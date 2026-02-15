Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
ObservatorNews, 15 februarie 2026 19:20
Un român şochează Italia într-un caz tulburător. Bărbatul a încercat să răpească fetiţa de nici doi ani a unui cuplu de italieni din Bergamo. Individul a acţionat în momentul în care copila era cu părinţii la cumpărături şi se pregăteau să iasă din magazin. Românul a smuls fetiţa din braţele mamei şi a fugit. Strigătele disperate ale familiei au alarmat oamenii din jur, iar asta a fost salvarea fetiţei. Bărbatul a fost oprit de cei doi părinţi, ajutaţi de agenţii de pază şi de trecători, şi a ajuns în arest.
