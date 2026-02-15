Irlanda plătește artiștilor un venit de bază în cadrul unui program inovator
Guvernul irlandez pune în aplicare un program inovator care va oferi unui număr de 2.000 de artiști un venit de bază timp de trei ani, permițându-le să se concentreze pe producția lor creativă, menținând în același timp un nivel de trai adecvat, transmite CNN. În cadrul acestui program, care urmează unei perioade pilot de trei […]
Acum 10 minute
16:50
Un acrobat spaniol a căzut de la patru metri în timpul unui spectacol de circ din Craiova. Acesta a ajuns la spital conștient, potrivit Mediafax. Un incident grav a avut loc sâmbătă la un spectacol de circ organizat pe Calea Severinului, în Craiova, relatează Gazeta de Sud. Un acrobat a căzut de la aproximativ patru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:40
UTA Arad se apropie de play-off la capătul unei victorii controversate cu FC Botoșani (2-1)
UTA Arad s-a apropiat de play-off-ul Superligii României după ce a învins-o pe Botoșani, scor 2-1, duminică, în etapa a 27-a, partidă cu un alt episod controversat de arbitraj. Scorul a fost deschis de o combinație între doi fundași: Mark Tutu l-a servit perfect în centrul careului pe Dmytro Pospelov care l-a executat pe portarul […]
Acum o oră
16:20
Fifor (PSD) salută decizia "înţeleaptă" a preşedintelui Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington
Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington este corectă şi necesară pentru că România trebuie să să îşi apere interesele „cu demnitate şi profesionalism", transmite Agerpres. „Decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, D.C., la […]
16:20
Guvernul irlandez pune în aplicare un program inovator care va oferi unui număr de 2.000 de artiști un venit de bază timp de trei ani, permițându-le să se concentreze pe producția lor creativă, menținând în același timp un nivel de trai adecvat, transmite CNN. În cadrul acestui program, care urmează unei perioade pilot de trei […]
Acum 2 ore
15:50
China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile liderilor celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la Beijing, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Deţinătorii de paşapoarte obişnuite din aceste ţări pot intra în China fără viză pentru afaceri, […]
15:40
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Care sunt cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE, iar trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament. Un nou raport al OCDE citat de agenția Mediafax arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în […]
15:30
Friedrich Merz dorește să facă din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa: „Nu suntem la mila acestei lumi"
„Noi, în Europa, am pus capăt acum câteva săptămâni unei lungi vacanțe departe de istoria lumii", a declarat cancelarul Friedrich Merz, citându-l pe filosoful german Peter Sloterdijk, pe care îl apreciază și președintele francez Emmanuel Macron. Un filosof care, reluând conceptul de „transfer de imperiu" care datează din Sfântul Imperiu Roman Germanic, a scris mult […]
15:30
Un satelit al Agenției Spațiale Europene a identificat un sistem planetar „pe dos" care pune la încercare teoriile privind formarea planetelor
O planetă recent descoperită care orbitează în jurul unei stele îndepărtate ar putea schimba înțelegerea oamenilor de știință cu privire la modul în care se formează sistemele planetare, relatează Euronews. Astronomii spun că au descoperit un sistem planetar îndepărtat cu planete aranjate într-o ordine surprinzătoare, care pune la încercare ideile vechi despre modul în care […]
15:20
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea „stimulentelor", pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Sunt mai degrabă pentru […]
15:10
De peste un secol, schiul este mai mult decât un mijloc de transport sau un sport. Este un stil de viață, cu accent pe al doilea cuvânt, conform CNN. Ernest Hemingway a desenat un portret romantic și colorat al câtorva ierni petrecute în Alpii austrieci la începutul anilor 1920. La sfârșitul biografiei sale „A Moveable […]
15:00
Polițiștii gălățeni recunosc că au greșit când au amendat un pompier voluntar aflat în misiune / Un polițist, cercetat disciplinar
Polițiștii gălățeni recunosc faptul că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile atunci când pompierul voluntar a fost pedepsit deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor. Un polițist este cercetat disciplinar, transmite Mediafax. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați anunță că „a […]
15:00
Fostul ministru al energiei din Ucraina, arestat în timp ce încerca să părăsească țara / Gherman Galuşcenko, implicat într-un vast scandal de corupție
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a anunţat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească ţara, a fostului ministru al energiei Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupţie, relatează AFP. „Astăzi, în timp ce trecea graniţa, anchetatorii NABU l-au reţinut pe fostul ministru al energiei în legătură cu […]
15:00
Europa ar putea înregistra o scădere a numărului de vizitatori străini, deoarece tinerii călători consideră costurile ridicate ca fiind un obstacol major
Creșterea costurilor, schimbarea priorităților și perspectivele prudente pentru călătoriile pe distanțe lungi remodelează profilul turiștilor care vor vizita Europa în 2026, relatează Euronews. Conform unui nou sondaj al Comisiei Europene pentru Turism, Europa se pare că va înregistra o scădere a numărului de turiști străini în 2026. Principalele motive sunt preocupările legate de accesibilitate, preferința […]
Acum 4 ore
14:40
VIDEO FOTO Legendara trupă Bijelo Dugme a concertat pentru prima dată pe o scenă din România, la Timișoara / Sala Olimpia a fost arhiplină
Bijelo Dugme a fost una dintre formațiile preferate ale unei generații de români care, în timpul comunismului, au privit cu jind la tot ceea ce avea pe atunci Iugoslavia. Bănățenii care urmăreau televiziunea și ascultau radioul sârbesc știau piesele celor de la Bijelo Dugme, în Timișoara nu erau chefuri fără Bijelo Dugme. Bijelo Dugme însemna, […]
14:30
Radu Miruță s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, la Munchen: „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură"
Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, la Munchen, a anunțat Radu Miruță, duminică, pe Facebook. „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură", a scris ministrul Apărării, care a adăugat că „România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre". […]
14:20
De ce sushi-ul din România nu este la fel ca în Japonia / Chef Cătălin Petrescu: „Fiecare bucătar își pune amprenta"
Sushi-ul servit în Europa sau în Statele Unite nu este o copie fidelă a celui din Japonia, iar acest lucru nu este neapărat o greșeală, notează G4Food. Potrivit lui Cătălin Petrescu, bucătăria japoneză, atunci când iese din granițele ei, se adaptează inevitabil contextului local. „În fiecare țară este adaptată. În niciun caz nu este perfect […]
14:20
O nouă poveste marca JO de iarnă la Milano Cortina: Un cuplu LGBTQ+ se va înfrunta pe gheață într-un meci de hochei încărcat de rivalități
Pe gheață, sunt inamice jurate. La Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, se vor afla în tabere opuse într-una dintre cele mai istorice și încărcate rivalități dintre două națiuni mândre și vor lupta cu dinții pentru a ieși învingătoare din competiție. În afara gheții, însă, formează un cuplu foarte fericit și sunt logodite, relatează CNN. […]
14:10
BREAKING Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii al lui Donald Trump: „România va avea calitate de observator"
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington. „Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a scris președintele României pe rețeaua de socializare. „România va avea calitate de observator și […]
13:50
Iranul se declară pregătit să facă un compromis în dosarul nuclear dacă Statele Unite îşi ridică sancţiunile
Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC şi publicat duminică, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres. Oficialul iranian a făcut aceste declaraţii după reluarea, pe 6 februarie, în Oman, a […]
13:40
Emmanuel Macron denunță „expresii antisemite care apar" în cadrul partidului LFI „și care trebuie combătute"
Președintele francez, Emmanuel Macron a vorbit într-un interviu pentru Radio J despre partidul La France Insoumise, pe care îl consideră de „extrema stângă": „Vreau să fiu foarte clar. Când francezii aleg parlamentari și numesc oameni în instituții, nu îi putem
13:40
„Protejarea tinerilor de flagelul jocurilor de noroc”: USR cere partidelor să nu respingă în Senat două proiecte privind industria păcănelelor # G4Media
Luni, ajung la vot în plenul Senatului două proiecte inițiate de USR și PNL care vizează protejarea copiilor de flagelul jocurilor de noroc, prin limitarea drastică a reclamelor online la acestea și interzicerea accesului tinerilor sub 21 de ani pe platformele pentru jocuri de noroc, conform unui comunicat tranmis de USR. „USR face un apel […] © G4Media.ro.
13:40
Viralul săptămânii: Cum s-a rostogolit povestea cuplului care a crezut că în Rusia e democrație / Doi români, expulzați și interziși 50 de ani după ce au vrut să vadă ”Rusia reală” # G4Media
Viralul săptămânii pe rețele și în mass-media tradiționale în săptămâna care a trecut a fost și povestea cuplului care a crezut că ”în Rusia e democrație”: Doi români, vloggeri de travel, au fost expulzați și interziși pentru următorii 50 de ani în dictatura lui Putin, după ce au vrut să vadă ”Rusia reală”. Cristi și […] © G4Media.ro.
13:20
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei […] © G4Media.ro.
13:20
Larry împlineşte 15 ani de când este cea mai importantă pisică politică a Marii Britanii. Parcursul motanului din adăpost pe covorul roșu # G4Media
În vremuri politice turbulente, stabilitatea vine la pachet cu patru lăbuțe, mustăți și o dorință de somn. Motanul Larry, cea mai faimoasă pisică din Marea Britanie, împlineşte, duminică, 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci ai ţării, patrulând coridoarele puterii din jurul numărului 10 pe Downing Street. Recrutat să rezolve problema rozătoarelor, Larry a ajuns […] © G4Media.ro.
13:10
Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Nu suntem de acord pe toate subiectele, dar putem colabora cu SUA / Să fim realiști: Rusia nu este o superputere # G4Media
Duminică este ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, avertizează că Rusia rămâne o amenințare majoră, Benjamin Haddad cere ca UE să se concentreze pe propriile priorități, iar NATO insistă pe creșterea producției de echipamente de apărare în Europa și SUA, transmite Mediafax. La finalul unui panel de […] © G4Media.ro.
13:10
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00, transmite Agerpres. Astfel, în intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
Un bărbat român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate într-un supermarket din Bergamo. Bărbatul a apucat-o pe fetiță în timp ce aceasta ieșea din supermarket împreună cu părinții ei, transmite Corriere Della Serra. El a apucat brusc fetița pentru a o lua de lângă părinții ei și, înainte de a […] © G4Media.ro.
11:50
Translatorul de animale există: Realitate sau doar distracție cu AI? Cum tehnologia transformă lătratul și mieunatul în cuvinte # G4Media
Pasionații de animale vor mereu să comunice cu prietenii lor necuvântători. Videoclipurile virale cu pisici care recunosc morcovi sau șervețele au stârnit meme-uri online și au inspirat aplicații care pretind că „traduc” limbajul animalelor. Recent, aplicațiile și colierele inteligente au devenit populare, atrăgând milioane de utilizatori și finanțări de zeci de milioane de dolari. Coliere […] © G4Media.ro.
11:40
Ministra de Externe Oana Țoiu anunță cursuri de limba română pentru copii în școlile din Germania și reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile din Germania și reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria, în cadrul unei vizite la comunitatea românească din Bavaria, transmite Mediafax. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a vizitat comunitatea românească din Bavaria, unde a prezentat rezultate concrete pentru sprijinirea românilor din […] © G4Media.ro.
11:30
Jocul John Wick, cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost prezentat la evenimentul PlayStation Showcase. # G4Media
Seria de filme de acțiune John Wick, în valoare de miliarde de dolari, va fi transformată într-un joc video, cu imaginea și vocea starului Keanu Reeves, relatează BBC. „Untitled John Wick Game”, așa cum este cunoscut în prezent, va fi realizat de dezvoltatorul Warhammer 40.000: Space Marine 2, Saber Interactive, și va include contribuții din […] © G4Media.ro.
11:20
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în cursul nopţii, a anunţat duminică guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Două persoane au fost rănite după ce un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate în satul Volna, […] © G4Media.ro.
11:00
Mii de oameni s-au adunat în sprijinul fostului rege al Nepalului și cer revenirea la monarhie # G4Media
Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l întâmpina și a cere restaurarea monarhiei abolite în această țară din Himalaya, transmite publicația Asahi. Gyanendra Shah a salutat mulțimea entuziastă de pe acoperișul mașinii sale, în timp ce sute de polițiști în echipament anti-revoltă se străduiau […] © G4Media.ro.
11:00
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campionii turneului de dublu mixt WTT Star Contender Chennai # G4Media
Perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a fost încoronată campioana probei de dublu mixt din cadrul WTT Star Contender Chennai, duminică dimineață, în fața favoriților numărul patru. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, locul 13 mondial și favoriții din linia a doua a turneului, au administrat o lecție de tenis de masă cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (locul […] © G4Media.ro.
11:00
Cuba va amâna târgul anual de trabucuri de renume mondial din acest an din cauza penuriei de combustibil cauzate de embargoul petrolier impus de SUA, au anunțat sâmbătă organizatorii citați de Euronews. Insula se confruntă cu întreruperi lungi de curent electric în ultimele săptămâni. Într-o declarație oficială, organizatorul târgului și monopolul global asupra vânzărilor de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
Reacția lui Cristi Chivu după victoria din nebunescul Derby d’Italia: „Nici astăzi echipa nu mi-a plăcut” / Despre eliminarea lui Kalulu: „Mâinile trebuie ținute acasă” # G4Media
Inter Milano a bifat poate că prima victorie cu un club mare din Serie A de la venirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică, sâmbătă seara, în succesul nerazzurrilor cu Juventus într-un Derby D’Italia absolut nebun. Cambiaso (Juventus) a fost protagonistul primei jumătăți de repriză cu gol și autogol, înainte ca centralul partidei să creeze […] © G4Media.ro.
10:30
Primul anuar al Bucureștiului: Câți oameni trăiau în capitală în 1895, câți erau ”imposabili” și când a fost depășit milionul de locuitori # G4Media
Autorii primului anuar statistic al Bucureștiului raportau, acum peste 130 de ani, rezultatul foarte satisfăcător din punct de vederea fiscal al recensământului, care a scos la iveală un număr semnificativ de locuitori care se încadrau în categoriile de persoane impozabile, transmite Mediafax. Ideea unui anuar statistic al Bucureștiul s-a concretizat în ultimii ani ai secolului […] © G4Media.ro.
10:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică dimineaţa atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone din judeţele Braşov, Prahova, Dâmboviţa. Caraş-Severin şi Hunedoara, valabile până la ora 12:00, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, în zona de munte a judeţelor Braşov, Prahova şi Dâmboviţa, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala vânt […] © G4Media.ro.
10:30
Un măr pe zi ține doctorul departe, dar care sunt celelalte fructe sănătoase pe care ar trebui să le consumăm? Și cum variază beneficiile lor? Euronews Health selectează cele mai bune. Vibrante, dulci și răcoritoare, fructele sunt cunoscute drept bomboanele naturii. Și cireașa de pe tort? Sunt și bune pentru sănătate. Bogate în vitamine și […] © G4Media.ro.
10:10
Dintre statele membre ale Uniunii Europene, doar România, Bulgaria, Lituania, Polonia și Slovacia nu recunosc prin legislație nicio formă de parteneriat civil (nici pentru cuplurile heterosexuale, nici pentru cele de același sex). Consideri că România ar trebui să legalizeze parteneriatul civil? Răspunde la sondajul G4Media: Loading… Context: În anul 2023, CEDO a condamnat România pentru […] © G4Media.ro.
10:10
Cât de periculoasă poate fi cafeaua pentru inimă și, mai ales, câte cafele putem bea într-o zi? / Răspunsul medicului cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu # G4Media
Mulți dintre noi s-au întrebat măcar o dată dacă nu cumva beau prea multă cafea și dacă acest obicei ar putea afecta inima. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiologie și medicină internă, explică pentru G4Food cât de periculoasă este, în realitate, cafeaua pentru inimă și câte cești pot fi consumate zilnic fără riscuri. „De-a lungul […] © G4Media.ro.
10:10
Programul de duminică al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 # G4Media
Sportivii români vor concura duminică, 15 februarie, în patru probe diferite la Jocurile Olimpice de iarnă ediția Milano Cortina 2026. Prima care intră în concurs este Sofia Moldovan, care va lua startul la schi alpin, proba de slalom uriaș în prima manșă de la ora 11:00. Manșa a doua va avea loc de la 14:30. […] © G4Media.ro.
10:10
Schimbarea la față pentru Teodosie: De ce a început arhiepiscopul Tomisului să vadă UE în loc de Rusia și să ia distanță momentan de George Simion / Câteva explicații # G4Media
Teodosie și-a schimbat semnificativ atitudinea și retorica, ba în unele cazuri radical, de la începutul acestui an. Prima schimbare majoră care a nedumerit opinia publică a fost imnul Uniunii Europene care a răsunat la Boboteaza din 2026, sărbătoarea-simbol cu care arhiepiscopul Tomisului se identifică public de ani de zile. În cel mai recent exemplu, din […] © G4Media.ro.
09:40
Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare # G4Media
O mare putere europeană plănuiește să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump în calitate de țară observatoare, transmite Mediafax. Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare, a anunțat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, relatează DPA. Meloni a descris invitația venită din […] © G4Media.ro.
09:40
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Pacific, în cooperare cu SUA # G4Media
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu Statele Unite, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud, relatează duminică AFP, citat de Agerpres. Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce […] © G4Media.ro.
09:30
Paradoxul lui Sanae Takaichi: “Doamna de fier” a Japoniei care i-a cucerit pe tinerii niponi în timp ce omagia criminali de război # G4Media
Partidul Liberal Democrat (Liberal Democratic Party, sau LDP) al Japoniei condus de Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă funcția de premier a țării, a câștigat, săptămâna trecută, alegerile parlamentare anticipate și a obținut un rezultat istoric: o supermajoritate în Camera Reprezentanților, camera inferioară a Dietei Naționale a Japoniei. Este o victorie surprinzătoare pentru un politician […] © G4Media.ro.
09:10
Barack Obama, despre Trump și SUA: ”Spectacol de clovn pe rețelele de socializare și la televizor / Nu este America în care credem și vom rezista” # G4Media
Un fost președinte american a criticat dur Administrația Trump, transmite Mediafax. El s-a referit la operațiunile ICE pe care le-a comparat cu cele dintr-o dictatură. De asemenea, s-a referit la discursul politic ca la un spectacol de clovni. Fostul președinte american Barack Obama a condamnat operațiunile din Minnesota ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:40
Record de români în Bulgaria, aproape un milion de turiști au vizitat țara vecină în 2025 / Creștere cu 51% față de perioada dinainte de pandemia COVID-19 # G4Media
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică citate de Novinite. Aproape un milion de înnoptări în unitățile de cazare din Bulgaria au fost înregistrate din partea turiștilor din România, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu 2024. Acest prag reprezintă cel […] © G4Media.ro.
08:20
Viktor Orban, discurs delirant înainte de alegeri, cu opoziția pe primul loc în sondaje: ”Cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles / Adevărata amenințare nu este Rusia, ci UE” # G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, sâmbătă, că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, transmite Mediafax. Orban a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției, cu două luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, acuză premierul ungar […] © G4Media.ro.
08:00
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP, citată de Agerpres. Parchetul a precizat că analiza ar putea viza „infracţiuni de diverse naturi, în special cu caracter […] © G4Media.ro.
08:00
Zelenski anunță că Ucraina este pregătită pentru alegeri prezidențiale dacă se va declara armistițiu timp de două luni # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni, transmite Mediafax. Prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se […] © G4Media.ro.
