Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți”

• • •
Acum 5 minute
21:30
Ciolacu, rafale către Bolojan: „A spus că țara intră în incapacitate de plată / A creat o tragedie ca apoi să creeze un salvator” # Gândul
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe primul ministru Ilie Bolojan că a folosit informații alarmiste pentru a manipula opinia publică și a-și crea un rol de „salvator”. Marcel Ciolacu: ”Nimeni nu știe ce urmează” Ciolacu susține că declarațiile premierului au vizat mai degrabă construirea unei imagini publice decât o analiză reală a situației economice, […]
21:30
Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a lansat duminică acuzații grave la adresa Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă comune cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Fico a susținut că Ucraina folosește livrările de petrol prin conducta Drujba ca instrument de șantaj politic împotriva Ungariei și Slovaciei. Slovacia acuză Kievul de șantaj politic Conducta […]
Acum o oră
20:50
Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere” # Gândul
Invitat la Antena 3 CNN, Ministrul Agriculturii a explicat diferențele de preț dintre ficățeii de pui din Brazilia și cei din România. Ministrul Agriculturii a explicat motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate „(n.r. motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate) Folosesc hormoni de creștere. […]
20:50
Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari # Gândul
Donald Trump a anunțat duminică, pe contul său de Truth Social, că statele membre ale noului „Consiliu pentru Pace” au promis deja peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție pentru Fâșia Gaza. Pledoariile oficiale vor fi confirmate joi, pe 19 noiembrie, când este programată prima reuniune oficială a Consiliului la Washington. […]
20:40
Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți” # Gândul
Mihaela Bilic, specialistul în nutriție, ne îndeamnă să alegem micii cu un conținut redus de grăsime, fără un gust excesiv de usturoi și fără o cantitate mare de bicarbonat. De ce este important să ținem cont de aceste detalii? Pentru că astfel favorizăm o digestie mai ușoară și evităm disconfortul gastric sau arsurile stomacale. Potrivit Mihaelei […]
Acum 2 ore
20:30
România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității # Gândul
România a cumpărat în 2025 fructe și legume de aproape două miliarde de euro. În afara faptului că nu producem suficient, mai există o problemă: mulţi clienţi preferă aspectul în locul gustului, aşa că magazinele se reorientează în cazul furnizorilor. Cartofii din România sunt tot mai puţini pe tarabe. Importăm în jur de 55% din […]
20:30
Un angajat al retailerului Lidl a rămas fără loc de muncă după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, echivalentul a aproximativ un leu, fără să o plătească. Incidentul, petrecut într-un magazin din Wincanton, a ajuns în instanță, unde decizia companiei a fost confirmată, potrivit publicației The Independent. Angajatul susține […]
20:30
Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda # Gândul
În timp ce unii oameni visează la un sejur pe malul Mediteranei pe un șezlong, alții caută vacanțe în zone cu risc de conflict, precum Irakul. Agențiile românești oferă în 2026 inclusiv circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud, relatează ProTv. Românii aleg destinații în zonele cu risc Irakul este cea […]
20:10
Că suntem o țară bântuită de neșansa de a avea lideri politici de mare marcă și cu potențial care să genereze bunăstare, asta am aflat de mult timp și asta simțim toți. Că încă mai avem o brumă de democrație și o Constituție din ce în ce mai neîndestulătoare în principii pentru vremurile pe care […]
19:40
Oamenii pe care îi cunoaștem în călătorii sunt la fel de importanți precum locurile pe care le vizităm. Booking a publicat lista celor mai primitoare 10 orașe și 10 regiuni din lume, realizată pe baza recenziilor pe care turiștii le-au lăsat în ultimul an. Topul celor mai primitoare orașe din lume Chiar dacă în fotografii […]
Acum 4 ore
19:30
Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin # Gândul
Mai multe state europene au implementat taxe mai mari pentru persoanele cu venituri mai mari, prin sistemele de impozitare progresivă. Nivelul maxim al impozitului pe venit diferă semnificativ de la o țară la alta, iar diferențele sunt vizibile mai ales în Europa de Nord și de Vest și statele din Europa Centrală și de Est, […]
19:20
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș # Gândul
Povestea lui Punch, un pui de maimuță de aproximativ șase luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit virală pe internet datorită legăturii emoționale pe care acesta a format-o cu o jucărie de pluș. Punch s-a născut în vara anului 2025, dar a fost abandonat de mama sa la scurt timp de la […]
19:00
Românii vor avea la dispoziție în martie primele roșii românești în piețe, însă prețul unui kilogram va fi uriaș. Potrivit producătorilor, kilogramul ar putea costa între 70 și 100 de lei. Primele roșii românești vor fi disponibile din martie, însă la prețuri considerabile. Un legumicultor din bazinul Oltului, spune că anul trecut a fost unul […]
19:00
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe Truth Social că noul „Consiliu al Păcii” promovat de el se dovedește a fi cel mai important organism internațional din istorie și, prin urmare, o onoare pentru el să servească drept președintele al acestuia. Mesajul lui Donald Trump vine în contextul în care, pe 19 […]
18:50
Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după anunțul privind participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, susținând că prezența României în acest format ar putea afecta poziția țării în plan politic european. CTP: „Statutul de observator nu înseamnă nimic” Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Cristian Tudor Popescu a criticat […]
18:50
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA” # Gândul
Participarea României, în calitate de observator, la prima reuniune a așa‑numitului „Consiliu de Pace” inițiat de președintele american Donald Trump deschide o serie de interpretări privind evoluția relațiilor București–Washington și poziționarea externă a României. Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și […]
18:20
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari # Gândul
O femeie din SUA a avut parte de o experiență neplăcută la cafeneaua ei preferată. Ea a lăsat 20% bacșiș pentru comanda făcută, o ceașcă de cafea cu lapte. Barista care a servit-o a făcut un comentariu sarcastic la adresa ei, iar clienta a povestit că niciodată nu a fost atât de șocată ca în […]
18:20
La doar 30 de ani, longevitatea nu este încă o preocupare de viitor. Este posibil să fii mai concentrată pe carieră, familie sau pe echilibrul dintre cele două. În plus, la această vârstă, majoritatea oamenilor nu se gândesc prea mult la procesul de îmbătrânire. „La 30 de ani, organismul are încă multă reziliență”, explică medicul […]
18:00
Doi preoți egipteni au ajuns la tomograf după mai bine de 2000 de ani. Ce comori pentru știință ascundeau mumiile # Gândul
La mai bine de 2.200 de ani de la moartea lor, doi bărbați din Egiptul antic au ajuns în sfârșit într-o unitate modernă de imagistică medicală din Los Angeles. Nu erau pacienți obișnuiți, așa că cei doi au sosit închisi în sarcofagele lor și nu pe targă, purtând cu ei urme bine conservate ale sănătății, […]
17:50
Președintele Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un mare susținător al aderării la un proiect nuclear” # Gândul
Președintele polonez Karol Nawrocki a marcat duminică o intensificare semnificativă a discursului Varșoviei privind securitatea națională și a pledat deschis pentru ca Polonia să își dezvolte propriul potențial nuclear, atât civil, cât și militar. Într-un interviu acordat duminică pentru Polsat News, Karol Nawrocki a declarat că este un „mare susținător” al unui proiect nuclear polonez. […]
17:50
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România # Gândul
Pentru cine visează la un city break diferit, cu o arhitectură medievală, muzee de top și peisaje spectaculoase pe malul Rinului, Basel poate să fie alegerea ideală. Orașul elvețian este situat la granița dintre Elveția, Germania și Franța și poate fi considerat un adevărat „oraș de basm” european. Basel, orașul de basm aflat la granița […]
17:40
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică # Gândul
Larry, primul motan al Marii Britanii, a împlinit 15 ani de când este cea mai importantă pisică din politică. Ea a devenit un simbol al stabilității și o prezență constantă în centrul vieții politice. Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani „Aprobarea publicului pentru Larry este foarte mare”, a declarat Philip Howell, profesor […]
Acum 6 ore
17:30
Fiecare semn zodiacal are particularități de personalitate distincte, ceea ce înseamnă că fiecare va aborda diferit situații precum călătoriile. De exemplu, un Berbec este pregătit să pornească pe trasee montane dis-de-dimineață, în timp ce un Pește preferă să se relaxeze lângă piscină. Odată ce înțelegi ce se potrivește zodiei tale, dar și companionilor tăi de […]
17:20
Oana Țoiu comentează participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Trump: „Mai multe țări europene iau în considerare asta, dar nu fac anunțul în locul lor” # Gândul
România va lua parte, săptămâna viitoare, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia, confirmată de președintele Nicușor Dan, a fost detaliată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat publicației Calea Europeană. România, prezentă ca observator la reuniunea de […]
17:00
Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat public după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la reuniunea Consiliului de Pace organizată la Washington. Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant după anunțul făcut de Nicușor Dan privind participarea la reuniunea Consiliului de Pace de la Washington. Fostul premier a profitat de moment pentru a […]
17:00
Cotidianul olandez „De Volkskrant” a desemnat Charleroi, în 2008, drept „cel mai urât oraș din lume”. De atunci, acest titlu a fost preluat de numeroase ghiduri de călătorie și mass-media. Efectul contrar a fost că eticheta i-a făcut curioși pe turiști, contribuind astfel la prsperitatea orașului, pentru că Charleroi nu este nici sărac, nici ieftin. […]
17:00
Lăsatul secului de carne are loc duminică 15 februarie și reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Ziua aceasta este ultima în care credincioșii pot consuma alimente „de dulce” înainte de intrarea în Săptămâna Albă, când carnea este exclusă, dar ouăle și lactatele încă mai […]
16:40
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici # Gândul
Runa Sigel ᛋ vine în viața a trei zodii și o transformă total. Mihai Voropchievici a anunțat că din februarie încep marile schimbări pentru trei dintre nativi. Runa este cunoscută pentru mesajul său dublu. ᛋ Sigel aduce două mesaje foarte importante, care vor defini finalul de iarnă pentru zodii. Este o perioadă plină de frământări, […]
16:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:30
Cum se faci nod la cravată, în doar 5 secunde, folosindu-te de antebraț. Trucul pe care puțini români îl știu # Gândul
Majoritatea bărbaților nu sunt în stare să-și facă singuri nodul la cravată. De altfel, nici nu trebuie, acest lucru intră în atributele soției sau partenerei. E treabă de femeie, totuși. Altfel, nu este nimic mai amuzant decât să vezi un bărbat disperat încercând să se spânzure cu o panglică de mătase în fața oglinzii. Oricum […]
16:30
Orașul din țara noastră cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: 8.000€ acum, în februarie 2026 # Gândul
În 2026, achiziționarea unui apartament a devenit aproape imposibilă, însă nu și în acest oraș. Unul cu două camere se vinde cu 8.000 de euro. Într-o perioadă în care achiziționarea unui apartament devine tot mai greu de realizat, orașul Făgăraș din județul Brașov vine cu o soluție accesibilă. În cartierul de italieni, numit 13 Decembrie, […]
16:10
„Mașina morții”, în care o femeie a ars de vie, se vinde pe zeci de site-uri din România. Una dintre societățile care comercializează „cutia” pe 4 roți a raportat afaceri de 7 milioane de euro. Cine sunt turcii de la Arora, producătorii „jucăriei” care ia foc # Gândul
Arora S2, mașina electrică în care vineri o femeie a murit arsă de vie în București este vândută în continuare pe zeci de site-uri din țara noastră. Este vorba de platforme de comerț intermediar, dar și de vânzători direcți. În ceea ce privește producătorul vehiculului care a luat foc, acesta este pe locul 2 în […]
16:00
Alcool, manele și dedicații consistente la un bal de liceeni. Concluziile psihologului Mihai Copăceanu # Gândul
Psihologul Mihai Copăceanu a participat ca spectator la un pentru liceeni în Sibiu. El descrie petrecea tinerilor cu lux de amănunte, adăugând concluzii și statistici. Alcool, manele și dedicații. Nici nu a început bine balul și la primul vers și au început să curgă dedicațiile: 500, 700, 1000 de lei. „Ne plângem că trăim o […]
15:50
Ministrul Apărării din Japonia a declarat în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen că aproximativ 10.000 de trupe din Coreea de Nord au fost trimise pe câmpurile de luptă din Ucraina în sprijinul Rusiei. Ministrul japonez al Apărării a subliniat la Conferința de Securitate de la Munchen că acești soldați trimiși de Kim Jong […]
Acum 8 ore
15:30
Propunerile unui fost ministru de finanțe pentru relansarea economiei: sprijin direct pentru 3 milioane de români # Gândul
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, afirmă că România are nevoie rapidă de un program coerent de relansare economică și critică actuala guvernare pentru lipsa asumării răspunderii privind evoluțiile economice. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că țara traversează o „recesiune adâncă” și că sunt necesare măsuri imediate pentru sprijinirea economiei și a populației. […]
15:20
Inundații generalizate fără precedent în Franța. Aproximativ 80 de departamente sunt în alertă maximă simultan # Gândul
Franța traversează în prezent o perioadă critică din cauza furtunii Nils, care a provocat inundații severe și a lăsat sute de mii de oameni fără curent electric. Autoritățile au lansat avertizări cu privire la fenomenul de „inundații generalizate” care pot depăși „toate recordurile de până acum”. Sud-vestul Franței este sub presiune maximă în aceste zile, […]
15:20
Trei însoțitori de zbor British Airways au mestecat bomboane cu cannbis, cadou de de la un pasager. Care au fost urmările # Gândul
Trei membri ai echipajului unui zbor British Airways de la Heathrow către Los Angeles au ajuns la spital după ce au consumat bomboane gumoase cu cannabis, primite de la un pasager. Bomboanele conțineau până la 300 mg THC și i-au făcut pe membrii echipajului să se simtă „scăpați de sub control”, scrie Mirror. Personalul a […]
15:10
Un ingredient prezent în sucuri, energizante și batoane proteice ar putea fi periculos pentru organism. Eritritolul, un îndulcitor prezent în multe produse, de la batoane proteice la băuturi energizante, a fost considerat o alternativă sigură la zahăr. Eritritolul, spre deosebire de aspartam sau sucraloză, este un alcool de zahăr – un compus natural pe care […]
15:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile: ”80 de lei nu înseamnă solidaritate” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj public în care a subliniat că discuțiile despre disciplină bugetară nu pot fi desprinse de realitatea dură a categoriilor vulnerabile, în special a copiilor. După ce premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD de „zarvă politică”, iar un consilier onorific al acestuia a declarat la RFI că social-democrații […]
14:40
Câți pensionari sunt în România, în 2026, și care este pensia media pe care o plătește statul # Gândul
La finalul lunii ianuarie 2026, în România erau înregistrați 4.698.070 de pensionari. Datele indică o scădere, cu 1.489 mai puține persoane comparativ cu luna precedentă. În același timp, informează Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie a fost de 2779 de lei. Cât însumează suma totală a pensiilor Valoarea totală a drepturilor de pensie […]
14:40
Diana Buzoianu vrea evaluări mai rapide de la Garda de Mediu. Ce propuneri de lege are ministrul Mediului # Gândul
Diana Buzoianu, ministra Mediului, propune accelerarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului printr-un pachet de măsuri incluse într-o Ordonanță de Urgență aflată în pregătire la Guvern. Inițiativa urmărește reducerea birocrației pentru proiectele de investiții, fără modificarea standardelor de protecție a mediului. Principalele schimbări vizează scurtarea termenelor de răspuns ale autorităților și digitalizarea serviciilor. Ministra […]
14:40
Grecia, acoperită de un val de praf saharian. Calamitatea va fi însoțită de furtuni și ploi torențiale. Norul se îndreaptă spre România # Gândul
Un val de praf saharian a acoperit duminică Grecia, iar în această dimineață a întunecat centrul Atenei, cu intensitate maximă în jurul prânzului. Cele mai ridicate concentrații sunt prognozate în sudul țării, în special în Creta, Peloponez și zona sudică a Mării Egee. Grecia se află sub cod portocaliu și galben de furtuni și ploi […]
14:20
Uber pregătește revenirea pe piața livrărilor de mâncare din România, la aproape șase ani după ce Uber Eats s-a retras din țară, compania anunțând extinderea serviciului în șapte noi state europene, potrivit Financial Times. Compania americană va lansa serviciile în piețe precum Cehia, Grecia și România, ca parte a unei strategii despre care speră că va genera încă 1 […]
14:20
VIDEO Momentul fatidic în care un acrobat cade de la 4 metri la un circ în Craiova. Ce s-a întâmplat # Gândul
Incident grav seara trecută la un spectacol de circ din Craiova. Un acrobat în vârstă de 39 de ani a căzut de la o înălțime de 4 metri, în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa „Roată a Morții”. Bărbatul a mers inițial în interiorul roții care se învârtea. Apoi, ca să facă spectacolul și […]
14:10
Dieta unei persoane trebuie să fie cât mai echilibrată. Sunt alimente sănătoase care trebuie să fie nelipsite din alimentație pentru aportul lor de nutrienți și vitamine. Alimentația are un rol extrem de important pentru sănătate. Organismul are nevoie de de alimente cât mai sănătoase, care să aducă un aport semnificativ de vitamine și nutrienți. Nutriționiștii […]
14:10
Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator” # Gândul
Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și își va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în linie cu rezoluția adoptată în noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU și cu implicarea […]
14:00
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică # Gândul
Cum arată principalii indicatori economici după austeritatea Bolojan și cum arătau la începutul mandatului actualului Guvern? Gândul a adunat cifrele de la Institutul Național de Statistică și le pune pe tapet. Pe scurt, majoritatea indicatorilor privind mersul economiei s-au înrăutățit, după mai bine de șase luni de la preluarea guvernării. Ce spun cifrele: Guvernul Bolojan […]
14:00
Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie # Gândul
O controversă aprinsă a izbucnit în cadrul turneului olimpic de curling, un sport recunoscut tradițional pentru fair-play și „sistemul de onoare”, relatează CNN. Echipa Canadei a fost acuzată că a trișat în timpul partidei care i-a adus o victoria cu 8-6 în fața Suediei, incidentul degenerând într-un schimb dur de replici și forțând Federația Internațională […]
14:00
Radu Miruță: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare” # Gândul
În marfa Conferinței pentru pace de la Munchen, ministrul Apărării a transmis un mesaj clar privind poziția României în noua organizare geopolitică: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”. În curs de actualizare
Acum 12 ore
13:30
Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu consideră că discursul de la Munchen a lui Marco Rubio este chiar mai dur decât cel al JD Vance de anul trecut. Ion Cristoiu reproșează presei din România că a falsificat discursul doar pentru ai face pe plac președintelui Nicușor Dan. Defapt, intervenția lui Rubio a fost un pumn în mănușă de […]
