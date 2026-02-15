Irlanda plătește artiștilor un venit de bază în cadrul unui program inovator

08:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni, transmite Mediafax. Prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se […] © G4Media.ro.