VIDEO Câte sate au cucerit forțele ruse în februarie, potrivit lui Gherasimov

Acum 10 minute
12:40
VIDEO Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din brațele mamei, într-un supermarket din Bergamo # HotNews.ro
Un român de 47 de ani a fost arestat în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de 18 luni, care se afla de mână cu mama ei la un centru comercial din…
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că a avut o întâlnire cu diaspora română din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru…
11:50
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit miercuri, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, ca Statele Unite să acționeze pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a…
11:50
Lagarde trage alarma: comerțul nu mai e doar economie, ci a devenit securitate. Mișcarea surpriză a BCE # HotNews.ro
E un semn clar că lumea s-a schimbat enorm: sâmbătă, ditamai șefa Băncii Centrale Europene vorbea la Conferința de Securitate de la München despre… lanțuri de aprovizionare. Acum 10 ani, asta ar fi părut ciudat,…
Acum 2 ore
11:30
Padocul groazei de la Suraia. Apel pentru mobilizare al asociațiilor pentru protecția animalelor: „Avem o urgență. Veniți!” # HotNews.ro
Mai multe asociații pentru protecția drepturilor animalelor au lansat un apel public pentru adopții și preluări de urgență, după imaginile teribile din adăpostul privat de câini de la Suraia, județul Vrancea, unde câinii erau maltratați…
11:10
INTERVIU: „Catane”, o comedie neagră, inspirată din fapte reale, despre sărăcie, moralitate și limitele statului. Regizoarea Ioana Mischie: „Ne confruntăm cu o criză majoră a sensului vieții” # HotNews.ro
Inspirat din fapte reale, „Catane” este o comedie despre un sat din munții Apuseni în care toți locuitorii se declară bolnavi pentru a supraviețui unui sistem rigid. Regizoarea filmului, Ioana Mischie, a vorbit într-un interviu…
11:00
„Atac masiv” cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Neagră. Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile # HotNews.ro
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters. Două…
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Filmul crimei din Dolj, unde un fost viceprimar PNL a fost găsit mort în casă / Suspectul a fost reținut # HotNews.ro
Un bărbat de 56 de ani, consilier local în comuna doljeană Vela din partea PNL și fost viceprimar, a fost ucis cu toporul, în propria casă. Principalul suspect în acest caz este, potrivit presei locale,…
10:20
Cel mai celebru motan din Marea Britanie a împlinit 15 ani de funcție. Patru lucruri despre „Șeful vânătorilor de șoareci” # HotNews.ro
Motanul Larry împlinește duminică 15 ani la „postul” său Downing Street, o longevitate cu mult superioară celei a majorității liderilor britanici, scrie France Presse. Iată patru lucruri de știut despre cea mai faimoasă felină dintr-o…
10:20
Rubio începe duminică vizite în Slovacia și Ungaria pentru a consolida legăturile cu liderii pro-Trump # HotNews.ro
Secretarul de Stat al SUA începe o vizită de două zile pentru a discuta despre energie, NATO și relațiile bilaterale cu Robert Fico (Slovacia) și Viktor Orbán (Ungaria), pe fondul relațiilor tensionate cu UE, scrie…
09:40
Iranul a anunțat că este dispus la un compromis cu SUA: „Mingea este acum la americani” # HotNews.ro
Iranul este gata să ia în considerare compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu Statele Unite, dacă Washingtonul este dispus să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid…
09:40
Prima reacție a lui Barack Obama după clipul distribuit de Trump în care era prezentat ca o maimuță # HotNews.ro
Fostul președinte american Barack Obama a reacționat indirect la videoclipul rasist distribuit de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială, spunând că „rușinea” și „simțul decenței” care îi ghidau odinioară pe oficialii publici „s-au pierdut”,…
09:00
Pentagonul vrea să rupă relația cu modelul de inteligență artificială care l-a ajutat în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro # HotNews.ro
Pentagonul ia în considerare încetarea relației cu compania de inteligență artificială Anthropic din cauza insistenței acesteia de a menține anumite restricții asupra modului în care armata SUA utilizează modelele sale, potrivit Axios și Reuters. Pentagonul…
09:00
VIDEO Un câine apărut de nicăieri i-a condus pe polițiști direct la un băiețel de 3 ani dispărut # HotNews.ro
Un câine dintr-un cartier din Louisville, statul american Kentucky, a ajutat autoritățile să găsească un băiat de 3 ani dispărut, într-o operațiune dramatică de salvare surprinsă de camerele corporale ale polițiștilor, transmite CBS News. Cazul…
08:50
Administrația Trump și-a exprimat îngrijorarea că Peru și-ar putea pierde suveranitatea sa în fața Chinei, după ce o hotărâre judecătorească peruană a interzis Organismului de Supraveghere a Investițiilor în Infrastructura de Transport de Utilizare Publică…
Acum 6 ore
08:40
Povestea incredibilă a Whatsapp. Ucrainean cu sechele sovietice tip “telefonul meu e ascultat”, ajuns din șomer miliardar și șef la compania care a refuzat să-l angajeze # HotNews.ro
Doi angajați obosiți de Yahoo au fost respinși arbitrar la un job pentru care au aplicat la Facebook. Au rămas șomeri și au creat o aplicație de status pe un telefon second-hand. Au omorât cu…
08:40
LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 15 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de…
08:30
Ce este toxina broaștei săgeată, folosită de Rusia pentru a-l otrăvi pe Aleksei Navalnîi # HotNews.ro
Epibatidina, toxina broaștei săgeată care, potrivit autorităților britanice, a fost folosită pentru a-l ucide pe liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi, este de aproximativ 100 de ori mai puternică decât morfina, relatează The Guardian. Această substanță…
08:10
Maria Zaharova, replică la acuzațiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi cu toxina unei broaște # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, transmite agenția…
08:00
Explozia bulei mașinilor electrice a dus la o pierdere de 50 de miliarde de dolari pentru giganții din Detroit # HotNews.ro
Eliminarea stimulentelor fiscale și scăderea cererii au dus la anularea investițiilor, închiderea fabricilor și revenirea la motoarele cu ardere internă, scrie The Wall Street Journal, preluat de presa elenă. Vine factura. Cei trei mari producători…
08:00
Anunț-supriză al Uber, care revine în România cu un serviciu la care renunțase acum șase ani # HotNews.ro
Uber intenționează să-și extindă serviciile de livrare în șapte noi țări europene în acest an, în condițiile în care marile companii tehnologice își amplifică eforturile pe piața de livrare a produselor alimentare, una de miliarde…
07:40
Reacția lui Orban după ce Zelenski a spus că se gândește doar să-și mărească burta: „Dragă Volodimir, există ceva ce nu înțelegi” # HotNews.ro
Viktor Orban a declarat că Ucraina nu poate adera la Uniunea Europeană, reacția sa venind la o critică deosebit de dură a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar. Sâmbătă, la Conferința de Securitate…
07:30
Șeful Cisco spune că e „stupid” să intervievezi candidați din companie pentru promovări # HotNews.ro
Chuck Robbins, CEO-ul gigantului tech CISCO, spune că este o pierdere de vreme să intervievezi candidați din interiorul companiei pentru promovări și că departamentele de HR și superiorii au un indicator mult mai relevant pentru…
07:30
Ce a discutat ministra Oana Țoiu, la Munchen, cu comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa despre apărarea în regiunea Mării Negre # HotNews.ro
Ministra Afacerilor Externe anunță că a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO. Oana Țoiu a discutat și cu Alexus Grynkewich, comandantul Suprem…
07:20
O nouă abordare terapeutică, nedureroasă pentru pacienți, a arătat rezultate pozitive în studiile clinice. Pentru multe persoane cu diabet, reglarea nivelului de zahăr din sânge necesită injecții zilnice cu insulină. Dar acum, oamenii de știință…
07:00
INTERVIU – Bernard Blistène, despre Ștefan Bertalan, rezilientul artist român creator de comunități # HotNews.ro
Bernard Blistène, curator și director onorific al Muzeului Național de Artă Modernă – Centrul Pompidou Paris, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre Ștefan Bertalan, artistul român pe care l-a descoperit cel mai recent, și despre…
07:00
A fost descris ca fiind cel mai „spectaculos” jaf bancar din Germania din ultimii ani, potrivit BBC. Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, un grup de hoți a intrat prin efracție într-o bancă de pe…
07:00
INTERVIU. Unde dispar 20% dintre tinerii din România, care nu sunt de găsit nici la muncă și nici la școală? # HotNews.ro
România are de câțiva ani cea mai mare rată din UE de tineri NEET (acronim pentru „Not in Education, Employment or Training”, care se referă la tinerii care nu lucrează, nu studiază și nici nu…
Acum 24 ore
23:30
„Doar o coincidență de nume”. Dialog amuzant între premierul polonez și liderul opoziției ungare – VIDEO # HotNews.ro
O întâlnire între prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a prilejuit un schimb amuzant de replici legat de numele politicienilor. Întâlnirea dintre premierul polonez și liderul opoziției maghiare are loc în…
22:50
„Filiera franceză” în scandalul Epstein. Procurorii din Paris redeschid o anchetă închisă după sinuciderea unui apropiat al afaceristului american # HotNews.ro
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează…
22:40
Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de iarnă, în săptămâna de Valentine’s Day. „Totul s-a golit” # HotNews.ro
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine’s Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, scriu Reuters și Agerpres. Circa 10.000…
22:00
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, iar numărul cazurilor noi continuă să crească. În paralel, țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, diagnostic şi tratament, în contextul unei poveri…
22:00
Discursul lui Rubio nu i-a liniștit pe toți liderii europeni. „Ne va schimba strategia? Bineînțeles că nu! Ce am auzit azi am mai auzit și în trecut” # HotNews.ro
Discursul secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, a fost însoțit de aplauze prelungite, cu o parte a asistenței ridicată în picioare. Însă discursul lui Rubio, într-un…
21:20
Pe cine indică Viktor Orban drept „nașii” partidului rival care îi amenință supremația politică # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziția drept o „creație” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea națiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri. Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European și…
21:00
Fotbalistul care a ajuns la 500 de meciuri în prima divizie din România. Cine e singurul care-l depășește # HotNews.ro
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor scrie istorie în fotbalul românesc. Mijlocașul ofensiv legitimat la U Cluj a bifat partida cu numărul 500 la nivelul primei divizii din România și este din ce în…
20:50
Cazul privind suspiciunile de raportări false de emisii la Complexul Energetic Oltenia. Ce spune Ministerul Energiei # HotNews.ro
Complexul Energetic Oltenia (CEO) a raportat niveluri de CO₂ mult sub valorile preconizate, existând semne de întrebare cu privire la plata corectă a certificatelor de emisii (ETS), arată o investigație a jurnaliștilor de la Organized…
20:00
Groenlanda, râvnită în continuare de Donald Trump. „Este foarte serios în privința acestei teme”, spune premierul Danemarcei # HotNews.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă că ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda nu s-a diminuat, relatează DPA, preluată de Agerpres. Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru…
19:40
Un serial lansat în streaming de Valentine’s Day readuce în prim-plan idila tumultoasă dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette # HotNews.ro
„În ochii publicului american, el avea statut aproape regal. O țară întreagă l-a urmărit crescând, de la copil la burlac adorat de public și adevărat fenomen mediatic. Ea era o vedetă”, afirmă descrierea pentru noul…
19:40
Cei cinci miliardari care au „plâns” în această săptămână – Cât au pierdut Musk, Bezos și Zuckerberg într-o singură zi? # HotNews.ro
Averea combinată a cinci directori generali din domeniul tehnologiei a suferit o lovitură de 26 de miliarde de dolari într-o singură zi. Joia trecută, vânzarea masivă de acțiuni ale inteligenței artificiale a „sărăcit” miliardarii lumii,…
19:30
Ironii ale președintelui Finlandei pentru criticii americani ai UE: „Omit că europenii sunt mai fericiți. Eu sunt al naibii de fericit” # HotNews.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb,…
19:20
Bulgarii de la Dronamics intră pe piața de apărare NATO, cu versiunea Detect & Defend a dronei Black Swan # HotNews.ro
Startup-ul bulgar Dronamics, care a obținut și o finanțare de până la 30 de milioane EUR de la Uniunea Europeană, pentru a dezvolta drona sa cargo Black Swan, intră acum și pe piața de apărare…
19:00
VIDEO Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei / Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de la Munchen # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se…
19:00
Probabil ca toxina să fi fost fabricată într-un laborator și nu prelevată de la broaște, scrie SkyNews. La oameni, efectele sunt mortale. Statul rus a fost acuzat de mult timp că folosește otrăvuri exotice pentru…
18:40
Pământuri rare din Groenlanda vor fi procesate în România, anunță ministrul Bogdan Ivan. „Jumătate din ce are nevoie Europa avem aici” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi „maxim încă într-o…
18:40
Clienții continuă să plătească pentru lapte sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor față de prețul de achiziție. Diferența dintre câți bani încasează fermierul și cât plătește clientul final scoate indică vulnerabilitățile lanțului agroalimentar. Mai…
18:30
„Lui Donald i-ar exploda capul dacă ar ști că ești prieten cu tipul care luni va decide Premiul Nobel pentru Pace”, îi spunea Epstein lui Steve Bannon # HotNews.ro
Jeffrey Epstein s-a folosit din plin de șeful comitetului Premiului Nobel pentru Pace pentru a-și atrage rețeaua globală de elite Conform documentelor citatde de Huffington Post, Epstein a menționat în repetate rânduri că l-a găzduit…
18:10
Șeful NATO asigură că „nimeni în Europa nu vorbește despre înlocuirea umbrelei nucleare americane” # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunțat că discută cu Franța despre descurajare nucleară comună, relatează AFP.…
17:50
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu acordat Digi FM, că și în eventualitatea în care Ucraina va obține un acord de pace care să-i fie favorabil, războiul hibrid al Rusiei va continua, țintele…
17:20
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de…
