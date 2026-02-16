Interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: poate decizia politică să îmbrace haina juridică?
HotNews.ro, 16 februarie 2026 10:00
Măsura interzicerii accesului minorilor la rețele sociale, care a fost instituită în Australia, a declanșat o dezbatere globală privind protecția minorilor în era digitală. Mai multe state europene au decis să se alăture inițiativei și…
09:50
Noul film „La răscruce de vânturi” a stabilit un record de încasări pentru 2026 și devine al 9-lea titlu consecutiv care debutează pe primul loc la box office pentru un studio renumit # HotNews.ro
Noul film „La răscruce de vânturi” a debutat pe primul loc la box office-ul global, cu încasări de 82 de milioane de dolari, suficiente pentru a deveni lungmetrajul cu cel mai puternic weekend de lansare…
09:40
Inflația rămâne foarte sus, la 9,6%. Jocurile de noroc sunt incluse din această lună în calculul inflației # HotNews.ro
Începând cu luna ianuarie 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, acestea scumpindu-se cu 2,6% față de decembrie, a transmis luni INS. „Următorul pas este includerea jocurilor de noroc în calculul inflației. Deocamdată…
09:40
Semnal de alarmă dat de șefii armatei britanice și germane. „Rusia s-a deplasat decisiv spre vest” # HotNews.ro
Într-un apel comun, șefii armatei germane și britanice, au îndemnat populațiile țărilor lor și celelalte țări europene să susțină efortul de înarmare, aducând un argument „moral”, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia, scrie Deutsche Welle.…
09:10
Marea miză a Conferinței de Securitate de la München de anul acesta nu a fost pomenită de niciun analist, nici extern și cu atât mai puțin de la noi, scrie Cristian Grosu, de la Curs de…
08:50
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi # HotNews.ro
Recep Tayyip Erdogan a amânat vizita programată pentru luni la Abu Dhabi, motivând că omologul său din Emirate se confruntă cu o „problemă de sănătate”. Anunțul, postat duminică pe rețeaua X de către președinția turcă,…
08:40
Din 100 de piese înscrise pentru selecția națională a concursului Eurovision 2026, juriul a ales încă de săptămâna trecută 10 melodii. Organizatorii au decis duminică să suplimenteze etapa finală cu încă două locuri, în funcție…
08:10
„Nu este o soluție miraculoasă”. Postul intermitent nu e mai eficient decât dietele clasice, arată un nou studiu # HotNews.ro
Postul intermitent, promovat intens în ultimii ani ca soluție pentru slăbit, nu este mai eficient decât dietele tradiționale și abia depășește rezultatele obținute fără nicio schimbare a alimentației, potrivit unei ample analize a datelor din…
08:00
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul # HotNews.ro
Un avion militar C-17 a transportat duminică, în premieră istorică, primul microreactor nuclear al SUA din California în Utah. Operațiunea vizează demonstrarea viabilității energiei nucleare portabile pentru uz militar și civil în zone izolate, potrivit…
07:40
Nicușor Dan primește o delegație americană condusă de o senatoare influentă în politica externă a SUA. Cine este Jeanne Shaheen # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, de la ora 17.00, președintele Nicușor Dan va primi la Palatul Cotroceni o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Aceasta este lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații…
07:30
Zeci de trenuri anulate începând de azi. Lista rutelor pe care nu vor circula. Pasagerii vor fi transportați cu microbuze # HotNews.ro
CFR Infrastructură a anunțat că circulația feroviară va fi închisă total, începând de azi, timp de două săptămâni între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, în apropierea Craiovei, pe magistrala 100 București – Timișoara. Aproximativ…
07:10
„România, fără bani europeni, n-ar fi avut nici jumate din autostrăzi”. Exemplul oferit de o țară de patru ori mai mică # HotNews.ro
Fondurile europene „au fost cruciale” pentru construirea autostrăzilor în România și boomul de inaugurări din ultimii ani, spune Ionuț Ciurea, directorul executiv al organizației civice Asociația Pro Infrastructura. În schimb, o altă țară ex-comunistă din…
07:10
Facturile la gaze pentru luna ianuarie au devenit un subiect aprins de discuție în spațiul public din Republica Moldova, după ce unii consumatori au publicat pe rețelele sociale facturi de 3000-4000 lei moldovenești (în jur…
07:10
INVESTIGAȚIE. Descoperirea jurnaliștilor străini care au căutat „România” în dosarul penal deschis după un mare scandal de corupție # HotNews.ro
Presa din Croația a preluat investigația recentă publicată de Snoop despre roboții medicali de la Spitalul Militar din București și a descoperit, într-un dosar, facturi fictive privind presupuse achiziții în România și Bulgaria. Una dintre…
07:00
ULTIMA ORĂ România cere turcilor Otokar, prin Romtehnica, noi despăgubiri de zeci de milioane euro, chiar și după ce aceștia au cumpărat Automecanica S.A. # HotNews.ro
Compania Națională Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MapN) și care acționează ca interfață între industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia, a cerut producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar să…
23:10
„Micul Marco”, diplomatul lui Trump. Secretarul de stat american a trecut de la statutul de rival prezidenţial la cel de locotenent loial în mijlocul unei ofensive de politică externă # HotNews.ro
Înainte de a pleca la Conferinţa de securitate de la Munchen, desfășurată în acest weekend, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne…
22:50
Ungaria și Slovacia au găsit o rută pentru livrările de petrol rusesc, ca alternativă la transportul prin Ucraina # HotNews.ro
Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de…
22:40
Ciolacu: „Dacă PSD iese din guvern, ne ducem către alegeri anticipate/ Lucrurile duc spre ruperea coaliției” # HotNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat, la Antena 3, eventuala ieșire a social-democraților din coaliția de guvernământ va conduce la alegeri anticipate. Deși a apreciat că instabilitatea politică ar fi „o nenorocire”, Ciolacu a spus…
22:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a precizat duminică lista de condiții puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA și Iran, în principal ca Teheranul să-și elimine complet programul nuclear și programul de rachete…
22:10
Preşedintele polonez Karol Nawrocki consideră că ţara sa ar trebui să înceapă să dezvolte o apărare nucleară, având în vedere ameninţarea din partea Moscovei, scrie POLITICO. Într-un interviu acordat duminică televiziunii Polsat, Nawrocki s-a descris…
21:50
Consumul de alimente a scăzut cu 30%, afirmă ministrul Agriculturii. El vrea o plafonare a adaosului comercial, în funcţie de inflaţie # HotNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că puterea de cumpărare a românilor a scăzut drastic, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi. Ministrul…
21:50
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei # HotNews.ro
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene…
21:10
VIDEO SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump” # HotNews.ro
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau…
20:50
Țara care „taie” de la autostrăzi, pentru a investi în căi ferate – drumul de la „linia plăcintelor” către tuneluri de zeci de kilometri lungime # HotNews.ro
Elveția nu descoperă calea ferată în 2026 și nici nu reacționează la o criză de moment. Țara a investit în trenuri încă de acum 175 de ani și, poate, și mai important, își face planuri…
20:40
Farul Constanța a învins-o pe Rapid București cu scorul de 3-1, duminică seară, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Alexandru Ișfan (’19) a deschis scorul pentru gazde,…
20:30
Cum încearcă China să profite de disensiunile dintre SUE și UE. Mesajul Beijingului pentru europeni # HotNews.ro
La câteva minute după ce șeful diplomației americane Marco Rubio a proclamat că Statele Unite și Europa „aparțin împreună”, într-un discurs conciliant la Conferința de Securitate de la Munchen, omologul său chinez a urcat pe…
20:10
Un val de reportajeși documente publicate recent care detaliază relația dintre fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein a reaprins afirmațiile conform cărora Epstein ar fi lucrat pentru Mossad-ul israelian, o teorie pe care…
20:00
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit timp de şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a murit la vârsta de 102 ani # HotNews.ro
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş, a decedat duminică, la vârsta de 102 ani, anunţă Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. „Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin…
19:50
Ludovic Orban: Unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD. Ce spune de fapt Fitch Ratings # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”, scrie news.ro. Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să…
19:30
Un programator de top avertizează că inteligența artificială are un „efect vampiric” care necesită limite # HotNews.ro
Un inginer de software veteran din Silicon Valley spune că programatorii trebuie să învețe „cum să spună «nu», și asta foarte repede”, pentru că altfel riscă să fie „zdrobiți” de instrumentele de inteligență artificială (AI),…
19:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat că țările membre ale Consiliului pentru Pace vor anunța la reuniunea de joi că vor aloca mai mult de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și ajutor umanitar în…
19:20
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de…
19:00
Răspunsul UE pentru Zelenski: Țările membre nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă de aderare # HotNews.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a estimat duminică, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, dată asupra căreia…
18:30
INTERVIU. Filmul românesc care în prima săptămână a vândut 200.000 de bilete: „Mult din limbajul din film este împrumutat din glume specifice live-urilor de pe TikTok” # HotNews.ro
La doar o săptămână de la premiera în cinematografe, filmul „Băieți de Oraș: Golden Boyz” a devenit deja un fenomen de box office, cu aproape 200.000 de bilete vândute și săli pline în toată țara.…
18:20
„Nu vrem ca Europa să depindă de noi, nu cerem să fie vasală SUA”. Marco Rubio, noi mesaje către europeni, în Slovacia # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică, în capitala slovacă Bratislava, că Statele Unite nu se opun ca membrii europeni ai NATO să-şi dezvolte propriile capacităţi militare, întrucât Washingtonul nu doreşte în Europa…
18:00
O analiză realizată de StartupCafe.ro arată că, deși Capitala și Ilfovul alcătuiesc zona cea mai profitabilă pentru dezvoltatorii imobiliari, regiunea este și cea mai riscantă pentru clienți.
17:50
Zelenski anunță că Ucraina va primi în următoarele 10 zile noi ajutoare militare şi energetice de la aliații europeni # HotNews.ro
Ucraina a convenit cu aliații săi europeni asupra unor noi pachete de sprijin energetic și militar, ce vor fi furnizate Kievului odată cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă,…
17:30
Secretele Ford Puma electric, fabricat în România, dezvăluite de un inginer german: Este ca o mașină de Formula 1 # HotNews.ro
Ford Puma este unul dintre puținele automobile electrice de pe piață proiectat inițial să funcționeze cu benzină. Conversia în mașină electrică a fost făcută ulterior lansării motorului cu combustie, fără să-i fie afectate performanțele și…
17:30
Recesiunea tehnică avertizează asupra încetinirii certe a economiei, nu indică certitudinea intrării în recesiune economică, spune Florian Libocor, economistul șef al BRD, într-o opinie transmisă HotNews. Începând cu primul an de pandemie (2020) și până…
17:10
Poziția SUA privind acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător” # HotNews.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la…
16:40
Morminte profanate într-un cimitir din judeţul Constanţa. Hoţii au furat bunuri din cripte # HotNews.ro
Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din judeţul Constanţa au fost profanate, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Potrivit acestora, autorii, care nu au fost identificaţi, ar fi pătruns în mai…
16:40
Kievul, acuzat de Slovacia și Ungaria că a blocat livrările de petrol rusesc. Fico: „Este un șantaj politic” # HotNews.ro
Oleoductul Drujba, care transportă petrolul rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, a fost reparat după recentele avarii însă Ucraina ar putea să amâne reluarea furnizării pentru a pune presiuni asupra Ungariei să nu se…
16:00
China confirmă scutirea de vize pentru vizitatorii britanici și canadieni începând cu 17 februarie # HotNews.ro
Vizitatorii britanici și canadieni vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile făcute de liderii celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la…
15:50
Mai mulţi adolescenţi s-au bătut pe stradă, apoi într-un autobuz, în Bucureşti. Anunțul polițiștilor # HotNews.ro
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente. „La data de 14 februarie 2026,…
15:40
Motivul invocat de un consilier prezidențial pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Sorin Costreie: „Avem o mare problemă” # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Sorin Costreie a afirmat, la Digi24, că în România trebuie reglementat accesul copiilor la reţelele sociale, pentru că studiile arată o mare problemă cu capacitatea minorilor de a se concentra şi de a…
15:00
Pe Dealul Filaret, la doi pași de Parcul Carol și de fermecătoare “stradă îngustă” din oraș, Palatul Suter e o adevărată capsulă a timpului, în care regăsești cu ușurință Vechiul București.. În centrul poveștii acestei…
15:00
Măsura luată de IPJ Galați în cazul polițistului care l-a lăsat fără permis pe pompierul care mergea la incendiu # HotNews.ro
Atât polițistul, cât și pompierul voluntar mergeau la același incendiu, în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. Poliţistul l-a amendat pe pompier cu peste 3.000 de lei și i-a reținut permisul de conducere, pe motiv că nu…
14:40
Ageția anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al energiei în timp ce încerca să fugă din țară # HotNews.ro
Agenția Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat duminică arestarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui scandal de corupție de amploare, în timp ce încerca să părăsească țara,…
14:40
„Cada din baie era plină de medicamente”. Cum a plătit Israelul România comunistă pentru a-și repatria oamenii # HotNews.ro
Actrița Sandra Sade își amintește că, în copilărie, în România, era ceva neobișnuit în casa familiei sale. Oamenii veneau și plecau; vorbeau în șoaptă și se temeau permanent, scrie presa din Israel. Abia mai târziu…
14:20
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „România va avea calitate de observator” # HotNews.ro
România, prin președintele Nicușor Dan, va participa la Consiliul Păcii al preşedintelui Donald Trump, care va avea loc la Washington, în 19 februarie, în calitate de observator, a anunțat duminică președintele Dan. „Voi participa sǎptǎmâna…
