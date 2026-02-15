Buzoianu grăbește obținerea autorizațiilor de mediu
Cotidianul de Hunedoara, 15 februarie 2026 17:00
„Da, se poate și cu respect față de mediu, și cu respect față de privat”, transmite Diana Buzoianu, ministra Mediului. The post Buzoianu grăbește obținerea autorizațiilor de mediu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
17:00
„Da, se poate și cu respect față de mediu, și cu respect față de privat”, transmite Diana Buzoianu, ministra Mediului. The post Buzoianu grăbește obținerea autorizațiilor de mediu appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:40
Săgeți către Georgescu din tabăra lui Nicușor Dan: Vorbește plat și dezarticulat # Cotidianul de Hunedoara
„Şi aceste asociaţii simple cred că captează o parte din public. Dar la nivel ideatic e un abur”, a declarat Sorin Costreie despre discursul lui Georgescu. The post Săgeți către Georgescu din tabăra lui Nicușor Dan: Vorbește plat și dezarticulat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:20
Ce pățește polițistul care i-a luat permisul pompierului cu care mergea în misiune # Cotidianul de Hunedoara
Conducerea IPJ a adăugat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor”. The post Ce pățește polițistul care i-a luat permisul pompierului cu care mergea în misiune appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Eu înţeleg presiunea socială, nevoia aceasta de a avea un ministru plin, dar trebuie şi să vină cineva care să fie, ca să vă spun pe scurt, un model”, a spus Costreie despre următorul ministrul al Educației. The post Consilierul lui Nicușor Dan pe educație vrea ministru din preuniversitar appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Ce a păstrat statul român din Spiru Haret? Doar numele pe câteva frontispicii, citatul memorabil repetat festiv o dată pe an și o celebrare convenabilă și formală”, a scris Șoșoacă pe Facebook. The post Șoșoacă vrea să organizeze la partid cursuri de „românism” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:10
Medic: În general, „parfumat” nu înseamnă „mai curat”, ci mai multe substanțe chimice inutile. The post Produsele din casă care pot afecta sistemul hormonal al copiilor INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Europarlamentarul Ștefănuță îi acuză pe exponenții valului suveranist că poartă ii produse în China și habar n-au să facă diferența dintre cămășile specifice zonei Crișana și cele oltenești. The post Ștefănuță: Simion, exponent al României? Mor înaintașii de rușine appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ministrul Apărării s-a văzut cu șeful NATO: Nu ne putem uita de pe margine # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță susține că a discutat cu Rutte la Munchen despre rolul României în apărarea întregii alianțe, dar și despre interesele de securitate ale României. The post Ministrul Apărării s-a văzut cu șeful NATO: Nu ne putem uita de pe margine appeared first on Cotidianul RO.
14:40
O româncă, printre bogații care s-ar fi jucat de-a safariul uman în Bosnia # Cotidianul de Hunedoara
„Acei lunetişti străini erau adânc îngropaţi în tranşee de beton şi era dificil să-i neutralizăm”, a povestit Miletic, șeful poliției din Sarajevo din acea vreme. The post O româncă, printre bogații care s-ar fi jucat de-a safariul uman în Bosnia appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Prima decizie majoră pe politica externă: Nicușor Dan merge la Consiliul lui Trump ca observator # Cotidianul de Hunedoara
În cadrul întâlnirii, Nicușor Dan va avea rol de observator, deoarece Administrația Prezidențială nu a acceptat momentan ca România să devină membră a Consiliului Păcii. Într-o situație similară se află și Italia. The post Prima decizie majoră pe politica externă: Nicușor Dan merge la Consiliul lui Trump ca observator appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș în scandalul apei contaminate # Cotidianul de Hunedoara
Alina Gorghiu o acuză pe Ioana Făcăleață că a fost avertizată încă din august 2025 despre faptul că apa este contaminată, dar nu a luat măsuri. The post Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș în scandalul apei contaminate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:40
INTERVIU Doina Lemny. „Brâncuși afișa o modestie deosebită și repeta că gloria este cea mai mare escrocherie a oamenilor” # Cotidianul de Hunedoara
În anul în care România își propune să-l celebreze pe Brâncuși, se dă o luptă tacită între festivism și substanță: aceea dintre etichetă de erou național și înțelegere profundă. The post INTERVIU Doina Lemny. „Brâncuși afișa o modestie deosebită și repeta că gloria este cea mai mare escrocherie a oamenilor” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Giorgia Meloni: Italia va participa probabil la Consiliul de Pace al lui Trump ca observator. Ce va face România # Cotidianul de Hunedoara
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg, potrivit news.ro. The post Giorgia Meloni: Italia va participa probabil la Consiliul de Pace al lui Trump ca observator. Ce va face România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:10
România e în sfârșit pe primul loc în UE la ceva. Avem 16 din cele 32 de materiale rare la nivel european # Cotidianul de Hunedoara
”Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare şi materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deţine peste 80% din capacităţile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial", a declarat ministrul Energiei la Digi24, potrivit news.ro. The post România e în sfârșit pe primul loc în UE la ceva. Avem 16 din cele 32 de materiale rare la nivel european appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă are de gând să facă pasul spre politica de la București # Cotidianul de Hunedoara
„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a afirmat președinta Republicii Moldova. The post Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă are de gând să facă pasul spre politica de la București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:50
Schimb dur de replici între Zelenski și Orban. Zelenski: Nu știe decât să-și mărească burta. Orban: Nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene # Cotidianul de Hunedoara
„Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta.” The post Schimb dur de replici între Zelenski și Orban. Zelenski: Nu știe decât să-și mărească burta. Orban: Nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Academicianul Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Europene de Științe și Arte, readuce în discuție tema canonizării lui Mihai Eminescu. The post Eminescu, din manual în altar? appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Traversând, apoi, Parcul Copiilor de la Brâncoveanu, am auzit fetiţe de 5-6 ani care le spuneau părinţilor, nici mai mult, nici mai puţin, decât că „plâng de fericire”, ca efect al meciului. The post Atât de (aparent) puţin, pentru o seară fericită appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă # Cotidianul de Hunedoara
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului. The post Maria Zaharova respinge afirmaţiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi: Propagandă appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Viktor Orban intensifică războiul cu societatea civilă, presa și opoziția înainte de alegeri # Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-organizaţiilor” civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor „cumpăraţi”, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie, relatează AFP, potrivit news.ro. The post Viktor Orban intensifică războiul cu societatea civilă, presa și opoziția înainte de alegeri appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio după întâlnirea cu Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München, informează CNN. The post Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio după întâlnirea cu Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate # Cotidianul de Hunedoara
Preşedinta CE crede că este timpul să se ia în serios clauza de apărare reciprocă a UE, articolul 42.7. The post Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Zelenski vrea de la SUA garanţii de securitate pe 20 de ani pentru a semna acordul de pace # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei runde de negocieri de la Geneva. Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani pentru a semna acordul de pace. The post Zelenski vrea de la SUA garanţii de securitate pe 20 de ani pentru a semna acordul de pace appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Potrivit mai multor studii de specialitate o dietă bazată pe fructe și legume poate avea efecte pozitive și asupra sănătății pielii noastre. The post Fructe și legume care pot îmbunătăți aspectul pielii appeared first on Cotidianul RO.
05:20
Paradox românesc: producem cel mai mult gaz din UE, însă depindem de importuri # Cotidianul de Hunedoara
„Așa a ajuns România cel mai mare producător de gaze, pentru că a dispărut concurența. Nu pentru că noi ne-am crescut producția de gaze naturale” The post Paradox românesc: producem cel mai mult gaz din UE, însă depindem de importuri appeared first on Cotidianul RO.
05:20
A văzut crize politice din culise. A văzut trădări. A văzut puterea cum se ridică… și cum se prăbușește. Acum, Mădălina Dobrovolschi rupe tăcerea despre manipulare, despre prăbușirea credibilității din presă, despre cum influencerii au înlocuit specialiștii și despre adevărurile pe care România le-a îngropat zeci de ani. „România, cine ești?” nu e doar o emisiune. E o confruntare. O oglindă. O întrebare care nu te lasă să pleci. Și începe pe 21 februarie. La ora 13.00. La Prima TV. The post Madalina Dobrovolschi: Am văzut puterea din primul rând appeared first on Cotidianul RO.
05:20
Nu este deloc întîmplător că „asaltul” asupra barajelor și asupra mineritului vine din ong-uri. Este tot parte din strategia Comisiei Europene, vizînd distrugerea surselor hidro cu argumentul de necombătut al protecției mediului. Se vede de departe că „Fără baraje, fără drujbe și fără minierit” din mintea celor de la Declic vine din programul de mediu al Comisiei Europene, cea care îi și finanțează în cea mai mare parte. The post ONG-uri dirijate cu banii cetățenilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
„Sintagma «actorului complet» te risipește și atunci trebuie să-ți impui o rigoare și mai mare”, susține actrița Anca Rafira Ionel într-un interviu pentru Cotidianul. The post „Degeaba știi să cânți și să dansezi, dacă nu ai caracter” – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Întrebarea care s-a pus, dintotdeauna, este următoarea: de ce, pe perioada pe care au trăit în Grădina Edenului, Adam și Eva nu au adus la îndeplinire însărcinarea dată de Dumnezeu de a se înmulți, de a da naștere la copii? The post Viața sexuală a cuplului Adam și Eva appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:20
Se teme Fitch de PSD? Agenția de rating se întreabă dacă economia va merge și după rotativă, când premier va fi Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
„Există incertitudini privind amploarea consolidării fiscale suplimentare în 2027 și ulterior, inclusiv din cauza schimbării planificate a prim-ministrului în aprilie 2027 și a ciclului electoral din 2028. Deficitele administrației publice vor rămâne printre cele mai ridicate, din categoria „BBB” pe orizontul de prognoză." The post Se teme Fitch de PSD? Agenția de rating se întreabă dacă economia va merge și după rotativă, când premier va fi Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu o toxină, spune Ministerul britanic de Externe # Cotidianul de Hunedoara
Ar fi vorba despre toxina unei broaşte din America de Sud, susţin Marea Britanie şi aliaţii săi. Otrava respectivă este de 200 de ori mai puternică decât morfina, „victimele se sufocă în agonie”. The post Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu o toxină, spune Ministerul britanic de Externe appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Ministrul Energiei, despre preţul gazelor: „Am găsit o formulă, oarecum hibridă. Dacă vine un preţ mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferenţa o plăteşte tot statul român". The post Prețul gazelor. Nu e plafonarea, uite plafonarea appeared first on Cotidianul RO.
15:20
”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. The post Ce a discutat Daniel Băluță cu președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. The post Maia Sandu a avut la Munchen întrevederi cu Marco Rubio şi cu Mark Rutte appeared first on Cotidianul RO.
14:50
În Iran, este viral online un mesaj înregistrat de un tânăr mecanic. Alireza Karami a ieșit în stradă la protestele din ianuarie și nu s-a mai întors. În urmă a rămas câinele lui. The post Viață de câine. De-a v-ați ascunselea cu poliția moravurilor în Iran appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Învățături de la München pentru Nicușor Dan. Maia Sandu, agenda de securitate și costul absențelor de la Davosul securității # Cotidianul de Hunedoara
Într-o ediție a MSC (13–15 februarie 2026) marcată explicit de titlul „Under Destruction”, Maia Sandu a venit cu o agendă simplă și greu de contrazis, și anume securitate pentru Republica Moldova prin reziliență, alianțe occidentale și regional, dar și accelerarea parcursului european. În același decor, România a devenit un studiu de caz despre simbolistica absenței. Președintele Nicușor Dan nu a fost la MSC, Davos ori alte reuniuni importante ale ultimelor săptămâni, iar mesajul a fost livrat prin miniștri, ceea ce schimbă inevitabil percepția de greutate diplomatică. The post Învățături de la München pentru Nicușor Dan. Maia Sandu, agenda de securitate și costul absențelor de la Davosul securității appeared first on Cotidianul RO.
14:30
România și “efefantul din încăpere” ! Are România o voce la Conferința de Securitate de la Munchen? # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a ales să nu participe nici la Conferința de Securitate de la Munchen! Oare nici acum nu au reușit consilierii săi să-i livreze „destulă substanță”? The post România și “efefantul din încăpere” ! Are România o voce la Conferința de Securitate de la Munchen? appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Salariu notar 2026 - află cât se câștigă de fapt, dincolo de miturile din piață! The post Salariu notar 2026. Câți bani câștigă pe lună un notar appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Milei, exemplul care unește USR și AUR, vrea ca ziua de muncă să aibă 12 ore # Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Năsui, parlamentar din partea USR, îl dă constant drept exemplu pe președintele Argentinian. George Simion, liderul AUR, l-a lăudat anterior pe Javier Milei și chiar l-a prins într-o poză. The post Milei, exemplul care unește USR și AUR, vrea ca ziua de muncă să aibă 12 ore appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Revine zăpada, iar vremea se răcește accentuat. Cod galben pentru zeci de județe # Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe din sudul și estul țării. Totodată, a fost emis și un cod galben de ninsoare. The post Revine zăpada, iar vremea se răcește accentuat. Cod galben pentru zeci de județe appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea și, da, dacă va fi necesar, trebuie să fim pregătiți să luptăm, să facem tot ceea ce este nevoie pentru a ne proteja oamenii, valorile și modul nostru de viață”, a declarat Starmer. The post „Europa e un gigant adormit care ar putea eclipsa Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„În aceste vremuri cu adevărat volatile, Europa, și în special Regatul Unit, ar trebui să se apropie mai mult în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor noastre”, a mai spus Ursula. The post Ursula von der Leyen: Cum spun ucrainenii, te schimbi sau mori appeared first on Cotidianul RO.
12:50
„Este foarte motivat, se antrenează intens în Thailanda şi este în formă bună”, a declarat promotorul lui Fury. The post Tyson Fury a anunțat unde și când se întoarce în ring appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a ținut un discurs în care a negat posibilitatea sfârșitului alianței transatlantice. The post „SUA va fi mereu un copil al Europei” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Marco Rubio a explicat că SUA nu are certitudini când vine vorba de atitudinea Kremlinului. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat şi el la conferinţă vineri, a declarat că el crede că Putin nu doreşte să pună capăt războiulu. The post SUA încă nu știe dacă Rusia chiar vrea pacea cu Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea pensionară a coordonat un site denumit „Turul 2 înapoi”, pe care învăța românii cum să conteste în instanță hotărârea prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024, conform unei investigații Snoop. The post Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„Era Drulă președinte la USR și se tot scria prin presă că Bolojan e în dizgrația lui Klaus Iohannis”, a explicat Ghinea motivul pentru care și-a încercat norocul. The post Cum a vrut USR să-l ia pe Bolojan în partid appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni # Cotidianul de Hunedoara
De la revoluție, peste un milion de divorțuri au fost oficializate în România, dar distribuția lor geografică nu este una uniformă. The post Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Integrarea portului Giurgulești cu cel din Constanța „consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”, crede ministrul Transporturilor. The post România cumpără singurul port maritim-fluvial al Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta”, a explicat Miruță. The post Miruță s-a enervat pe comentarii: Propaganda e deranjată că ne mișcăm appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.