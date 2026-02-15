„Vrei FCSB în play-off?”. Cum a răspuns Assad după ce i-a marcat un gol superb campioanei. Video
Fanatik, 16 februarie 2026 00:20
Assad, reacție în forță după ce a marcat superb cu FCSB: „Sunt motivat să fac și mai mult”. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă vrea campioana în play-off
• • •
Acum 10 minute
00:30
Valentin Crețu, supărat pe arbitrajul lui Marian Barbu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „E greu când te mai și ciupesc”. Video # Fanatik
Valentin Crețu a contestat arbitrajul lui Marian Barbu din meciul Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a avut de reproșat fundașul dreapta
00:30
Bîrligea, aproape de lacrimi după Craiova – FCSB. Imaginile cu atacantul devastat la finalul duelului din Bănie # Fanatik
Eșecul suferit de FCSB cu Universitatea Craiova, 0-1, l-a afectat vizibil pe atacantul Daniel Bîrligea, iar imaginile de la finalul partidei vorbesc de la sine.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Filipe Coelho a numit secretul Universității Craiova după victoria cu FCSB: „E important”. Ce a declarat despre formația „roș-albastră” # Fanatik
Filipe Coelho a reacționat după victoria extrem de importantă obținută de Universitatea Craiova, 1-0 cu FCSB, rezultat prin care oltenii și-au asigurat calificarea matematică în play-off.
15 februarie 2026
23:50
Cum a reacționat Olguța Vasilescu în urma declarațiilor lui Gigi Becali după Craiova – FCSB 1-0 # Fanatik
Victoria obținută de Universitatea Craiova, 1-0, cu FCSB, în etapa cu numărul 27 din SuperLiga României, a fost urmărită și de primarul orașul, Lia Olguța Vasilescu.
Acum 2 ore
23:30
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea a fost pe post de frână” # Fanatik
Dragoș Panaitescu, boberul român care a avut parte de o intervenție chiar pe pârtie, în urma unui incident serios. Evenimentul a avut loc în urmă cu ani buni.
23:30
Darius Olaru, mesaj pentru coechipieri după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Aici ne arătăm caracterul!” # Fanatik
Darius Olaru a tras concluziile după eșecul suferit de FCSB pe terenul Universității Craiova, 0-1. Căpitanul campioanei a analizat lupta pentru calificarea în play-off.
23:30
Moment special între Sorin Cârțu și Mihai Stoica imediat după U Craiova – FCSB 1-0! Ce s-a întâmplat între cei doi # Fanatik
Sorin Cârțu și Mihai Stoica, lecție de fair-play și respect după Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce și-au transmis cei doi la scurt timp după încheierea meciului
23:20
Pontul zilei de luni, 16 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Dinamo – Unirea Slobozia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 16 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Dinamo - Unirea Slobozia
23:10
Elias Charalambous, realist după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Am avut probleme”. Ce a declarat despre revenirea lui Florin Tănase # Fanatik
Elias Charalambous a numit principala problemă a celor de la FCSB după eșecul suferit pe terenul Universității Craiova, 0-1. Tehnicianul a vorbit și despre jucătorii care au lipsit la acest duel.
23:00
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean # Fanatik
Vladimir Screciu a trecut prin momente nedorite la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB, 1-0, și a avut nevoie de intervenția medicilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 16 februarie 2026, poate aduce un câștig de 351 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:40
Gigi Becali, convins că primește ajutor de la Gică Hagi pentru ca FCSB să intre în top 6: „Farul ne bagă în play-off” # Fanatik
Gigi Becali nu abandonează lupta pentru play-off! Mesaj ferm transmis de patronul de la FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Ce mare lucru e?”. Pe ce se bazează
Acum 4 ore
22:30
Gigi Becali, prima reacție în scandalul momentului din SuperLiga. Motivul pentru care îi ia apărarea lui Radu Petrescu după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1 # Fanatik
La finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB, 1-0, Gigi Becali a fost întrebat despre arbitraj și a avut o remarcă la adresa lui Radu Petrescu.
22:20
Gigi Becali, reacție fair-play după U Craiova – FCSB 1-0: „Sunt mai valoroși decât noi”. Îi vede pe olteni campioni: „De departe cea mai puternică echipă” # Fanatik
Gigi Becali a recunoscut superioritatea oltenilor la finalul meciului Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a declarat patronul campioanei României
22:10
Universitatea Craiova, în play-off! FCSB continuă lupta. Toate calculele din bătălia pentru top 6 # Fanatik
În urma duelului dintre Bănie, dintre Universitatea Craiova și FCSB, formația olteană și-a asigurat calificarea în play-off din punct de vedere matematic, în timp ce oaspeții continuă lupta.
21:30
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB a avut parte de o fază controversată în startul reprizei secunde, când oltenii au marcat al doilea gol, anulat însă pentru ofsaid.
21:10
La 24 de ani, Sophia a făcut un anunț surprinzător, direct de la Olimpiadă. ”Îmi caut iubit! Sunt cea mai dorită burlăciță” # Fanatik
Concurenta de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 care este în căutarea unui partener de viață. Declarația prin care tânăra din SUA a surprins pe toată lumea.
21:10
Rapidistul Bogdan Baratky este resemnat după o nouă prestație palidă a formației lui Costel Gâlcă. Giuleștenii au cedat la Ovidiu, scor 1-3.
20:50
Assad, reușită de excepție în Universitatea Craiova – FCSB! Graovac, depășit ușor de atacantul palestinian. Video # Fanatik
Assad a deschis scorul în Universitatea Craiova - FCSB cu o reușită de senzație! Cum a marcat vedeta oltenilor. Video cu faza
Acum 6 ore
20:20
Arde Bănia! Atmosferă de senzație la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Câți fani sunt în tribune # Fanatik
Atmosferă de meci cu adevărat mare la Universitatea Craiova - FCSB! Câți spectatori au fost prezenți pe „Ion Oblemenco”
20:10
Andrei Borza, detalii despre problemele din vestiarul Rapidului după 1-3 cu Farul: „Trebuie să fim mai uniți” # Fanatik
Rapid a pierdut duelul cu Farul Constanța, 1-3, din etapa cu numărul 27 a SuperLigii, iar fotbaliștii giuleșteni trag un semnal de alarmă cu privire la problemele existente.
19:50
Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină criză în Giulești: „Meciul cu Dinamo, unul ușor, ca toate celelalte” # Fanatik
Costel Gâlcă, reacție ironică după Farul - Rapid 3-1! Ce a spus despre meciul cu Dinamo: „Unul ușor, ca toate celelalte”
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine luni, 16 februarie 2026, de la ora 13:30 pe FANATIK.RO cu o ediție ce se anunță una cu totul specială. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Robert Niță și Marius Mitran
19:10
Szabolcs Kovacs a întrerupt Farul – Rapid în minutul 90 din cauza scandărilor rasiste! Fanii giuleșteni, injurii la adresa conducerii # Fanatik
Tensiuni în finalul meciului Farul - Rapid! Jocul a fost oprit de arbitrul Szabolcs Kovacs în minutul 90! Ce s-a întâmplat la Ovidiu
19:00
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv # Fanatik
FCSB nu se va putea baza pe Mamadou Thiam la partida cu Universitatea Craiova, din Bănie, asta după ce atacantul s-a accidentat la antrenamentele de dinaintea confruntării.
18:50
Andrei Rațiu, decisiv contra lui Atletico Madrid! Fază de excepție a internaționalului român. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a oferit o pasă decisivă contra lui Atletico Madrid, după ce și-a păcălit adversarul direct într-un mod inedit. Cum a intrat în istorie fundașul român după acest derby.
18:50
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK, un dialog de-a dreptul uluitor pe care l-a avut cu Inteligența Artificială. Patronul celor de la FCSB a constatat că AI-ul este ”Satana”.
Acum 8 ore
18:30
Dezastru pentru Rapid. Iliev l-a înlocuit pe Aioani și câteva minute mai târziu a făcut penalty. Alibec a transformat fără emoții # Fanatik
Prima repriză de uitat pentru Rapid în deplasarea de la Constanța, contra celor de la Farul, asta după ce două erori uriașe au dus la goluri pentru formația pregătită de Ianis Zicu.
18:10
Alertă la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo! Marian Aioani s-a accidentat cu Farul și a fost înlocuit înainte de pauză # Fanatik
Probleme uriașe pentru Rapid în prima repriză a meciului din deplasare cu Farul! Gâlcă a fost nevoit să îl schimbe de urgență pe Aioani: pentru giuleșteni urmează derby-ul cu Dinamo
18:00
Alex Ișfan, gol de autor în Farul – Rapid! L-a ridiculizat pe Pașcanu și a finalizat elegant. Video # Fanatik
Startul meciului dintre Farul Constanța și Rapid a fost unul cu ocazii la ambele porți, însă cei care au lovit prima dată au fost gazdele, prin Alexandru Ișfan.
17:40
Valentin Costache a dat golul victoriei și a izbucnit în lacrimi după UTA – FC Botoșani 2-1: „Mâine la 6 dimineața am avion” # Fanatik
Valentin Costache a trăit momente emoționante după UTA – FC Botoșani 2-1. A marcat golul victoriei, a izbucnit în lacrimi la final și a anunțat că pleacă în Armenia, la Noah. Transferul este deja rezolvat
17:20
Arbitrajele au devenit un subiect foarte discutat în acest final de sezon regulat din SuperLiga României! Încă un antrenor acuză jocuri de culise după ultima etapă
16:50
Carlo Ancelotti a fost sărutat de trei femei în același timp, chiar sub ochii soției sale! Imagini fabuloase cu selecționerul Braziliei de la Carnavalul din Rio. Foto # Fanatik
Carlo Ancelotti a dat stresul de la Real Madrid pe relaxarea din Brazilia. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani a fost surprins în timp ce se bucura de viață în Rio, sărutând trei femei în același timp
16:40
Despre ce jucător de fotbal se spune că este cel mai deștept de pe glob. În urma unor teste s-a descoperit că are un IQ extrem de ridicat ce îl ajută în teren.
Acum 12 ore
16:30
Ce spune Kopic despre faza care poate decide play-off-ul în Superliga. Verdict după Petroul – FC Argeș. „O greșeală mare” # Fanatik
Zeljko Kopic a comentat faza controversată din Petrolul – FC Argeș și a oferit un verdict clar despre eroarea de arbitraj care i-a scos din minți pe piteșteni.
16:10
Oltenii aprind derby-ul Universitatea Craiova – FCSB de duminică: ”Obiectivul e câștigarea titlului, cu sau fără ei în play-off” # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou după doar trei zile, de această dată în SuperLiga. Ce obiectiv și-au fixat oltenii, indiferent de ce se va întâmpla cu ”roș-albaștrii”.
15:50
Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat # Fanatik
Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al FCU 1948 Craiova în cadrul concordatului preventiv. Adrian Mititelu renunță la 14 milioane de euro.
15:30
Andrei Nicolescu a numit cel mai important meci pentru Dinamo, apoi a urmat un moment de sinceritate: „Nu o vreau pe FCSB în play-off” # Fanatik
Andrei Nicolescu a numit care este cel mai important meci pentru Dinamo în cele patru etape rămase de disputat în sezonul regulat. Ce spune oficialul „câinilor” despre FCSB.
15:10
Arrigo Sacchi, avertisment pentru Chivu după Inter – Juventus! Șeful arbitrilor din Italia a intervenit în scandal # Fanatik
Cei mai importanți oameni din fotbalul italian au reacționat după Inter – Juventus 3-2. Ce spune șeful arbitrilor din Serie A despre cartonașul roșu controversat.
14:50
Denis Drăguș, schimbat încă din minutul 38 după o prestație care l-a scos din sărite pe Burak Yilmaz. Atacantul român a fost taxat pentru atitudinea sa.
14:40
Șocant! Fostul patron de club a fost înjunghiat și jefuit în propria casă de o grupare de infractori # Fanatik
Momente cumplite trăite de un fost patron de club! O bandă infracțională a pătruns în locuința sa, l-a injunghiat și i-a produs leziuni în zona gâtului. Care este starea sa actuală
14:20
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră # Fanatik
O sportivă de renume, cu multiple medalii olimpice în palmares, se confruntă cu probleme financiare. A trecut de o sponsorizare de mii de euro la un salariu extrem de mic.
14:00
La o săptămână după haosul din Gruia, Dan Nistor face lumină: „Eu l-am înjurat pe Cordea!”. Ce s-a întâmplat în CFR – U Cluj # Fanatik
La o săptămână după derby-ul tensionat din Gruia, Dan Nistor vorbește despre conflictul cu Andrei Cordea și își asumă partea de vină. Mijlocașul lui U Cluj explică ce s-a întâmplat
13:50
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani” # Fanatik
Jurnalistul român, care se cunoaște cu Cristi Chivu de mai bine de două decenii, a rămas perplex de atitudinea românului după Inter - Juventus 3-2. Ce i s-a întâmplat la conferința de presă
13:20
Singurii patru jucători din lotul lui Dinamo care au fost la nunta lui Florentin Petre de Valentine’s Day! # Fanatik
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie, într-un eveniment la care au participat legende ale lui Dinamo și oficialii clubului. Doar patru jucători din lot au fost prezenți la petrecere.
13:00
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa” # Fanatik
Mihai Stoica a făcut dezvăluiri tari din vestiarul FCSB. Președintele C.A. a povestit cum a reacționat Ștefan Târnovanu (25 de ani), după ce a devenit rezerva puștiului Matei Popa (18 ani)
12:50
12:40
„Adunătură de mafioți și hoți!” Banner devastator afișat la FRF după Petrolul – FC Argeș 2-1 # Fanatik
Scandal după Petrolul – FC Argeș 2-1! Suporterii piteșteni au protestat la sediul FRF și au afișat un banner dur, după greșeala de arbitraj a lui Radu Petrescu. Reacții și acuzații explozive în Superliga.
12:20
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților! Pleiadă de VIP-uri la petrecerea dinamovistă. Galerie foto # Fanatik
Ajuns la 50 de ani, Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie. Cine sunt dinamoviștii care au fost invitați de secundul „câinilor” pentru a-i fi alături în acest moment important
