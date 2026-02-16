Revista presei internaționale, 16 februarie 2026

10:10

Este alertă de cod roșu de vânt puternic astăzi în provincia spaniolă Castellón, iar românii care au nevoie de asistență pot suna la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile române au emis şi o atenționare pentru Italia, unde luni va fi organizată o grevă la nivel […]