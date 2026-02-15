A cerut-o în căsătorie după ce s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice de iarnă! Ce răspuns a dat Katerina Kotsar
Sport.ro, 15 februarie 2026 14:50
Moment superb la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina!
• • •
Acum 5 minute
15:20
Daniel Pancu a ”dat-o la pace” cu Cristiano Bergodi după incidentul petrecut la finalul partidei CFR Cluj - U Cluj 3-2.
Acum 15 minute
15:10
Mihai Stoica a făcut dezvăluirea despre Ștefan Târnovanu.
Acum o oră
14:50
14:40
Urmează un meci de foc pentru madrileni.
Acum 2 ore
14:20
Inter Milano nu trebuie să fie obsedată de victoria împotriva lui Juventus, a declarat vineri Alessandro Bastoni, fundaşul echipei antrenate de Cristian Chivu, care va primi sâmbătă vizita formaţiei torineze, în Serie A, scrie site-ul Football Italia.
14:10
Atac dur la adresa lui Cristi Chivu după victoria cu Inter: „A bătut recordul de ipocrizie” # Sport.ro
Victoria obținută de Inter în fața rivalei Juventus, scor 3-2, a declanșat un scandal uriaș în Italia.
14:10
Edoardo Bove a revenit pe teren după sperietura din urmă cu 14 luni.
14:00
Dan Nistor a dezvăluit echipa pentru care și-ar fi dorit să joace: ”Au fani senzaționali” # Sport.ro
Dan Nistor (37 de ani) a atins o bornă impresionantă de meciuri disputate în Superligă.
Acum 4 ore
13:10
Șoc la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! Motivul pentru care a fost descalificat austriacul Tschofening la sărituri cu schiurile # Sport.ro
Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP.
13:10
Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori # Sport.ro
Formația se află într-o situație critică înaintea etapei a 27-a din SuperLiga României.
12:50
Un jucător de la FCSB a fost aproape de a semna cu Giovanni Becali.
12:40
Robert Lewandowski, atacantul de 37 de ani al Barcelona, se pregătește să ia o decizie importantă privind viitorul său.
12:30
Etapa cu numărul 27 ne poate oferi o imagine mai clară asupra echipelor care rămân implicate în lupta pentru accederea în play-off.
12:30
Arsenal - Wigan se vede LIVE pe VOYO de la ora 18:30.
12:20
Partidele din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO!
12:10
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a câștigat dramatic derby-ul cu Juventus Torino, scor 3-2, însă partida a fost marcată de o decizie controversată de arbitraj.
12:00
Ianis Zicu a vorbit despre șansele la play-off ale Farului.
11:30
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
11:30
În plină recuperare, Damian Lillard a câștigat pentru a treia oară concursul de aruncări de trei puncte! # Sport.ro
Absent de la meciurile NBA în acest sezon din cauza unei rupturi a tendonului lui Achile, Damian Lillard, în vârstă de 35 de ani, a câştigat concursul de aruncări de trei puncte pentru a treia oară în cariera sa, în cadrul All Star Game, sâmbătă, la Los Angeles.
Acum 6 ore
11:20
Tehnicianul a semnat cu o echipă din țara natală.
11:20
Arne Slot a vorbit despre Mohamed Salah după victoria lui Liverpool din FA Cup.
10:50
Universitatea Craiova și FCSB au remizat în Cupa României, scor 2-2, iar acum urmează o altă întâlnire între cele două, tot pe ”Ion Oblemenco”.
10:50
Jurnalista Eleonora Incardona a atras toate privirile la meciul Inter Milano - Juventus Torino, câștigat de „Nerazzurri” cu 3-2 în etapa a 25-a din Serie A.
10:50
Real Madrid a primit un penalty controversat în victoria cu Real Sociedad.
10:30
Alessandro Del Piero l-a „taxat” pe Cristi Chivu după victoria cu Juventus: „Nu are nevoie de așa ceva!” # Sport.ro
Victoria dramatică obținută de Inter Milano, scor 3-2, cu Juventus Torino, în etapa a 25-a din Serie A, a fost umbrită de un scandal de arbitraj.
10:10
Cristiano Ronaldo și Leo Messi au strâns averi impresionante în fotbal, dar cei doi sunt departe de cel mai bogat fotbalist în activitate.
10:00
Universitatea Craiova – FCSB, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Derby decisiv pentru play-off # Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc din nou, la doar trei zile după remiza 2-2 din Cupa României, de această dată într-un meci crucial din etapa a 27-a a SuperLigii.
10:00
Farul Constanța și Rapid București se întâlnesc de la ora 17:00, în etapa a 27-a din SuperLiga.
10:00
UTA Arad primește vizita celor de la FC Botoșani, de la ora 14:00, în etapa a 27-a din SuperLiga.
09:50
Cum arată programul de duminică al sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Sport.ro
Programul probelor cu participare românească de duminică, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.
09:30
Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB s-a întors în Europa și face senzație la noua sa echipă.
09:30
Succesul lui Chivu cu Juventus, umbrit! Italienii au răbufnit: „Inter ar fi rămas în 10 oameni” # Sport.ro
Italienii au fost scandalizați după controversa din Inter - Juventus și cer schimbarea regulamentului VAR.
Acum 8 ore
09:20
Arbeloa, dat pe spate de un fotbalist de la Real Madrid: „Unul dintre cei mai buni din lume” # Sport.ro
Fotbalistul a fost decisiv în victoria lui Real Madrid cu Real Sociedad.
09:00
Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!” # Sport.ro
Mihai Stoica a făcut o comparație surprinzătoare între Ionuț Vînă, mijlocașul Farului, și Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, lăudând execuțiile spectaculoase ale românului.
08:50
08:50
Sezonul din Euroliga continuă la intensitate maximă, iar lupta pentru play-off devine tot mai strânsă.
08:50
S-a lăsat cu scandal în Inter - Juventus: Spalletti a înnebunit după eliminarea controversată # Sport.ro
Luciano Spalletti a fost în mijlocul uni scandal la pauza meciului Inter - Juventus.
08:30
Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2 # Sport.ro
Inter Milano a câștigat dramatic Derby d’Italia, 3-2 cu Juventus Torino, pe San Siro, în etapa a 25-a din Serie A, iar eroul serii a fost Piotr Zielinski, autorul golului decisiv din minutul 90.
08:10
Inter Milano a câștigat dramatic Derby d’Italia, 3-2 cu Juventus Torino, pe San Siro, în etapa a 25-a din Serie A.
Acum 24 ore
00:50
Boicot! Juventus a luat o decizie radicală imediat după eșecul cu Inter: "S-a întâmplat ceva inacceptabil!” # Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu 3-2 în fața lui Juventus în etapa cu numărul 25 din Serie A, dar problemele de arbitraj nu au lipsit din Derby d'Italia.
00:30
Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!” # Sport.ro
Inter a obținut o victorie de zile mari în fața lui Juventus, scor 3-2, în etapa cu numărul 25 din Serie A.
00:20
Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #24.
00:10
Controversă la Milano! De ce nu a putut interveni VAR-ul la eliminarea lui Kalulu din derby-ul cu Inter # Sport.ro
Juventus a rămas în zece oameni în derby-ul cu Inter, după eliminarea lui Pierre Kalulu.
00:00
Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv # Sport.ro
Inter Milano a obținut o victorie uriașă în Derby D'Italia, 3-2 contra lui Juventus, iar Cristi Chivu face un pas uriaș spre primul Scudetto din cariera de antrenor.
14 februarie 2026
23:40
Dan Șucu a descins în cantonament! Patronul e urmat de o „armată” de 4.000 de fani gata de spectacol # Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul lui Genoa, s-a alăturat echipei în cantonament înainte de meciul cu Cremonese, partidă la care sunt așteptați 4.000 de suporteri care au luat cu asalt autostrăzile.
23:10
Arbitrul Radu Petrescu a comis o gafă impardonabilă în Petrolul - FC Argeș, iar nume din fotbalul românesc au comentat situația ”centralului”.
23:00
Alessandro Del Piero a avut cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu. Legenda lui Juventus crede că românul a creat o echipă mai solidă decât cea din sezonul precedent.
22:50
Se întâmplă și la case mai mari! Chivu zâmbește după o gafă uriașă de arbitraj în Inter – Juventus. Verdictul specialistului # Sport.ro
Prima repriză din Inter Milano – Juventus s-a încheiat la egalitate, 1-1, în etapa 25 din Serie A.
22:50
Românii Cacina și Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile. Reacția FR de Schi Biatlon # Sport.ro
Jocurile Olimpice au loc la Milano-Cortina și se desfășoară în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
22:40
Inter a deschis scorul în Derby d'Italia după o fază incredibilă. Portarul Di Gregorio a gafat la o minge deviată de Cambiaso, oferindu-le milanezilor avantajul pe tabelă.
