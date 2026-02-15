Ungaria și Slovacia au găsit o rută pentru livrările de petrol rusesc, ca alternativă la transportul prin Ucraina
HotNews.ro, 15 februarie 2026 22:50
Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:50
Ungaria și Slovacia au găsit o rută pentru livrările de petrol rusesc, ca alternativă la transportul prin Ucraina # HotNews.ro
Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de…
22:40
Ciolacu: „Dacă PSD iese din guvern, ne ducem către alegeri anticipate/ Lucrurile duc spre ruperea coaliției” # HotNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat, la Antena 3, eventuala ieșire a social-democraților din coaliția de guvernământ va conduce la alegeri anticipate. Deși a apreciat că instabilitatea politică ar fi „o nenorocire”, Ciolacu a spus…
Acum o oră
22:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a precizat duminică lista de condiții puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA și Iran, în principal ca Teheranul să-și elimine complet programul nuclear și programul de rachete…
22:10
Preşedintele polonez Karol Nawrocki consideră că ţara sa ar trebui să înceapă să dezvolte o apărare nucleară, având în vedere ameninţarea din partea Moscovei, scrie POLITICO. Într-un interviu acordat duminică televiziunii Polsat, Nawrocki s-a descris…
Acum 2 ore
21:50
Consumul de alimente a scăzut cu 30%, afirmă ministrul Agriculturii. El vrea o plafonare a adaosului comercial, în funcţie de inflaţie # HotNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că puterea de cumpărare a românilor a scăzut drastic, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi. Ministrul…
21:50
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei # HotNews.ro
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene…
21:10
VIDEO SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump” # HotNews.ro
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau…
Acum 4 ore
20:50
Țara care „taie” de la autostrăzi, pentru a investi în căi ferate – drumul de la „linia plăcintelor” către tuneluri de zeci de kilometri lungime # HotNews.ro
Elveția nu descoperă calea ferată în 2026 și nici nu reacționează la o criză de moment. Țara a investit în trenuri încă de acum 175 de ani și, poate, și mai important, își face planuri…
20:40
Farul Constanța a învins-o pe Rapid București cu scorul de 3-1, duminică seară, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Alexandru Ișfan (’19) a deschis scorul pentru gazde,…
20:30
Cum încearcă China să profite de disensiunile dintre SUE și UE. Mesajul Beijingului pentru europeni # HotNews.ro
La câteva minute după ce șeful diplomației americane Marco Rubio a proclamat că Statele Unite și Europa „aparțin împreună”, într-un discurs conciliant la Conferința de Securitate de la Munchen, omologul său chinez a urcat pe…
20:10
Un val de reportajeși documente publicate recent care detaliază relația dintre fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein a reaprins afirmațiile conform cărora Epstein ar fi lucrat pentru Mossad-ul israelian, o teorie pe care…
20:00
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit timp de şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a murit la vârsta de 102 ani # HotNews.ro
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a decedat duminică, la vârsta de 102 ani, anunţă Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. „Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin…
19:50
Ludovic Orban: Unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD. Ce spune de fapt Fitch Ratings # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”, scrie news.ro. Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să…
19:30
Un programator de top avertizează că inteligența artificială are un „efect vampiric” care necesită limite # HotNews.ro
Un inginer de software veteran din Silicon Valley spune că programatorii trebuie să învețe „cum să spună «nu», și asta foarte repede”, pentru că altfel riscă să fie „zdrobiți” de instrumentele de inteligență artificială (AI),…
19:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat că țările membre ale Consiliului pentru Pace vor anunța la reuniunea de joi că vor aloca mai mult de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și ajutor umanitar în…
19:20
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de…
Acum 6 ore
19:00
Răspunsul UE pentru Zelenski: Țările membre nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă de aderare # HotNews.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a estimat duminică, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, dată asupra căreia…
18:30
INTERVIU. Filmul românesc care în prima săptămână a vândut 200.000 de bilete: „Mult din limbajul din film este împrumutat din glume specifice live-urilor de pe TikTok” # HotNews.ro
La doar o săptămână de la premiera în cinematografe, filmul „Băieți de Oraș: Golden Boyz” a devenit deja un fenomen de box office, cu aproape 200.000 de bilete vândute și săli pline în toată țara.…
18:20
„Nu vrem ca Europa să depindă de noi, nu cerem să fie vasală SUA”. Marco Rubio, noi mesaje către europeni, în Slovacia # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică, în capitala slovacă Bratislava, că Statele Unite nu se opun ca membrii europeni ai NATO să-şi dezvolte propriile capacităţi militare, întrucât Washingtonul nu doreşte în Europa…
18:00
O analiză realizată de StartupCafe.ro arată că, deși Capitala și Ilfovul alcătuiesc zona cea mai profitabilă pentru dezvoltatorii imobiliari, regiunea este și cea mai riscantă pentru clienți.
17:50
Zelenski anunță că Ucraina va primi în următoarele 10 zile noi ajutoare militare şi energetice de la aliații europeni # HotNews.ro
Ucraina a convenit cu aliații săi europeni asupra unor noi pachete de sprijin energetic și militar, ce vor fi furnizate Kievului odată cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă,…
17:30
Secretele Ford Puma electric, fabricat în România, dezvăluite de un inginer german: Este ca o mașină de Formula 1 # HotNews.ro
Ford Puma este unul dintre puținele automobile electrice de pe piață proiectat inițial să funcționeze cu benzină. Conversia în mașină electrică a fost făcută ulterior lansării motorului cu combustie, fără să-i fie afectate performanțele și…
17:30
Recesiunea tehnică avertizează asupra încetinirii certe a economiei, nu indică certitudinea intrării în recesiune economică, spune Florian Libocor, economistul șef al BRD, într-o opinie transmisă HotNews. Începând cu primul an de pandemie (2020) și până…
17:10
Poziția SUA privind acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător” # HotNews.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la…
Acum 8 ore
16:40
Morminte profanate într-un cimitir din judeţul Constanţa. Hoţii au furat bunuri din cripte # HotNews.ro
Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din judeţul Constanţa au fost profanate, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Potrivit acestora, autorii, care nu au fost identificaţi, ar fi pătruns în mai…
16:40
Kievul, acuzat de Slovacia și Ungaria că a blocat livrările de petrol rusesc. Fico: „Este un șantaj politic” # HotNews.ro
Oleoductul Drujba, care transportă petrolul rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, a fost reparat după recentele avarii însă Ucraina ar putea să amâne reluarea furnizării pentru a pune presiuni asupra Ungariei să nu se…
16:00
China confirmă scutirea de vize pentru vizitatorii britanici și canadieni începând cu 17 februarie # HotNews.ro
Vizitatorii britanici și canadieni vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile făcute de liderii celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la…
15:50
Mai mulţi adolescenţi s-au bătut pe stradă, apoi într-un autobuz, în Bucureşti. Anunțul polițiștilor # HotNews.ro
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente. „La data de 14 februarie 2026,…
15:40
Motivul invocat de un consilier prezidențial pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Sorin Costreie: „Avem o mare problemă” # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a afirmat, la Digi24, că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a…
Acum 12 ore
15:00
Pe Dealul Filaret, la doi pași de Parcul Carol și de fermecătoare “stradă îngustă” din oraș, Palatul Suter e o adevărată capsulă a timpului, în care regăsești cu ușurință Vechiul București.. În centrul poveștii acestei…
15:00
Măsura luată de IPJ Galați în cazul polițistului care l-a lăsat fără permis pe pompierul care mergea la incendiu # HotNews.ro
Atât polițistul, cât și pompierul voluntar mergeau la același incendiu, în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. Poliţistul l-a amendat pe pompier cu peste 3.000 de lei și i-a reținut permisul de conducere, pe motiv că nu…
14:40
Ageția anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al energiei în timp ce încerca să fugă din țară # HotNews.ro
Agenția Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat duminică arestarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui scandal de corupție de amploare, în timp ce încerca să părăsească țara,…
14:40
„Cada din baie era plină de medicamente”. Cum a plătit Israelul România comunistă pentru a-și repatria oamenii # HotNews.ro
Actrița Sandra Sade își amintește că, în copilărie, în România, era ceva neobișnuit în casa familiei sale. Oamenii veneau și plecau; vorbeau în șoaptă și se temeau permanent, scrie presa din Israel. Abia mai târziu…
14:20
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „România va avea calitate de observator” # HotNews.ro
România, prin președintele Nicușor Dan, va participa la Consiliul Păcii al preşedintelui Donald Trump, care va avea loc la Washington, în 19 februarie, în calitate de observator, a anunțat duminică președintele Dan. „Voi participa sǎptǎmâna…
14:10
Atacuri aeriene duminică în Gaza: Hamas spune că au fost uciși 11 palestinieni, Israelul că a reacționat la încălcarea armistițiului # HotNews.ro
Israelul a lansat duminică atacuri aeriene asupra Fâșiei Gaza, ucigând cel puțin 11 palestinieni, au afirmat oficialii palestinieni, armata israeliană susținând că a reacționat la încălcarea armistițiului de către gruparea militantă palestiniană Hamas, potrivit Reuters.…
14:00
Doi tineri au fost găsiți morți în baia locuinţei lor, în Vrancea. Prima ipoteză a anchetatorilor # HotNews.ro
O tânără de 24 de ani şi un bărbat de 38 de ani au fost găsiţi morţi într-o locuinţă din localitatea Sihlea, judeţul Vrancea. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere…
13:20
Un acrobat spaniol, la spital, după ce a căzut de la patru metri înălțime la un spectacol de circ din Craiova # HotNews.ro
Acrobatul spaniol în vârstă de 39 de ani s-a dezechilibrat în timp ce făcea sâmbătă seară o acrobaţie, căzând de la o înălţime de 4 metri, în timpul unei spectacol de circ la Craiova, a…
13:20
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite – VIDEO # HotNews.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avut un răspuns sarcastic la discursul de sâmbătă al secretarului de stat american Marco Rubio, ea spunând că, „contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa decadentă nu…
13:10
Legătura dintre obiceiul de a sta treaz până târziu și sănătatea inimii. Ce au descoperit cercetătorii # HotNews.ro
Momentul din zi în care suntem cel mai activi nu ţine doar de preferinţe personale, ci poate avea legătură cu sănătatea pe termen lung. Un nou studiu arată că obiceiul de a sta treaz până…
12:40
VIDEO Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din brațele mamei, într-un supermarket din Bergamo # HotNews.ro
Un român de 47 de ani a fost arestat în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de 18 luni, care se afla de mână cu mama ei la un centru comercial din…
12:20
Șeful Statului Major rus Valeri Gherasimov s-a dus în vizită trupele sale din Ucraina și a afirmat că forțele Kremlinului au cucerit 12 sate din estul țării în februarie, a afirmat duminică Ministerul Apărării de…
12:10
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că a avut o întâlnire cu diaspora română din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru…
11:50
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit miercuri, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, ca Statele Unite să acționeze pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a…
11:50
Lagarde trage alarma: comerțul nu mai e doar economie, ci a devenit securitate. Mișcarea surpriză a BCE # HotNews.ro
E un semn clar că lumea s-a schimbat enorm: sâmbătă, ditamai șefa Băncii Centrale Europene vorbea la Conferința de Securitate de la München despre… lanțuri de aprovizionare. Acum 10 ani, asta ar fi părut ciudat,…
11:30
Padocul groazei de la Suraia. Apel pentru mobilizare al asociațiilor pentru protecția animalelor: „Avem o urgență. Veniți!” # HotNews.ro
Mai multe asociații pentru protecția drepturilor animalelor au lansat un apel public pentru adopții și preluări de urgență, după imaginile teribile din adăpostul privat de câini de la Suraia, județul Vrancea, unde câinii erau maltratați…
11:10
INTERVIU: „Catane”, o comedie neagră, inspirată din fapte reale, despre sărăcie, moralitate și limitele statului. Regizoarea Ioana Mischie: „Ne confruntăm cu o criză majoră a sensului vieții” # HotNews.ro
Inspirat din fapte reale, „Catane” este o comedie despre un sat din munții Apuseni în care toți locuitorii se declară bolnavi pentru a supraviețui unui sistem rigid. Regizoarea filmului, Ioana Mischie, a vorbit într-un interviu…
11:00
„Atac masiv” cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Neagră. Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile # HotNews.ro
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters. Două…
10:20
VIDEO Filmul crimei din Dolj, unde un fost viceprimar PNL a fost găsit mort în casă / Suspectul a fost reținut # HotNews.ro
Un bărbat de 56 de ani, consilier local în comuna doljeană Vela din partea PNL și fost viceprimar, a fost ucis cu toporul, în propria casă. Principalul suspect în acest caz este, potrivit presei locale,…
10:20
Cel mai celebru motan din Marea Britanie a împlinit 15 ani de funcție. Patru lucruri despre „Șeful vânătorilor de șoareci” # HotNews.ro
Motanul Larry împlinește duminică 15 ani la „postul” său Downing Street, o longevitate cu mult superioară celei a majorității liderilor britanici, scrie France Presse. Iată patru lucruri de știut despre cea mai faimoasă felină dintr-o…
10:20
Rubio începe duminică vizite în Slovacia și Ungaria pentru a consolida legăturile cu liderii pro-Trump # HotNews.ro
Secretarul de Stat al SUA începe o vizită de două zile pentru a discuta despre energie, NATO și relațiile bilaterale cu Robert Fico (Slovacia) și Viktor Orbán (Ungaria), pe fondul relațiilor tensionate cu UE, scrie…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.