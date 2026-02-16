Clasament WTA, 16 februarie 2026: Victoria Mboko, în premieră în TOP 10 mondial după finala de la Doha 

19:40

Oameni ucişi contra cost. Turişti străini care plăteau să omoare femei gravide şi copii, pentru distracţia lor bolnavă. Lunetişti care împușcau, la întâmplare, oameni pe străzi, iar apoi îşi sărbătoreau crimele. Nu este un scenariu de film de groază, e crunta realitate. La mai bine de 30 de ani de la aceste orori, scandalul internațional supranumit "Sarajevo Safari" revine în atenţia opiniei publice. Vorbim despre cel mai mare asediu asupra unei capitale din istoria modernă, în care peste 10 mii de civili au fost ucişi. În dosar apare şi o româncă ce ar fi participat la "vânătoarea" de oameni şi ar fi ucis cel puţin 10 persoane.