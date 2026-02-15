Trump: 'Consiliul pentru Pace alocă peste 5 miliarde de dolari pentru Gaza'

12:30

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, a afirmat astăzi, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că Rusia nu mai este o superputere, dar că pericolul este ca ea să obţină la negocierile de pace mai mult decât a câştigat pe teren