Nicușor Dan merge la Washington, la invitația lui Donald Trump, pentru prima reuniune a Consiliului Păcii

ADVERTORIAL. În orice conflict personal sau profesional, poziția reală de putere nu este dată de tonul vocii sau de insistența argumentelor, ci de informația verificată. Mulți oameni intră în discuții tensionate convinși că intuiția lor este suficientă. În realitate, fără documentare clară, orice suspiciune poate fi ușor respinsă, reinterpretată sau chiar întoarsă împotriva celui care o exprimă. În Timișoara, unde relațiile sociale și profesionale sunt interconectate, iar mediul economic este competitiv, diferența dintre presupunere și probă poate influența decisiv un divorț, o negociere sau un litigiu comercial.