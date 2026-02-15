L-a amețit! Al Hamlawi, execuție de mare clasă la golul de 1-0 din Universitatea Craiova - FCSB

19:40

Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga de la Rapid, a spus ce i-a lipsit echipei sale în eșecul cu Farul, scor 1-3, din runda 27 din Superliga. Andrei Borza a marcat singurul gol al giuleștenilor chiar în poarta fostei echipe. A ales să nu se bucure. La finalul meciului, apărătorul a spus care este lucrul de care are nevoie echipa lui Gâlcă: mai multă unitate. Andrei Borza, după Farul - Rapid: „Trebuie să fim mai uniți”„Nu am făcut un meci atât de bun. ...