cu prețuri mai mici decât costurile de producție. Această practică va fi de acum înainte interzisă, deoarece guvernul de la Beijing a introdus noi directive care spun că producătorii chinezi nu mai au voie să vândă mașini cu prețuri mai mici decât costurile de producție. Costurile de producție includ...
15:10
Grupul Renault pare să-și reorganizeze semnificativ activitățile în motorsport. După ce Dacia a anunțat că se va retrage din competițiile de rally-raid la finalul anului, acum a venit și rândul celor de la Alpine să părăsească o competiție importantă. Mai exact, este vorba despre Campionatul Mondial de Anduranță, care include și cea mai importantă cursă de anduranță din lume, cea de 24 de ore de la Le Mans.Alpine va părăsi acest campionat la finalul lui...
13:30
Mercedes-AMG pregătește o surpriză pentru fanii mărcii și pentru cei dornici de modele de performanță. În cadrul unei noi conferințe, Michael Schiebe, șeful diviziei de performanță, a confirmat revenirea modelelor Black Series. Mașinile care purtau această denumire erau versiuni de înaltă performanță, pregătite inclusiv pentru a fi folosite și pe circuite.„Numele Black Series va continua să existe în viitor”, a spus Michael Schiebe....
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Volkswagen Golf: peste 510.000 de exemplare aflate în circulație pe drumurile din România # Automarket.ro
Volkswagen Golf este unul dintre cele mai vândute modele din lume pe parcursul celor peste 50 de ani de existență. Modelul compact al mărcii de la Wolfsburg este unul popular în mai toate piețele din Europa și în majoritatea piețelor din lume. Această distincție este validă și pe piața din România, unde se află în circulație peste 510.000 de exemplare ale modelului.Acest număr include nu doar actuala generație Golf, ci și generațiile anterioare...
10:40
A doua zi oficială de teste din Bahrain s-a încheiat cu Charles Leclerc în vârful clasamentului timpilor pe tur. Cel mai bun timp al monegascului de la Ferrari a fost de 1 minut și 34.273 secunde. Totodată, Leclerc a parcurs în total 139 de tururi, într-o zi în care doar el s-a aflat la volanul monopostului Ferrari pe tot parcursul zilei. Al doilea cel mai rapid în a doua zi de teste a fost Lando Norris. Campionul mondial a fost cu o jumătate de...
12 februarie 2026
18:30
În 2025, Dacia a luat startul în legendarul Raliu Dakar, marcând un moment istoric pentru constructorul de la Mioveni deținut de gigantul francez Renault. Prototipul pentru Dakar a fost botezat Sandrider, iar echipa a inclus superstaruri ca Sebastien Loeb și Nasser Al-Attiyah.La prima participare, proiectul Dacia Sandriders nu a câștigat mult râvnitul trofeu, dar a încheiat campionatul pe locul secund în clasamentul constructorilor. Mai mult,...
18:10
Noua emblemă păstrează motivele tradiționale Alpina cu clapeta de accelerație și arborele cotit, dar le redă într-o manieră mai precisă, cu un finisaj transparent. Secțiunea interioară este înconjurată de logoul revizuit pe care BMW l-a dezvăluit la începutul anului, acesta fiind la rândul său o rafinare a fontului asimetric Alpina din anii 1970.Actualizarea emblemei este cel mai vizibil semn de până acum al modului în care BMW...
17:20
Călătoriile lungi cu o mașină electrică nu mai sunt, de o perioadă bună, o provocare imposibilă. Asta au vrut să demonstreze și germanii de la DKV Mobility prin aventura denumită EVenture Extreme.Cu alte cuvinte, o călătorie de peste 3.000 de kilometri cu un Volkswagen ID.7 Tourer GTX din Ratingen (Germania) și până la Capul Nord. Adică până la cel mai nordic punct al Europei, aflat în Norvegia.De-a lungul traseului, echipa a trecut prin Danemarca,...
15:40
Rolls-Royce, prin divizia din Dubai, tocmai a finalizat un exemplar unicat Phantom pentru un client din Orientul Mijlociu. Numele acestui exemplar unicat este Phantom Arabesque și este un omagiu adus culturii arabe, concentrându-se în special pe formele geometrice tradiționale denumite mashrabiya.Exteriorul noului Rolls-Royce Phantom Arabesque este finisat în două nuanțe, adică Negru Diamond și Argintiu. Grila Pantheon este iluminată, are un contur Dark Chrome, iar...
15:10
Constructorul german a pregătit un motor nou pentru monovolumul Zafira. Începând de acum, modelul poate avea sub capotă o motorizare diesel de 2.2 litri și înlocuiește, astfel, vechea unitate diesel de 2.0 litri.Pe lângă faptul că noul motor are o cilindree mărită, acesta este acum mai puternic. Astfel, motorul dezvoltă 180 de cai putere și un cuplu de 400 Nm, cu 3 cai putere mai mult. Acesta este cuplat exclusiv la o cutie automată cu 8 trepte și...
14:20
12:40
Dacia deschide comenzile pentru noul Jogger facelift în România: start de la 19.000 euro # Automarket.ro
În septembrie 2025, Dacia a prezentat facelift-uri noi pentru modelele Sandero, Logan, Spring și Jogger. Până acum, marca de la Mioveni a deschis comenzile pentru 3 dintre cele 4 modele actualizate. De astăzi, Dacia Jogger facelift poate fi comandată și în România.Noua versiune actualizată a monovolumului compact este disponibil în 4 niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. De asemenea, noul Jogger facelift poate avea sub capotă...
12:00
Constructorul bavarez a precizat că 28.582 de vehicule vor fi rechemate în Germania, însă nu a dezvăluit încă numărul total de unități vizate la nivel mondial sau costurile campaniei de rechemare. Totuși, se pare că este vorba despre sute de mii de mașini.BMW a avertizat că, în urma utilizării intense, poate apărea o uzură excesivă a solenoidului electromotorului, ceea ce poate îngreuna sau chiar face imposibilă pornirea vehiculului. În...
10:40
În mai puțin de o lună va începe noul sezon de Formula 1. Sezonul 2026 aduce cu sine cea mai mare schimbare de regulament tehnic din istoria campionatului. Noile monoposturi sunt acum mai mici și mai ușoare, motoarele pun și mai mult accent pe partea electrică, iar aerodinamica activă își face apariția. Totodată, avem parte de două echipe noi pe grilă: Audi și Cadillac.Săptămâna aceasta are loc prima sesiune oficială de teste din pre-sezon, sesiune care...
10:10
Primăvara a venit cu o serie de noutăți pentru Mini. Pe listă regăsim o autonomie de 500 de kilometri pentru familia Countryman electric, dar și o ediție specială Paul Smith care poate fi comandată și în țara noastră.Acum, constructorul britanic anunță o altă noutate, tot pentru cel mai mare model din gamă, Countryman. Este vorba despre o nouă versiune de bază, denumită oficial Countryman One. Aceasta vine echipată cu un motor de 1.5 litri, cu trei cilindri, care...
11 februarie 2026
17:10
Ford: pierderi de 8.2 miliarde de dolari în 2025 din cauza restructurării producției de ... # Automarket.ro
Gigantul american Ford nu a încheiat anul 2025 într-un mod strălucitor. Asta pentru că Ovalul Albastru a înregistrat o pierdere netă de 8.2 miliarde de dolari ca urmare a restructurării producției de mașini electrice. Desigur, aceasta nu este singura cauză pentru pierderea mare de bani. Noile taxe vamale impuse de administrația prezidențială a Statelor Unite, dar și un incendiu la unul dintre furnizorii mărcii au dus la această situație. În cel de-al...
15:50
Așa cum este descris în document, un controller de la bord ar determina când șoferul încearcă să facă drift pe baza comenzilor precum unghiul volanului și poziția pedalei de accelerație.Apoi ar ajusta distribuția forței aerodinamice între puntea față și cea spate într-un interval optim pentru drift, unul care permite o pierdere controlată a tracțiunii suficientă pentru a menține derapajul.Hardware-ul ar fi similar altor sisteme de...
13:30
BYD s-a făcut deja remarcat în fotbalul internațional după ce, în 2024, compania a fost sponsorul oficial al UEFA Euro 2024, iar în 2025, sponsorul Campionatului European Under-21.Acum, constructorul chinez de automobile anunță un nou parteneriat, de această dată cu celebrul club de fotbal Manchester City. Colaborarea include o flotă formată din modele BYD și Denza, dar și investiții în infrastructura de încărcare și în tehnologiile de stocare...
12:50
În ianuarie, au fost produse 36.875 de mașini noi în România, conform noilor date oferite de ACAROM. Anul nou a început, astfel cu o scădere și la acest capitol, deoarece producția de mașini noi din prima lună a lui 2026 a scăzut cu 6.6% față de aceeași perioadă din 2025. Din totalul de mașini produse în ianuarie, 18.880 de unități au fost produse de Dacia la uzina de la Mioveni. Celelalte 17.995 de mașini au fost fabricate la uzina Ford Otosan de...
12:40
Compania Textar are o experiență de peste 100 de ani în domeniul materialelor de fricțiune și peste 80 de ani de expertiză în echiparea originală (OE) pentru automobile din toată lumea.În plus, Textar beneficiază de susținerea constantă a companiei-mamă, TMD Friction, unul dintre cei mai mari producători de materiale de frânare din lume. Printre altele, această susținere înseamnă și investițiile anuale de 30 de milioane de euro, ale grupului TMD...
11:20
Constructorul japonez a dezvăluit oficial noua generație Highlander. SUV-ul de dimensiuni mari devine acum un model electric și urmează să fie disponibil mai întâi pe piața nord-americană. Astfel, noul Highlander devine acum al 4-lea model electric din gama Toyota din Statele Unite, precum și primul SUV electric cu 3 rânduri de scaune al mărcii.Față de generația precedentă, noua Toyota Highlander adoptă un design extrem de ascuțit, cu suprafețe puternic...
11:00
Prezența unui motor cu patru cilindri pe modelele Mercedes-AMG entry-level de clasă medie a fost dezbătută pe larg. Unii au apreciat performanțele unității de 2.0 litri, dar majoritatea au contestat-o. Pentru aceștia din urmă, constructorul german vine acum cu vești bune.Faceți cunoștință cu noul Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, disponibil atât în variantă normală cât și Coupe. Marea noutate? Prezența unui motor cu 6 cilindri sub capotă.ADIO 4 CILINDRI....
10 februarie 2026
16:40
Modelele electrice ale Grupului Volkswagen au început să crească în vânzări în ultima perioadă. Drept urmare, producția motoarelor electrice a crescut și aceasta, astfel încât grupul de la Wolfsburg tocmai a atins borna de 5 milioane de unități electrice produse.Motoarele destinate modelelor electrice Volkswagen, Skoda, Cupra și Porsche sunt produse în 3 țări: Germania, la uzinele din Kassel și Zuffenhausen; Ungaria, la uzina de la Gyor;...
16:40
Porsche Cayenne a intrat în era electrică și nu oricum. SUV-ul cu zero emisii a debutat oficial la finalul anului trecut și este cel mai puternic model de serie din istoria mărcii germane.În România, noul Cayenne Electric a fost prezentat în premieră cu ocazia turneului de tenis Transylvania Open de la Cluj. Imediat după, exemplarul cu pricina a fost adus la București pentru a fi admirat de presă și de clienții Porsche. Un eveniment la care a luat parte și...
15:50
Marca Dacia traversează cea mai bună perioadă din istoria sa. Are un portofoliu diversificat de modele, care include chiar și un model pur electric, este competitivă și, recent, a câștigat în premieră Raliul Dakar, cea mai dificilă cursă de rally-raid din lume. Revenind la modelele Dacia, acestea au evoluat foarte mult în ultimii ani și au devenit o alternativă mai mult decât viabilă la mașinile second-hand. Nu și în România, din păcate. La noi în țară, mașina este (din nefericire) un simbol al...
15:30
Foarte rar se întâmplă ca un producător să schimbe configurația de propulsie a aceluiași model, însă chiar asta s-a întâmplat în cazul lui BYD Atto 3. Marca chineză tocmai a introdus o actualizare importantă pentru modelul său electric, menită să-i mărească autonomia.Astfel, noul BYD Atto 3 Evo, așa cum se numește noua versiune actualizată, primește o nouă configurație de propulsie. Până acum, modelul avea o configurație cu...
13:50
Constructorul japonez tocmai a dezvăluit cea de-a doua generație a SUV-ului Across. Noul model este asemănător vizual cu Toyota RAV4 și este, de altfel, rezultatul unui parteneriat între cele două mărci nipone. Noua generație Suzuki Across va fi disponibilă în Europa din acest an cu un singur propulsor electrificat pentru moment.La nivel estetic, noul Suzuki Across primește un design mai ascuțit față de vechea generație. Partea frontală aduce o grilă nouă, mai...
12:10
Ultima echipă care a dezvăluit noul său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026 este Aston Martin. Echipa britanică marchează începutul unei epoci noi începând din acest an, din două motive. În primul rând, noul monopost Aston Martin AMR26 este primul al echipei creat de legendarul designer Adrian Newey, cel care a produs monoposturi câștigătoare de titluri mondiale pentru Williams, McLaren și Red Bull. De cealaltă parte, Aston Martin are un...
12:00
Acest joint-venture dintre Stellantis, Mercedes-Benz și TotalEnergies a declarat că nu se mai așteaptă ca condițiile necesare reluării acestor proiecte să fie îndeplinite și că se va concentra în schimb pe îmbunătățirea eficienței și competitivității operațiunilor sale din Franța.Sindicatul metalurgiștilor italieni UILM a fost primul care a făcut publică informația. Un alt sindicat al metalurgiștilor italieni, Fiom-Cgil, solicită acum o...
10:30
După un sezon în care a bifat titlul mondial la piloți prin Lando Norris și un nou titlu mondial la constructori, McLaren va începe sezonul 2026 ca echipa de referință. Britanicii de la Woking vor concura în noul sezon de Formula 1 cu monopostul MCL40, a cărei grafică tocmai a fost dezvăluită. La fel ca în sezoanele precedente, McLaren va rula cu o grafică pe jumătate portocalie, numită papaya și pe jumătate neagră. Față de sezonul 2025, noul...
9 februarie 2026
17:30
Constructorul italian tocmai a publicat primele imagini oficiale cu interiorul primului său model electric din istorie. Noul model, al cărui nume va fi Luce, va primi un interior complet diferit față de orice Ferrari de până acum.În primul rând, habitaclul noului Ferrari Luce va îmbina elemente digitale cu unele analogice. Afișajul digital va fi prezent alături de numeroase comenzi fizice sub forma unor butoane tradiționale și rotative, precum și sub forma...
16:40
Încă o marcă chineză va ateriza pe piața europeană începând din acest an. Cea mai nouă marcă venită din această țară se numește Lepas și este una dintre cele 4 mărci ale Grupului Chery disponibile în Europa. Potrivit grupului, noul brand Lepas va fi o marcă adresată oamenilor tineri și familiștilor, cu modele încadrate în segmentul premium, dar cu prețuri mai mici.Prima țară europeană unde va fi lansată noua marcă va fi Spania....
13:10
Chinezii de la BYD au prezentat versiunea electrică a lui Atto 2 la începutul anului trecut. Acum, reprezentanții companiei au oferit informații despre locul unde va fi produs acest model.Potrivit lui Lars Bialkowski, directorul general al diviziei BYD din Germania, noul Atto 2 electric va fi asamblat la uzina din Szeged, Ungaria, alături de Dolphin Surf. La fabrica din țara vecină vor fi produse, în total, patru modele.Reprezentanții mărcii sunt convinși că producția...
12:50
Uzina BMW Hams Hall din Marea Britanie împlinește 25 de ani de activitate. La această fabrică sunt produse motoare cu 3 cilindri și 4 cilindri pentru mai multe modele BMW și Mini, dar și motoare V8 de înaltă performanță. Într-o hală specială sunt produse și motoare V12, destinate exclusiv modelelor Rolls-Royce.De la începutul activității în anul 2001 până în zilele noastre, la această uzină au fost produse peste 7.6 milioane de...
11:30
Cehii de la Skoda pregătesc debutul oficial al noului Epiq, cel mai accesibil model cu zero emisii din portofoliu. Evenimentul este programat pentru jumătatea acestui an, dar, pentru a mai îndulci așteptarea, au fost publicate acum o serie de imagini noi cu mașina acoperită de camuflaj.PRIMUL MODEL DEZVOLTAT PE ARHITECTURA MEB+Noul Epiq este prima Skoda dezvoltată pe arhitectura MEB+, cu roți motrice față. Are o lungime de 4.171 milimetri, o lățime de 1.798 milmetri, o...
11:20
Cehii de la Skoda pregătesc debutul oficial al noului Epiq, cel mai accesibil model cu zero emisii din portofoliu. Evenimentul este programat pentru jumătatea acestui an, dar, pentru a mai îndulci așteptarea, au fost publicate acum o serie de imagini noi cu mașina acoperită de camuflaj.PRIMUL MODEL DEZVOLTAT PE ARHITECTURA MEB+Noul Epiq este prima Skoda dezvoltată pe arhitectura MEB+, cu roți motrice față. Are o lungime de 4.171 milimetri, o lățime de 1.798 milmetri, o...
10:00
Cea mai nouă echipă de pe grila Formulei 1 a dezvăluit oficial grafica primului său monopost din istorie. Cadillac urmează este echipa care își va face debutul în Marele Circ în sezonul 2026 și este a doua echipă americană de pe grilă, cealaltă fiind Haas. Prezentarea a avut loc în cadrul evenimentului Superbowl, meciul final al sezonului de fotbal american. Pentru primul său sezon, monopostul Cadillac din acest an va avea o grafică puțin ieșită din...
8 februarie 2026
12:40
BMW mizează pe reciclare: alianță cu PreZero pentru reducerea dependenței de materii prime # Automarket.ro
La scurt timp după ce Grupul Volkswagen a lansat Centrul său de Excelență pentru Economie Circulară la Zwickau, în Germania, BMW face la rândul său un pas important către un viitor circular.În colaborare cu PreZero, una dintre cele mai mari zece companii de management al deșeurilor la nivel mondial, BMW urmărește să dezvolte un model de afaceri pentru reciclarea vehiculelor scoase din uz, pentru a crea un circuit închis al materialelor și resurselor...
10:20
VIDEO: Liniuță cu peste 2.500 CP! Ferrari Purosangue vs Range Rover SV vs Yangwang U8 # Automarket.ro
Liniuță cu peste 2.500 CP! Ferrari Purosangue vs Range Rover SV vs Yangwang U8 Cât de rapid este un SUV chinez cu aproape 1.200 CP? Asta au vrut să afle și cei de la carwow, care au pus modelul Yangwang U8 într-o liniută cu un Ferrari Purosangue și un Range Rover Sport SV. Aflați în video care model a câștigat cursa. Carwow, drag race, liniuta, ferrari, yangwang, range rover, range rover sv, ferrari purosangue, purosangue, ferrari drag race...
7 februarie 2026
11:50
Stellantis plătește scump pariul pe electrificare: pierderi de 22.2 miliarde de euro # Automarket.ro
Această decizie este cea mai mare dintr-o serie de deprecieri de active pe măsură ce unii constructori auto își temperează planurile de electrificare în urma reducerii subvențiilor de către administrația Trump și a unei cereri mai slabe decât era prevăzută.Acțiunile Stellantis au scăzut cu până la 30%, la cel mai redus nivel de la crearea grupului în 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler și PSA Peugeot-Citroën. Scăderea înseamnă că...
10:30
Confirmarea că producția va fi împinsă mai târziu, în 2026, vine după o amânare anterioară până în trimestrul al patrulea din 2025, invocându-se motive comerciale, inclusiv tarifele Uniunii Europene pentru vehiculele electrice fabricate în China.Inițial, Chery plănuia să înceapă producția la Barcelona în 2024. Constructorii auto chinezi au câștigat cotă de piață în Spania pe fondul unui război agresiv al...
6 februarie 2026
17:20
Divizia de performanță a constructorului german lucrează la un nou model electric de înaltă performanță. Acesta va fi al treilea astfel de model Mercedes-AMG și va fi un SUV coupe.Din primele informații, noul model ar urma să-și facă apariția în a doua jumătate a lui 2027 și va primi un propulsor de 1000 de cai putere. Acesta va fi bazat pe noua arhitectură AMG.EA, care va fi prezentă și la alte modele de performanță. În același timp, Mercedes-AMG se...
15:10
Atunci când analizezi o mașină, trebuie să iei în considerare mai multe criterii. În cazul de față, noua Mazda 6e sau, cu alte cuvinte, prima Mazda6 cu zero emisii din istoria acestui model. Dacă ar fi să luăm în considerare doar felul în care arată, Mazda 6e ar câștiga detașat orice luptă. Pentru că, trebuie să recunoaștem, este una dintre cele mai arătoase mașini din prezent. Nu doar electrice. Dar Automarket nu este o revistă de modă, iar aici nu vorbim despre un concurs de frumusețe. Și, în...
14:10
Hyundai își va mări gama europeană cu 5 modele noi până în prima jumătate a lui 2027, potrivit unui anunț venit din partea lui Jose Munoz, CEO-ul mărcii asiatice. Anunțul apare concomitent cu rezultatele finale ale vânzărilor pe parcursul lui 2025, de unde aflăm că Hyundai a vândut peste 600.000 de mașini pe Bătrânul Continent. Asta înseamnă o creștere de 1% față de nivelul atins în 2024.Dintre cele 5 modele care vor fi lansate...
13:40
Kia EV4, autonomie de 390 km în condiții de iarnă extremă la un eveniment din Norvegia # Automarket.ro
Evenimentul El Prix Test Drive este organizat de două ori pe an, iarna și vara. Acest test compară toate modelele cu zero emisii, de pe piața norvegiană, în condiții reale de condus și încărcări identice, pentru a oferi clienților date fiabile privind autonomia și performanța de încărcare.La ediția din acest an, mașinile electrice au avut de suportat temperaturi de iarnă extremă, care s-au situat între -20 și -31 grade Celsius.Kia EV4 a luat parte...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.