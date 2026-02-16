Zenessis: Export românesc de 3,5 mil. euro în sectorul energetic
Financial Intelligence, 16 februarie 2026 09:20
Producătorul român de echipamente energetice Endress-Zenessis Group anunță un început de an puternic pe segmentul exporturilor, compania primind, […]
• • •
Acum 30 minute
09:30
România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI # Financial Intelligence
BEI alocă 34 milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României. Noile centrale fotovoltaice […]
Acum o oră
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Financial Intelligence
În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației, […]
09:20
Producătorul român de echipamente energetice Endress-Zenessis Group anunță un început de an puternic pe segmentul exporturilor, compania primind, […]
09:10
Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” # Financial Intelligence
"E.ON a decis să renunțe la planurile de retragere și să își consolideze și să își dezvolte în […]
09:10
Lion Capital a achiziționat 5% din Electromontaj de la unul din acționarii minoritari # Financial Intelligence
Lion Capital (LION) a cumpărat de la Trasab 55, un pachet de peste 5% din Electromontaj, companie de […]
09:10
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6% – INSSE # Financial Intelligence
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6%, conform datelor […]
Acum 2 ore
08:40
Dumitru Chisăliță: „Băieții deștepți” reprezintă ”efectul” care a contribuit la creșterea prețului la energie, cauza o constituie instituțiile care i-au inventat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a spus că în sistemul energetic există „băieți deștepți" care au blocat investiții reale prin […]
08:10
Declinul creditului acordat companiilor, o cauză majoră a evoluțiilor nefavorabile din economie în ultimele trimestre (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Rolul creditului bancar în finanțarea companiilor a înregistrat o tendință de scădere după incidența Marii […]
Acum 4 ore
07:30
Câștigurile Europei cresc în ritm accelerat, în timp ce evaluările ridicate limitează recompensele # Financial Intelligence
Creșterea profiturilor companiilor europene se accelerează în acest sezon de raportare, pe fondul unei îmbunătățiri provizorii a contextului […]
07:20
UE ia în considerare o abordare pe două fronturi, pentru a ieși din impasul reformelor economice (Reuters) # Financial Intelligence
Macron și von der Leyen stabilesc termenul limită în iunie pentru progresul Uniunii Financiare Cele șase mari economii […]
07:20
Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică # Financial Intelligence
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat duminică în capitala slovacă Bratislava că Statele Unite nu se […]
07:10
Erdogan îşi amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei “probleme de sănătate” a preşedintelui EAU # Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul […]
07:10
Economia Japoniei evită recesiunea tehnică, dar revenirea din al patrulea trimestru nu se ridică la nivelul așteptărilor # Financial Intelligence
Economia Japoniei a crescut cu 0,1%, atât față de trimestrul anterior, cât și față de aceeași perioadă a […]
07:00
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta […]
Acum 12 ore
21:40
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei […]
21:20
Ţările din “Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului "Consiliu pentru Pace" creat de el care […]
21:20
Florin Barbu avertizează că a scăzut cu aproape 30% consumul de alimente / Va propune o plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie # Financial Intelligence
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de […]
21:20
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat "sancţiunilor" impuse unilateral de […]
Acum 24 ore
19:40
Autoritățile ucrainene anticorupție rețin un fost ministru al energiei, într-un caz important # Financial Intelligence
Procurorii anticorupție ucraineni au reținut un fost ministru al energiei în cadrul unei anchete de amploare care a […]
19:40
Premierul slovac acuză Ucraina că întârzie repornirea conductei de petrol, pentru a exercita presiuni asupra Ungariei în legătură cu UE # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico a acuzat duminică Ucraina că întârzie repornirea conductei care transportă petrol rusesc către Europa […]
19:30
Iranul afirmă că, în cadrul negocierilor cu SUA, se discută potențiale acorduri în domeniul energiei, mineritului și aviației # Financial Intelligence
Iranul și SUA vor purta noi discuții la Geneva marți Teheranul dă semne de flexibilitate în privința programului […]
19:30
Adoptarea planurilor de relansare economică şi de solidaritate, a bugetului de stat pe anul 2026, oprirea scumpirilor la […]
19:20
MAE: Tripla Alianţă Cibernetică – anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din “Triunghiul Odesa” – România-Ucraina-R.Moldova # Financial Intelligence
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi […]
16:20
China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie # Financial Intelligence
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat […]
16:20
Noi ajutoare europene militare şi energetice pentru #Ucraina, anunţă Zelenski # Financial Intelligence
Ucraina a convenit cu susţinătorii săi europeni ca aceştia să-i ofere noi pachete de ajutoare energetice şi militare […]
16:20
Lagarde respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa şi susţine stimulentele # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care […]
14:10
ALERT – Nicuşor Dan participă sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington # Financial Intelligence
Nicuşor Dan participă sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington. Acesta a scris: "Voi participa […]
13:30
Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, cere demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru “incompetență administrativă” în criza apei # Financial Intelligence
Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, cere demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru "incompetență administrativă" în criza apei. […]
13:10
Gheorghe Chindriș, fost director Cupru Min Abrud, a fost găsit mort în locuința sa din Cluj # Financial Intelligence
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud și cunoscut pentru inițiativa de a crea primul sat românesc […]
13:00
Kallas respinge retorica americană care vizează “denigrarea” Uniunii Europene # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică, în ultima zi a Conferinţei de Securitate de la Munchen, […]
13:00
Şeful Statului Major rus anunţă că trupele Moscovei au cucerit 12 sate în estul Ucrainei în februarie # Financial Intelligence
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele Moscovei din Ucraina şi a afirmat că forţele Kremlinului […]
13:00
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra portului rusesc Taman de la Marea Neagră # Financial Intelligence
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în […]
13:00
Ucraina dorește o garanție de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani, pentru a semna acordul de pace # Financial Intelligence
În cadrul discursului său de la München, Volodymyr Zelenskyy a solicitat, de asemenea, stabilirea unei date clare pentru […]
12:50
BCE extinde accesul de urgență la euro, în contextul tensiunilor geopolitice # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană extinde pentru toate băncile centrale din lume accesul de urgență la euro, într-un moment în […]
10:40
CIA și Pentagonul au analizat dispozitivul secret „sindromul Havana” în Norvegia, relatează Washington Post # Financial Intelligence
Oficialii americani au investigat un experiment neraportat anterior în Norvegia, în cadrul căruia un om de știință guvernamental […]
Ieri
09:10
Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 nu este exclusă, afirmă comisarul pentru extindere # Financial Intelligence
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat că actuala metodologie de extindere a UE a fost concepută […]
09:00
Zelenski la Munchen: “Europa este practic absentă de la masa negocierilor”; “Ucrainenii sunt cei care țin frontul european; În spatele nostru se află o Polonie independentă și statele baltice libere. Poate exista o Moldovă suverană și o Românie fără dictatură; Până și Viktor se poate gândi la cum să-și crească burta, nu armata” # Financial Intelligence
În prezent, armele evoluează mai repede decât deciziile politice menite să le oprească, motiv pentru care trebuie luate […]
08:50
Rubio va vizita Europa de Est pentru a consolida relațiile cu liderii pro-Trump # Financial Intelligence
Se vor discuta cooperarea în domeniul energetic și angajamentele NATO Susținătorii de extremă dreapta ai lui Trump îl […]
08:50
Președintele Azerbaidjanului acuză Rusia de „atac deliberat” asupra ambasadei țării în Ucraina (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Rusia a vizat în mod deliberat infrastructura energetică și ambasada Azerbaidjanului în timpul atacurilor împotriva Ucrainei, a declarat […]
08:40
Beijingul speră să ducă la un "nou nivel" relaţiile sale cu Berlinul, i-a spus ministrul chinez de externe, […]
08:30
Viktor Orban îi dă replica lui Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur […]
08:10
Salariile șefilor de bănci de pe Wall Street au crescut vertiginos anul trecut; Șase dintre ei au avut un salariu cumulat de 250 de milioane de dolari # Financial Intelligence
Salariile șefilor de bănci de pe Wall Street au crescut vertiginos anul trecut, șase dintre ei încasând împreună […]
08:00
Guvernatorul Californiei spune că Europa este mai unită în a-i rezista lui Trump # Financial Intelligence
Guvernatorul Californiei Gavin Newsom, un critic acerb al preşedintelui Donald Trump, a declarat sâmbătă că vede tot mai […]
08:00
Temerile legate de bula inteligenței artificiale creează noi instrumente derivate; Investitorii caută protecție împotriva incapacității de plată a datoriilor companiilor AI # Financial Intelligence
Investitorii în instrumente de datorie sunt îngrijorați că cele mai mari companii de tehnologie vor continua să se […]
07:50
Peiu (AUR): “Recesiunea tehnică” este paravanul unui eşec major de guvernare # Financial Intelligence
Liderul grupului Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Senat, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că "minte românii" şi […]
07:50
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi. se declarată gata să asigure tranziţia în Iran # Financial Intelligence
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o "tranziţie" în Iran, după ce preşedintele […]
07:50
Oana Ţoiu a subliniat la Munchen necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării […]
14 februarie 2026
20:10
Elveţia a anunţat sâmbătă reluarea convorbirilor între SUA şi Iran la Geneva săptămâna viitoare, Washingtonul făcând presiuni asupra […]
19:30
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă ministrul german al apărării # Financial Intelligence
Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o […]
18:00
Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”; Pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara (Digi 24) # Financial Intelligence
România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele […]
