Verdict dur pentru fotbalistul de la Barcelona: „Și-a irosit cariera singur”
Gazeta Sporturilor, 15 februarie 2026 17:50
Marcus Rashford, în prezent împrumutat la Barcelona, este singurul responsabil pentru deznodământul carierei sale la Manchester United, consideră Rod Thornley, fost maseur al clubului. Atacantul nu a mai jucat pentru „diavolii roșii” din decembrie 2024 și traversează o perioadă bună în Spania, deși viitorul său este încă incert. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
18:20
Marian Aioani (26 de ani), portarul titular al Rapidului, s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Farul. Înlocuitorul acestuia, Dejan Iliev, a comis-o înainte de pauză.Aioani nu a mai continua meciul după accidentarea suferită și a ieșit în minutul 29. Dezamăgit, și-a scos mănușile și i-a lăsat locul lui Iliev, portarul adus iarna aceasta de la UTA, ca a doua variantă pentru buturile giuleștenilor. ...
Acum 30 minute
18:10
Fostul căpitan de la Universitatea Craiova a refuzat-o pe FCSB: „Am vorbit cu Mihai Stoica și Gigi Becali” » Motivul pentru care nu a semnat # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu (32 de ani) a povestit pentru Gazeta Sporturilor că a refuzat-o pe FCSB, când s-a despărțit de Universitatea Craiova. Fundașul stânga a mers atunci la U Cluj, crezând că va avea mai multă liniște. FCSB l-a vrut pe Bogdan Vătăjelu, însă fostul căpitan de la Universitatea Craiova nu a dorit să se alăture taberei roș-albastre. În trecut, roș-albaștrii au transferat mai mulți căpitani din Bănie, cum ar fi Alex Băluță sau Hristo Zlatinski. ...
18:00
Universitatea Craiova - FCSB, toate fazele controversate de arbitraj și verdictul specialiștilor # Gazeta Sporturilor
Într-o săptămână marcată de scandalul de arbitraj de la Petrolul - Argeș 2-1, „centralul” Marian Barbu va avea o misiune complicată la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.Craiova - FCSB are loc de la 20:00, iar GSP.ro te ține la curent cu toate fazele controversate de arbitraj din Bănie.Delegare cu „scântei” la Craiova - FCSBBarbu a fost contestat puternic de conducerea Universității Craiova, care nu l-a vrut pe acesta la centru la partida cu FCSB. ...
18:00
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapid București, a lansat un atac dur la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care spune că giuleștenii au trimis deja o adresă oficială pentru a nu mai fi delegat la meciurile echipei sale. Declarațiile vin în contextul scandalului izbucnit după partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1. ...
Acum o oră
17:50
Marcus Rashford, în prezent împrumutat la Barcelona, este singurul responsabil pentru deznodământul carierei sale la Manchester United, consideră Rod Thornley, fost maseur al clubului. Atacantul nu a mai jucat pentru „diavolii roșii” din decembrie 2024 și traversează o perioadă bună în Spania, deși viitorul său este încă incert. ...
17:50
Antrenorul cu cele mai dese schimbări de geci la patinaj artistic avertizează: ”Sportul nostru este foarte judecat pe rețelele sociale, iar acest lucru are un impact negativ asupra sportivilor” # Gazeta Sporturilor
Francezul Benoit Richaud (38 de ani), care colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor, a acordat un interviu pentru Alanews, în care a vorbit despre cum e să lucreze cu atâția sportivi, dar și ce crede că s-a întâmplat cu Ilia Malinin, favoritul la masculin care a ratat complet programul liber.Benoit Richaud este unul dintre personajele Jocurilor Olimpice de la Milano. ...
17:50
Rapid a câștigat în Norvegia și s-a calificat în sferturile European League la handbal feminin! # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus în deplasarea din Norvegia, 30-28 contra lui Tertnes, și s-a calificat în sferturile de finală ale EHF European League la handbal feminin. Pe plan intern, Rapid nu are cel mai bun sezon sub comanda lui Laurent Bezeau. Giuleștencele prind puteri când joacă în Europa, dovadă și victoria de astăzi. Rapid, sărbătoare în NorvegiaÎn Norvegia, Estavana Polman a fost în zi de grație. ...
17:40
Liverpool s-a calificat în „optimile” FA Cup! Antrenorul adversarei a fost extrem de supărat la finalul meciului: „A fost o decizie patetică” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a câștigat la scor de neprezentare duelul de pe teren propriu cu Brighton, 3-0, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei. La finalul meciului, Fabian Hurzeler, tehnicianul „pescărușilor”, s-a arătat foarte nemulțumit. Atât de rezultat, cât și de deciziile de arbitraj. ...
17:40
Adrian Porumboiu semnalează încă o greșeală de arbitraj în lupta la play-off: „Nu știu de ce l-au mai chemat cei din camera VAR!” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest an, UTA - FC Botoșani, s-a încheiat cu 2-1 în favoarea gazdelor, având parte și de un final extrem de tensionat. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu semnalează o nouă eroare.A fost o partidă cu de toate, cu ritm, ocazii, dueluri tari, ratări mari, două penaltyuri, unul transformat, altul întors de George Găman, în urma intervenției celor din camera VAR. Acolo s-au aflat Adrian Cojocaru și Daniel Mitruți. ...
17:30
Universitatea Craiova - FCSB, episodul 2 în aceeași săptămână » Meci important pentru accederea în play-off # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 15 februarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB din cadrul etapei cu numărul 27 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
Acum 2 ore
17:10
Valentin Costache, gol decisiv la ultimul meci pentru UTA Arad: „Întotdeauna o să spun asta” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache (27 de ani) a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii. A fost ultimul meci jucat de acesta în tricoul arădenilor. ...
16:50
Leo Grozavu, un car de nervi după UTA - Botoșani: „Am văzut ce s-a întâmplat în toată etapa. Nu știu ce a analizat la VAR” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la UTA, scor 1-2, într-un meci din etapa #27 din Superliga.Leo Grozavu s-a arătat nemulțumit de arbitraj după deciziile luate de George Găman în finalul partidei. „Centralul” le-a acordat un penalty ușor celor de la UTA pe care Valentin Costache l-a transformat în golul victoriei. ...
16:40
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii.Alexandru Cîmpanu (25 de ani), marcatorul moldovenilor, a vorbit la finalul partidei despre evoluția echipei sale, dar și despre fazele controversate de la final. ...
Acum 4 ore
16:10
Federica Brignone, superbă la slalom uriaș! Al doilea aur pentru italiancă la Milano-Cortina 2026, într-o probă fără bronz # Gazeta Sporturilor
Italianca Federica Brignone a câștigat azi proba de slalom uriaș din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după două manșe pe care le-a dominat cu autoritate, cu timpul total de 2:13,50 minute, lăsând în urma sa, pe aceeași treaptă a podiumului, două schioare care vor împărți medaliile de argint, Sara Hector (Suedia) și Thea Stjernesund Louise (Norvegia), pentru că au oprit cronometrul la același timp: 2:14,12 minute. ...
16:00
Cu Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu titulari, Gaziantep a pierdut partida jucată duminică pe terenul lui Kocaelispor, scor 0-3.Evoluția slabă a vârfului român l-a determinat pe Burak Ylmaz, antrenorul lui Gaziantep, să-l înlocuiască în minutul 38 al meciului. ...
16:00
A văzut galben intenționat pentru a fi cu iubita și nu regretă: „Nimeni nu a înțeles” # Gazeta Sporturilor
Anthony Caci (28 de ani), actualul jucător al celor de la Mainz, a dezvăluit într-un interviu faptul că a forțat în mod deliberat un cartonaș galben pe când juca la Strasbourg pentru a putea petrece timp cu iubita sa, Laury Avril. Episodul datează din 7 octombrie 2021, într-un meci din Ligue 1 împotriva lui Nantes. Fundașul de 28 de ani știa că era aproape de suspendare și a decis să profite de situație pentru a lua o pauză.FOTO. ...
15:50
Fostul mare internațional din Craiova Maxima a răbufnit: „E un play-off în care pot fi blaturi. Depinde cine se califică” # Gazeta Sporturilor
Aurel Beldeanu (74 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Fostul mijlocaș din Bănie crede că formația alb-albastră se va impune în duelul de pe „Ion Oblemenco”, dar se teme de jocurile de culise din play-off.Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB va fi liveTEXT pe GSP. ...
15:50
Dincolo de eliminare » Lecția tactică a lui Chivu, în Derby d'Italia, care a făcut diferența în ultimul sfert de oră # Gazeta Sporturilor
Inter și-a adjudecat Derby d'Italia după 3-2 cu Juventus, un duel al erorilor care reprezintă și prima victorie a lui Chivu într-un meci direct cu o rivală la titlu. Eliminarea nejustificată a lui Kalulu, cu trei minute înainte de finalul primei reprize, a crescut considerabil tensiunea partidei, dar și intensitatea jocului. ...
15:10
Expertul în Formula 1 a intervenit după ce Verstappen și Hamilton s-au plâns de noile motoare: „Știți, dacă v-aș da acum un iPhone 3...” # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de Formula 1, David Coulthard, i-a apărat pe Max Verstappen și Lewis Hamilton, după ce cei doi au criticat vehement noile reguli privind motoarele din „Marele Circ”.În timpul primei sesiuni de teste de trei zile din Bahrain, mai mulți piloți și-au exprimat nemulțumirea față de noile reglementări. Hamilton a declarat presei că noile monoposturi se simt mai lente decât mașinile de Formula 2. ...
15:10
De la nunta lui Petre, Zeljko Kopic a „aterizat” direct la conferință: „Patru jucători au participat” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în etapa 27 din Superliga. Partida a fost programată luni, 16 februarie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.Va fi revederea dinamoviștilor cu Claudiu Niculescu (49 de ani), fostul atacant din Ștefan cel Mare. Acesta a debutat pe banca ialomițenilor încă de etapa trecută, în succesul cu Farul, scor 2-1. ...
15:00
De la Călărași până în Columbia: povestea primului fotbalist român care a jucat în America de Sud » În țară, el a fost suspendat pe viață după ce a cerut un transfer la Marseille! # Gazeta Sporturilor
Alexandru Negrescu a fost primul fotbalist român ajuns într-un campionat din America de Sud, în Columbia.Primul fotbalist român care a jucat într-un campionat din America de Sud a fost un ex-căpitan al naționalei, Alexandru Negrescu. Acesta a ajuns în Columbia la începutul anilor '50, fix când fotbalul de acolo devenise un „El Dorado” care atrăgea vedetele ca un magnet, cam cum se întâmplă azi cu fascinația pentru zona arabă. ...
15:00
Portarul lui Bayern, Manuel Neuer (39 de ani), a ieșit la pauză în victoria lui Bayern la Bremen (3-0), iar antrenorul Vincent Kompany asigurase că înlocuirea a fost din pură „precauție” și că nu e ceva serios. S-a înșelat!Vești proaste pentru Bayern. Manuel Neuer a suferit o ruptură musculară la gamba stângă în timpul victoriei cu 3-0 de la Bremen, o leziune mai gravă decât se credea inițial. ...
14:30
Johannes Klaebo, cel mai medaliat sportiv cu aur olimpic din istorie după ștafeta masculină de 4 x 7,5 km! # Gazeta Sporturilor
Norvegia a cucerit azi medaliile de aur în proba olimpică de ștafetă masculină 4 x 7,5 kilometri din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026, ceea ce înseamnă că Johannes Klaebo, vedeta lotului nordic, a atins borna 9 la medalii de aur, devenind cel mai de succes sportiv din istoria competiției olimpice de iarnă.Klaebo (29 de ani) a mai cucerit la actuala ediție a Jocurilor Olimpice trei medalii de aur: în cursa de 10 kilometri, de skiathlon și de 7,5 kilometri. ...
14:30
Manchester City s-a calificat în „optimile” Cupei Angliei, după 2-0 cu Salford, pe Etihad, iar Pep Guardiola (55 de ani) a vorbit din nou despre lupta pentru titlu, în condițiile în care „cetățenii” sunt la patru puncte în spatele lui Arsenal.Tehnicianul spaniol a admis că ar prefera să fie în postura liderului din Premier League, dar a subliniat că diferența actuală nu oferă siguranță. ...
14:30
Nici Jordan, nici LeBron » Shaquille O'Neal a numit cel mai bun jucător din istorie # Gazeta Sporturilor
Shaquille O'Neal (53 de ani), fost jucător de baschet la echipe precum Miami Heat sau Los Angeles Lakers, l-a numit pe Stephen Curry (37 de ani) ca fiind cel mai bun jucător din toate timpurile.Acesta a subliniat unicitatea și influența sa asupra jocului echipei Golden State WarriorsSteph Curry, cel mai bun baschetbalist din istorie, în opinia lui Shaquille O'NealShaquille și-a exprimat din nou admirația pentru Stephen Curry, ajungând chiar să-l numească cel mai bun din toate ...
Acum 6 ore
14:20
Johannes Klaebo, cel mai medaliat sportiv cu aur olimpic din istorie după ștafeta masculină de 4 x 7,5 CM! # Gazeta Sporturilor
Norvegia a cucerit azi medaliile de aur în proba olimpică de ștafetă masculină 4 x 7,5 kilometri din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026, ceea ce înseamnă că Johannes Klaebo, vedeta lotului nordic, a atins borna 9 la medalii de aur, devenind cel mai de succes sportiv din istoria competiției olimpice de iarnă.Klaebo (29 de ani) a mai cucerit la actuala ediție a Jocurilor Olimpice trei medalii de aur: în cursa de 10 kilometri, de skiathlon și de 7,5 kilometri. ...
14:20
Începe revoluția! Cum vor Jocurile Olimpice să elimine controversele de la punctare? Mai puțin oameni, mai mult AI # Gazeta Sporturilor
Toată controversa a pornit de la faptul că, miercurea trecută, cuplul francez format din Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron a învins la limită perechea americană Madison Chock și Evan Bates la programul liber al probei de dans de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Numele-cheie din acest duel a fost însă, Jezabel Dabouis, unul dintre cei nouă arbitri ai probei, unde medaliile au fost decise în urma unui final dramatic. ...
14:10
Alexandru Stoian (18 ani), atacantul celor de la FCSB, a fost aproape să semneze un contract cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali (73 de ani). Dezvăluirea a fost făcută de vărul finanțatorului roș-albaștrilor.Transferat în vara lui 2025 de la Farul pentru 900.000 de euro, Stoian nu s-a impus încă în primul „11” al campioanei României. A avut apariții sporadice, însă de fiecare dată a avut impact în jocul echipei. ...
14:00
Mare surpriză la Jocurile Olimpice: o grenadă din Al Doilea Război Mondial, descoperită în parcarea unei arene # Gazeta Sporturilor
O grenadă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită și ulterior dezamorsată în parcarea din Predazzo, în apropierea locului de desfășurare a competițiilor de sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Anunțul a fost făcut duminică de forțele de poliție italiene.Potrivit informațiilor din presa din Italia, experții au dezamorsat grenada și în niciun moment nu a existat pericol pentru public. ...
13:50
Fanii lui FC Argeș au lăsat un mesaj dur în fața sediului FRF: „Adunătură de mafioți și hoți!” # Gazeta Sporturilor
La două zile de la meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, partidă care a generat un scandal uriaș în urma deciziilor luate de arbitrul Radu Petrescu, fanii echipei piteștene au mers în fața sediului FRF și au afișat un banner în semn de protest pentru situația prin care echipa lor a trecut.„Adunătură de mafioți și hoți / Argeșul a ajuns să vă sperie pe toți?”, a fost mesajul afișat de aceștia. ...
13:30
Incidente ca acela petrecut în Inter - Juventus (3-2), când torinezul Kalulu a fost eliminat urmarea unui al doilea „galben” total nejustificat, nu va mai fi posibil la Mondialul 2026.Pe 20 ianuarie anul trecut, IFAB, organismul responsabil pentru menținerea sau modificarea regulilor fotbalului, a ridicat problema legitimității intervenției VAR în cazul unui al doilea cartonaș galben. Nu pentru a sugera acest lucru, ci pentru a-l schimba atunci când este considerat excesiv. ...
13:20
Șeful arbitrilor din Italia nu s-a mai cenzurat, după scandalul de la Inter - Juventus: „Situația este jenantă” # Gazeta Sporturilor
Gianluca Rocchi (52 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor din Serie A, a analizat fazele controversate din derby-ul Inter – Juventus. Oficialul a recunoscut greșeala comisă de arbitrul Federico La Penna, însă a criticat ferm comportamentul fundașului Alessandro Bastoni (26 de ani), al cluburilor și al antrenorilor.În minutul 42 al derby-ului, la scorul de 1-1, arbitrul La Penna l-a eliminat pe Pierre Kalulu, pentru un presupus fault asupra lui Bastoni. ...
13:10
Robert Lewandowski (37 de ani) pare că este în căutarea următoarei destinații din cariera sa, având în vedere că actualul său contract cu Barcelona se încheie la finalul sezonului, iar prelungirea nu a fost discutată momentan. Potrivit presei din Spania, Chicago Fire din MLS a manifestat un interes puternic pentru atacantul polonez și ar dori să-l aducă în vară. ...
13:00
Primul Derby d'Italia jucat de Valentine's Day nu i-a adus lui Cristi Chivu doar primul succes contra unei echipe mari, 3-2 în tragicomedia din Scala fotbalului italian, ci marchează și schimbarea polilor de putere în Serie A. Toate planetele s-au aliniat pentru ca titlul să fie atras spre Inter, într-o răsturnare a polilor de influență, după un scandal, cu Juventus în rolul neobișnuit al victimei, despre care se va discuta multă vreme. ...
12:50
Echipa Finlandei a depus un protest oficial împotriva rezultatelor de la proba masculină de sprint la schi fond, unde a triumfat norvegianul Johannes Høsflot Klæbo, acuzând nereguli grave nu doar în tabăra Norvegiei, dar și în cea a Statelor Unite ale Americii și spunând că sportiviidin aceste două țări au avut avantaje ilegale. ...
12:50
Fostul fotbalist al lui Liverpool și al naționalei de tineret a Angliei, Jordon Ibe (30 de ani), a fost arestat la sfârșitul lunii ianuarie după aterizarea pe aeroportul Luton din Londra, relatează presa britanică.Motivul ar fi un presupus atac în care a fost implicat în decembrie anul trecut.Jordon Ibe, arestat pe aeroportul LutonIncidentul a avut loc pe 30 ianuarie, atunci când Jordon a aterizat pe aeroportul Luton. ...
12:50
Transfer cu greutate în Liga 2 » Semnează jucătorul trecut pe la Almeria și Betis # Gazeta Sporturilor
CS Tunari, „lanterna roșie” din Liga 2, continuă campania inedită de transferuri. După ce a bătut palma cu spaniolul Xavi Estacio (24 de ani), fundaș dreapta crescut la academia Valenciei, clubul antrenat de Dinu Todoran (47 de ani) a ajuns la un acord și cu mijlocașul central spaniol Francisco Callejon (27 de ani), potrivit surselor GSP.ro.Fotbalistul urmează să se alăture lotului și va semna un contract valabil până la finalul acestui sezon. ...
12:30
Edoardo Bove (23 de ani) , fotbalistul care a trăit un șoc în luna decembrie a anului 2024, a bifat primele minute după 440 de zile de absență în Preston - Watford 2-2, runda #22 din Championship.Italianul care evolua la acea vreme la Fiorentina, sub formă de împrumut de la AS Roma, a fost resuscitat în timpul unui meci cu Inter din Serie A în decembrie 2024. Fotbalistul s-a ridicat, dar a căzut din nou după câțiva pași. ...
Acum 8 ore
12:10
Legendarul Arrigo Sacchi, avertisment pentru Cristi Chivu: „Asta trebuie să rezolve urgent!” # Gazeta Sporturilor
Arrigo Sacchi (79 de ani), creatorul marelui Milan de la finalul anilor '80 și începutul anilor '90, a devoalat punctele slabe ale lui Inter în Derby d'Italia, cu Juventus (3-2), și afirmă că Cristi Chivu trebuie să le rezolve rapid pentru a-și adjudeca titlul. ...
12:10
Napoli - AS Roma, derby între locurile 3 și 4, se joacă în această seară, începând cu ora 21:45, în etapa 25 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În tur, formația antrenată de Antonio Conte (56 de ani) s-a impus în deplasare, scor 1-0. David Neres, accidentat în acest moment, marcase unicul gol al partidei de pe Olimpico. ...
11:50
Ivan Mamut (28 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB, traversează o perioadă foarte bună la Varazdin, echipă din prima ligă a Croației.Ajuns în vara lui 2025 în țara natală, croatul a avut numeroase contribuții decisive în ultimele partide.Ivan Mamut, în formă maxim în CroațiaFostul atacant care a evoluat în Superligă are evoluții foarte bune pentru Varazdin. ...
11:40
Cuplul anului la CSM București » Schimb de jurăminte de Valentine's Day: „Te iubesc, prințesă!” / „Totul meu” # Gazeta Sporturilor
Cu ocazia zilei de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, și după ce CSM a obținut o victorie importantă în Liga Campionilor, scor 35-30 cu Ferencvaros, Elizabeth Omoregie a postat mai multe poze pe rețelele de socializare cu „totul ei”: Gabriela Moreschi, colega de la gruparea bucureșteană.Elizabeth Omoregie a postat două fotografii cu Gabriela Moreschi și o fotografie cu o hârtie pe care era scrisă întrebarea „Vrei să fii partenera mea de Valentine's Day?”. ...
11:30
Familia Prevc nu se dezminte! Domen Prevc, aur olimpic la trambulina mare, după o revenire în forță # Gazeta Sporturilor
Slovenul Domen Prevc (26 de ani) și-a trecut în palmares medalia de aur la trambulina mare, după trofeul suprem de la proba mixtă de la Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026.Campion mondial la sărituri cu schiurile, Domen Prevc a avut o evoluție spectaculoasă în cea de-a doua manșă a competiției masculine de pe trambulina mare. ...
11:30
Dinamovistul Florentin Petre s-a însurat a treia oară, chiar de Ziua Îndrăgostiților » Cine a furat toate privirile la petrecerea de nuntă # Gazeta Sporturilor
Atmosferă de sărbătoare la Dinamo. Florentin Petre, antrenor secund și simbol al clubului, s-a căsătorit sâmbătă, 14 februarie, pentru a treia oară, la 50 de ani. „Piticul” a făcut pasul cel mare, iar la petrecere a participat toată echipa, profitând de faptul că următorul meci a fost programat luni, 16 februarie, cu Unirea Slobozia, pe Arena Națională.Petre și-a unit destinele cu Alina Andra Petre, actuala soție, și în fața lui Dumnezeu. ...
11:30
A jucat la Dinamo, la Craiova, dar regretă că n-a evoluat și pentru rivala lor: „Pentru fani” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul Universității Cluj, a bifat sâmbătă seară meciul cu numărul 500 în Superligă, în victoria echipei lui în fața lui Csikszereda, scor 4-1 . Acesta s-a declarat copleșit de emoțiile de ieri, iar astăzi a abordat mai multe subiecte din cariera lui.A vorbit despre debutul pentru Internațional Curtea de Argeș, perioada petrecută în Franța, dar a făcut și o dezvăluire inedită, aceea că și-ar fi dorit să joace pentru Rapid București. ...
11:20
Fabregas își atacă propriul jucător și fost coechipier: „Ar trebui să practice un alt sport!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Como, Cesc Fabregas, a făcut o criză de nervi după 1-2 cu Fiorentina și s-a răzbunat pe Alvaro Morata (33 de ani).Fiorentina a condus la Como cu 2-0, prin golurile lui Fagioli (min. 26) și Moise Kean (min. 54), însă eliminarea lui Vanoli (min. 70) și apoi autogolul lui Parisi (77) i-au readus pe amfitrioni în joc. Iar Cesc Fabregas a sperat că echipa sa va obține măcar un punct. ...
11:00
Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a anunțat ce sancțiuni ar urma să primească clubul, după incidentele de la finalul partidei cu Universitatea Craiova, terminată la egalitate, scor 1-1.ContextLa finalul derby-ului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1, Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al adversarei, după ce a fost scuipat la rândul lui. ...
11:00
Gloria Bistrița joacă astăzi împotriva lui Debrecen (Ungaria), în penultima etapă din grupele Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 17:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și liveTEXT pe GSP.ro.Gloria Bistrița este pe locul 4 cu 12 puncte și nu are voie să piardă meciul cu Debrecen pentru a nu pica pe locul 5. ...
11:00
Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: sportivii au epuizat un stoc de 10.000 într-o săptămână # Gazeta Sporturilor
Sportivii de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina au epuizat deja tot stocul de 10.000 de prezervative gratuite distribuite de organizatori. Încă din 1988 este o tradiție ca organizatorii să ofere prezervative pentru sportivi, pentru a promova sexul sigur în satul olimpic.Jocurile Olimpice de la Milano Cortina se alătură acum unei liste de competiții unde cererea a depășit oferta. ...
Acum 12 ore
10:20
Declarațiile lui Cristi Chivu (45 de ani) au provocat ecou în Italia. Antrenorul român a lăsat de înțeles după Inter - Juventus 3-2 că eliminarea lui Pierre Kalulu din minutul 42 a fost corectă, în ciuda reluărilor care îl contrazic.Primul care s-a luat de român pentru lipsa de fair-play a fost marele Del Piero, iar acum a venit rândul lui Massimo Ambrosini (48 de ani), fostul jucător al rivalei Milan, să nu fie de acord cu declarațiile. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.