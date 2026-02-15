A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
Gândul, 15 februarie 2026 14:00
Cum arată principalii indicatori economici după austeritatea Bolojan și cum arătau la începutul mandatului actualului Guvern? Gândul a adunat cifrele de la Institutul Național de Statistică și le pune pe tapet. Pe scurt, majoritatea indicatorilor privind mersul economiei s-au înrăutățit, după mai bine de șase luni de la preluarea guvernării. Ce spun cifrele: Guvernul Bolojan […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:20
Uber pregătește revenirea pe piața livrărilor de mâncare din România, la aproape șase ani după ce Uber Eats s-a retras din țară, compania anunțând extinderea serviciului în șapte noi state europene, potrivit Financial Times. Compania americană va lansa serviciile în piețe precum Cehia, Grecia și România, ca parte a unei strategii despre care speră că va genera încă 1 […]
14:20
VIDEO Momentul fatidic în care un acrobat cade de la 4 metri la un circ în Craiova. Ce s-a întâmplat # Gândul
Incident grav seara trecută la un spectacol de circ din Craiova. Un acrobat în vârstă de 39 de ani a căzut de la o înălțime de 4 metri, în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa „Roată a Morții”. Bărbatul a mers inițial în interiorul roții care se învârtea. Apoi, ca să facă spectacolul și […]
Acum 15 minute
14:10
Dieta unei persoane trebuie să fie cât mai echilibrată. Sunt alimente sănătoase care trebuie să fie nelipsite din alimentație pentru aportul lor de nutrienți și vitamine. Alimentația are un rol extrem de important pentru sănătate. Organismul are nevoie de de alimente cât mai sănătoase, care să aducă un aport semnificativ de vitamine și nutrienți. Nutriționiștii […]
14:10
Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator” # Gândul
Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și își va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în linie cu rezoluția adoptată în noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU și cu implicarea […]
Acum 30 minute
14:00
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică # Gândul
Cum arată principalii indicatori economici după austeritatea Bolojan și cum arătau la începutul mandatului actualului Guvern? Gândul a adunat cifrele de la Institutul Național de Statistică și le pune pe tapet. Pe scurt, majoritatea indicatorilor privind mersul economiei s-au înrăutățit, după mai bine de șase luni de la preluarea guvernării. Ce spun cifrele: Guvernul Bolojan […]
14:00
Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie # Gândul
O controversă aprinsă a izbucnit în cadrul turneului olimpic de curling, un sport recunoscut tradițional pentru fair-play și „sistemul de onoare”, relatează CNN. Echipa Canadei a fost acuzată că a trișat în timpul partidei care i-a adus o victoria cu 8-6 în fața Suediei, incidentul degenerând într-un schimb dur de replici și forțând Federația Internațională […]
14:00
Radu Miruță: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare” # Gândul
În marfa Conferinței pentru pace de la Munchen, ministrul Apărării a transmis un mesaj clar privind poziția României în noua organizare geopolitică: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”. În curs de actualizare
Acum o oră
13:30
Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu consideră că discursul de la Munchen a lui Marco Rubio este chiar mai dur decât cel al JD Vance de anul trecut. Ion Cristoiu reproșează presei din România că a falsificat discursul doar pentru ai face pe plac președintelui Nicușor Dan. Defapt, intervenția lui Rubio a fost un pumn în mănușă de […]
13:30
Momente de teroare în după-amiaza zilei de sâmbătă, 14 februarie, în Bergamo. În jurul orei 13:00, un bărbat din fața unui supermarket a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Românul a apucat brusc copilul de picioare, încercând să o smulgă cu violență din brațele mamei sale, care o ținea de mână, […]
Acum 2 ore
13:20
Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Iuliana Scântei # Gândul
Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă foarte mare, de către mafia din Ucraina. Cunoscutul magistrat apare în documente depuse la Registrul Comerţului, ca fiind notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut. Judecătoarea spune că în ciuda faptului că nu […]
13:20
Invitat în podcastul „No Lie”, moderat de jurnalistul Brian Tyler Cohen, fostul președinte american Barack Obama a făcut lumină în privința existenței extratereștrilor”. „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a afirmat, în glumă, predecesorul din primul mandat al lui Donald Trump. În aceeași emisiune difuzată online, Obama a respins categoric și teoriile conspirației despre […]
13:10
„Ziua Îndrăgostiților” cu peripeții: 125 de apeluri de ajutor la 112, anunță Salvamont România # Gândul
Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă, de Ziua Îndrăgostiților, în urma a 125 de apeluri de ajutor. Potrivit unui anunț al Dispeceratului Național Salvamont România, 130 de persoane au fost salvate în total în urma acestor misiuni. 39 de oameni au ajuns la spital „Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, […]
13:10
Rețeta de macaroane cu brânză a Monicăi Bîrlădeanu. Ce ingrediente folosește pentru un gust desăvârșit # Gândul
Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 47 de ani, le-a oferit celor care îi urmăresc activitatea în online rețeta sa de macaroane cu brânză. Macaroanele cu brânză sunt un preparat care aduce aminte de gustul copilăriei. Actrița Monica Bîrlădeanu iubește și ea acest preparat. Vedeta a oferit pe Instagram rețeta sa pentru acest deliciu. Monica Bîrlădeaunu […]
13:00
Oana Țoiu s-a dus în vizită de lucru la Londra doar ca să spună că nu are nimic de zis: „Este o mare onoare să fiu aici, deși nu am nimic nou de spus” # Gândul
În vizita de lucru de la Londra, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a susținut intervenții publice…mai puțin inspirate. Șefa diplomației a declarat într-un interviu pentru Chatman House că „nu am nimic nou de zis”, apoi a realizat că formularea nu îi aduce niciun favor și a încercat să motiveze exprimarea. „Este o mare onoare să […]
Acum 4 ore
12:20
Alertă privind siguranță publică în Galați: o grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul de pe Dunăre. Zona a fost izolată, iar experții pirotehniști au ridicat obiectul periculos. Grenada, neexplodată! Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 15 februarie. ISU Galați a anunțat că a fost descoperită muniție rămasă neexplodată […]
12:10
O legumă folosită foarte des nu ar trebui reîncălzită pentru că poate crea probleme pentru sănătate. Legumele sunt nelipsite dintr-o dietă normală, însă una dintre acestea – spanacul – poate deveni problematic atunci când este reîncălzit în mod repetat. Deși este plin de vitamine, minerale și antioxidanți când este gătit proaspăt, spanacul conține nitrați […]
11:50
Viktor Orban: „A răspândi frica față de Vladimir Putin este lipsit de seriozitate. Bruxellesul este o sursă de pericol iminent” # Gândul
Într-o intervenție în stilul caracteristic, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia lui Vladimir Putin, ci Uniunea Europeană. Mai mult, liderul de la Budapesta acuză Bruxellesul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției. Peste două luni în Ungaria sunt programate alegeri parlamentare, iar cele mai multe […]
11:50
Lucian Bute, fostul nostru campion mondial la box profesionist, este stabilit în Canada de mai mulți ani. Dacă ar fi să facă o ierarhizare a marilor pugiliști ai tuturor timpurilor, marele sportiv s-ar opri la trei nume: Mohammad Ali, Joe Calzaghe și Francisc Vaștag! Care sunt top 3 preferințe pugilistice pentru Lucian Bute Pe marele […]
11:40
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 12 februarie 2026, a ironizat participarea președintelui Nicușor Dan la o ședință a Consiliului pentru Pace, sugerând că acesta nu poate participa activ, ci doar ca spectator marginal. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că accesul este rezervat exclusiv membrilor care au […]
11:10
Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu cred că Europa are curajul să facă […]
11:10
În data de 17 februarie are loc o eclipsă solară inelară. Din punct de vedere astrologic este o zi ideală pentru schimbări în bine. Data de 17 februarie aduce cu ea o eclipsă solară inelară de soare, care are o mare influență din punct de vedere astrologic, favorizând schimbările în bine, potrivit click.ro. Acest […]
11:00
Grav accident de circulație în Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni s-a răsturnat la Botoroaga, două persoane au ajuns la spital # Gândul
Un accident grav s-a produs, duminică dimineața, 15 februarie, în județul Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, potrivit Mediafax. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Nu a fost nevoie de descarcerare Accidentul s-a produs duminică, în jurul orelor 06:00. […]
10:40
Suporterii argeșeni au protestat la sediul FRF, după ce echipa lor a pierdut partida cu Petrolul, 1-2, ca urmare a arbitrajului lui Radu Petrescu. În minutul 86, FC Argeș a înscris un gol valabil, anulat de Radu Petrescu fără explicații. Dani Coman l-a desființat pe „fluieraș” pentru maniera în care a condus meciul și a […]
10:30
Operatorul Digi RCS-RDS a anunțat o nouă ofertă pentru serviciile de Internet fix, în care promite viteze ridicate și beneficii incluse. Compania promovează abonamentul Fiberlink 1000, iar prețul este de 40,67 lei pe lună. Oferta este pentru utilizatorii care au nevoie de conexiuni rapide pentru streaming, jocuri online sau muncă de acasă. Internet de până […]
Acum 6 ore
10:20
Dani Coman spune că se RETRAGE dacă va fi suspendat după scandalul cu Radu Petrescu. „Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc” # Gândul
Dani Coman a declarat că iese din fotbal dacă va fi suspendat pentru că l-a criticat pe Radu Petrescu. La meciul cu Petrolul, arbitrul a dezavantaj pe FC Argeș, echipa condusă de fostul portar al celor de la FC Rapid sau al echipei naționale. FC Argeș a înscris în meciul cu Petrolul, la scorul de […]
10:10
H.D. Hartmann: „Statele Unite vor declanșa războiul tehnologic împotriva Uniunii Europene. SUA va câștiga” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a continuat analiza conflictului dintre Statele Unite și Europa. El susține că tensiunile vor escalada rapid și că Washingtonul va lansa un „război tehnologic” cu efecte majore asupra Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Hartmann: „Va însemna distrugerea […]
10:10
Gândacii de bucătărie sunt coșmar pentru oricine, se înmulțesc rapid și sunt dificil de eliminat. Cu toate acestea, există câteva soluții simple, la îndemâna oricui. Gândacii de bucătărie pot fi eliminați fără substanțe toxice care costă mult. Se pot folosi metode la îndemână, cu ingrediente ieftine. Una dintre metode este cea cu bicarbonat de sodiu […]
10:10
Se clatină parteneriatul Moscova-Beijing? Relația dintre Trump și Xi ar trebui să-l îngrijoreze pe Putin. Politico: „Are o fereastră limitată de oportunități pentru a-și valorifica punctele forte” # Gândul
Pentru Rusia, implicațiile unei apropieri dintre SUA și China – chiar dacă este bazată pe comoditate, mai degrabă, decât pe convingere – sunt profunde, notează Politico. Pe de altă parte, parteneriatul dintre Rusia și China nu are limite, asta dacă dai credit, desigur, liderilor celor două țări. Realitatea, totuși, nu este chiar atât de plăcută […]
09:50
Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat # Gândul
Dacă v-ați întrebat vreodată cât câștigă un shaormar, am făcut calculul pentru dumneavoastră și acum vă putem spune ce salariu lunar primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat. Veniturile angajaților din fast-food continuă să crească în marile orașe din România, pare concluzia pe care o putem trage […]
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric și jurnalist, a analizat raportul prezentat public de procurorul Alex Florența privind presupusele atacuri cibernetice asupra procesului electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cele 85.000 de atacuri cibernetice și sursa informațiilor Analistul a pornit de la datele citite public din […]
09:10
Valentin Stan: Documentele SRI prezentate CSAT pentru anularea alegerilor menționează că nu există date privind atacatorii sau dacă a fost afectat procesul electoral # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat documentul transmis de Serviciul Român de Informații către Curtea Constituțională, document care aborda tema anulării alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Documentul SRI și traseul către Curtea Constituțională Profesorul explică modul în […]
09:00
Focar de rujeolă într-o mare capitală din Europa. Peste 60 de copii infectați, medicii sunt în alertă # Gândul
Peste 60 de copii sunt infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei, arată mai multe rapoarte citate de The Guardian. Există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”. Cazurile au fost confirmate în mai multe școli din Enfield și Haringey, din nordul Londrei, potrivit unui avertisment emis […]
08:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu explica faptul că șansele lui Viktor Orbán la alegerile din Ungaria ar fi maximizate de relația strânsă pe care o are cu Donald Trump, dar și cum această luptă electorală oglindește disputa dintre Uniunea Europeană și SUA pentru influența în Europa. Urmărește aici, integral, […]
08:40
Inter – Juventus 3-2 și Chivu e tot mai aproape să fie campion în Serie A! Scandal mare după meci # Gândul
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins pe Juventus Torino, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Meciul a avut parte de o fază care a născut mari polemici imediat după finalul partidei. În minutul 42, la scorul de 1-1, Kalulu s-a dus spre Bastoni, care avansa cu […]
Acum 8 ore
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa, în special pe tema cenzurii și a controlului asupra platformelor digitale. El consideră că ne aflăm la începutul unui conflict de amploare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. […]
08:00
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 15 februarie 2026, în a 1.452-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat interesul țării sale pentru rachetele de croazieră germane Taurus, la aproape patru ani de la declanșarea războiului cu Rusia. Care este poziția Berlinului Întrebat pe marginea Conferinței […]
07:20
15 Februarie, calendarul zilei: Jane Seymour împlinește 75 de ani, George Ivașcu face 58. Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jane Seymour, născută pe 15 februarie 1951, în Middlesex, Marea Britanie, este o actriță, producătoare și autoare britanico-americană, cu o carieră de peste cinci decenii în film și televiziune. A debutat în […]
07:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 862. Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, se declară pregătit să asigure tranziția la putere # Gândul
Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, înlăturat de la putere de revoluția declanșată în 1979, s-a declarat gata să asigure o „tranziție” la Teheran, după ce președintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului. În timp ce Washingtonul se pregătește să trimită un al doilea portavion în Golful Persic, Reza Pahlavi, o […]
07:00
Ion Cristoiu: „Prezența în SUA a lui Nicușor Dan ar fi considerată o sfidare la adresa Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre o posibilă vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, pe care publicistul nu o consideră de bun augur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu susține că Nicușor Dan nu […]
06:50
VIDEO. Operațiune spectaculoasă în Alpi. Au declanșat intenționat o avalanșă cu elicopterul, la Chamonix, ca măsură extremă după o serie de tragedii # Gândul
O operațiune spectaculoasă a francezilor a fost difuzată de televiziunea Al Jazeerra. În Alpi, zona stațiunii Chamonix, echipele de salvare montană au declanșat intenționat o avalanșă folosind un elicopter, într-o operațiune preventivă menită să reducă riscul producerii unor noi alunecări necontrolate de zăpadă. Imaginile difuzate de Al Jazeera surprind momentul în care încărcături explozive sunt […]
Acum 12 ore
05:10
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul # Gândul
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […]
Acum 24 ore
23:40
China are deja aplicată o politică de taxe vamale zero pentru importurile din 33 de țări africane, însă Beijingul a anunțat anul trecut intenția sa de a extinde această politică la toți cei 53 de parteneri diplomatici de pe continent. Potrivit Profit.ro, China reprezintă primul partener comercial al Africii, dar și un actor majoritar în […]
22:40
Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară # Gândul
Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat. Oana Țoiu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen Reuniunea a adus la aceeași […]
22:00
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Premierul danez: „Este foarte serios în privinţa acestei teme” # Gândul
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de la Munchen, că preşedintele american Donald Trump persistă în ambiția sa de a prelua Groenlanda, relatează DPA, preluată de Agerpres. Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, a devenit un scenariu îndepărtat, în ultima perioadă, premierul Mette Frederiksen a […]
21:40
Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Sper să nu vină criza” # Gândul
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre situația economică a României, care se află, oficial, în recesiune tehnică. Oficialul a refuzat să ofere asigurări privind o eventuală criză economică, sub pretextul că nu face „prognoze”. Țara se află în recesiune tehnică, iar agenția Fitch menține ratingul suveran al […]
21:30
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea o lungime de peste 60 de kilometri, iar costurile se vor ridica la 8,5 miliarde de euro. Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri […]
21:20
Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente” # Gândul
Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kachka, a declarant în cadrul Conferinței de Securitate de al Munchen că Ucraina suportă o realitate financiară dură – costul real al unui an de război se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, iar banii veniți de la UE nu sunt suficienți pentru a menține capacitatea de apărare a Ucrainei. […]
21:10
Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative # Gândul
Record la Jocurile Olimpice de iarnă. Prezervativele oferite gratuit pentru concurenți s-au epuizat în doar trei zile. „Proviziile s-au terminat în doar trei zile”, a declarat un sportiv anonim ziarului italian La Stampa, relatează Știripesurse. „Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când.” Sportivul a dat vina pe organizatorii olimpiadei despre care a […]
21:00
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la Antena 3 că liberalii nu vor vota în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul îi cere însă lui Bolojan să nu mai fie autocrat, ci să se consulte cu partidul înainte de a lua decizii. „Noi nu o să ne dăm jos premierul” „Eu nu am un război […]
20:40
Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela # Gândul
Statele Unite l-au capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, cu ajutorul inteligenței artificiale de la Anthropic. Pentagonul a utilizat modelul Claude în operațiunea militară de la începutul lunii ianuarie, scrie The Wall Street Journal. Anthropic a fost primul dezvoltator de modele de inteligență artificială utilizat în operațiuni clasificate de către Departamentul Apărării și […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.