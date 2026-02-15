Nicușor Dan a dat curs invitației lui Donald Trump de a merge în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii
Newsweek.ro, 15 februarie 2026 15:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a...
Acum 5 minute
15:50
Ai noul buletin electronic? Semnătura lui e utilă, dar nu e universală. Ce spun noii posesori ai CEI # Newsweek.ro
Noua carte de identitate electronică vine cu o semnătură digitală care promite să ne mute birocrația...
Acum 15 minute
15:40
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane la o vânătoare de oameni în Sarajevo, în anii 90 # Newsweek.ro
Un articol publicat de The Times readuce în atenție acuzații șocante din timpul asediului Sarajevo, ...
Acum 30 minute
15:30
Secretarul de stat american Marco Rubio începe un mini-turneu în Slovacia și Ungaria, imediat după C...
Acum o oră
15:20
„Butonul Roșu” împotriva bullyingului: o companie și Poliția Română lansează un mecanism contra violenței # Newsweek.ro
Compania ieșeană Adservio, cunoscută pentru dezvoltarea catalogului digital utilizat în peste 1.200 ...
15:20
15:00
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce detaliu a dus la această sumă ridicolă? # Newsweek.ro
Pensionarii trebuie să fie atenți atunci când înaintează dosarul de pensie. Vă prezentăm cazul unui ...
Acum 2 ore
14:40
Un acrobat spaniol a căzut de la 4 metri la un spectacol de circ din Craiova. Ce s-a întâmplat # Newsweek.ro
Un acrobat spaniol în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălţime de patru metri, în timpul unui e...
14:20
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă...
Acum 4 ore
13:50
Carcasă de grenadă rămasă neexplodată, descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi # Newsweek.ro
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, muni...
13:30
Un român a încercat să răpească un copil într-un supermarket din Italia. A fost oprit de părinți # Newsweek.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Româ...
13:10
Uber intenționează să își extindă serviciile de livrare în șapte noi țări europene în cursul acestui...
12:50
Italia va participa la Consiliul pentru Pace al lui Trump în calitate de observator, declară Meloni # Newsweek.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de...
12:30
Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut o vizită la Consulatul General al României din Münc...
12:10
O tânără de 24 de ani a fost prinsă conducând cu 135km/h pe o stradă din Baia Mare. Ce amendă a primit? # Newsweek.ro
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă ...
12:00
Situație incredibilă. Pensia de invaliditate a scăzut cu 32 de lei în anul în care inflația a fost 10%. De ce? # Newsweek.ro
Austeritatea impusă de creșterea enormă a deficitului lovește și pensiile de invaliditate. Acestea a...
Acum 6 ore
11:30
Ce impozit pe venit plătesc angajații în România față de cei din UE. Cifre surprinzătoare. Suntem pe locul 1 # Newsweek.ro
O supriză plăcută. Aflăm ce impozit pe venit plătesc angajații în România comparativ cu cei din UE. ...
11:10
METEO Anunț de ultimă oră despre cum va fi vremea în luna martie. O anomalie surprinde specialiștii # Newsweek.ro
A fost iarnă cu multe precipitații. Luna februarie continuiă să fie rece și cu multe ploi și chiar n...
11:00
VIDEO Victorie spectaculoasă, în cursa de 12h de la Bathrust. De pe locul 29, pe 1! Plus, un grav accident # Newsweek.ro
Celebra cursă de anduranță de 12h de la Bathrust, Australia, a fost câștigată spectaculos de un Merc...
10:40
Marele horoscop luna martie: Pești - bani, Vărsător - probleme financiare, Scorpion - romantism # Newsweek.ro
Mercur este retrograd la începutul lunii. Conflictele pot deveni aprinse și pot degenera. Ține-ți se...
10:20
Boala despre încă se vorbește în șoaptă. Cum dă un medic oncolog vestea unui pacient că are cancer? # Newsweek.ro
Primirea unui diagnostic de cancer este devastatoare. Comunicarea acestuia este o provocare. Un medi...
10:00
Fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, ucis cu toporul în casă. Principalul suspect, reținut # Newsweek.ro
Un bărbat de 59 de ani, fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu toporul în...
Acum 8 ore
09:30
Prețuri mai mici la gaze? Statul român intră pe piață cu un „jucător” mare, pe modelul Hidroelectrica # Newsweek.ro
În contextul eliminării plafonării prețului la gaze și a liberalizării pieței de la 1 aprilie 2026, ...
09:10
Al 31-lea cutremur din România, de la începutul lui 2026, în această dimineață. Ce magnitudine a avut? # Newsweek.ro
În această dimineață, România a fost zguduită de al 31-lea cutremur produs de la începutul lui 2026....
08:50
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate intra în UE # Newsweek.ro
Premierul Ungariei Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, continuă să facă jocul Rusiei și să atace U...
08:30
Aleksei Navalnîi, omorât în închisoare cu teribilul venin de broască săgeată. Putin neagă: „Propagandă” # Newsweek.ro
Fostul lider al opoziției din Rusia Aleksei Navalnîi a fost omorât în închisoare cu teribilul venin ...
08:10
Cum să pregătești cartofii de sămânță în februarie. Primele răsaduri vor apărea în martie # Newsweek.ro
Pentru a pregăti cartofii de sămânță în februarie, alege tuberculi sănătoși și viguroși. Depozitează...
08:00
Covoarele de lână se pot curata acasă simplu și eficient! Folosește săpun natural de 3 lei diluat în...
Acum 12 ore
07:50
Este păcat să refuzi rolul de naș sau de nașă? Răspunsul este cel la care nu te așteptai # Newsweek.ro
Este sau nu păcat să refuzi rolul de naș ori nașă? Un preot ortodox demontează unul dintre cele mai ...
07:40
Noua „armă” pe care hackerii o folosesc pentru a vă fura parolele. E atât de ușor să facă asta # Newsweek.ro
În timp ce mulți sunt obsedați de inteligența artificială, hackerii se întorc la elementele de bază ...
07:30
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații neprevăzute # Newsweek.ro
Horoscop 16 februarie. Luna în Vărsător aduce surprize Racilor. Balanțele au parte de situații nepre...
07:20
VIDEO Cum poți scăpa definitiv de ochelari în 3 minute: chirurgia oculară de top disponibilă și în România # Newsweek.ro
Chirurgia oftalmologică modernă permite eliminarea ochelarilor în câteva minute, cu tehnologie de ul...
07:10
Ce faci dacă simți că trage aerul rece la geamul termopan? Soluția care te ajută să economisești 400 de lei # Newsweek.ro
Sistemul de garnituri de ultimă generație nu înlocuiesc sticla performantă, dar pot face diferența d...
06:50
Guvernul respinge o lege care ar schimba formula de calcul a pensiilor și ar da bani pensionarilor cu grupe # Newsweek.ro
Senatul a adoptat o lege care ar oferi bani în plus pensionarilor care au muncit în condiții grele ș...
Acum 24 ore
21:10
Președintele Finlandei: Europa e mai fericită și mai sigură decât sugerează criticii din SUA # Newsweek.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că eu...
20:50
China elimină taxele vamale pentru aproape toată Africa, profitând de politica tarifară a lui Donald Trump # Newsweek.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai...
20:30
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu # Newsweek.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu. Cel mai di...
20:20
Radu Miruță: România va continua să rămână ferm angajată în aprofundarea cooperării cu Japonia # Newsweek.ro
România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, at...
20:10
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al apărării # Newsweek.ro
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă Boris Pistorius, ministrul german al ap...
19:50
JO de iarnă: Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen cucerește aur istoric la slalom uriaș la Milano-Cortina # Newsweek.ro
Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a scris istorie în sportul sud-american, sâmbătă, când a câştiga...
19:40
Viktor Orban anunță ofensivă extinsă împotriva ONG-urilor și opoziției înaintea alegerilor din aprilie # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva „pseudo-or...
19:20
Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide interzise # Newsweek.ro
Pericol ascuns în buchetele de Valentine’s Day: trandafirii din Olanda, contaminați cu insecticide i...
19:20
Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani...
19:10
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei: Interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate”, nu a dispărut # Newsweek.ro
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, avertizează că interesul SUA pentru Groenlanda, „din păcate...
18:50
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, crede cu tărie "că recuperarea medicală nu este un serviciu...
18:30
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, este o româncă. Stăteau camuflaţi după betoane # Newsweek.ro
Unul dintre lunetiştii din Sarajevo, care a ucis oameni, din înălţimile aflte în jurul oraşului, est...
18:20
Care este formula hibridă pentru factura la gaze, după expirarea plafonării. Ministrul Energiei ar fi găsit-o # Newsweek.ro
Care este formula hibridă experimentată pentru factura la gaze, după expirarea plafonării preţului g...
18:20
Munca se schimbă pentru toată lumea chiar acum: Ce trebuie să îndure angajații? AI creează presiune # Newsweek.ro
Un studiu recent arată cum se așteaptă ca inteligența artificială să afecteze piața muncii. Cu toate...
17:50
Cinci ţări din Europa acuză: Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare # Newsweek.ro
Cinci ţări din Europa acuză făţiş Rusia că opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoa...
17:50
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să treacă la viteza superioară de Apărare militară # Newsweek.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atrage atenţia că Europa trebuie să treacă la...
17:00
Vechile telefoane mobile au zăcut uitate în sertare sau chiar aruncate ani de zile. Acum, unele mode...
