L-a amețit! Al Hamlawi, execuție de mare clasă la golul de 1-0 din Universitatea Craiova - FCSB
Gazeta Sporturilor, 15 februarie 2026 20:50
Assad Al Hamlawi (25 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a deschis scorul în derby-ul cu FCSB după o fază spectaculoasă, construită impecabil încă din apărare.Oltenii, liderii din Superliga României, au deblocat tabela în minutul 23, în fața campioanei României, aflată în lupta pentru evitarea play-out-ului.VIDEO. ...
Acum 30 minute
21:10
21:10
Enigmatica fată din Rusia » Antrenoarea Eteri Tutberidze vrea să-și continue seria de triumfuri olimpice # Gazeta Sporturilor
Adeliia Petrosian (18 ani) este printre favoritele la medalii în proba feminină individuală a patinajului artistic, însă pentru că evoluează sub steag neutru ea este o necunoscută pentru rivalele sale. Rusoaica este antrenată de Eteri Tutberidze, controversata antrenoare a Kamilei Valieva, și va evolua pe gheața de la Milano începând cu 17 februarie.La ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în proba individuală feminină, s-au impus patinatoare din Rusia. ...
21:10
„Toată lumea se teme de el!” » Verdictul colegului de națională despre Lamine Yamal # Gazeta Sporturilor
Aymeric Laporte (31 de ani), fundasul central al celor de la Athletic Bilbao, a recunoscut că adversarii sunt speriați de colegul său de la naționala Spaniei, Lamine Yamal, puștiul-minune al celor de la FC Barcelona. La doar 18 ani, Yamal continuă să fie comparat cu Lionel Messi, datorită abilităților sale în duelurile unu contra unu. ...
21:10
Britanicii, rezultat istoric la Jocurile Olimpice de iarnă » Prima ediție la care câștigă mai mult de o medalie de aur # Gazeta Sporturilor
Charlotte Bankes (30 de ani) și Huw Nightingale (24) sunt noii campioni olimpic la snowboard cross mixt, ei aducând al doilea titlu la Jocurile de la Milano Cortina pentru Marea Britanie după cel cucerit de Matt Weston la skeleton.Charlotte Bankes și Huw Nightingale au câștigat prima medalie de aur pe zăpadă în istoria de 102 ani a Marii Britanii la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce au trecut linia de sosire în prima poziție duminică proba de snowboard cross mixt. ...
Acum o oră
20:50
20:40
Arsenal continuă lupta pe patru fronturi! „Tunarii” n-au avut milă de Wigan și s-au calificat în „optimile” Cupei Angliei # Gazeta Sporturilor
Arsenal a câștigat fără probleme pe teren propriu împotriva celor de la Wigan, o echipă din al treilea eșalon al fotbalului englez. Liderul din Premier League s-a impus cu 4-0, în șaisprezecimile de finală din FA Cup, și continuă lupta pe toate fronturile în acest sezon. ...
Acum 2 ore
20:20
Revanșă olandeză pe gheață la Milano Cortina » Femke Kok a triumfat la 500 m cu record olimpic în fața Juttei Leerdam # Gazeta Sporturilor
Olandeza Femke Kok (25 de ani) s-a impus în proba de 500 m în cadrul concursului de patinaj viteză la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina în 36,49 s, record olimpic, fiind urmată pe podium de compatrioata Jutta Leerdam și de Miho Takagi (Japonia).Acum patru ani, la Beijing, aflată la prima ei prezență olimpică, Femke Kok încheia pe locul 6 în proba ei cea mai puternică, 500 m. ...
20:00
Ianis Zicu anunță o nouă „stea” în Superliga: „Un câștig pentru întreg fotbalul românesc!” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul de la Farul, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe Rapid, scor 3-1, în runda 27 din Superliga. După meci, Ianis Zicu l-a remarcat pe Alexandru Ișfan, cel care a deschis scorul la capătul unei faze frumoase. Fotbalistul a ajuns la 8 goluri marcate în actualul sezon de Superliga.De asemenea, a vorbit despre reintegrarea foarte rapidă a lui Denis Alibec, marcator și el în poarta bucureștenilor. ...
20:00
Presa din Ungaria a reacționat, după Gloria Bistrița - Debrecen 32-31, în penultima etapă a grupelor Champions League la handbal feminin.A fost a doua victorie românească în fața unei echipe din Ungaria, în 24 de ore, după ce sâmbătă CSM București a învins-o pe Ferencvaros cu 35-30, la Budapesta.După victoria cu Debrecen, Gloria Bistrița și-a asigurat locul 4 în grupa A de Champions League, cu 14 puncte, cu 4 peste echipa maghiară, care e pe poziția a 5-a. ...
20:00
Ce nu s-a văzut la TV in Farul - Rapid 3-1 » Înjurături cu duiumul, scandări rasiste și stop-joc! # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă s-au întâlnit două formații cu obiective totale diferite, rivalitatea formată de-a lungul anilor a tensionat atmosfera la disputa dintre Farul Constanța și Rapid București (3-1), mai ales în tribune. În mai multe rânduri, s-au aruncat cuvinte grele din ambele galerii la adresa adversarilor, dar totul a culminat pe final de meci, când arbitrul Szabolcs Kovacs a oprit meciul pentru câteva meci de secunde. ...
19:50
Alexandru Ișfan, jucătorul din compartimentul ofensiv al Farului Constanța, a reușit un gol superb în victoria cu Rapid București, scor 3-1, ajungând la reușita cu numărul 8 în actualul sezon de Superliga României.Fotbalistul a deschis scorul după o acțiune individuală spectaculoasă, în care l-a ridiculizat pe Pașcanu, oferind una dintre cele mai frumoase faze ale etapei. ...
19:40
Andrei Borza, marcator în Farul - Rapid: „Asta ne lipsește. Ne trebuie mult mai mult” # Gazeta Sporturilor
Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga de la Rapid, a spus ce i-a lipsit echipei sale în eșecul cu Farul, scor 1-3, din runda 27 din Superliga. Andrei Borza a marcat singurul gol al giuleștenilor chiar în poarta fostei echipe. A ales să nu se bucure. La finalul meciului, apărătorul a spus care este lucrul de care are nevoie echipa lui Gâlcă: mai multă unitate. Andrei Borza, după Farul - Rapid: „Trebuie să fim mai uniți”„Nu am făcut un meci atât de bun. ...
19:40
Costel Gâlcă a explicat cauzele eșecului cu Farul, apoi a glumit: „Meciul cu Dinamo va fi ușor” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat eșecul cu Farul, scor 1-3, din etapa 27 a Superligii.Gâlcă a fost nemulțumit în primul rând de prestația din apărare a elevilor lui, care au primit 3 goluri la Ovidiu, și a declarat că jucătorii nu au făcut marcajul preventiv de la alte partide. ...
Acum 4 ore
19:30
Galeria Rapidului a răbufnit la Ovidiu » Înjurături spre conducere, amenințări pentru jucători: „Vă rupem picioarele” # Gazeta Sporturilor
În finalul meciului de la Ovidiu, galeria Rapidului a început să înjure conducerea clubului, scorul pe tabelă fiind 3-1 pentru Farul.Ultrașii Rapidului care au făcut deplasarea i-au amenințat și pe jucătorii lui Constantin Gâlcă. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”, au scandat giuleștenii la adresa jucătorilor.Ulterior, galeria Rapidului și-a îndreptat atenția spre Dobre, căpitanul echipei giuleștene fiind și el înjurat. ...
19:30
Pierdere pentru FCSB! S-a accidentat la antrenament și ratează meciul cu Craiova # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la FCSB, s-a accidentat și ratează meciul cu Universitatea Craiova, din runda cu numărul 27 din Superliga. Accidentarea lui Mamadou Thiam a venit într-un moment în care fotbalistul venit în vară de la U Cluj se lupta cu Daniel Bîrligea pentru postul de titular. Fusese introdus din primul minut în partida cu FC Botoșani, scor 2-1, în care a și marcat. ...
19:30
Fostul fundaș central al Rapidului, Cristi Săpunaru (41 de ani), a comentat înfrângerea giuleștenilor din meciul cu Farul, scor 1-3. Acesta susține că Rapid putea aborda meciul mai ofensiv, folosind doi atacanți, și că anumite greșeli defensive ale echipei au facilitat golurile Farului. ...
19:20
Andrei Rațiu, „MVP” în victoria categorică obținută de Rayo împotriva lui Atletico Madrid! # Gazeta Sporturilor
Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la Atletico Madrid, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #24 din La Liga. Internaționalul român a oferit pasa decisivă la golul care a deblocat tabela și a primit titlul de cel mai bun jucător al partidei!Meciul s-a disputat pe un teren neutru (la Leganes), deoarece gazonul de pe Vallecas (stadionul lui Rayo) nu se ridică la standardele din La Liga;Andrei Rațiu a bifat astăzi ...
19:10
Farul Constanța - Rapid 3-1 » Echipa lui Gâlcă a uitat fotbalul și pierde teren în lupta pentru titlu # Gazeta Sporturilor
Farul s-a impus în fața celor de la Rapid, scor 3-1, la finalul unei prestații lamentabile a giuleștenilor. În antiteză, una excelentă a „marinarilor”. Alexandru Ișfan, Ionuț Vînă și Denis Alibec, de la punctul cu var, au semnat reușitele trupei lui Ianis Zicu, Andrei Borza, fostul jucător al dobrogenilor, a punctat pentru trupa alb-vișinie. ...
19:00
Marco Pantani onorat pe zăpadă de francezul Emilien Jacquelin, medaliat cu bronz la biatlon # Gazeta Sporturilor
Emilien Jacquelin (30 de ani) a câștigat medalia de bronz în proba de 12,5 km urmărire, parcurgând ultimii metri ai cursei atingând un cercel care a aparținut regretatului ciclist italian Marco Pantani, decedat pe 14 februarie 2004.Emilien Jacquelin a dovedit că uneori sunt lucruri mai importante decât culoarea unei medalii olimpice. Francezul conducea cursa de 12,5 kilometri urmărire a biatlonului, însă a ratat două focuri, care l-au trimis pe poziția a treia. ...
19:00
18:30
Genoa și Cremonese s-au anihilat reciproc » Pe ce loc se află echipa lui Șucu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Genoa a terminat la egalitate pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 0-0, într-un duel al rundei cu numărul #25 din Serie A, un rezultat care le avantajează pe celelalte echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.În tur, Cremonese s-a impus la Genova, 2-0 pe Stadio Luigi Ferraris.Programul complet al etapei #25 din Serie A„Grifonul” lui Șucu a rămas cu două victorii în 2026, înregistrând astăzi cel de-al treilea meci consecutiv fără succes în campionat. ...
18:20
Marian Aioani (26 de ani), portarul titular al Rapidului, s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Farul. Înlocuitorul acestuia, Dejan Iliev, a comis-o înainte de pauză.Aioani nu a mai continua meciul după accidentarea suferită și a ieșit în minutul 29. Dezamăgit, și-a scos mănușile și i-a lăsat locul lui Iliev, portarul adus iarna aceasta de la UTA, ca a doua variantă pentru buturile giuleștenilor. ...
18:10
Fostul căpitan de la Universitatea Craiova a refuzat-o pe FCSB: „Am vorbit cu Mihai Stoica și Gigi Becali” » Motivul pentru care nu a semnat # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu (32 de ani) a povestit pentru Gazeta Sporturilor că a refuzat-o pe FCSB, când s-a despărțit de Universitatea Craiova. Fundașul stânga a mers atunci la U Cluj, crezând că va avea mai multă liniște. FCSB l-a vrut pe Bogdan Vătăjelu, însă fostul căpitan de la Universitatea Craiova nu a dorit să se alăture taberei roș-albastre. În trecut, roș-albaștrii au transferat mai mulți căpitani din Bănie, cum ar fi Alex Băluță sau Hristo Zlatinski. ...
18:00
Universitatea Craiova - FCSB, toate fazele controversate de arbitraj și verdictul specialiștilor # Gazeta Sporturilor
Într-o săptămână marcată de scandalul de arbitraj de la Petrolul - Argeș 2-1, „centralul” Marian Barbu va avea o misiune complicată la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.Craiova - FCSB are loc de la 20:00, iar GSP.ro te ține la curent cu toate fazele controversate de arbitraj din Bănie.Delegare cu „scântei” la Craiova - FCSBBarbu a fost contestat puternic de conducerea Universității Craiova, care nu l-a vrut pe acesta la centru la partida cu FCSB. ...
18:00
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapid București, a lansat un atac dur la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care spune că giuleștenii au trimis deja o adresă oficială pentru a nu mai fi delegat la meciurile echipei sale. Declarațiile vin în contextul scandalului izbucnit după partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1. ...
17:50
Marcus Rashford, în prezent împrumutat la Barcelona, este singurul responsabil pentru deznodământul carierei sale la Manchester United, consideră Rod Thornley, fost maseur al clubului. Atacantul nu a mai jucat pentru „diavolii roșii” din decembrie 2024 și traversează o perioadă bună în Spania, deși viitorul său este încă incert. ...
17:50
Antrenorul cu cele mai dese schimbări de geci la patinaj artistic avertizează: ”Sportul nostru este foarte judecat pe rețelele sociale, iar acest lucru are un impact negativ asupra sportivilor” # Gazeta Sporturilor
Francezul Benoit Richaud (38 de ani), care colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor, a acordat un interviu pentru Alanews, în care a vorbit despre cum e să lucreze cu atâția sportivi, dar și ce crede că s-a întâmplat cu Ilia Malinin, favoritul la masculin care a ratat complet programul liber.Benoit Richaud este unul dintre personajele Jocurilor Olimpice de la Milano. ...
17:50
Rapid a câștigat în Norvegia și s-a calificat în sferturile European League la handbal feminin! # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus în deplasarea din Norvegia, 30-28 contra lui Tertnes, și s-a calificat în sferturile de finală ale EHF European League la handbal feminin. Pe plan intern, Rapid nu are cel mai bun sezon sub comanda lui Laurent Bezeau. Giuleștencele prind puteri când joacă în Europa, dovadă și victoria de astăzi. Rapid, sărbătoare în NorvegiaÎn Norvegia, Estavana Polman a fost în zi de grație. ...
17:40
Liverpool s-a calificat în „optimile” FA Cup! Antrenorul adversarei a fost extrem de supărat la finalul meciului: „A fost o decizie patetică” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a câștigat la scor de neprezentare duelul de pe teren propriu cu Brighton, 3-0, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei. La finalul meciului, Fabian Hurzeler, tehnicianul „pescărușilor”, s-a arătat foarte nemulțumit. Atât de rezultat, cât și de deciziile de arbitraj. ...
17:40
Adrian Porumboiu semnalează încă o greșeală de arbitraj în lupta la play-off: „Nu știu de ce l-au mai chemat cei din camera VAR!” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest an, UTA - FC Botoșani, s-a încheiat cu 2-1 în favoarea gazdelor, având parte și de un final extrem de tensionat. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu semnalează o nouă eroare.A fost o partidă cu de toate, cu ritm, ocazii, dueluri tari, ratări mari, două penaltyuri, unul transformat, altul întors de George Găman, în urma intervenției celor din camera VAR. Acolo s-au aflat Adrian Cojocaru și Daniel Mitruți. ...
Acum 6 ore
17:30
Universitatea Craiova - FCSB, episodul 2 în aceeași săptămână » Meci important pentru accederea în play-off # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 15 februarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB din cadrul etapei cu numărul 27 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
17:10
Valentin Costache, gol decisiv la ultimul meci pentru UTA Arad: „Întotdeauna o să spun asta” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache (27 de ani) a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii. A fost ultimul meci jucat de acesta în tricoul arădenilor. ...
16:50
Leo Grozavu, un car de nervi după UTA - Botoșani: „Am văzut ce s-a întâmplat în toată etapa. Nu știu ce a analizat la VAR” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la UTA, scor 1-2, într-un meci din etapa #27 din Superliga.Leo Grozavu s-a arătat nemulțumit de arbitraj după deciziile luate de George Găman în finalul partidei. „Centralul” le-a acordat un penalty ușor celor de la UTA pe care Valentin Costache l-a transformat în golul victoriei. ...
16:40
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii.Alexandru Cîmpanu (25 de ani), marcatorul moldovenilor, a vorbit la finalul partidei despre evoluția echipei sale, dar și despre fazele controversate de la final. ...
16:10
Federica Brignone, superbă la slalom uriaș! Al doilea aur pentru italiancă la Milano-Cortina 2026, într-o probă fără bronz # Gazeta Sporturilor
Italianca Federica Brignone a câștigat azi proba de slalom uriaș din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după două manșe pe care le-a dominat cu autoritate, cu timpul total de 2:13,50 minute, lăsând în urma sa, pe aceeași treaptă a podiumului, două schioare care vor împărți medaliile de argint, Sara Hector (Suedia) și Thea Stjernesund Louise (Norvegia), pentru că au oprit cronometrul la același timp: 2:14,12 minute. ...
16:00
Cu Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu titulari, Gaziantep a pierdut partida jucată duminică pe terenul lui Kocaelispor, scor 0-3.Evoluția slabă a vârfului român l-a determinat pe Burak Ylmaz, antrenorul lui Gaziantep, să-l înlocuiască în minutul 38 al meciului. ...
16:00
A văzut galben intenționat pentru a fi cu iubita și nu regretă: „Nimeni nu a înțeles” # Gazeta Sporturilor
Anthony Caci (28 de ani), actualul jucător al celor de la Mainz, a dezvăluit într-un interviu faptul că a forțat în mod deliberat un cartonaș galben pe când juca la Strasbourg pentru a putea petrece timp cu iubita sa, Laury Avril. Episodul datează din 7 octombrie 2021, într-un meci din Ligue 1 împotriva lui Nantes. Fundașul de 28 de ani știa că era aproape de suspendare și a decis să profite de situație pentru a lua o pauză.FOTO. ...
15:50
Fostul mare internațional din Craiova Maxima a răbufnit: „E un play-off în care pot fi blaturi. Depinde cine se califică” # Gazeta Sporturilor
Aurel Beldeanu (74 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Fostul mijlocaș din Bănie crede că formația alb-albastră se va impune în duelul de pe „Ion Oblemenco”, dar se teme de jocurile de culise din play-off.Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB va fi liveTEXT pe GSP. ...
15:50
Dincolo de eliminare » Lecția tactică a lui Chivu, în Derby d'Italia, care a făcut diferența în ultimul sfert de oră # Gazeta Sporturilor
Inter și-a adjudecat Derby d'Italia după 3-2 cu Juventus, un duel al erorilor care reprezintă și prima victorie a lui Chivu într-un meci direct cu o rivală la titlu. Eliminarea nejustificată a lui Kalulu, cu trei minute înainte de finalul primei reprize, a crescut considerabil tensiunea partidei, dar și intensitatea jocului. ...
Acum 8 ore
15:10
Expertul în Formula 1 a intervenit după ce Verstappen și Hamilton s-au plâns de noile motoare: „Știți, dacă v-aș da acum un iPhone 3...” # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de Formula 1, David Coulthard, i-a apărat pe Max Verstappen și Lewis Hamilton, după ce cei doi au criticat vehement noile reguli privind motoarele din „Marele Circ”.În timpul primei sesiuni de teste de trei zile din Bahrain, mai mulți piloți și-au exprimat nemulțumirea față de noile reglementări. Hamilton a declarat presei că noile monoposturi se simt mai lente decât mașinile de Formula 2. ...
15:10
De la nunta lui Petre, Zeljko Kopic a „aterizat” direct la conferință: „Patru jucători au participat” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în etapa 27 din Superliga. Partida a fost programată luni, 16 februarie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.Va fi revederea dinamoviștilor cu Claudiu Niculescu (49 de ani), fostul atacant din Ștefan cel Mare. Acesta a debutat pe banca ialomițenilor încă de etapa trecută, în succesul cu Farul, scor 2-1. ...
15:00
De la Călărași până în Columbia: povestea primului fotbalist român care a jucat în America de Sud » În țară, el a fost suspendat pe viață după ce a cerut un transfer la Marseille! # Gazeta Sporturilor
Alexandru Negrescu a fost primul fotbalist român ajuns într-un campionat din America de Sud, în Columbia.Primul fotbalist român care a jucat într-un campionat din America de Sud a fost un ex-căpitan al naționalei, Alexandru Negrescu. Acesta a ajuns în Columbia la începutul anilor '50, fix când fotbalul de acolo devenise un „El Dorado” care atrăgea vedetele ca un magnet, cam cum se întâmplă azi cu fascinația pentru zona arabă. ...
15:00
Portarul lui Bayern, Manuel Neuer (39 de ani), a ieșit la pauză în victoria lui Bayern la Bremen (3-0), iar antrenorul Vincent Kompany asigurase că înlocuirea a fost din pură „precauție” și că nu e ceva serios. S-a înșelat!Vești proaste pentru Bayern. Manuel Neuer a suferit o ruptură musculară la gamba stângă în timpul victoriei cu 3-0 de la Bremen, o leziune mai gravă decât se credea inițial. ...
14:30
Johannes Klaebo, cel mai medaliat sportiv cu aur olimpic din istorie după ștafeta masculină de 4 x 7,5 km! # Gazeta Sporturilor
Norvegia a cucerit azi medaliile de aur în proba olimpică de ștafetă masculină 4 x 7,5 kilometri din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026, ceea ce înseamnă că Johannes Klaebo, vedeta lotului nordic, a atins borna 9 la medalii de aur, devenind cel mai de succes sportiv din istoria competiției olimpice de iarnă.Klaebo (29 de ani) a mai cucerit la actuala ediție a Jocurilor Olimpice trei medalii de aur: în cursa de 10 kilometri, de skiathlon și de 7,5 kilometri. ...
14:30
Manchester City s-a calificat în „optimile” Cupei Angliei, după 2-0 cu Salford, pe Etihad, iar Pep Guardiola (55 de ani) a vorbit din nou despre lupta pentru titlu, în condițiile în care „cetățenii” sunt la patru puncte în spatele lui Arsenal.Tehnicianul spaniol a admis că ar prefera să fie în postura liderului din Premier League, dar a subliniat că diferența actuală nu oferă siguranță. ...
14:30
Nici Jordan, nici LeBron » Shaquille O'Neal a numit cel mai bun jucător din istorie # Gazeta Sporturilor
Shaquille O'Neal (53 de ani), fost jucător de baschet la echipe precum Miami Heat sau Los Angeles Lakers, l-a numit pe Stephen Curry (37 de ani) ca fiind cel mai bun jucător din toate timpurile.Acesta a subliniat unicitatea și influența sa asupra jocului echipei Golden State WarriorsSteph Curry, cel mai bun baschetbalist din istorie, în opinia lui Shaquille O'NealShaquille și-a exprimat din nou admirația pentru Stephen Curry, ajungând chiar să-l numească cel mai bun din toate ...
14:20
14:20
Începe revoluția! Cum vor Jocurile Olimpice să elimine controversele de la punctare? Mai puțin oameni, mai mult AI # Gazeta Sporturilor
Toată controversa a pornit de la faptul că, miercurea trecută, cuplul francez format din Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron a învins la limită perechea americană Madison Chock și Evan Bates la programul liber al probei de dans de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Numele-cheie din acest duel a fost însă, Jezabel Dabouis, unul dintre cei nouă arbitri ai probei, unde medaliile au fost decise în urma unui final dramatic. ...
14:10
Alexandru Stoian (18 ani), atacantul celor de la FCSB, a fost aproape să semneze un contract cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali (73 de ani). Dezvăluirea a fost făcută de vărul finanțatorului roș-albaștrilor.Transferat în vara lui 2025 de la Farul pentru 900.000 de euro, Stoian nu s-a impus încă în primul „11” al campioanei României. A avut apariții sporadice, însă de fiecare dată a avut impact în jocul echipei. ...
