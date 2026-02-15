Rubio va vizita Europa de Est pentru a consolida relațiile cu liderii pro-Trump

Financial Intelligence, 15 februarie 2026 08:50

Se vor discuta cooperarea în domeniul energetic și angajamentele NATO Susținătorii de extremă dreapta ai lui Trump îl […]

Acum 10 minute
09:10
Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 nu este exclusă, afirmă comisarul pentru extindere Financial Intelligence
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat că actuala metodologie de extindere a UE a fost concepută […]
Acum 30 minute
09:00
Zelenski la Munchen: “Europa este practic absentă de la masa negocierilor”; “Ucrainenii sunt cei care țin frontul european; În spatele nostru se află o Polonie independentă și statele baltice libere. Poate exista o Moldovă suverană și o Românie fără dictatură; Până și Viktor se poate gândi la cum să-și crească burta, nu armata” Financial Intelligence
În prezent, armele evoluează mai repede decât deciziile politice menite să le oprească, motiv pentru care trebuie luate […]
08:50
08:50
Președintele Azerbaidjanului acuză Rusia de „atac deliberat” asupra ambasadei țării în Ucraina (Kiev Independent) Financial Intelligence
Rusia a vizat în mod deliberat infrastructura energetică și ambasada Azerbaidjanului în timpul atacurilor împotriva Ucrainei, a declarat […]
Acum o oră
08:40
Beijingul afirmă că speră să ducă relaţiile cu Germania la un “nou nivel” Financial Intelligence
Beijingul speră să ducă la un "nou nivel" relaţiile sale cu Berlinul, i-a spus ministrul chinez de externe, […]
08:30
Viktor Orban îi dă replica lui Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la München: Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur […]
Acum 2 ore
08:10
Salariile șefilor de bănci de pe Wall Street au crescut vertiginos anul trecut; Șase dintre ei au avut un salariu cumulat de 250 de milioane de dolari Financial Intelligence
Salariile șefilor de bănci de pe Wall Street au crescut vertiginos anul trecut, șase dintre ei încasând împreună […]
08:00
Guvernatorul Californiei spune că Europa este mai unită în a-i rezista lui Trump Financial Intelligence
Guvernatorul Californiei Gavin Newsom, un critic acerb al preşedintelui Donald Trump, a declarat sâmbătă că vede tot mai […]
08:00
Temerile legate de bula inteligenței artificiale creează noi instrumente derivate; Investitorii caută protecție împotriva incapacității de plată a datoriilor companiilor AI Financial Intelligence
Investitorii în instrumente de datorie sunt îngrijorați că cele mai mari companii de tehnologie vor continua să se […]
07:50
Peiu (AUR): “Recesiunea tehnică” este paravanul unui eşec major de guvernare Financial Intelligence
Liderul grupului Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Senat, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că "minte românii" şi […]
07:50
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi. se declarată gata să asigure tranziţia în Iran Financial Intelligence
 Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o "tranziţie" în Iran, după ce preşedintele […]
07:50
Oana Ţoiu a subliniat la Munchen necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO Financial Intelligence
 Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării […]
Acum 24 ore
20:10
Convorbirile SUA-Iran, reluate săptămâna viitoare la Geneva Financial Intelligence
Elveţia a anunţat sâmbătă reluarea convorbirilor între SUA şi Iran la Geneva săptămâna viitoare, Washingtonul făcând presiuni asupra […]
19:30
Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA, afirmă ministrul german al apărării Financial Intelligence
Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o […]
18:00
Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”; Pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara (Digi 24) Financial Intelligence
România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele […]
18:00
Ivan: În ultimii patru ani, România a plătit 6 miliarde de euro pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, jumătate din deficitul anului 2026 Financial Intelligence
România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro (circa 30 de miliarde de lei) pentru […]
17:50
Europa trebuie să treacă la viteza superioară, declară preşedinta Comisiei Europene la Munchen Financial Intelligence
Europa, care de decenii întregi depinde de SUA pentru apărarea sa, trebuie totuşi "să treacă la viteza superioară […]
17:50
Conferinţa de Securitate de la Munchen: Premierul britanic Keir Starmer subliniază importanţa descurajării agresiunii militare Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, importanţa construirii de "putere […]
17:40
Viktor Orban susţine că UE şi Germania au creat partidul rival care îi ameninţă supremaţia politică Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o "creaţie" a puterilor străine în discursul său de sâmbătă […]
17:10
Zelenski susţine că SUA cer prea des concesii Ucrainei, nu Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la […]
16:20
Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ‘otrăvit’ în închisoare de statul rus, acuză cinci ţări europene Financial Intelligence
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost […]
16:00
Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump ca ţară observatoare, anunţă Giorgia Meloni Financial Intelligence
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă […]
16:00
Gaza: Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas solicită ridicarea tuturor obstacolelor impuse de Israel Financial Intelligence
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a solicitat ridicarea "tuturor obstacolelor" impuse în opinia sa de Israel în calea aplicării […]
15:50
Mark Rutte: Nimeni în Europa nu vorbeşte despre înlocuirea umbrelei nucleare americane Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela […]
10:30
Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova Financial Intelligence
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru […]
10:20
Marco Rubio se adresează Conferinței de securitate de la München: Europa şi SUA trebuie să meargă înainte împreună; Avem nevoie de o Europă puternică – live Financial Intelligence
Europa şi SUA trebuie să meargă înainte împreună, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, la începutul […]
10:00
Șeful serviciilor secrete germane solicită mai multă libertate operațională pentru a contracara amenințările Financial Intelligence
Germania ar trebui să-și consolideze serviciile de informații și să le acorde mai multă libertate de acțiune în […]
10:00
Șeful OMC solicită reformarea sistemului comercial global Financial Intelligence
Șefa Organizației Mondiale a Comerțului a declarat că este de acord cu solicitările SUA privind reforma sistemului comercial […]
09:50
Daniel Băluţă către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor Financial Intelligence
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, i-a transmis vineri premierului Ilie Bolojan că banii Guvernului sunt, la fel ca […]
09:50
Macron, președintele Franței, afirmă că este timpul ca Europa să devină o putere geopolitică Financial Intelligence
Macron îndeamnă Europa să se concentreze pe gândirea strategică pe termen lung Europa nu trebuie să cedeze în […]
09:40
Traian Băsescu: Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar […]
Ieri
08:50
Alexandru Nazare, după ce Fitch a menținut ratingul: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile Financial Intelligence
Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după […]
08:50
SUA/ Regulile mai stricte de intrare pentru turiştii din 40 de ţări, improbabil să intre în vigoare înainte de 1 iulie Financial Intelligence
Regulile mai stricte pentru turiştii din peste 40 de ţări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil […]
07:50
Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: Îmi doresc de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici: Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta aşteaptă românii de la noi Financial Intelligence
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se […]
07:00
Fitch menţine ratingul suveran al României la “BBB minus”, cu perspectivă negativă Financial Intelligence
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat […]
13 februarie 2026
22:20
În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui “să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia, declară Macron Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia […]
22:10
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de către acționari; 15.955.402,90 lei – suma totală a subscrierilor Financial Intelligence
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de […]
21:50
Tranzacții deal cu acțiuni ce totalizează 3,2% din Fondul Proprietatea Financial Intelligence
Sistemul Bursei de Valori Bucureşti a înregistrat, astăzi, 13 tranzacții DEAL cu 105,5 milioane de acţiuni ale Fondului […]
20:10
Sorin Preda și Valentin Preda: “România are potențial industrial, resurse, oameni capabili și poziție strategică; Ce îi lipsește este coerența – în politici publice, în diplomație economică, în cooperarea dintre antreprenori și în educație” Financial Intelligence
Al doilea podcast din seria „România, încotro?" pe care Financial Intelligence și Balkan Development Support au lansat-o la […]
19:40
Bogdan Ivan: Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate Financial Intelligence
Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate […]
19:10
Super anunță semnarea achiziției operațiunilor Maxbet din România și Malta Financial Intelligence
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan […]
19:10
Ilie Bolojan: Anul acesta va fi de reașezare a economiei Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar […]
18:50
Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina Financial Intelligence
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez să […]
18:40
Eurostat: România şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru Financial Intelligence
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din […]
18:40
CEO RoPower Nuclear: Prin decizia de investiţie pentru SMRDoiceşti,România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie Financial Intelligence
România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie, datorită deciziei de investiţie pentru SMR Doiceşti, a […]
18:40
Europa are nevoie de arme cibernetice, afirmă șeful departamentului tehnologic al UE Financial Intelligence
Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai […]
18:30
Cristian Păun: Pe cifrele din economia reală, se vede de vreo doi ani că nu suntem bine Financial Intelligence
Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar […]
18:30
Acţiunile societăţii Bucur SA vor intra la tranzacţionare pe piaţa principală a BVB Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa principală administrată […]
17:40
Ucraina: Merz îl critică pe Orban pentru întâlnirea cu Putin din 2024 Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a folosit un limbaj neobişnuit de direct pentru a-l critica pe premierul ungar Viktor […]
