Radu Miruță, întâlnire cu șeful NATO la Munchen: ”A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziția și interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat”
Aktual24, 15 februarie 2026 16:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferinței de Securitate de la München (MSC), discuțiile fiind axate pe consolidarea poziției României în arhitectura de securitate aliată și pe întărirea Flancului Estic. Potrivit ministrului, dialogul a fost unul direct și aplicat, concentrat pe interesele României în […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
16:50
”Comorile” României, care este realitatea privind mineralele critice de la noi. În pământurile țării se află un mineral foarte rar în restul Europei # Aktual24
Consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat în ultimele zile o radiografie privind mineralele critice aflate pe teritoriul țării noastre. Burnete a dezvăluit că România posedă și un metal foarte greu de găsit în restul Europei. ”Sub umbrela Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre […]
Acum 30 minute
16:40
Viktor Orban, tot mai crizat: ”În aprilie vom mătura din Ungaria mașinăria opresivă a Bruxelles-ului” # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a promis sâmbătă că va continua ofensiva împotriva „organizațiilor pseudo-civile cumpărate, a jurnaliștilor, judecătorilor și politicienilor”, mizând pe o victorie în alegerile parlamentare din aprilie. Liderul naționalist se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la revenirea la putere în 2010, în contextul în care partidul său, Fidesz, este în urma […]
Acum o oră
16:20
Radu Miruță, întâlnire cu șeful NATO la Munchen: ”A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziția și interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferinței de Securitate de la München (MSC), discuțiile fiind axate pe consolidarea poziției României în arhitectura de securitate aliată și pe întărirea Flancului Estic. Potrivit ministrului, dialogul a fost unul direct și aplicat, concentrat pe interesele României în […]
16:10
UE dispune de arme, dar depinde în continuare de SUA pentru a susține un război. Problema Europei nu este lipsa banilor, ci lipsa coerenței # Aktual24
Europa poate produce arme, tancuri și rachete, dar fără sprijinul Statelor Unite rămâne vulnerabilă, iar independența militară pare încă un vis dificil de atins, scrie Politico. Baza industrială europeană este impresionantă, însă fără infrastructura de informații, logistică și control al NATO, Europa nu poate descuraja Rusia eficient. Șeful NATO, Mark Rutte, a ridiculizat ideea că […]
16:00
Președintele Dan merge la Washington, la Consiliul pentru Pace. Implicațiile acestei decizii # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa […]
Acum 2 ore
15:40
Un pericol major pentru Moscova. Marina ucraineană clarifică motivul „dispariției” submarinelor rusești din Marea Neagră # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a semnalat o schimbare dramatică în apele Mării Negre: submarinele rusești, cândva principalele purtătoare de rachete de croazieră pentru atacurile asupra Ucrainei, au dispărut aproape complet. Această retragere aparentă nu este doar o mutare tactică, ci indică un risc major pentru Moscova, subliniind vulnerabilitatea și complexitatea operațiunilor […]
15:10
Ucrainenii au lansat un atac cu drone asupra portului rusesc Taman de la Marea Neagră. Au izbucnit incendii masive # Aktual24
Portul rusesc Taman, aflat la Marea Neagră, a fost lovit de un atac ucrainean cu drone în cursul nopții, provocând pagube semnificative și rănind două persoane, fiind un nou episod al conflictului energetic dintre Ucraina și Rusia, relatează Reuters. Incidentul a stârnit îngrijorare atât pentru securitatea regională, cât și pentru aprovizionarea cu produse petroliere. Atacul […]
Acum 4 ore
14:40
Poate Marco Rubio să-l salveze pe Viktor Orban? Contextul vizitei oficialului american la Budapesta # Aktual24
Marco Rubio va merge în Ungaria zilele următoare pentru a-și manifesta sprijinul față de premierul Viktor Orban, într-un moment în care liderul maghiar se confruntă cu cea mai mare provocare politică din ultimii 16 ani, în contextul în care partidele de opoziție câștigă teren în sondaje și tensiunile interne cresc, scrie The Times. Contextul vizitei […]
14:20
Steve Bannon a încercat să-l atragă pe Epstein în eforturile sale de a-l „dărâma” pe Papa Francisc # Aktual24
Steve Bannon, fost consilier al Casei Albe al președintelui american Donald Trump, a discutat cu finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, strategii împotriva Papei Francisc, Bannon spunând că speră să-l „înlăture” pe pontif, conform unor documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Mesajele trimise între cei doi în 2019, publicate în masivul […]
14:10
Jurnalist: ”Am mers în sute de primării de țară. Primarii semnează doar acordarea de ajutor social și au case de sute de mii de euro, salarii de 2.500-3.000 de euro net” # Aktual24
Postare virală a jurnalistului ieșean Gabriel Gachi privind situația din primăriile din mediul rural. El realizează un tablou sumbru al comunelor conduse de ”clanurile” formate din familiile primarilor. ”Am mers în zeci, sute de primării de țară în viața mea. Ultima oară marți, la Zapodeni-Vaslui. Cu o săptămână înainte în Vicov, Suceava. Am mai fost […]
14:10
Ce a pățit polițistul care a amendat un pompier. Pompierul a primit amenda peste 3.000 de lei și a rămas fără permis # Aktual24
Polițistul care a sancționat contravențional un pompier voluntar aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu este cercetat disciplinar, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. Verificări interne și cercetare disciplinară „Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a analizat circumstanțele situației în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție, […]
13:50
Reacția dură a Rusiei la acuzațiile legate de otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu venin de broască # Aktual24
Tensiunile dintre Moscova și Occident ating un nou nivel, după acuzațiile privind presupusa otrăvire a lui Aleksei Navalnîi cu o substanță derivată din pielea unei broaște din Ecuador. Moscova a reacționat dur, conform TASS. Replica dură a Moscovei Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins categoric afirmațiile potrivit cărora Aleksei […]
13:40
Apel la Moscpva pentru distrugerea sateliților Starlink: ”O detonare nucleară în spațiu ar putea rezolva serios această problemă” # Aktual24
Ucraina și SpaceX au anunțat că au găsit o modalitate de a împiedica forțele armate ruse să utilizeze terminale Starlink. Propagandiștii ruși au reacționat dur – nu doar față de SpaceX, ci și față de compania americană de tehnologie Palantir. La începutul lunii februarie, fostul ministru al Digitalitalizării al Ucrainei, actualul ministru al Apărării, Mihailo […]
13:30
Adâncurile Mării Argentinei adăpostesc o biodiversitate mult mai bogată decât estimaseră oamenii de știință. O expediție care a parcurs traseul de la nordul provinciei Buenos Aires până la Tierra del Fuego, cel mai sudic punct al țării, a descoperit cel mai mare recif de corali Bathelia candida cunoscut din lume, viermi, arici de mare, melci, […]
13:10
Armata americană se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni de câteva săptămâni împotriva Iranului, în cazul în care președintele american Donald Trump ordonă un atac asupra țării în cazul eșuării unei înțelegeri diplomatice. Potrivit unei surse, în cazul unei campanii prelungite, armata americană ar putea ataca nu doar infrastructura nucleară, ci și instalațiile statului și de […]
Acum 6 ore
12:50
Grecia intenționează să participe la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza, cu un batalion special care va include vehicule blindate, precum și medici și geniști, sporindu-și astfel prezența față de ultima sa misiune internațională ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF), din ianuarie 2002 până în iulie 2021, potrivit Kathimerini. […]
12:40
Plantele medicinale pot provoca efecte secundare serioase. Când este indicat să le evităm # Aktual24
Plantele medicinale sunt adesea considerate sigure doar pentru că sunt naturale, însă acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Unele plante pot provoca reacții severe, interacțiuni cu medicamentele prescrise sau chiar intoxicații dacă sunt consumate în cantități mari sau fără supraveghere medicală. Este important să cunoaștem atât beneficiile, cât și riscurile asociate utilizării acestora. Riscurile ascunse […]
12:40
Europa se pregătește de un nou pas major în apărarea contra Rusiei. Macron pregătește un anunț istoric despre ”forța nucleară a Franței” # Aktual24
Mai multe state europene susțin public inițierea unor discuții privind dezvoltarea unui sistem de descurajare nucleară european, complementar armelor atomice americane, pe fondul erodării încrederii în angajamentele de securitate ale Statelor Unite, potrivit unor declarații făcute la Conferința de Securitate de la München, relatate de Politico. Oficiali de rang înalt din Estonia și Letonia au […]
12:20
Anunț oficial: România are 16 din cele 32 de minerale critice la nivelul UE. Pământuri rare din Groenlanda ar putea fi rafinate la Feldioara # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și „maxim încă într-o țară membră UE”, menționând că România ar putea procesa materiale rare extrase din alte regiuni, existând posibilitatea ca o companie […]
12:20
Fostul președinte american Barack Obama, reacție la videoclipul rasist distribuit de Trump # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama a comentat indirect videoclipul rasist postat pe rețelele de socializare ale președintelui Donald Trump, spunând gazdei unui podcast că „rușinea” și „decența” care odinioară îi ghidau pe oficialii publici au dispărut, scrie BBC. Videoclipul ofensator a inclus secvențe în care Obama și soția sa, Michelle, erau reprezentați de niște maimuțe, […]
12:10
Ucraina a distrus jumătate din sistemele rusești de apărare antiaeriană Pantsir, anunță SBU # Aktual24
Unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus aproximativ jumătate din stocul Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană Pantsir, potrivit unui anunț făcut de instituție la 14 februarie. „Pantsir este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui singur sistem variază între 15 și 20 de milioane […]
12:00
Iranul este pregătit să ia în considerare compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA dacă americanii sunt dispuși să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat un ministru iranian pentru BBC. Oficialii americani au subliniat în repetate rânduri că Iranul, nu SUA, împiedică progresul în acest proces prelungit de negocieri. Sâmbătă, secretarul de stat […]
11:40
„Polonezii sosesc”. Varșovia își demonstrează forța economică în Germania: „Începem să observăm, în sfârșit, o schimbare de trend” # Aktual24
Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, iar economia sa se deschidea timid către investitorii străini. Astăzi, însă, compania pe care Swiderski […]
11:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu: ”Am găsit raportul Inspecției Judiciare doar pe site-ul Realitatea, nu era pe niciun site oficial al instituțiilor/ Am fost invitată la grupul de lucru pe justiție de la Guvern” – VIDEO # Aktual24
Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, afirmă că a găsit raportul Inspecției Judiciare legat de documentarul Recorder ”Justiție capturată” doar pe site-ul postului Realitatea Plus, post de propagandă al AUR. Întrebată într-un interviu la TVR Info despre acest raport, Moroșanu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. ”Nu, nu a existat o anchetă, ci a […]
11:10
Zahărul este unul dintre cei mai controversați inamici ai sănătății moderne. Deși unii îl consideră o plăcere vinovată, consumul excesiv poate duce la creșterea în greutate, afectarea metabolismului și probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare. Dar vestea bună este că zahărul nu trebuie eliminat complet din dietă. Cheia este moderația […]
11:10
Fostul președinte american Barack Obama își exprimă public sprijinul pentru demonstranții anti ICE din Minneapolis # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama și-a exprimat public sprijinul față de demonstranții din Minneapolis pentru că s-au opus „naturii fără precedent” a operațiunii Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Minnesota. Într-un interviu acordat sâmbătă YouTuberului progresist Brian Tyler Cohen, fostul președinte a discutat despre puterea pe care o au cetățenii americani atunci când apără […]
Acum 8 ore
10:50
Cum l-a umilit Zelenski pe Orban la Munchen: ”Își mărește burta în loc să-și mărească armata” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei discuții la Conferința de Securitate de la München, că rezistența armatei ucrainene contribuie la protejarea securității europene și a statelor din regiune. El l-a ironizat și pe liderul pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. „Dacă vorbim direct și puțin cinic, aceasta este situația de astăzi. Dar uitați-vă […]
10:50
Lovitură UE pentru administrația de la Washington: Canada a aderat oficial la programul european SAFE pentru finanțarea capabilităților de apărare # Aktual24
Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a anunțat că țara sa a aderat oficial la programul Uniunii Europene Security Action for Europe (SAFE), care oferă împrumuturi statelor participante pentru investiții în capabilități de apărare. „Acordul consolidează securitatea noastră colectivă, sprijină dezvoltarea unor capabilități de apărare esențiale și oferă industriei canadiene acces la piețele europene de […]
10:40
ANM: Vizibilitate redusă, cod galben de vânt puternic în zone montane din cinci județe, până la ora 12:00 # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață atenționări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone montane din județele Brașov, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin și Hunedoara, valabile până la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, în zona de munte a județelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri, vântul va sufla cu […]
10:40
Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate 130 de persoane, potrivit unei informări transmise duminică de Dispeceratul Național Salvamont România. „Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, două persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, […]
10:40
Cuba amână târgul anual de trabucuri din cauza embargoului american asupra petrolului care provoacă penurii severe de combustibil și întreruperi de curent # Aktual24
Târgul anual de trabucuri din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat organizatorii sâmbătă, deoarece insula se confruntă cu pene de curent și lipsuri severe de combustibil cauzate de embargoul american asupra petrolului. Într-un comunicat, organizatorul târgului de trabucuri, Habanos S.A., a declarat că a […]
10:30
„Prima felină” Larry sărbătorește 15 ani de cea mai importantă pisică din politica Marii Britanii # Aktual24
În vremuri politice tulburi, stabilitatea vine la pachet cu patru picioare, mustăți și o pasiune pentru somn. Larry, motanul, sărbătorește duminică 15 ani de când este oficial vânătorul de rozătoare al guvernului britanic și „prima felină” neoficială, o prezență liniștitoare care a servit sub șase premieri. Uneori pare că aceștia au lucrat pentru el, potrivit […]
10:30
Marina SUA recunoaște că strategia actuală privind grupurile de atac ale portavioanelor necesită o reevaluare. Cea mai importantă problemă identificată # Aktual24
Marina Statelor Unite intenționează să revoluționeze modul în care își desfășoară grupurile de atac ale portavioanelor, adoptând un model mult mai flexibil și adaptabil. Această inițiativă, condusă de amiralul Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale, propune crearea unor forțe specializate care să permită desfășurarea exactă a resurselor necesare pentru fiecare misiune, schimbând radical abordarea tradițională „totul […]
10:10
Nu doar zahărul este responsabil pentru apariția cariilor. Ce alte alimente contribuie la deteriorarea dinților # Aktual24
Nu doar zahărul produce carii. Alimentele pe care le consumăm zilnic pot influența sănătatea dinților mai mult decât credem, iar multe dintre ele nu sunt imediat recunoscute ca dăunătoare. Înțelegerea acestor factori poate preveni durerea, vizitele neplăcute la stomatolog și pierderea dinților pe termen lung. Din păcate, mulți oameni cred că doar dulciurile cauzează probleme […]
09:40
Cum intenționează China să dezvolte un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O nouă frontieră esențială în competiția geopolitică” # Aktual24
Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai nou spărgător de gheață arctic al Chinei nu este doar o realizare tehnologică impresionantă, ci și un mesaj strategic transmis lumii întregi. Într-un moment în care Arctica devine scena unei competiții geopolitice tot mai intense, iar declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind […]
09:10
Infarctul miocardic reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru sănătatea noastră, iar fiecare minut contează. Înțelegerea cauzelor, simptomelor și a metodelor de prevenție nu doar că poate salva vieți, dar ne oferă puterea de a ne proteja inima în fiecare zi. Cauzele infarctului miocardic Infarctul miocardic apare atunci când fluxul de sânge către mușchiul […]
Acum 12 ore
08:40
Munchen: Oana Țoiu, alături de comandantul trupelor SUA din Europa. Ea a deschis sesiunea de lucru dedicată implicațiilor războiului cu sisteme autonome # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat sîmbătă necesitatea utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru sprijinirea capacităților de apărare ale NATO, în cadrul unei intervenții susținute la Conferința de Securitate de la München. „Am subliniat necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO”, a transmis ministrul pe Facebook. Șefa diplomației române a deschis sesiunea de […]
08:10
Ce efect are lipsa apei asupra organismului nostru? Deshidratarea poate pune viața în pericol # Aktual24
Apa nu este doar un simplu lichid. Ea reprezintă combustibilul care menține fiecare celulă vie, fiecare organ funcțional și fiecare sistem al corpului în echilibru. Lipsa hidratării poate provoca dezechilibre imediate, iar semnalele de alarmă pot fi inițial subtile, dar cu timpul se transformă în probleme grave de sănătate. Chiar și pierderea unui procent mic […]
07:40
Băuturile fierbinţi cresc riscul de cancer esofagian și pot provoca daune invizibile pe termen lung. Consumul regulat de lichide foarte fierbinți poate irita mucoasa esofagului, favorizând apariția inflamației cronice și, în timp, creșterea riscului de cancer. Într-o lume în care ceaiul, cafeaua și supele calde sunt consumate zilnic, conștientizarea acestor riscuri devine esențială pentru sănătatea […]
07:10
Renunțarea la fumat este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătatea organismului, dar pentru mulți fumători reprezintă și una dintre cele mai mari provocări. Psihologii arată că voința nu este suficientă; succesul depinde de planificare, strategie și sprijin constant. Abordarea corectă poate transforma procesul de renunțare într-o experiență controlată, crescând șansele de a scăpa […]
Acum 24 ore
00:30
Ucraina solicită garanții de securitate de la SUA pentru cel puțin două decenii pentru a încheia un acord de pace # Aktual24
Ucraina dorește garanții de securitate pentru cel puțin 20 de ani din partea SUA înainte de a putea semna un acord de pace cu demnitate, a declarat Volodimir Zelenski înainte de discuțiile cu Rusia și SUA programate pentru săptămâna viitoare. Vorbind sâmbătă la München, el a cerut, de asemenea, o dată clară pentru ca Ucraina […]
14 februarie 2026
23:10
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă au promis că prezervativele nu vor mai lipsi până la încheierea evenimentului # Aktual24
De Ziua Îndrăgostiților, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, organizatorii au promis o nouă cantitate de prezervative pentru satele sportivilor, după ce acestea s-au epuizat în timpul săptămânii. „Putem confirma că rezervele de prezervative din Satele Olimpice s-au epuizat temporar din cauza unei cereri mai mari decât cea anticipate. Sunt livrate cantități suplimentare care […]
22:50
Cipru va participa ca observator la întâlnirea Consiliului pentru Pace privind Gaza, organizată de Trump # Aktual24
Cipru va participa, în calitate de observator, la următoarea reuniune a Consiliului pentru Pace privind Gaza, care va avea loc la Washington DC, pe 19 februarie, a anunțat Republica Cipru sâmbătă, potrivit Kathimerini. „Participarea țării noastre face parte din rolul regional consecvent și activ pe care ni l-am asumat încă de la începutul crizei, prin […]
22:30
Un ONG palestinian îl acuză pe Ben Gvir de „răzbunare” după apariția unui videoclip cu abuzuri asupra deținuților # Aktual24
Un ONG palestinian denunță ceea ce numește un act israelian de răzbunare după ce un videoclip l-a arătat pe ministrul de extremist al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, supraveghind presupusele abuzuri asupra deținuților într-o închisoare militară, potrivit The Times of Israel. Cu doar câteva zile înainte de începerea lunii sfinte musulmane Ramadan, Ben Gvir a […]
22:10
Îngrijorat de poziția internațională a Israelului, Netanyahu declară că lucrează la modificarea proiectului de lege privind pedeapsa cu moartea # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar lucra la modificarea formulării unui proiect de lege controversat care prevede impunerea pedepsei cu moartea teroriștilor, din cauza temerilor legate de statutul internațional al Israelului. Citând surse anonime din cadrul Biroului premierului, Ynet relatează că Netanyahu l-a contactat pe ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir (foto), al cărui partid de […]
21:50
După ce Trump a făcut presiuni privind grațierea lui Netanyahu, președintele israelian Isaac Herzog îi solicită premierului clarificări # Aktual24
Președintele israelian Isaac Herzog i-a solicitat premierului Benjamin Netanyahu clarificări cu privire la faptul dacă l-a încurajat sau nu pe președintele american Donald Trump să-l mustre pentru ezitarea sa de a-l grația pe premier, potrivit The Times of Israel. Joi, Trump i-a spus lui Herzog că ar trebui să-I fie rușine că nu i-a acordat […]
21:20
Polonia, mesaj la Munchen privind miza războiului din Est: ”Rusia nu poate tolera Ucraina ca națiune, cu propria identitate, propria istorie, propriile interese” # Aktual24
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat sâmbătă la Summitul de Securitate de la Munchen că războiul din Ucraina a devenit o confruntare în care câștigător va fi cine rezistă mai mult, Kiev sau Moscova. „Putin spune că vrea pace și, într-un sens, orice dictator și orice cuceritor vrea pace: dacă te predai […]
21:10
Armata americană a efectuat 10 atacuri asupra a peste 30 de ținte ale Statului Islamic în Siria între 3 și 12 februarie, ca parte a unei campanii împotriva grupării extremiste din Irak și Siria. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat sâmbătă într-un comunicat că SUA au atacat infrastructura și depozite de arme ale Statului […]
20:40
Părul alb nu este doar un semn al îmbătrânirii; el poate fi o fereastră către starea noastră generală de sănătate. Deși genetica joacă un rol major în apariția firelor albe, factorii de mediu, stresul și deficiențele nutriționale pot accelera acest proces. Observarea atentă a părului poate oferi indicii importante despre dezechilibre interne și riscuri pentru […]
20:40
Un copil de șapte ani din localitatea sibiană Ighișu Nou a murit după ce un balot de fân a căzut peste el. Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Tg. Mureș au intervenit sâmbătă de urgență, potrivit Turnul Sfatului. De asemenea a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD de la Târgu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.