Buzoianu grăbește obținerea autorizațiilor de mediu

10:10

„Trebuie să fim conștienți că, chiar și în situația în care acordul de pace va fi unul bun pentru Ucraina, oricum Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni, de a influența, de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune și nu doar”, a afirmat președinta Republicii Moldova. The post Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată dacă are de gând să facă pasul spre politica de la București appeared first on Cotidianul RO.