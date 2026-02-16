Trump anunță deja primele cheltuieli în numele Consiliului Păcii, unde a invitat și România. Pe ce dă 5 miliarde de dolari
StirileProtv.ro, 16 februarie 2026 10:00
Donald Trump a anunțat deja primele cheltuieli în numele Consiliului Păcii, unde a invitat și România, alături de alte circa 20 de state, inclusiv autocrații ca Rusia și Belarus. Liderul SUA spune că noul consiliu alocă 5 miliarde de dolari pentru Gaza.
Acum 30 minute
10:00
09:50
INS: Rata anuală a inflației în ianuarie 2026 a fost 9,6%.Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu aproape 60% # StirileProtv.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Acum o oră
09:40
TikTok și celelalte rețele sociale creează voit dependență și afectează extrem de dur sănătatea copiilor și a adolescenților # StirileProtv.ro
Cele mai mari rețele de socializare sunt acuzate oficial, atât în Statele Unite, cât și în Europa, că și-au proiectat aplicațiile special pentru a crea dependență.
Acum 2 ore
09:00
Toți îi vor răul. Viktor Orban acuză o bancă prezentă și în România că vrea să-l dea jos de la putere: ”Clar ca lumina zilei” # StirileProtv.ro
Viktor Orban acuză partidul de opoziție Tisza, ”elita de la Bruxelles”, compania britanică Shell, banca austriacă Erste și în general tot ”capitalul global” că vor să-l dea jos de la putere și să instaleze viitorul guvern din Ungaria.
08:50
Barack Obama a recunoscut într-un podcast că „extratereștrii există, dar el nu i-a văzut”: „Nu sunt ținuți la Area 51” # StirileProtv.ro
Fostul președinte american Barack Obama a părut să confirme existența extratereștrilor în timpul unui podcast la care a fost invitat peste weekend. A revenit apoi cu o explicație pe rețelele sociale.
08:50
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminim: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu” # StirileProtv.ro
Irina Bulmaga, top 51 mondial la șah, a dezvăluit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro fața nevăzută a șahului: sacrificii uriașe, turnee internaționale și o luptă pentru supraviețuire financiară în România.
08:40
Englezul care plătește din banii lui un turneu mondial pentru promovarea României. Iar străinii sunt fascinați de ce văd # StirileProtv.ro
România va fi promovată în șase mari capitale ale lumii prin proiecții speciale, ale documentarului ”Flavours of Romania”, realizat de britanicul Charlie Ottley.
08:40
Studiu: Cei mai mulți dintre elevii români au probleme în a înțelege, explica și utiliza conceptele științifice # StirileProtv.ro
Cei mai mulți dintre elevii români au probleme în a înțelege, explica și utiliza conceptele științifice, conform unui studiu UNICEF.
08:30
Ungaria și Slovacia au descoperit o rută alternativă pentru a importa petrol rusesc, acuzând Ucraina de blocaj # StirileProtv.ro
Ungaria și Slovacia au cerut Croaţia să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care Ucraina blochează în continuare tranzitul prin Drujba, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto.
08:30
Apel fără precedent al șefilor armatei din UK și Germania: Securitatea noastră nu a fost niciodată atât de incertă # StirileProtv.ro
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania au lansat un apel comun fără precedent către populație, cerând sprijin pentru reînarmare și pentru pregătirea în fața amenințării unui posibil război cu Rusia.
08:30
Un bărbat din New Jersey a construit o camionetă din zăpadă unde vinde înghețată. Toate încasările sunt donate # StirileProtv.ro
Un bărbat din New Jersey transformă iarna în fapte bune. Americanul a construit o camionetă din zăpadă și vinde din interiorul ei înghețată.
08:30
Un tânăr a jefuit o benzinărie din Timișoara după ce a amenințat vânzătorul cu un cuțit. Este suspect și în alte furturi # StirileProtv.ro
Un tânăr de 33 de ani a fost arestat preventiv aseară, după ce ar fi jefuit o benzinărie din Timișoara.
08:20
Un șofer din Franța a scăpat cu viață după ce a intrat cu 290 km/h într-un stâlp. Bărbatul a fost proiectat prin parbriz # StirileProtv.ro
Un șofer a fost rănit după ce a pierdut controlul asupra mașinii pe care o conducea și a intrat într-un stâlp, fiind proiectat prin parbriz. Vitezometrul autoturismului a fost găsit blocat la 290 km/h
08:20
Un copil de 3 ani a suferit arsuri pe 25% din corp după ce un incendiu i-a cuprins casa, în județul Iași # StirileProtv.ro
Un copil de numai 3 ani a ajuns la spital cu arsuri în zona feței, în urma unui incendiu petrecut azi-noapte, în județul Iași. Părinții băiețelului au reușit să-l scoată în ultima clipă din casa cuprinsă de flăcări uriașe.
Acum 4 ore
08:10
Bătaie cu tacul de biliard într-un bar din Dolj. Trei bărbați au ajuns la spital după un conflict spontan între grupuri # StirileProtv.ro
O ieșire la biliard s-a încheiat la spital pentru 3 bărbați - protagoniștii unor scene violente, într-un bar din județul Dolj.
08:00
Dolj și Delta Dunării se confruntă cu o invazie a șacalilor. 400 de exemplare vor fi împușcate pentru a limita daunele # StirileProtv.ro
Șacalii s-au înmulțit periculos de mult, spun localnicii din Dolj și din Delta Dunării care au pagube în gospodării din cauza sălbăticiunilor.
08:00
Jucătorii de la Manchester United, iritaţi de provocarea unui suporter cu părul lung: „Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui” # StirileProtv.ro
Provocarea lansată de Frank Ilett, un fan al echipei Manchester United care a anunţat că nu se va tunde până când clubul englez nu va înregistra cinci victorii consecutive, nu este pe placul lui Matheus Cunha, atacantul Diavolilor Roşii.
08:00
Rusia cere desființarea statului Ucraina și plasarea sub o administrație internațională condusă de ONU # StirileProtv.ro
Rusia cere, practic, desființarea statului Ucraina și plasarea acestei țări sub o administrație internațională condusă de ONU. Măsuri similare au fost aplicate în state precum Cambodgia sau Irak, dar Ucraina are instituții ale statului funcționale.
08:00
Opt persoane şi-au pierdut viaţa într-o explozie la un magazin de artificii din China # StirileProtv.ro
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seara, notează AFP.
07:50
Familia unui protestatar din Iran, obligată să plătească pentru glonţul care i-a ucis fiul. „Îi împuşcă şi apoi cer bani” # StirileProtv.ro
Nasrin, al cărei nepot Hooman a fost ucis în timpul protestelor din Iran, spune că tânărul de 37 de ani i-a spus prietenului său că, dacă nu se va întoarce, înseamnă că a „murit pentru ca alţii să fie liberi”
07:50
O intersecție inteligentă a fost testată într-un oraș din Cehia. Traficul a fost gestionat automat, cu senzori și camere 3D # StirileProtv.ro
O intersecție modernă, capabilă să gestioneze traficul de una singură, folosind tehnologie ultramodernă. Nu mai este o viziune a viitorului, ci o realitate testată în prezent, într-un oraș din Cehia.
07:50
Erdogan a amânat o vizită la Abu Dhabi, invocând o „problemă de sănătate” a liderului Emiratelor Arabe Unite # StirileProtv.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a amânat vizita programată luni la Abu Dhabi, invocând o problemă de sănătate a liderului Emiratelor Arabe Unite, Mohamed ben Zayed Al-Nahyane, potrivit unui mesaj publicat şi apoi şters de echipa sa pe X.
07:50
Vremea azi, 16 februarie. Se răcește brusc în toată țara. Ninsori la munte și precipitații mixte în sud și vest # StirileProtv.ro
Luni vor fi perioade cu soare în jumătatea vestică, apoi norii se adună treptat. Precipitațiile apar mai ales spre seară și mâine noapte.
07:40
Inteligența artificială poate ajuta la proiectarea zâmbetului perfect, înainte de tratamentele dentare. Cum funcționează # StirileProtv.ro
Inteligența artificială ne poate ajuta să proiectăm dantura perfectă.
07:40
Primul robot controlat vocal din România a fost creat la Timișoara. Poate executa sarcini doar prin comenzi rostite # StirileProtv.ro
Universitățile din România lucrează la tehnologii care pot simplifica munca oamenilor. O echipă de cercetători din Timișoara a realizat primul robot de la noi care poate fi dirijat prin comenzi vocale.
07:30
Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „şmecherii contabiliceşti”: „Suntem primul stat care a fost în recesiune fără să-şi dea seama” # StirileProtv.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) a declarat, duminică seară, că nu s-a întâmplat niciodată în istoria României să vină cineva să spună că, în urmă cu doi ani, ţara a fost în recesiune două trimestre.
07:30
Atac asupra infrastructurii petroliere din Krasnodar. Incendii și răniți înaintea negocierilor de pace de la Geneva # StirileProtv.ro
Un atac cu drone ucrainene a declanşat incendii într-unul dintre porturile ruseşti de la Marea Neagră, au declarat duminică oficialii, înaintea noilor negocieri menite să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani.
07:30
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidenţial pentru familiile soldaţilor care au murit în Ucraina # StirileProtv.ro
Kim Jong Un a inaugurat luni un nou cartier rezidențial din Phenian destinat familiilor soldaților nord-coreeni căzuți în operațiuni militare în străinătate, potrivit KCNA, citată de Reuters.
07:30
Europa caută independență strategică față de Washington. Liderii discută un pilon european în NATO # StirileProtv.ro
La Conferinţa de securitate de la München, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre o schimbare majoră de atitudine în rândul liderilor europeni, potrivit Reuters.
07:20
1.600 de clădiri sunt în continuare fără căldură la Kiev. Este cea mai gravă criză energetică de la începutul războiului # StirileProtv.ro
Aproximativ 1.600 de clădiri din Kiev erau în continuare fără căldură duminică, potrivit autorităţilor locale, o consecinţă a numeroaselor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurilor energetice, notează AFP.
Acum 12 ore
22:20
Universitatea Craiova a învins FCSB cu 1-0 și își consolidează poziția în lupta pentru play-off în Superligă # StirileProtv.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Superligă.
22:20
Marcel Ciolacu: Dacă se rupe această coaliţie, cel mai bine este să mergem către alegeri anticipate # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
21:30
Horoscop 16 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un proiect care aduce stabilitate financiară # StirileProtv.ro
Horoscop 16 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să ne confruntăm cu situații mai puțin obișnuite și o să avem puterea să le facem față, că avem antrenament și am căpătat experiență.
21:30
Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial, în funcţie de inflaţie: „Puterea de cumpărare a scăzut” # StirileProtv.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi.
Acum 24 ore
20:30
Vânătoare de oameni în Sarajevo. The Times: ”O femeie din România a ucis peste 10 persoane” # StirileProtv.ro
O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane într-una dintre vânătorile de oameni despre care numeroși martori spun că se desfășurau la Sarajevo, în anii 90. Actualul președinte Aleksandar Vucic ar fi fost unul dintre organizatori, scrie The Times.
20:10
Tânăr șofer reținut după ce a fugit de poliție și a acroșat doi agenți, în Dâmbovița. A fost urmărit cu focuri de armă # StirileProtv.ro
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit.
19:30
Cel mai cunoscut motan din politică sărbătorește 15 ani la Downing Street. Larry a servit șase premieri britanici # StirileProtv.ro
Cel mai longeviv locatar de la reședința premierului britanic sărbătorește duminică 15 ani de serviciu exemplar.
19:20
Un bărbat de 55 de ani, salvat de polițiști dintr-un apartament cuprins de flăcări în Sectorul 6 al Capitalei # StirileProtv.ro
Un bărbat inconștient, în vârstă, de 55 de ani, a fost scos de polițiști din apartamentul său cuprins de flăcări într-un bloc din sectorul 6 al Capitalei.
19:20
Cine sunt cei cinci pacienți salvați după mai multe operații de transplant. Unele intervenții au durat până la miezul nopții # StirileProtv.ro
Cinci vieți au fost salvate după mai multe operații de transplant efectuate de medicii din Iași, București și Târgu Mureș. Unele intervenții au durat până spre miezul nopții, iar acum bolnavii sunt la recuperare în secțiile de terapie intensivă.
19:20
Vacanțele în zone cu risc de conflict, noul trend în 2026 pentru români. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda # StirileProtv.ro
În timp ce unii visează la un șezlong pe malul Mediteranei, alții caută vacanțe în zone cu risc de conflict, ca Irakul. Și expediții active la mii de kilometri distanță de casă, în Asia și Africa.
19:20
Studiu: Internet fără limite pentru 8 din 10 copii din România. Specialiștii avertizează asupra riscurilor # StirileProtv.ro
Doar unul din doi părinți din România apelează la instrumente digitale de control parental, arată un studiu „World Vision”.
19:20
Ce i-a transmis ministrul român al Apărării șefului NATO: ”Avem niște bani. Veniți cu tehnologia voastră” # StirileProtv.ro
România își consolidează rolul activ în cadrul NATO. Este mesajul transmis de ministrul român al Apărării care s-a întâlnit cu secretarul general al alianței, la conferința de securitate de la München.
19:10
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea # StirileProtv.ro
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. S-a răcit și plouă, iar la munte a nins și au apărut probleme pe șosele.
19:10
Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți # StirileProtv.ro
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fie chiar într-o fabrică din județul Brașov. Acolo vor fi rafinate aceste minerale rare, aduse din Groenlanda de americani, ca apoi să fie folosite în industria aerospațială.
18:40
România s-a aliat cu Ucraina și Republica Moldova pentru ”Tripla Alianţă Cibernetică”. Anunțul ministrului Oana Țoiu # StirileProtv.ro
Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu, a anunțat adoptarea unei declarații la reuniunea ministerială a formatului trilateral "Triunghiul Odesa", organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.
18:10
Cea mai mare pensie „specială” încasată în ianuarie 2026 a fost de peste 25.000 de lei. Cine a revendicat-o # StirileProtv.ro
În ianuarie 2026, 11.858 de persoane au beneficiat de pensii speciale, dintre care 7.863 din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), potrivit CNPP.
18:00
Jaf într-o benzinărie din Timișoara. Un bărbat cu cagulă a amenințat un angajat și a fugit cu 1.200 de lei # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost reținut duminică de polițiștii din Timiș, după ce, săptămâna trecută, purtând cagulă și mănuși, a jefuit o benzinărie din Timișoara, amenințând angajatul și furând 1.200 de lei din casa de marcat.
17:00
Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui # StirileProtv.ro
Un miros plăcut în casă nu ține doar de curățenie, ci și de aerul care circulă prin încăperi. De multe ori, odorizantele doar maschează problema, fără să o rezolve.
16:50
Morminte profanate într-un cimitir din județul Constanţa. Hoţii au furat bunuri din cripte # StirileProtv.ro
Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din judeţul Constanţa au fost profanate, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
