Reuniune importantă în culisele Conferinței de Securitate de la München. Care este rolul României?
Newsweek.ro, 15 februarie 2026 18:40
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a format...
Acum 10 minute
18:50
Hidrologii anunţă că, până luni la prânz, este cod galben de inundaţii în în bazinele hidrografice T...
Acum 30 minute
18:40
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a format...
18:30
Polonia are în vedere dezvoltarea propriilor arme nucleare din cauza amenințărilor tot mai mari din ...
Acum o oră
18:20
Un gest banal care îți poate afecta fața? Adevărul despre obiceiul pe care îl facem zilnic # Newsweek.ro
O înghițitură mică, o mare îngrijorare: Online, se susține că paiele promovează ridurile din jurul g...
Acum 2 ore
17:40
După doi ani de liniște, a venit nota de plată. Ce i s-a întâmplat unui turist în Croația # Newsweek.ro
Andrej a călătorit pe coasta croată în vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scri...
17:40
Operațiunea Firecrest. Marea Britanie trimte portavionul HMS Prince of Wales în nordul îndepărtat împotriva Ru # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că un grup de atac al Portavionului condus de HMS...
17:20
NATO comandă de 200.000.000 € cartușe calibru 120 mm. Rheinmetall construiește fabrică de muniție în România # Newsweek.ro
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) a plasat o comandă de la Rheinmetall pentru muniție ...
17:00
Ingredientul banal din bucătărie care face florile să explodeze de sănătate. Cum trebuie aplicat? # Newsweek.ro
Acest mic stimulator pentru plante poate fi găsit în aproape orice bucătărie. Aproape nimeni nu bănu...
Acum 4 ore
16:30
De ce se aburesc geamurile de termopan pe interior. Soluții de ajutor ca să nu mai ai această problemă # Newsweek.ro
Geamurile de termopan se aburesc pe interior din cauza diferenței de temperatură și a umezelii din c...
16:10
Un studiu cu peste 300.000 de participanți a urmărit legătura dintre orele de somn şi veghe, şi star...
16:10
Lider PSD, anunț despre ajutoarele la pensie. „Vom da bani pentru copiii cu dizabilități și mame” # Newsweek.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Cîciu, a anunțat că urmează un program de relansare a României în...
15:50
Ai noul buletin electronic? Semnătura lui e utilă, dar nu e universală. Ce spun noii posesori ai CEI # Newsweek.ro
Noua carte de identitate electronică vine cu o semnătură digitală care promite să ne mute birocrația...
15:40
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane la o vânătoare de oameni în Sarajevo, în anii 90 # Newsweek.ro
Un articol publicat de The Times readuce în atenție acuzații șocante din timpul asediului Sarajevo, ...
15:30
Secretarul de stat american Marco Rubio începe un mini-turneu în Slovacia și Ungaria, imediat după C...
15:20
„Butonul Roșu” împotriva bullyingului: o companie și Poliția Română lansează un mecanism contra violenței # Newsweek.ro
Compania ieșeană Adservio, cunoscută pentru dezvoltarea catalogului digital utilizat în peste 1.200 ...
15:20
Nicușor Dan a dat curs invitației lui Donald Trump de a merge în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a...
15:00
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce detaliu a dus la această sumă ridicolă? # Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți atunci când înaintează dosarul de pensie. Vă prezentăm cazul unui ...
Acum 6 ore
14:40
Un acrobat spaniol a căzut de la 4 metri la un spectacol de circ din Craiova. Ce s-a întâmplat # Newsweek.ro
Un acrobat spaniol în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălţime de patru metri, în timpul unui e...
14:20
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă...
13:50
Carcasă de grenadă rămasă neexplodată, descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi # Newsweek.ro
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, muni...
13:30
Un român a încercat să răpească un copil într-un supermarket din Italia. A fost oprit de părinți # Newsweek.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Româ...
13:10
Uber intenționează să își extindă serviciile de livrare în șapte noi țări europene în cursul acestui...
Acum 8 ore
12:50
Italia va participa la Consiliul pentru Pace al lui Trump în calitate de observator, declară Meloni # Newsweek.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de...
12:30
Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut o vizită la Consulatul General al României din Münc...
12:10
O tânără de 24 de ani a fost prinsă conducând cu 135km/h pe o stradă din Baia Mare. Ce amendă a primit? # Newsweek.ro
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă ...
12:00
Situație incredibilă. Pensia de invaliditate a scăzut cu 32 de lei în anul în care inflația a fost 10%. De ce? # Newsweek.ro
Austeritatea impusă de creșterea enormă a deficitului lovește și pensiile de invaliditate. Acestea a...
11:30
Ce impozit pe venit plătesc angajații în România față de cei din UE. Cifre surprinzătoare. Suntem pe locul 1 # Newsweek.ro
O supriză plăcută. Aflăm ce impozit pe venit plătesc angajații în România comparativ cu cei din UE. ...
11:10
METEO Anunț de ultimă oră despre cum va fi vremea în luna martie. O anomalie surprinde specialiștii # Newsweek.ro
A fost iarnă cu multe precipitații. Luna februarie continuiă să fie rece și cu multe ploi și chiar n...
11:00
VIDEO Victorie spectaculoasă, în cursa de 12h de la Bathrust. De pe locul 29, pe 1! Plus, un grav accident # Newsweek.ro
Celebra cursă de anduranță de 12h de la Bathrust, Australia, a fost câștigată spectaculos de un Merc...
Acum 12 ore
10:40
Marele horoscop luna martie: Pești - bani, Vărsător - probleme financiare, Scorpion - romantism # Newsweek.ro
Mercur este retrograd la începutul lunii. Conflictele pot deveni aprinse și pot degenera. Ține-ți se...
10:20
Boala despre încă se vorbește în șoaptă. Cum dă un medic oncolog vestea unui pacient că are cancer? # Newsweek.ro
Primirea unui diagnostic de cancer este devastatoare. Comunicarea acestuia este o provocare. Un medi...
10:00
Fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, ucis cu toporul în casă. Principalul suspect, reținut # Newsweek.ro
Un bărbat de 59 de ani, fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu toporul în...
09:30
Prețuri mai mici la gaze? Statul român intră pe piață cu un „jucător” mare, pe modelul Hidroelectrica # Newsweek.ro
În contextul eliminării plafonării prețului la gaze și a liberalizării pieței de la 1 aprilie 2026, ...
09:10
Al 31-lea cutremur din România, de la începutul lui 2026, în această dimineață. Ce magnitudine a avut? # Newsweek.ro
În această dimineață, România a fost zguduită de al 31-lea cutremur produs de la începutul lui 2026....
08:50
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate intra în UE # Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, continuă să facă jocul Rusiei și să atace U...
08:30
Aleksei Navalnîi, omorât în închisoare cu teribilul venin de broască săgeată. Putin neagă: „Propagandă” # Newsweek.ro
Fostul lider al opoziției din Rusia Aleksei Navalnîi a fost omorât în închisoare cu teribilul venin ...
08:10
Cum să pregătești cartofii de sămânță în februarie. Primele răsaduri vor apărea în martie # Newsweek.ro
Pentru a pregăti cartofii de sămânță în februarie, alege tuberculi sănătoși și viguroși. Depozitează...
08:00
Covoarele de lână se pot curata acasă simplu și eficient! Folosește săpun natural de 3 lei diluat în...
07:50
Este păcat să refuzi rolul de naș sau de nașă? Răspunsul este cel la care nu te așteptai # Newsweek.ro
Este sau nu păcat să refuzi rolul de naș ori nașă? Un preot ortodox demontează unul dintre cele mai ...
07:40
Noua „armă” pe care hackerii o folosesc pentru a vă fura parolele. E atât de ușor să facă asta # Newsweek.ro
În timp ce mulți sunt obsedați de inteligența artificială, hackerii se întorc la elementele de bază ...
07:30
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații neprevăzute # Newsweek.ro
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații nepre...
07:20
VIDEO Cum poți scăpa definitiv de ochelari în 3 minute: chirurgia oculară de top disponibilă și în România # Newsweek.ro
Chirurgia oftalmologică modernă permite eliminarea ochelarilor în câteva minute, cu tehnologie de ul...
07:10
Ce faci dacă simți că trage aerul rece la geamul termopan? Soluția care te ajută să economisești 400 de lei # Newsweek.ro
Sistemul de garnituri de ultimă generație nu înlocuiesc sticla performantă, dar pot face diferența d...
06:50
Guvernul respinge o lege care ar schimba formula de calcul a pensiilor și ar da bani pensionarilor cu grupe # Newsweek.ro
Senatul a adoptat o lege care ar oferi bani în plus pensionarilor care au muncit în condiții grele ș...
Acum 24 ore
21:10
Președintele Finlandei: Europa e mai fericită și mai sigură decât sugerează criticii din SUA # Newsweek.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că eu...
20:50
China elimină taxele vamale pentru aproape toată Africa, profitând de politica tarifară a lui Donald Trump # Newsweek.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai...
20:30
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu # Newsweek.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu. Cel mai di...
20:20
Radu Miruță: România va continua să rămână ferm angajată în aprofundarea cooperării cu Japonia # Newsweek.ro
România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, at...
20:10
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al apărării # Newsweek.ro
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al ap...
19:50
JO de iarnă: Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen cucerește aur istoric la slalom uriaș la Milano-Cortina # Newsweek.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştiga...
