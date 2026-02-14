Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de iarnă, în săptămâna de Valentine’s Day. „Totul s-a golit”
HotNews.ro, 14 februarie 2026 22:40
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine’s Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, scriu Reuters și Agerpres. Circa 10.000…
„Filiera franceză” în scandalul Epstein. Procurorii din Paris redeschid o anchetă închisă după sinuciderea unui apropiat al afaceristului american # HotNews.ro
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează…
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, iar numărul cazurilor noi continuă să crească. În paralel, țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, diagnostic şi tratament, în contextul unei poveri…
Discursul lui Rubio nu i-a liniștit pe toți liderii europeni. „Ne va schimba strategia? Bineînțeles că nu! Ce am auzit azi am mai auzit și în trecut” # HotNews.ro
Discursul secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, a fost însoțit de aplauze prelungite, cu o parte a asistenței ridicată în picioare. Însă discursul lui Rubio, într-un…
Pe cine indică Viktor Orban drept „nașii” partidului rival care îi amenință supremația politică # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziția drept o „creație” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea națiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri. Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European și…
Fotbalistul care a ajuns la 500 de meciuri în prima divizie din România. Cine e singurul care-l depășește # HotNews.ro
Ajuns la 37 de ani, Dan Nistor scrie istorie în fotbalul românesc. Mijlocașul ofensiv legitimat la U Cluj a bifat partida cu numărul 500 la nivelul primei divizii din România și este din ce în…
Cazul privind suspiciunile de raportări false de emisii la Complexul Energetic Oltenia. Ce spune Ministerul Energiei # HotNews.ro
Complexul Energetic Oltenia (CEO) a raportat niveluri de CO₂ mult sub valorile preconizate, existând semne de întrebare cu privire la plata corectă a certificatelor de emisii (ETS), arată o investigație a jurnaliștilor de la Organized…
Groenlanda, râvnită în continuare de Donald Trump. „Este foarte serios în privința acestei teme”, spune premierul Danemarcei # HotNews.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă că ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda nu s-a diminuat, relatează DPA, preluată de Agerpres. Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru…
Un serial lansat în streaming de Valentine’s Day readuce în prim-plan idila tumultoasă dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette # HotNews.ro
„În ochii publicului american, el avea statut aproape regal. O țară întreagă l-a urmărit crescând, de la copil la burlac adorat de public și adevărat fenomen mediatic. Ea era o vedetă”, afirmă descrierea pentru noul…
Cei cinci miliardari care au „plâns” în această săptămână – Cât au pierdut Musk, Bezos și Zuckerberg într-o singură zi? # HotNews.ro
Averea combinată a cinci directori generali din domeniul tehnologiei a suferit o lovitură de 26 de miliarde de dolari într-o singură zi. Joia trecută, vânzarea masivă de acțiuni ale inteligenței artificiale a „sărăcit” miliardarii lumii,…
Ironii ale președintelui Finlandei pentru criticii americani ai UE: „Omit că europenii sunt mai fericiți. Eu sunt al naibii de fericit” # HotNews.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb,…
Bulgarii de la Dronamics intră pe piața de apărare NATO, cu versiunea Detect & Defend a dronei Black Swan # HotNews.ro
Startup-ul bulgar Dronamics, care a obținut și o finanțare de până la 30 de milioane EUR de la Uniunea Europeană, pentru a dezvolta drona sa cargo Black Swan, intră acum și pe piața de apărare…
VIDEO Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei / Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de la Munchen # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se…
Probabil ca toxina să fi fost fabricată într-un laborator și nu prelevată de la broaște, scrie SkyNews. La oameni, efectele sunt mortale. Statul rus a fost acuzat de mult timp că folosește otrăvuri exotice pentru…
Pământuri rare din Groenlanda vor fi procesate în România, anunță ministrul Bogdan Ivan. „Jumătate din ce are nevoie Europa avem aici” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi „maxim încă într-o…
Clienții continuă să plătească pentru lapte sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor față de prețul de achiziție. Diferența dintre câți bani încasează fermierul și cât plătește clientul final scoate indică vulnerabilitățile lanțului agroalimentar. Mai…
„Lui Donald i-ar exploda capul dacă ar ști că ești prieten cu tipul care luni va decide Premiul Nobel pentru Pace”, îi spunea Epstein lui Steve Bannon # HotNews.ro
Jeffrey Epstein s-a folosit din plin de șeful comitetului Premiului Nobel pentru Pace pentru a-și atrage rețeaua globală de elite Conform documentelor citatde de Huffington Post, Epstein a menționat în repetate rânduri că l-a găzduit…
Șeful NATO asigură că „nimeni în Europa nu vorbește despre înlocuirea umbrelei nucleare americane” # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunțat că discută cu Franța despre descurajare nucleară comună, relatează AFP.…
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu acordat Digi FM, că și în eventualitatea în care Ucraina va obține un acord de pace care să-i fie favorabil, războiul hibrid al Rusiei va continua, țintele…
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de…
Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm” # HotNews.ro
Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a…
Beijingul va extinde în continuare accesul pe piață pentru exporturile africane și va aplica tarife vamale zero pentru cele 53 de țări africane cu care are relații diplomatice începând cu 1 mai, a relatat sâmbătă…
Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. Epibatidina – „de 200 de ori mai puternică decât morfina, victimele se sufocă în agonie” # HotNews.ro
Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus…
Intervenția militară a SUA în Iran, cerută insistent de fiul fostului șah. „Este o cale de a salva vieți” # HotNews.ro
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a afirmat că o intervenție militară a SUA în țara sa de origine ar putea salva vieți și a cerut administrației președintelui Donald Trump să nu piardă prea…
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare de către Rusia, a stabilit o anchetă desfășurată de cinci țări # HotNews.ro
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea…
Decizia finală luată de Giorgia Meloni privind participarea Italiei la Consiliul pentru Pace, inițiat de Trump # HotNews.ro
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează DPA, preluată de…
Prețul la gaze după 31 martie va rămâne neschimbat pentru consumatorii casnici, asigură ministrul Energiei. Care este formula găsită de Guvern # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor…
„Bucureștiul gangsterilor” – orașul postbelic terorizat de bande înarmate, cu jafuri și crime în plină zi. # HotNews.ro
1945 ne este prea îndepărtat ca să ne gândim cine știe ce la cum era viața bucureștenilor abia ieșiți nevătămați din război. Bucureștiul postbelic era un oraș extrem de nesigur, în care n-ai fi vrut…
INTERVIU România oscilează „între Uniunea Europeană şi Statele Unite, cu ruşii la poartă”. Românii au mai trăit asta când „vedeau avalanşa, dar nu credeau că li se poate întâmpla lor” # HotNews.ro
Ce se întâmplă cu o societate atunci indecizia devine politică de stat, explică istoricii Alina şi Şerban-Liviu Pavelescu într-un interviu pentru publicul HotNews. Alina Pavelescu este istoric și arhivist, iar Șerban-Liviu Pavelescu este cercetător în…
Mărturia cutremurătoare a femeii care a supraviețuit violurilor puse la cale de soțul său. Cum și-a refăcut Gisele Pelicot viața # HotNews.ro
Gisele Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a descris pentru BBC că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o…
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite și Agerpres. Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare…
Astronomii, uimiți de un sistem solar care pune la îndoială teoriile actuale: „E format pe dos” # HotNews.ro
Astronomii au observat un sistem solar care pune la încercare teoriile actuale privind formarea planetelor, cu o planetă stâncoasă care s-a format dincolo de orbitele vecinilor săi gazoși, probabil după ce o mare parte din…
Elita Chinei care dispare în mod ciudat. În Marea Sală a Poporului din Beijing sunt tot mai multe scaune goale # HotNews.ro
În Marea Sală a Poporului din Beijing, coregrafia este de obicei impecabilă. Steagurile roșii sunt perfect aliniate, iar aplauzele sunt sincrone, scrie Jerusalem Post. Totuși, în ultimii ani, această imagine a fost spulberată de o…
Un alt român, în dosarele Epstein. Cine este „Michael The Painter”, care a călătorit pe insula infractorului sexual „ca să-l ajute pe Ion” # HotNews.ro
Românul Mihai Șerban apare în arhiva Epstein, încă din 2011. Stabilit în Statele Unite, acesta lucra ca zugrav și decorator de proprietăți de lux, servicii pe care le-a oferit și lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual…
Ministrul Radu Miruţă, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată # HotNews.ro
Ministrul Apărării a reacționat la acuzațiile din spațiul public conform cărora se cumpără „vechituri” pentru Armata română, prin Programul SAFE, spunând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21…
Pentru că electricele nu se vând destul de bine, Stellantis a reintrodus pe piața din Europa o categorie de mașini cu care „merge contra curentului” # HotNews.ro
Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor…
Judecătoarea Raluca Moroșanu, la două luni de la momentul conferinței Curții de Apel București: „E și mai rău acum. Ni se îngreunează munca” # HotNews.ro
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a înfruntat conducerea instanței la celebra conferință de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost întrebată vineri seară, la TVR Info, dacă la CAB…
Rezultat catastrofal pentru o brigadă NATO care a intrat într-un joc de război contra unei unități ucrainene: „Totul a fost distrus” # HotNews.ro
O brigadă britanică a fost „distrusă” de forțele ucrainene într-un joc de război al NATO ce a avut loc în Estonia anul trecut, potrivit informațiilor care abia acum au apărut în spațiul public, scriu The…
Sâmbătă e Valentine’s Day, acea zi a anului în care filmele romantice sunt la mare căutare. Însă cum să știi să alegi unul când un catalog precum cel al Netflix are atâtea titluri și, în…
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că NATO este un fenomen în istoria omenirii și a îndemnat membrii europeni ai alianței să colaboreze pentru a obține „rezultate…
Ursula Von der Leyen cere o Europă „mai independentă” în fața crizelor globale. „Trebuie să ne dezvoltăm o coloană vertebrală” # HotNews.ro
Șefa Comisiei Europene a vorbit, în discursul său la Conferința de Securitate de la Munchen, despre necesitatea unei noi strategii de securitate pentru Europa. Ursula Von der Leyen a spus că lumea este, în esență, în flăcări,…
FOTO Dezastru în Cuba din cauza blocadei SUA: Nu se mai vinde motorină, iar benzina a ajuns la un preț uriaș / Cine sunt acum reginele străzii # HotNews.ro
Criza combustibilului care se agravează în Cuba nu i-a lăsat altă opțiune lui Eduardo Romano decât să-și vândă vechea mașină pe benzină pentru a-și cumpăra o tricicletă electrică și a continua să lucreze astfel ca…
Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l saluta și a cere restaurarea monarhiei abolite în națiunea din Himalaya. Gyanendra Shah a salutat mulțimea care…
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina,…
Vestea bună este incontestabilă: speranța de viață a atins un maxim istoric, trecând de 77 de ani, potrivit datelor Statisticii. Totuși, în spatele acestei statistici pozitive se ascunde o realitate dură: cu cât trăim mai…
Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt în mai multe județe / Nou val de frig în următoarele zile # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ninsori și vânt puternic valabile în mai multe județe, începând de mâine, 15 februarie, până luni. În același timp, ANM anunță că vremea se va răci…
LIVE VIDEO Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații” # HotNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru care vechea ordine mondială „nu mai există”, a luat cuvântul sâmbătă dimineață în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în contextul în care europenii și americanii sunt de…
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat # HotNews.ro
Un cititor al newsletterului „Rațiunea, înapoi!” a ridicat o întrebare mocnită, pe care mulți oameni din România o gândesc, dar nu o pronunță: de ce discrepanța uriașă dintre București și orașele mici, în materie de…
Judecătoarea pensionară care a coordonat acțiunea „Turul 2 înapoi” dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Judecătoarea pensionară Lăcrămioara Axinte vrea să știe dacă preşedintele Nicuşor Dan a fost într-adevăr student la Matematică între anii 1989-1992 şi dacă acesta şi-a finalizat studiile la Universitatea Bucureşti. Lăcrămioara Axinte a depus, în această săptămână,…
Un polițist din Arad e anchetat în Austria după ce a fost prins cu mașina plină de pantofi furați # HotNews.ro
Un polițist din cadrul IPJ Arad și soția sa sunt acuzați că au furat pantofi sport din 20 de magazine din complexul comercial Outlet Parndorf, aflat lângă Viena. La întoarcerea în țară, au fost opriți…
