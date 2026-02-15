Guvernul urmează să adopte săptămâna viitoare proiectul de reformă în administrația publică
Rador, 15 februarie 2026 11:50
Guvernul urmează să adopte săptămâna viitoare proiectul de reformă în administrația publică și pachetul de relansare a economiei. Executivul intenționează să le promoveze prin ordonanță de urgență, nu prin angajarea răspunderii în Parlament, în condițiile în care cele două acte legislative trebuie aplicate imediat, doarece sunt necesare la calculul bugetului pentru acest an. Și tot […]
Acum 30 minute
12:00
Statele membre UE nu par pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare (Kaja Kallas) # Rador
Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru politică externă a declarat că nu simte că statele membre ale blocului comunitar sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare. „Percepţia mea este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă”, a spus Kaja Kallas duminică, în cadul unui panel al Conferinței de […]
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
10:30
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să înceapă duminică o vizită de două zile pentru a consolida relațiile cu Slovacia și Ungaria, ale căror lideri conservatori, adesea în dezacord cu alte țări din Uniunea Europeană, au relații apropiate cu președintele Donald Trump. Rubio va folosi această vizită pentru a discuta despre cooperarea în […]
10:30
Reforma sistemului de pensionare a magistraților ajunge din nou pe agenda Curții Constituționale săptămâna viitoare. Ședința a fost programată în 18 februarie, după cinci amânări în acest dosar, ultima dată după ce Instanța Supremă a cerut CCR să sesizeze și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă […]
Acum 4 ore
09:00
Iranul afirmă că „mingea e în terenul SUA” pentru a-şi demonstra disponibilitatea de a negocia un nou acord nuclear # Rador
Adjunctul ministrului iranian de externe a declarat pentru BBC că „mingea se află acum în terenul Americii”, pentru a demonstra că este gata de a negocia un nou acord nuclear. Majid Takht-Ravanchi a afirmat că Teheranul este pregătit să ia în considerare compromisuri, dacă Statele Unite sunt dispuse să discute despre ridicarea sancţiunilor. Corespondenta BBC, […]
08:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în UE înseamnă o Europă mai sigură” # Rador
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile privind securitatea Republicii Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și parcursul european al statului. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Totodată, Maia Sandu s-a întâlnit cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru […]
08:30
Încep lucrările la un nou tunel pe secţiunea Boiţa-Cornetu, de pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti # Rador
Încep lucrările la un nou tunel pe secţiunea Boiţa-Cornetu, de pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti, scrie şeful CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe internet, în care precizează că asocierea de constructori turci menţine un ritm susţinut, cu activitate 24 de ore din 24, acolo unde frontul de lucru permite. Sunt în curs operaţiunile premergătoare pentru Tunelul […]
Acum 6 ore
08:20
Marina franceză a confiscat 2,5 tone cocaină de pe un vas, în Oceanul Pacific. Captura a avut loc în timpul unei operaţiuni comune cu Statele Unite, sub supravegherea unui avion al Forţelor Aeriene franceze. Vasul a primit permisiunea de a-şi continua călătoria către destinaţie, pe care oficialii nu au precizat-o. Organizaţia Naţiunilor Unite afirmă, că […]
07:20
Motto: „Cea dintâiu datorie a şcoalei, care trece înaintea orcărei alteia este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâiu condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara fără rezervă, de a avea o încredere nemărginită într-însa şi în viitorul ei. Toată activitatea şi toată îngrijirea celor însărcinaţi cu educaţia tinerimii […]
Acum 12 ore
23:50
Trump și Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China (Axios) # Rador
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, la o întâlnire la Casa Albă de miercuri, că Statele Unite vor acționa pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informați asupra subiectului. „Am convenit că vom acționa cu maximă presiune împotriva Iranului, de exemplu, […]
Acum 24 ore
18:40
Reacţia politică de la Berlin la discursul secretarului de stat american Marco Rubio este rezervată # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – La Berlin, reacţiile la discursul secretarului de stat american Marco Rubio sunt rezervate şi reflectă incertitudinile persistente din relaţiile transatlantice. Deşi momentul culminant de la Conferinţa de securitate de la München a fost intervenţia sa conciliantă despre legăturile culturale şi spirituale cu […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (14 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Pachetul trei de măsuri fiscale ar urma să fie aprobat în ședința de guvern de săptămâna viitoare și adoptat prin ordonanță de urgență pentru fiecare dintre cele două proiecte incluse, deși multă vreme s-a vorbit despre o nouă angajare a răspunderii. Reforma din […]
17:10
CCR are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile magistraţilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile magistraţilor. A cincea amânare a avut ca argument o solicitare formulată de instanţa supremă, care consideră necesar un punct de vedere al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – dacă modificările […]
17:00
Cinci ţări europene au declarat că vor raporta Rusia la OPCW pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi a fost otrăvit de Kremlin cu o toxină letală derivată din pielea broaștelor otrăvitoare, au declarat sâmbătă cinci țări europene. Ministerele de externe ale Marii Britanii, Franței, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au declarat că analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care a […]
16:50
Preşedintele SUA este în continuare hotărât să preia controlul asupra Groenlandei (Danemarca) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Premierul danez, Mette Frederiksen, a declarat la Conferința de securitate de la Munchen că Donald Trump este în continuare hotărât să preia controlul asupra insulei arctice Groenlanda. „Dorința președintelui SUA este exact aceeași. Noi, ca regat, nu suntem de acord, iar Europa, de altfel, nu este de acord”, a […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen, că absența Europei de la masa negocierilor de pace în Ucraina este „o mare greșeală”. „Noi, ucrainenii, încercăm să implicăm Europa pe deplin în acest proces, pentru a ne asigura că interesele și vocea Europei […]
15:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene. Potrivit RBC-Ucraina, o declaraţie în acest sens a fost făcută, sâmbătă, de către preşedintele Volodimir Zelenski, în timpul discursului său […]
15:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „foarte liniştită”, fiind întrebată ce părere are despre discursul rostit mai devreme de secretarul de stat american Marco Rubio. Ursula von der Leyen l-a descris pe Marco Rubio ca fiind „un bun prieten, un aliat puternic” și a […]
14:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (14 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Statele Unite își doresc să consolideze parteneriatul transatlantic, a afirmat astăzi la Conferința de Securitate de la München, secretarul de stat american, Marco Rubio. Discursul lui Rubio, diametral opus față de cel de-acum un an al vicepreședintelui J.D. Vance, i-a făcut pe […]
14:50
Preşedintele Ucrainei a declarat că simte puţină presiune din partea preşedintelui SUA legat de negocierile de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că simte „puțin” presiune după ce liderul american Donald Trump i-a cerut să accelereze negocierile de pace, dar a afirmat că este important să se vadă și compromisuri din partea Rusiei. „Acordați-ne două luni de încetare a focului și vom organiza alegeri”, […]
12:40
Un adăpost privat de câinii din localitatea vrânceană Suraia a fost închis de urgență, în urma unui control efectuat de polițiști și de inspectorii sanitar-veterinari. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani au anunțat că investighează fapte de ucidere cu intenţie, schingiuire, abuz în serviciu şi fals intelectual. În urma celor șase percheziții […]
Ieri
10:40
Astăzi se anunță o vreme caldă pentru această perioadă, însă de mâine, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor. Această tendință se va resimți cel mai mult în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice mâine se vor situa între un grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea […]
10:10
Este alertă de cod roșu de vânt puternic astăzi în provincia spaniolă Castellón, iar românii care au nevoie de asistență pot suna la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile române au emis şi o atenționare pentru Italia, unde luni va fi organizată o grevă la nivel […]
10:10
Ministerul de Externe al Bulgariei se declară categoric împotriva desfăşurării Marşului Lukov # Rador
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria se declară categoric împotriva desfăşurării aşa-numitului Marş Lukov (marş în memoria generalului Hristo Lukov, un militar pro-nazist din cel de-al Doilea Război Mondial, n.r.) şi face apel la instituţiile responsabile să întreprindă toate acţiunile prevăzute de lege pentru prevenirea acestuia. „Astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile şi tradiţiile […]
10:10
Japonia a eliberat membrii echipajului unei nave chineze de pescuit, reținută în zona sa exclusivă economică # Rador
Japonia a eliberat căpitanul și membrii echipajului unei nave chineze de pescuit, reținuți în interiorul zonei sale exclusive economice. Presa locală a relatat că China a garantat plata garanției în numerar. Este pentru prima dată în ultimii patru ani când autoritățile de la Tokyo au reținut o navă de pescuit chineză, incidentul survenind pe fondul […]
09:30
Un medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro, anunță Agenția Națională de Integritate. E vorba de fostul șef al Secției clinice de oftalmologie din cadrul Spitalului Căi Ferate Iași. Agenția a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași, după […]
07:50
Fitch menține ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă. Potrivit analiștilor agenției, Produsul Intern Brut pe cap de locuitori și guvernanța sunt peste ale altor țări cu rating asemănător, însă aceste puncte tari sunt puse în balanță de deficitele gemene: bugetare și de cont curent mari și persistente, de creștereaa datoriei publice, polarizarea […]
07:50
Ministrul sănătăţii a spus că în România este nevoie cât mai curând de o lege a malpraxisului # Rador
În România este nevoie cât mai curând de o lege a malpraxisului, a spus ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, care şi-a exprimat speranţa ca până la sfârşitul acestui an să prindă contur un astfel de document. Aflat ieri, la Timişoara, el a spus că societatea este tot mai frustrată de timpul lung necesar pentru elaborarea rapoartelor […]
07:50
Sâmbătă, Volodimir Zelenski se va întâlni cu Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la München # Rador
Sâmbătă, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la München, a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhi Nikiforov. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Volodimir Zelenski a declarat că președintele ucrainean se va întâlni sâmbătă cu secretarul de stat american Marco […]
07:50
Raportul agenţiei americane de evaluare a venit în ziua în care, în ţară, Institutul Naţional de Statistică a anunţat că economia României a avut o creştere uşoară de 0,6% în 2025, an pe care l-am încheiat, însă, cu o recesiune tehnică, după două trimestre consecutive pe minus. Experţii spun că este un semnal de avertizare […]
07:10
Sâmbătă, 14 februarie, se împlinesc 95 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film Octavian Cotescu. A interpretat magistral zeci şi zeci de roluri în teatru şi film şi a fost preferatul producţiilor de teatru TV şi teatru radiofonic. A avut o carieră didactică apreciată fiind profesor universitar şi rector al Institutului de […]
03:40
Congresul din Peru va dezbate moțiunea de înlăturare a președintelui Jeri pe fondul unui scandal # Rador
Congresul din Peru a programat pentru marți o dezbatere privind o moțiune de înlăturare a președintelui Jose Jeri, a anunțat vineri pe rețelele sociale liderul legislativului, Fernando Rospigliosi, în timp ce guvernul se confruntă cu un scandal legat de relatări privind întâlniri nedezvăluite ale președintelui cu un om de afaceri chinez. Jeri, fost președinte al […]
02:50
Comisia de urbanism din Washington va analiza aprobarea proiectului de sală de bal al lui Donald Trump pe 5 martie # Rador
O comisie de urbanism din Washington va lua în considerare aprobarea proiectului președintelui american Donald Trump pentru o sală de bal în aripa de est a Casei Albe, în cadrul unei ședințe din 5 martie, potrivit unui proiect de agendă publicat online. Comisia Națională de Planificare a Capitalei va analiza aprobarea planurilor preliminare și finale […]
01:00
Nicaragua a eliminat intrarea fără viză pentru venezueleni, chinezi și alți 126 de cetățeni străini # Rador
Nicaragua a pus capăt intrării în ţară fără viză pentru cetățenii venezueleni, chinezi și alți 126 de cetățeni străini, a anunțat guvernul vineri. Luni, guvernul a eliminat și intrarea fără viză pentru cetățenii cubanezi, renunțând la o politică ce, în ultimii ani, permisese miilor de cubanezi să tranziteze prin această țară din America Centrală în […]
00:50
Fostul primar al sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Magistrații Instanței Supremei i-au respins și ultima formă cu care a putut ataca raportul de evaluare al agenției, care a stabilit că acesta este […]
13 februarie 2026
21:30
Donald Trump a spus că Volodimir Zelenski trebuie „să se miște” pentru a obține un acord de pace # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, afirmând că Rusia dorește să ajungă la un acord în contextul războiului din Ucraina. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel va rata o oportunitate extraordinară. […]
21:30
Președintele francez, Emmanuel Macron, a spus că statele occidentale vor avea de înfruntat o Rusie agresivă chiar și în cazul unei soluționări a războiului din Ucraina. Macron a adăugat vineri că răspunsul pentru a pune capăt conflictului nu este cedarea în fața cererilor Moscovei, ci creșterea presiunii asupra Rusiei. ”Trebuie să demonstrăm forță și tenacitate […]
21:30
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS # Rador
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate astăzi de INS, potrivit cărora România se află în recesiune tehnică temporară și precizează că economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, șeful statului subliniază că țara noastră reușește să reducă […]
21:30
Ministrul de externe Oana Ţoiu afirmă că NATO rămâne angajată în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic # Rador
NATO rămâne angajată în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, iar România are un rol-cheie în regiune, afirmă ministrul de externe Oana Ţoiu. Aceasta a avut astăzi un schimb rapid de opinii cu secretarul general al alianței, Mark Rutte, în marja Conferinței de securitate de la München. Am ridicat subiectul coordonării noastre […]
20:40
Cancelarul german a deschis Conferința de Securitate de la München declarând că ordinea mondială bazată pe reguli nu mai există. Friedrich Merz le‑a spus participanților că europenii trebuie să fie pregătiți să facă sacrificii pentru libertatea lor într‑o eră dominată de politica marilor puteri. Merz a recunoscut existența unei rupturi între Europa și America lui […]
20:30
Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, se află la München, unde a avut convorbiri cu premierul Poloniei şi cancelarul Germaniei # Rador
Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, se află la München, unde are loc Conferinţa de securitate. Péter Magyar a avut convorbiri cu premierul polon Donald Tusk și cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unei postări pe rețelele de socializare. Péter Magyar se află în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria din 10 aprilie, în […]
20:30
Premierul transmite că recesiunea face parte din costul tranziţiei de la un model bazat pe deficit la unul susţinut de investiţii # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii, productivitat, export şi disciplină bugetară. Şeful executivului notează într-un mesaj pe pagina sa de scoializare că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de […]
20:20
Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut. Evoluția negativă din trimestrul IV 2025 marchează o încetinire accentuată a economiei și confirmă semnalele transmise în ultimele luni de mediul antreprenorial. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, această evoluție nu este […]
20:20
O bună hidratare este esențială indiferent de anotimp, nu doar vara, când senzația de sete intensă devine mult mai ușor de observat. Iarna, importanța hidratării tinde să fie neobservată sau trecută cu vederea, dar acest lucru nu este dorit. Deshidratarea duce la simptome neplăcute ca dureri de cap sau amețeală, precum și la alte neplăceri […]
17:40
Recesiunea tehnică temporară nu reprezintă adevăratul risc pentru România, afirmă ministrul finanţelor # Rador
Recesiunea tehnică temporară nu reprezintă adevăratul risc pentru România, a declarat ministrul finanţelor, după ce Institutul Naţional de Stastistică a anunţat că este al doilea trimestru consecutiv în care Produsul Intern Brut a scăzut. Alexandru Nazare atrage atenţia asupra consecinţelor pe care le-ar avea asupra economiei reversibilitatea procesului de ajustare fiscală care ar eroda încredrea […]
15:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, laudă inteţiile Europei de a creşte cheltuielile pentru apărare # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat astăzi la München, unde participă la Conferința de Securitate, schimbarea pe care a descris-o drept uimitoare în mentalitatea Europei în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare. În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Uniunea a făcut mai mult în ultimul […]
14:00
Kievul confirmă că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA şi Rusia va avea loc pe 17 şi 18 februarie # Rador
Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA și Rusia va avea loc la Geneva, în zilele de 17 şi 18 februarie. „Da, în acest moment, delegația ucraineană se pregătește” – a precizat Litvin, întrebat de jurnalişti dacă negocierile de la Geneva vor […]
13:50
Realizator: Nicoleta Turcu – Reacțiile politice după anunțul Institutului Național de Statistică privind recesiunea tehnică înregistrată de economie la finalul anului trecut nu au întârziat. Corespondentul RRA Cătălin Purcaru a sintetizat punctele de vedere exprimate până acum de reprezentanți ai puterii și de cei aflați în opoziție. Reporter: Nu traversăm o criză – a transmis […]
13:40
Cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia transmite felicitări tuturor celor care lucrează în slujba acestei descoperiri mereu surprinzătoare a omenirii – Radioul. Radioul este una dintre cele mai creative părți ale jurnalismului. Prin sunet, el reușește să ilustreze ceea ce celelalte simțuri nu pot capta. Creează […]
