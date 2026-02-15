Stellantis reintroduce motoarele diesel pentru mai multe mărci, datorită cererii crescute

15:10

Atunci când analizezi o mașină, trebuie să iei în considerare mai multe criterii. În cazul de față, noua Mazda 6e sau, cu alte cuvinte, prima Mazda6 cu zero emisii din istoria acestui model. Dacă ar fi să luăm în considerare doar felul în care arată, Mazda 6e ar câștiga detașat orice luptă. Pentru că, trebuie să recunoaștem, este una dintre cele mai arătoase mașini din prezent. Nu doar electrice. Dar Automarket nu este o revistă de modă, iar aici nu vorbim despre un concurs de frumusețe. Și, în...