Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”
Sport.ro, 15 februarie 2026 17:50
Florin Prunea a fost invitat special la emisiunea Fața la Joc de pe PRO TV și VOYO.
• • •
Acum 10 minute
18:20
Drăguș l-a scos din minți pe Burak Yilmaz! Schimbat în minutul 38 după o gafă care a costat-o scump pe Gaziantep # Sport.ro
Denis Drăguș a fost schimbat în minutul 38 al meciului Gaziantep - Kocaelispor 0-3, după ce l-a înfuriat pe antrenorul Burak Yilmaz cu atitudinea sa la golul oaspeților.
Acum 30 minute
18:10
Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League # Sport.ro
Partenera fostului mare fotbalist olandez Rafael van der Vaart a fost MVP în ultimul meci european al giuleștencelor.
18:00
Costel Pantilimon i-a explicat lui Florin Prunea unde a greșit la golul Suediei din 1994. Răspunsul fabulos primit # Sport.ro
Costel Pantilimon și Florin Prunea, implicați într-un dialog fabulos la emisiunea „Fața la joc” de pe Pro TV.
Acum o oră
17:50
17:40
”Pădurarii” se luptă din greu pentru menținerea în Premier League.
17:30
Adrian Mihalcea exultă după victoria dramatică de la Arad și face calculele pentru play-off # Sport.ro
Adrian Mihalcea jubilează după ce UTA a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, și s-a apropiat la un singur punct de zona de play-off.
Acum 2 ore
17:20
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!” # Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 3-2 în fața lui Juventus în etapa 25 din Serie A.
17:10
Grozavu a răbufnit după eșecul dramatic de la Arad: „Arbitrajul e în derizoriu. Jocurile sunt făcute” # Sport.ro
Leo Grozavu a explodat la finalul partidei pierdute de FC Botoșani la Arad, scor 1-2, după ce VAR-ul a anulat un penalty oaspeților la ultima fază, acuzând dur maniera de arbitraj.
16:40
Bavarezii se îndreaptă spre un nou titlu în Bundesliga.
16:40
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut deschis că ar prefera ca FCSB să rateze play-off-ul, considerând că experiența roș-albaștrilor ar putea fi decisivă în lupta pentru titlu.
16:30
Zeljko Kopic, verdict după scandalul din arbitraj din Superliga: ”Teorii ale conspirației!” # Sport.ro
Scandalul generat de greșeala comisă de arbitrul Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș, scor 2-1, continuă să genereze reacții în fotbalul românesc.
Acum 4 ore
16:20
Cel mai bun din toate timpurile! Johannes Hosflot Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv olimpic din lume # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano-Cortina.
15:50
Anestis a făcut minuni în meciul UTA - FC Botoșani.
15:40
Olympique de Marseille traversează o perioadă tensionată.
15:30
Cristi Chivu, criticat după Inter - Juventus 3-2: „Atât de evident! Dacă ar fi recunoscut” # Sport.ro
Mai multe voci avizate din fotbalul italian au o decizie controversată a arbitrului din Inter - Juventus.
15:20
Daniel Pancu a ”dat-o la pace” cu Cristiano Bergodi după incidentul petrecut la finalul partidei CFR Cluj - U Cluj 3-2.
15:10
Mihai Stoica a făcut dezvăluirea despre Ștefan Târnovanu.
14:50
A cerut-o în căsătorie după ce s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice de iarnă! Ce răspuns a dat Katerina Kotsar # Sport.ro
Moment superb la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina!
14:40
Urmează un meci de foc pentru madrileni.
Acum 6 ore
14:20
Inter Milano nu trebuie să fie obsedată de victoria împotriva lui Juventus, a declarat vineri Alessandro Bastoni, fundaşul echipei antrenate de Cristian Chivu, care va primi sâmbătă vizita formaţiei torineze, în Serie A, scrie site-ul Football Italia.
14:10
Atac dur la adresa lui Cristi Chivu după victoria cu Inter: „A bătut recordul de ipocrizie” # Sport.ro
Victoria obținută de Inter în fața rivalei Juventus, scor 3-2, a declanșat un scandal uriaș în Italia.
14:10
Edoardo Bove a revenit pe teren după sperietura din urmă cu 14 luni.
14:00
Dan Nistor a dezvăluit echipa pentru care și-ar fi dorit să joace: ”Au fani senzaționali” # Sport.ro
Dan Nistor (37 de ani) a atins o bornă impresionantă de meciuri disputate în Superligă.
13:10
Șoc la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! Motivul pentru care a fost descalificat austriacul Tschofening la sărituri cu schiurile # Sport.ro
Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat după prima rundă a competiţiei de de la trambulina mare de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sâmbătă, deoarece ghetele sale erau cu 4 milimetri prea lungi, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (FIS), conform AFP.
13:10
Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori # Sport.ro
Formația se află într-o situație critică înaintea etapei a 27-a din SuperLiga României.
12:50
Un jucător de la FCSB a fost aproape de a semna cu Giovanni Becali.
12:40
Robert Lewandowski, atacantul de 37 de ani al Barcelona, se pregătește să ia o decizie importantă privind viitorul său.
12:30
Etapa cu numărul 27 ne poate oferi o imagine mai clară asupra echipelor care rămân implicate în lupta pentru accederea în play-off.
12:30
Arsenal - Wigan se vede LIVE pe VOYO de la ora 18:30.
Acum 8 ore
12:20
Partidele din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO!
12:10
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a câștigat dramatic derby-ul cu Juventus Torino, scor 3-2, însă partida a fost marcată de o decizie controversată de arbitraj.
12:00
Ianis Zicu a vorbit despre șansele la play-off ale Farului.
11:30
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.
11:30
În plină recuperare, Damian Lillard a câștigat pentru a treia oară concursul de aruncări de trei puncte! # Sport.ro
Absent de la meciurile NBA în acest sezon din cauza unei rupturi a tendonului lui Achile, Damian Lillard, în vârstă de 35 de ani, a câştigat concursul de aruncări de trei puncte pentru a treia oară în cariera sa, în cadrul All Star Game, sâmbătă, la Los Angeles.
11:20
Tehnicianul a semnat cu o echipă din țara natală.
11:20
Arne Slot a vorbit despre Mohamed Salah după victoria lui Liverpool din FA Cup.
10:50
Universitatea Craiova și FCSB au remizat în Cupa României, scor 2-2, iar acum urmează o altă întâlnire între cele două, tot pe ”Ion Oblemenco”.
10:50
Jurnalista Eleonora Incardona a atras toate privirile la meciul Inter Milano - Juventus Torino, câștigat de „Nerazzurri” cu 3-2 în etapa a 25-a din Serie A.
10:50
Real Madrid a primit un penalty controversat în victoria cu Real Sociedad.
10:30
Alessandro Del Piero l-a „taxat” pe Cristi Chivu după victoria cu Juventus: „Nu are nevoie de așa ceva!” # Sport.ro
Victoria dramatică obținută de Inter Milano, scor 3-2, cu Juventus Torino, în etapa a 25-a din Serie A, a fost umbrită de un scandal de arbitraj.
Acum 12 ore
10:10
Cristiano Ronaldo și Leo Messi au strâns averi impresionante în fotbal, dar cei doi sunt departe de cel mai bogat fotbalist în activitate.
10:00
Universitatea Craiova – FCSB, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Derby decisiv pentru play-off # Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc din nou, la doar trei zile după remiza 2-2 din Cupa României, de această dată într-un meci crucial din etapa a 27-a a SuperLigii.
10:00
Farul Constanța și Rapid București se întâlnesc de la ora 17:00, în etapa a 27-a din SuperLiga.
10:00
UTA Arad primește vizita celor de la FC Botoșani, de la ora 14:00, în etapa a 27-a din SuperLiga.
09:50
Cum arată programul de duminică al sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Sport.ro
Programul probelor cu participare românească de duminică, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.
09:30
Ce transformare! Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar acum ”rupe plasele” la noua echipă # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB s-a întors în Europa și face senzație la noua sa echipă.
09:30
Succesul lui Chivu cu Juventus, umbrit! Italienii au răbufnit: „Inter ar fi rămas în 10 oameni” # Sport.ro
Italienii au fost scandalizați după controversa din Inter - Juventus și cer schimbarea regulamentului VAR.
09:20
Arbeloa, dat pe spate de un fotbalist de la Real Madrid: „Unul dintre cei mai buni din lume” # Sport.ro
Fotbalistul a fost decisiv în victoria lui Real Madrid cu Real Sociedad.
09:00
Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!” # Sport.ro
Mihai Stoica a făcut o comparație surprinzătoare între Ionuț Vînă, mijlocașul Farului, și Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, lăudând execuțiile spectaculoase ale românului.
08:50
Universitatea Craiova și FCSB au remizat în Cupa României, scor 2-2, iar acum urmează o altă întâlnire între cele două, tot pe ”Ion Oblemenco”.
