Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile
Adevarul.ro, 15 februarie 2026 20:00
Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:15
„Triunghiul Odesa": România, Ucraina și Republica Moldova formează Tripla Alianţă Cibernetică. Anunțul făcut de Oana Țoiu # Adevarul.ro
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea formatului trilateral "Triunghiul Odesa”.
Acum 30 minute
20:00
Andrei Rațiu a dat de pământ cu Atletico Madrid. „Bicicletele” sale l-au scos din sărite pe Diego Simeone # Adevarul.ro
Atletico tocmai ce distrusese Barcelona cu 4-0.
20:00
Doi schiori au murit, iar un altul se află în stare foarte gravă după ce au fost surprinși de o avalanșă produsă duminică dimineață în zona localității Courmayeur, în nordul Italiei.
20:00
Prințul Andrew, noi acuzații în scandalul Epstein. Întâlniri aranjate în China și divulgarea informațiilor sensibile # Adevarul.ro
Noi dezvăluiri din scandalul Epstein îl plasează pe Prințul Andrew în centrul unui scandal care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care și-ar fi exercitat rolul public de ambasador comercial al Regatului Unit.
Acum o oră
19:45
Primarul social democrat din Focșani, petiție împotriva unei iniţiative a ministrului PSD al Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă # Adevarul.ro
Primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, se opune iniţiativei Ministerului Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Permanenţă din municipiu, potrivit unui comunicat al Primăriei.
19:30
Coșmarul unei fetițe de 12 ani: Torturată și forțată de propria mamă să se prostitueze. Gestul curajos care a salvat-o # Adevarul.ro
O fetiță de 12 ani din regiunea Estrela do Sul, Brazilia, a reușit să pună capăt unui coșmar inimaginabil, scriindu-i o scrisoare de ajutor unui coleg de școală.
Acum 2 ore
19:15
Rapid a irosit din nou șansa să treacă în fruntea Superligii la fotbal.
19:15
Româncele s-au pus pe bătut maghiare. Gloria Bistrița și-a asigurat locul al 4-lea în grupa Ligii Campionilor la handbal # Adevarul.ro
Cu o zi înainte, CSM București spulberase pe Ferencvaros.
19:00
SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi # Adevarul.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască.
19:00
CTP critică participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua” # Adevarul.ro
Decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace a fost dur criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu.
18:45
Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare # Adevarul.ro
Kievul se află de aproape două luni într-o situație critică, pe fondul atacurilor intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Kliciko.
18:30
România adună dovezi pentru recuperarea tabloului „Sfântul Sebastian”. A făcut parte din colecția regelui Carol I # Adevarul.ro
Guvernul României face eforturi să recupereze tabloul “Sfântul Sebastian”, atribuit pictorului El Greco, blocat la o casă de licitație din New York de un an. Evaluat la 9 milioane de euro, tabloul a făcut parte din colecția regelui Carol I, lăsat moștenire Coroanei României.
18:30
Fotbalistul lui Inter, Alessandro Bastoni, amenințat cu moartea pe rețelele sociale. Decizia luată împreună cu soția # Adevarul.ro
Meciul Inter Milano - Juventus Torino 3-2, disputat aseară, s-a lăsat cu un scandal uriaș.
18:30
Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” # Adevarul.ro
Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur.
Acum 4 ore
18:15
Sute de angajați ai CFR SA au rămas fără un spor de 10% aplicat la baza salarială, în urma unei decizii luate de directorii celor opt regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
18:15
Radu Miruță, după discuțiile cu Mark Rutte: „România își consolidează rolul activ în cadrul NATO” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării spune că România este un „punct central de stabilitate” al Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră, într-un context de securitate aflat în continuă schimbare.
18:00
200 de taximetriști, verificați de polițiști și jandarmi pe Aeroportul Otopeni. Amenzi de zeci de mii de lei # Adevarul.ro
În urma controalelor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, polițiștii și jandarmii au dat 76 de amenzi, au reținut 10 certificate de înmatriculare și au constatat trei infracțiuni.
17:45
China a construit și modernizat, în ultimii ani, mai multe instalații nucleare în zone montane din provincia Sichuan, potrivit unei analize publicate de The New York Times, bazată pe imagini din satelit.
17:45
Trump și Netanyahu, front comun împotriva Iranului. Planul prin care SUA vizează blocarea exporturilor de petrol către China # Adevarul.ro
Statele Unite vor încerca să limiteze vânzările de petrol ale Iranului către China, în cadrul unei strategii de „presiune maximă”, convenite de liderii american și israelian.
17:30
Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” # Adevarul.ro
Președintele Polonia consideră că amenințarea tot mai agresivă venită dinspre Rusia obligă Varșovia să ia în calcul un pas radical: dezvoltarea propriei arme nucleare.
17:30
Tot mai mulți angajați își iau vacanțe prelungite de la muncă. Companiile acceptă pentru a-și păstra salariații valoroși # Adevarul.ro
Pauzele prelungite în carieră poartă multe denumiri și iau multe forme, de la utilizarea timpului dintre locuri de muncă pentru a explora sau a lua un concediu aprobat de angajator până la a deveni nomad digital sau a economisi pentru o aventură de o lună.
17:15
Mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost profanate. Vandalii au furat bijuterii și bani # Adevarul.ro
Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.
17:00
Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” # Adevarul.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei a publicat o convorbire telefonică interceptată care arată cum comandanți ruși își amenință și își jignesc subordonații.
16:45
73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.
16:30
Arma invizibilă ce provoacă sindromul Havana. Ce a pățit un cercetător care a testat pe propria piele un dispozitiv cu microunde # Adevarul.ro
Un cercetător norvegian, cunoscut în cercurile științifice drept un sceptic vocal al așa-numitului „sindrom Havana ”, a ajuns protagonistul unei povești care pare desprinsă dintr-un thriller geopolitic.
16:30
Un hoț cu cagulă l-a ameninţat cu un cuţit pe angajatul unei benzinării. Câți bani a luat din casa de marcat # Adevarul.ro
Un tânăr care purta o cagulă a intrat într-o benzinărie din Timişoara, unde a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a reuşit să fugă cu banii luaţi din casa de marcat.
Acum 6 ore
16:15
Iranul anunță că e pregătit să facă un compromis privind acordul nuclear cu SUA. Condiția importantă pe care o pune # Adevarul.ro
Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC.
16:15
Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani s-au implicat într-un conflict violent pe stradă și într-un autobuz din București, folosind obiecte contondente.
16:00
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara | Surse # Adevarul.ro
Autoritățile anticorupție din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko în timp ce încerca să părăsească țara.
16:00
Copii crescuți în frig și întuneric în Ucraina sub atacul constant al rușilor: „Fiica mea de 4 ani poate face diferența între bombele care vin și dronele Shahed” # Adevarul.ro
În timp ce liderii lumii își frământă mâinile și dezbat strategii pentru Ucraina, Sam Kiley de la The Independent, a stat de vorbă la Kiev cu un politician ucrainean a cărui fiică, Sofia, s-a născut cu doar câteva luni înainte de invazie și care, alături de părinți și sora ei, luptă să supraviețuia
15:45
Italia a luat foc și îl acuză pe Chivu că a câștigat cu ajutorul arbitrului. Meciul Inter - Juventus schimbă regulile în Serie A # Adevarul.ro
Inter Milano este pusă la zi pentru faptul că a beneficiat de eliminarea francezului Kalulu, din finalul primei reprize a meciului Inter - Juventus 3-2.
15:30
Fanii baschetului, dezamăgiți de concursul de slam dunk de la All Star Game: „Cel mai prost din toate timpurile” # Adevarul.ro
Concursul de slam dunk de la All Star Game, eveniment care se ține în Los Angeles, i-a dezamăgit pe fanii NBA.
15:30
Trei însoțitori de zbor ai Companiei British Airways au ajuns la spital după ce au mâncat bomboane cu cannabis oferite de un pasager # Adevarul.ro
Trei însoțitori de zbor ai companiei British Airways au fost internați la spital după ce au mâncat bomboane gumoase cu cannabis oferite de un pasager.
15:15
Opt turiști, surprinși de întuneric pe munte. Jandarmii i-au adus în siguranță la cabană # Adevarul.ro
Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Arsă din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte.
15:15
BCE se opune taxării banilor trimiși de companii din Europa către alte țări precum SUA # Adevarul.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea "stimulentelor", pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent.
15:00
Șefa diplomației europene, despre aderarea Ucrainei la UE în 2027. De ce este sceptică Kaja Kallas # Adevarul.ro
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski.
15:00
A avut Jeffrey Epstein un fiu secret cu iubita sa din Belarus, cu 35 de ani mai tânără? Femeia ar putea moșteni averea controversatului finanțist # Adevarul.ro
Sute de tinere au trecut prin universul întunecat al lui Jeffrey Epstein, însă foarte puține au putut spune că i-au fost „prietene” oficiale.
14:45
Topul pensiilor: Câți români primesc peste 5.000 de lei și câți supraviețuiesc cu sub 1.000 de lei. Cât sunt pensiile speciale în 2026 # Adevarul.ro
Statisticile privind nivelurile pensiei de stat stârnesc îngrijorare, având în vedere că 1,14 milioane de români au pensii sub 1.400 de lei, în timp ce alții încasează peste 4.000 de lei lunar. Datele sunt publicate de CNPP pentru luna ianuarie.
14:30
Președintele Nicușor Dan acceptă invitația lui Trump și merge la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Ce calitate va avea România # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică că a decis să meargă la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump.
Acum 8 ore
14:15
Tentativă de răpire șocantă în Italia: un român a rănit grav o fetiță smulgând-o din brațele mamei # Adevarul.ro
Un bărbat român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, smulgând-o brusc din brațele mamei și provocându-i o fractură la picior.
14:15
Cei care stau treze până târziu noaptea prezintă un risc mai mare de boli cardiovasculare # Adevarul.ro
Date noi arată că obiceiul de a sta treaz până târziu se asociază cu o stare mai slabă a sănătăţii cardiovasculare la vârsta adultă şi la vârste înaintate, în special în rândul femeilor.
14:00
Alina Gorghiu cere demisia prefectei de Argeș. O acuză de incompetență administrativă în criza apei potabile de la Curtea de Argeș # Adevarul.ro
Alina Gorghiu, deputat și președinte PNL Argeș, a cerut demisia prefectului Ioana Făcăleață, vinovată în opinia sa de criza apei potabile de la Curtea de Argeș.
13:45
Ediția a 76-a a Festivalului de la Berlin, unul dintre cele mai mari festivaluri de film din ale planetei, a început pe 12 februarie 2026 și se va încheia duminică, 22 februarie. În diferite secțiuni ale Berlinalei au avut premiera mondială și filme ale unor cineaști originari din România.
13:30
A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș. Detalii șocante din anchetă: victima, lovită în cap cu un calorifer electric # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei din Floreşti. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
13:30
Un acrobat spaniol, rănit la un spectacol de circ din Craiova, după o cădere de la patru metri. Poliția a deschis o anchetă # Adevarul.ro
Poliția din Craiova a deschis o anchetă după ce un acrobat spaniol, în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălțime de patru metri în timpul unui spectacol de circ.
13:15
Un bărbat și o femeie din Vrancea, găsiți morți în baia casei unde locuiau. Ce suspectează polițiștii # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani și o femeie de 24 de ani au fost găsiți fără viață, duminică dimineață, într-o gospodărie din satul vrâncean Voetin.
13:15
Cel mai cunoscut motan din lume, Larry, șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici, marchează 15 ani de când a fost adoptat la Downing Street.
13:00
Primarul Daniel Băluță anunță că în curând va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Intervențiile se vor realiza în ordinea stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren.
13:00
Grenadă neexplodată găsită în zona Gării din Galaţi. Intervenţie de urgenţă a pirotehniştilor # Adevarul.ro
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică.
12:30
Oana Țoiu s-a întâlnit cu comunitatea de români din Bavaria. Șefa MAE anunță lansarea cursurilor de limba română în şcoli din Germania # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.