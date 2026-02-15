Trump: 'Consiliul pentru Pace alocă peste 5 miliarde de dolari pentru Gaza'
Bursa, 15 februarie 2026 20:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului 'Consiliu pentru Pace' creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari 'iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie' din Fâşia Gaza
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
21:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, că, în decembrie 2025, a făcut reorganizarea la minister, iar premierul Ilie Bolojan i-a promis că instituţia nu va mai intra sub incidenţa următoarei reorganizări
Acum o oră
20:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului 'Consiliu pentru Pace' creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari 'iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie' din Fâşia Gaza
Acum 2 ore
19:50
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că and #8221;nu e rău, dar nu e bine and #8221;
Acum 4 ore
19:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică, la Bratislava, că Statele Unite nu vor ca Europa să depindă de Washington pentru propria securitate, ci să-şi consolideze apărarea şi să devină un partener mai puternic în cadrul NATO
18:30
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral and #8221;Triunghiul Odesa', organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova
18:00
Ministerul Apărării a transmis, duminică după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade
17:50
Ministerul Apărării a transmis, duminică după-amiază, că România îşi consolidează rolul activ în cadrul NATO, ministrul Radu Miruţă discutând cu secretarul general al Alianţei despre priorităţile acestei perioade
Acum 6 ore
17:30
Trump şi Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă exporturile de petrol către China # Bursa
Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China
16:50
Fostul preşedinte Barack Obama a criticat comportamentul agenţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) din Minnesota, calificându-l drept periculos şi afirmând că acest and #8221;comportament necorespunzător and #8221; este similar cu ceea ce and #8221;am văzut în ţările autoritare and #8221; şi and #8221;în dictaturi and #8221;
16:30
Fostul ministru al energiei, Gherman Galuşcenko, a fost reţinut când încerca să plece din Ucraina # Bursa
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul anchetei de amploare care a declanşat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupţia la nivel înalt
15:50
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea and #8222;stimulentelor and #8221;, pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent
15:40
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington
Acum 8 ore
15:00
NATO îşi trimite flota lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale din ultimii ani
14:40
NATO trimite o flotă lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale recente, unde va participa şi ţara noastră # Bursa
NATO îşi trimite flota lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciţii navale din ultimii ani
13:50
Marco Rubio, despre conflictul din Ucraina: 'Preşedintele Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge' # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen
13:40
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în cursul nopţii, a anunţat duminică guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei
Acum 12 ore
12:50
Marco Rubio este aşteptat în Slovacia şi Ungaria, pentru a consolida relaţiile cu liderii pro-Trump # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio va începe duminică un mini-turneu de două zile pentru a consolida relaţiile cu Slovacia şi Ungaria, ai căror lideri conservatori, adesea în conflict cu alte ţări din Uniunea Europeană, au relaţii cordiale cu preşedintele Donald Trump
12:30
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, a afirmat astăzi, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că Rusia nu mai este o superputere, dar că pericolul este ca ea să obţină la negocierile de pace mai mult decât a câştigat pe teren
12:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen
11:40
Administraţia Trump şi-a exprimat îngrijorarea că Peru şi-ar putea pierde suveranitatea sa în faţa Chinei, după ce o hotărâre judecătorească peruană a interzis Organismului de Supraveghere a Investiţiilor în Infrastructura de Transport de Utilizare Publică (Ositran) să supravegheze sau să intervină în Portul Chancay, deţinut de China, prin compania de stat Cosco Shipping
11:20
Maria Zaharova numeşte acuzaţiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi drept propagandă a Occidentului # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală
11:10
Volodimir Zelenski cere garanţii de securitate de 20 de ani din partea SUA pentru un acord de pace # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva
11:00
Oana Ţoiu: Finanţarea oferită de Uniunea Europeană trebuie orientată şi spre consolidarea apărării NATO # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO
11:00
Maia Sandu: Ar trebui să existe o coaliţie a voinţei împotriva atacurilor hibride ale Rusiei # Bursa
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru Deutsche Welle România că este nevoie de o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: and #8221;Vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat and #8221;
10:40
Maia Sandu a cerut formarea unei coaliţii de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei # Bursa
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru DW (România) că este nevoie de o coaliţie de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: and #8221;Vor deveni tot mai complexe şi mai dificil de abordat and #8221;
10:30
Oana Ţoiu a afirmat că finanţarea oferită de Uniunea Europeană trebuie orientată şi spre consolidarea apărării NATO # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO
10:00
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să îşi consolideze capacitatea de reacţie în faţa mai multor crize simultan
09:50
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein
09:30
Australia investeşte într-un nou şantier naval de submarine nucleare, iar o primă parte a investiţiei a fost anunţată duminică
Acum 24 ore
22:00
Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este and #8222;un cadou otrăvit and #8221; # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat and #8222;revigorat and #8221; între SUA şi Europa, bazat pe o and #8222;mare civilizaţie and #8221; comună
Ieri
21:10
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a angajat sâmbătă să continue ofensiva împotriva and #8222;pseudo-organizaţiilor and #8221; civile, jurnaliştilor, judecătorilor şi politicienilor and #8222;cumpăraţi and #8221;, mizând în acest fel pe o victorie la alegerile parlamentare din aprilie
20:30
China elimină taxele vamale pentru aproape toate ţările africane, profitând de politica tarifară a lui Trump # Bursa
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping
20:00
Statul face o mişcare strategică pe piaţa gazelor, care ar putea schimba radical evoluţia preţurilor
19:50
Ţara noastră, potenţial partener strategic pentru SUA: Bogdan Ivan anunţă că ţara conduce UE la minerale rare # Bursa
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, în emisiunea and #8222;În faţa ta and #8221; de la Digi24, că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele Unite îşi doresc că colaboreze cu partenerii internaţionali, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de minerale critice din China
19:20
La Conferinţa de Securitate de la Munchen, premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu s-a diminuat
19:10
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu vede and #8222;o ameninţare directă de securitate din partea Rusiei în acest moment and #8221;, dar a avertizat că, după încheierea războiului din Ucraina, riscurile pentru Europa şi Asia Centrală nu vor scădea
18:50
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba
18:40
Zelenski îşi critică dur aliaţii: 'Americanii cer concesii. Europa nu este, practic, la masă and #8221; # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat la Conferinţa de Securitate de la Munchen amploarea atacurilor ruseşti asupra ţării sale şi a făcut apel la liderii occidentali să rămână uniţi în faţa agresiunii Moscovei
18:00
În discursul susţinut sâmbătă la Conferinţa de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plăteşte un preţ uriaş pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina: and #8222;În mediu 156 de soldaţi'
17:50
Liderul opoziţiei ruse şi activistul anticorupţie Alexei Navalny a fost otrăvit cu toxina unei broaşte din Ecuador, 'foarte probabil ducând la moartea sa', a declarat Ministerul de Externe al Regatului Unit
17:00
Keir Starmer: 'Trebuie să ne pregătim de luptă, atât timp cât Rusia continuă să se înarmeze' # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a declarat astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen: and #8222;Trebuie să ne pregătim de luptă, atât timp cât Rusia continuă să se înarmeze and #8221;
15:40
Rubio la MSC: 'Vrem aliaţi care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă' # Bursa
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală
15:40
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului
15:30
Friedrich Merz: Statele Unite nu sunt suficient de puternice să facă pe cavalerul singuratic # Bursa
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o and #8221;revigorare and #8221; a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca and #8221;exemplu and #8221;
15:30
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac
15:30
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia
15:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen
15:30
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în paralizie bugetară, o and #8222;închidere and #8221; parţială care se anunţă a fi de lungă durată din cauza dezacordului profund dintre democraţi şi republicani cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE)
15:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, într-o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului
15:20
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.