Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem
Radio Top Suceava, 16 februarie 2026 10:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este nemulțumit de egalul cu CSM Vaslui de pe teren propriu, 36 la 36, din etapa a 13-a a primei ligi de handbal masculin. CSU este pe locul VIII din 11 echipe, iar CSM este pe IV. După partida de aseară, Bogdan Șoldănescu a declarat: „Nu sîntem mulțumiți, ne doream […] Articolul Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
10:00
Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem # Radio Top Suceava
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este nemulțumit de egalul cu CSM Vaslui de pe teren propriu, 36 la 36, din etapa a 13-a a primei ligi de handbal masculin. CSU este pe locul VIII din 11 echipe, iar CSM este pe IV. După partida de aseară, Bogdan Șoldănescu a declarat: „Nu sîntem mulțumiți, ne doream […] Articolul Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Elevii de la ”Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut premii la concursul „Locuri, oameni, valori”, care a fost organizat de ”Nicu Gane” # Radio Top Suceava
Elevi ai Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au obținut premii la cea de-a IX-a ediție a Concursului Județean de eseuri argumentative, cercetări științifice și creativitate media intitulat „Locuri, oameni, valori”. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Suceava. Colegiul a fost reprezentat la ediția din acest […] Articolul Elevii de la ”Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut premii la concursul „Locuri, oameni, valori”, care a fost organizat de ”Nicu Gane” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
09:10
Facultatea de Istorie Suceava, participantă la evenimentul care va marca 625 de ani de la recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul la Suceava # Radio Top Suceava
Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” va participa la evenimentul de marcare a împlinirii a 625 de ani de la momentul în care Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, prin Patriarhul Matei I, a consfințit, la 26 iulie 1401, recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul […] Articolul Facultatea de Istorie Suceava, participantă la evenimentul care va marca 625 de ani de la recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
07:20
Promovabilitatea la simularea Bacalaureatului care a avut loc în luna ianuarie 2026 în organizarea Inspectoratului Școlar Suceava este de 42,92%. La această simulare au fost înscriși 5.703 elevi, iar la toate probele au participat 4.254 dintre aceștia. Medie de trecere au obținut 1.826 de elevi, iar 2.428 au fost respinși. Ca să iei Bacalureatul îți […] Articolul Simulare Bac Suceava. Un examen în plus nu strică. Din contră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
14:40
Control judiciar pentru patru bărbați din Dumbrăveni, pentru că l-au bătut pe un alt bărbat # Radio Top Suceava
Patru bărbați din Dumbrăveni au fost reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea de acte cu violență, iar ulterior judecătorii au decis pentru aceștia control judiciar pentru 60 de zile. Pe 8 februarie, în jurul orei 18 și 15, Poliția Orașului Salcea a fost sesizată de un bărbat prin 112 că, în timp ce se […] Articolul Control judiciar pentru patru bărbați din Dumbrăveni, pentru că l-au bătut pe un alt bărbat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Copil care traversa strada în fugă la ieșirea din Suceava spre Moara, lovit de o mașină # Radio Top Suceava
Un copil în vîrstă de 12 ani a fost lovit violent de o mașină, sîmbătă, în timp ce încerca să traverseze drumul la ieșirea din Suceava spre Moara, în fața magazinului Profi. Minorul a traversat în fugă, fiind lovit în plin de mașina care circula din stînga sa. Copilul a fost preluat conștient de la […] Articolul Copil care traversa strada în fugă la ieșirea din Suceava spre Moara, lovit de o mașină apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
10:10
Pompierii militari sireteni au intervenit azi-noapte, în jurul orei 01.00, la un eveniment rutier produs pe raza comunei Zamostea, cu o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod. În urma impactului a izbucnit un incendiu la compartimentul motor, […] Articolul Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, la Zamostea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:00
Analiza riscurilor privind dependențele în rîndul adolescenților, tema principală a unui eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
La Centrul Cultural ”Academician Eugen Simion” a avut loc Sesiunea anuală dedicată responsabililor Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. Le evenimentul organizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă, Tatiana Vîntur, au fost prezenți directori de școli din județul Suceava și coordonatori de proiecte […] Articolul Analiza riscurilor privind dependențele în rîndul adolescenților, tema principală a unui eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 februarie 2026
14:00
Un copil în vîrstă de 1 an și 7 luni a murit în urma unui accident de un dramatism extrem produs vineri, la Dumbrăveni. Din primele cercetări ale polițiștilor a rezultat că o tînără în vîrstă de 26 de ani, din Dumbrăveni, a oprit un autoturism Seat în fața podețului unei casei, unde locuiește cumnata […] Articolul Copil în vîrstă de un an și 7 luni, mort într-un accident rutier la Dumbrăveni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Polițiștii de frontieră suceveni au ridicat în vederea confiscării un cilindru compactor pentru construcții în valoare de 17.000 de euro, semnalat ca furat din Marea Britanie pe 12 februarie și găsit o zi mai tîrziu în fața imobilului unui sucevean. Polițiștii de frontieră au identificat utilajul furat vineri seară, în baza unor date și schimburi […] Articolul Utilaj pentru construcții furat din Marea Britanie, confiscat de la un sucevean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Polițiștii suceveni au confiscat o cantitate însemnată de lemn și au aplicat mai multe amenzi # Radio Top Suceava
Polițiștii au confiscat 4,22 metri cubi de cherestea rășinoase în valoare de 3.000 de lei, lemn transportat cu ajutorul unei autoutilitare la volanul căreia se afla o femeie din Mănăstirea Humorului. S-a aplicat și o amendă de 6.000 de lei. În continuarea verificărilor, polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul de Ordine Publică […] Articolul Polițiștii suceveni au confiscat o cantitate însemnată de lemn și au aplicat mai multe amenzi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la alegerile din 2028. Deputatul Ioan Balan: Începînd din toamnă vom face analize serioase. Cea mai bună versiune a PNL-ului trebuie să ne asigure șansa cîștigării alegerilor la Primăria Suceava # Radio Top Suceava
PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la Primăria Suceava. Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că formațiunea are ”o listă cu eventuale personalități care ar putea să cîștige alegerile”, urmînd ca din toamnă să fie realizate analize pentru stabilirea unei liste scurte. […] Articolul PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la alegerile din 2028. Deputatul Ioan Balan: Începînd din toamnă vom face analize serioase. Cea mai bună versiune a PNL-ului trebuie să ne asigure șansa cîștigării alegerilor la Primăria Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 februarie 2026
17:20
42,92%, procentul de promovare la simularea Bacalaureatului, un procent mult mai bun față de simularea din noiembrie 2025 # Radio Top Suceava
Procentul de promovare la cea de-a doua simulare a Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava a fost de 42,92%. Media generală trebuie să fie peste 6, iar la fiecare probă trebuie măcar nota 5. În județul Suceava sînt 5.703 de elevi de clasa a XII-a, iar la toate probele susținute în luna ianuarie s-au prezentat […] Articolul 42,92%, procentul de promovare la simularea Bacalaureatului, un procent mult mai bun față de simularea din noiembrie 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Transportul public din municipiul Suceava intră într-o nouă etapă de digitalizare, după ce Primăria și Sociectatea de Transport Public Local Suceava au lansat, în format beta, integrarea transportului metropolitan în Google Maps Real-Time, o măsură menită să crească confortul călătorilor și să faciliteze orientarea turiștilor. Potrivit unui comunicat al TPL Suceava, noile funcționalități sînt disponibile […] Articolul Autobuzele TPL Suceava, pe Google Maps Real-Time. Urmează o perioadă de testare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Bogdan Șoldănescu: Este esențial pentru noi să luăm cele două puncte în meciul cu Vaslui # Radio Top Suceava
Antrenorul prinicipal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, spune că echipa are neapărată nevoie de victorie în meciul cu CSM Vaslui, din etapa a 13-a a Ligii Zimbrilor, care se va disputa duminică, la Suceava, cu începere de la ora 17.30. CSU este pe locul VIII, iar CSM pe locul IV. Meciul de handbal va fi […] Articolul Bogdan Șoldănescu: Este esențial pentru noi să luăm cele două puncte în meciul cu Vaslui apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
”Lucrurile s-au complicat” la proiectul de consolidare, iar Cetatea de de Scaun a Sucevei va fi închisă pentru public și în luna martie # Radio Top Suceava
Lucrările la Cetatea de Scaun a Sucevei vor continua, iar redeschiderea obiectivului turistic pentru vizitatori va fi amînată pentru finalul lunii martie. Inițial se anunțase că vizitatorii vor avea din nou acces în Cetate începînd cu finele acestei luni. La Cetate se derulează cel de-al doilea proiect amplu de consolidare, care înseamnă eliminarea inflitrațiilor de […] Articolul ”Lucrurile s-au complicat” la proiectul de consolidare, iar Cetatea de de Scaun a Sucevei va fi închisă pentru public și în luna martie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Inspectoratul Școlar Suceava și Curtea de Apel, protocol de colaborare referitor la educația juridică în școli # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și președintele Curții de Apel Suceava, Adrian Valentin Aparaschivei, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții. Este vorba despre „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar”. Conform domnului Anton, protocolul se referă la importanța promovării educației juridice în rîndul elevilor, necesitatea familiarizării […] Articolul Inspectoratul Școlar Suceava și Curtea de Apel, protocol de colaborare referitor la educația juridică în școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Putna înseamnă în primul și în primul rînd Mănăstirea Putna, locul unde își doarme somnul de veci Ștefan cel Mare. Putna mai înseamnă chilia lui Daniil Sihastrul, Biserica din lemn de pe la 1400 și Mănăstirea Sihăstria Putnei. Putna înseamnă și Sărbătoarea Sfîntul Voievod Ștefan cel Mare din 2 iulie, dar și Sărbătoarea Sfînta Maria […] Articolul Putna e acolo unde merită să fie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Masterat nou, la USV, în limba engleză, cu studii la Suceava, Ostrava și Bielefeld # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță lansarea programului internațional de masterat ”Studii în domeniul incluziunii educaționale şi sociale” (Inclusion Studies). Programul este dezvoltat împreună cu Universitatea din Ostrava – Cehia și Universitatea din Bielefeld (Germania) în cadrul Alianței universitare europene NEOLAiA. Programul este conceput ca un masterat cu diplomă multiplă, cu durata de […] Articolul Masterat nou, la USV, în limba engleză, cu studii la Suceava, Ostrava și Bielefeld apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12 februarie 2026
17:10
DIICOT Suceava. Tînăr de 26 de ani, arestat pentru trafic de droguri de mare risc # Radio Top Suceava
Un tînăr de 26 de ani a fost arestat într-o nouă acțiune a procurorilor de la DIICOT Suceava privind traficul de droguri de mare risc. Conform unui comunicat al DIICOT, ”din probele administrate a reieșit faptul că, pe parcursul lunii februarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut 3 CMC, drog de mare risc, cunoscut […] Articolul DIICOT Suceava. Tînăr de 26 de ani, arestat pentru trafic de droguri de mare risc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:20
Protopopiatul Rădăuți are un nou protopop, în persoana preotului Constantin Oprea. Conform Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ”în ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurată joi, 12 februarie 2026, PC pr. Constantin Oprea a fost rânduit în slujirea de protoiereu al Protopopiatul Rădăuți. Numirea reprezintă o nouă responsabilitate în lucrarea pastoral-misionară și administrativă […] Articolul Preotul Constantin Oprea, noul protopop de Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a oferit cîteva mingi din partea Federației Române de Fotbal școlilor din municipiul-stațiune Vatra Dornei, în cadrul proiectului ”Ora de fotbal”. Domnul Anton este și președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava. Într-un mesaj al primarului Marius Rîpan se arată că ”prin acest program, cadrele didactice din unitățile de învățământ […] Articolul Mingi pentru școlile din Vatra Dornei, din partea Federației Române de Fotbal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Bucovina, promovată la Tîrgul de Turism al României. Stand cu oferte de Paște și program artistic cu ”cîntece, dansuri și obiceiuri tradiționale” (Foto) # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava promovează destinația turistică Bucovina la Tîrgul de Turism al României – ediția de primăvară 2026, care se desfășoară în perioada 12–15 februarie, la Romexpo București. Potrivit instituției, standul de 40 de metri pătrați este dedicat prezentării ofertelor speciale pentru Sărbătorile Pascale, care includ ”experiențe autentice și numeroase posibilități de petrecere a timpului […] Articolul Bucovina, promovată la Tîrgul de Turism al României. Stand cu oferte de Paște și program artistic cu ”cîntece, dansuri și obiceiuri tradiționale” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Bilanț 2025. Pompierii suceveni, intervenții pentru gestionarea a peste 14.500 de situații de urgență # Radio Top Suceava
În 2025, salvatorii suceveni au intervenit pentru gestionarea a 14.588 situații de urgență. Astăzi, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a avut loc evaluarea activității din anul precdent. Principalele tipuri de intervenții au constat în: 9.702 intervenții de prim-ajutor, la care au participat echipaje SMURD, 771 de intervenții pentru stingerea incendiilor, 815 […] Articolul Bilanț 2025. Pompierii suceveni, intervenții pentru gestionarea a peste 14.500 de situații de urgență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, îi acuză de lipsă de empatie pe cei care se opun măsurilor sociale propuse de social-democrați # Radio Top Suceava
Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, acuză Guvernul de lipsă de empatie, dată fiind poziția pe care acesta o are față de mamele aflate în concediu de creștere a copilului, față de veteranii de război și față de persoanele aflate în concediu medical. Într-o declarație politică susținută de domnul Stan în Parlament, acesta s-a referit […] Articolul Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, îi acuză de lipsă de empatie pe cei care se opun măsurilor sociale propuse de social-democrați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Lumea, tot mai imprevizibilă înaintea Conferinței de Securitate de la München. Cătălin Nechifor: E o lume nebună, și lucrul ăsta nu poate decît să ne îngrijoreze # Radio Top Suceava
Ordinea internațională este tot mai fragilă, iar contextul global ar trebui să ne îngrijoreze, atrage atenția fostul europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, în ajunul Conferinței Anuale de Securitate de la München. Aceasta va începe vineri, 13 februarie, și se va desfășura pînă pe 15 februarie. A declarat domnul Nechifor, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Lumea, tot mai imprevizibilă înaintea Conferinței de Securitate de la München. Cătălin Nechifor: E o lume nebună, și lucrul ăsta nu poate decît să ne îngrijoreze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Dr. Sorin Hîncu, de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care vrea ca medicii să fie plătiți funcție de calitatea actului medical și de volumul de muncă depus # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu este de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a spus că medicii trebuie plătiți funcție de volumul de muncă depus. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Hîncu, fost director al spitalului sucevean și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, a declarat: ”Este corect ce a spus domnul ministru al Sănătății, […] Articolul Dr. Sorin Hîncu, de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care vrea ca medicii să fie plătiți funcție de calitatea actului medical și de volumul de muncă depus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
E oficial. RC Gura Humorului, în prima ligă de rugby a României. Primul meci îl va juca acasă cu Dinamo București # Radio Top Suceava
Federația Română de Rugby a admis oficial Rugby Club Gura Humorului în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric de rugby din România. Noul calendar de joc, cu șapte echipe, a fost stabilit, iar în prima etapă humorenii vor juca acasă cu Dinamo București, pe 28 martie 2026. În primul eșalon mai evoluează Steaua București, […] Articolul E oficial. RC Gura Humorului, în prima ligă de rugby a României. Primul meci îl va juca acasă cu Dinamo București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Proiect de lege referitor la a doua opinie medicală, adoptat. Dr. Sorin Hîncu: Este foarte corect să fie așa și eu mă bucur pentru că, în sfîrșit, se legiferează # Radio Top Suceava
Medicul chirug sucevean Sorin Hîncu este foarte mulțumit că se legiferează cea de-a doua opțiune medicală. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede că pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, costurile urmînd să fie acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Într-o emisiune la Radio Top, întrebat […] Articolul Proiect de lege referitor la a doua opinie medicală, adoptat. Dr. Sorin Hîncu: Este foarte corect să fie așa și eu mă bucur pentru că, în sfîrșit, se legiferează apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Florina Smochină și Mikhailo Vatamanitza sînt doi tineri medici care, începînd cu data de 15 februarie 2026, se vor alătura echipei de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Suceava. Astfel, echipa de medici de la UPU va crește de la 9 la 11. 11 specialiști cu normă întreagă, pentru că mai sînt […] Articolul Medicii de la UPU Suceava trebuie înțeleși apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 februarie 2026
18:30
Localitățile sucevene așteaptă peste un miliard de lei. Consiliul Județean nu va putea împărți decît 91 de milioane de lei # Radio Top Suceava
Consiliul Județean se va întruni joi, 12 februarie, în ședință extraordinară, în format online, pentru a repartiza pe unități administrativ-teritoriale niște bani. Este vorba despre sumele defalcate din TVA și despre sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […] Articolul Localitățile sucevene așteaptă peste un miliard de lei. Consiliul Județean nu va putea împărți decît 91 de milioane de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Elevul Cristian Vlădeanu, de la ”Hurmuzachi”, și lansare de carte, și expoziție de pictură. Tînărul, care a avut o expoziție de pictură inspirată de cultura și mitologia japoneză, pregătește încă trei romane # Radio Top Suceava
La Galeria de artă “Traian Postolache” din Rădăuți a avut loc o lansare de carte a lui Cristian Vlădeanu, elev în clasa a XII-a E la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Conform colegiului rădăuțean, Cristian și-a prezentat romanul intitulat „Daffodil: Steaua Căzătoare” cu bucurie, naturalețe și încîntare, povestind atît detalii despre povestea în sine a […] Articolul Elevul Cristian Vlădeanu, de la ”Hurmuzachi”, și lansare de carte, și expoziție de pictură. Tînărul, care a avut o expoziție de pictură inspirată de cultura și mitologia japoneză, pregătește încă trei romane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:30
Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, proiect pentru prevenirea abandonului școlar # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și inspectoarea pentru religie, Daniela Ceredeev, au fost prezenți la deschiderea proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Evenimentul a fost moderat de arhimandritul Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial din cadrul Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață, și s-a desfășurat cu binecuvîntarea Preasfințitului Părinte […] Articolul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, proiect pentru prevenirea abandonului școlar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, a anunțat că au fost puse în funcțiune stațiile publice de încărcare pentru vehiculele electrice, realizate cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul acestui proiect au fost instalate două stații cu patru puncte de încărcare – două puncte lente și două puncte rapide. Stațiile sînt […] Articolul Patru puncte de încărcare a mașinilor electrice, în curtea Primăriei Marginea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Una dintre cele mai ample colecții de dantele europene, în curînd, la Muzeul Național al Bucovinei. Vor fi prezente și nouă siluete feminine îmbrăcate în ținute elegante și accesorii de epocă # Radio Top Suceava
Expoziția , care aduce în prim-plan unele dintre cele mai rafinate piese europene ale artei decorative, poate fi vizitată la Muzeul de Istorie Suceava în perioada 18 februarie – 15 aprilie 2026. Va fi prezentată una dintre cele mai ample colecții de dantele europene, alături de nouă siluete feminine îmbrăcate în ținute elegante și […] Articolul Una dintre cele mai ample colecții de dantele europene, în curînd, la Muzeul Național al Bucovinei. Vor fi prezente și nouă siluete feminine îmbrăcate în ținute elegante și accesorii de epocă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
”Dealurile Californiei”, pe scena teatrului sucevean, ”un spectacol cu energie unică și muzică live, care ne propune o abordare interesantă asupra temei clasice a întoarcerii acasă” # Radio Top Suceava
Spectacolul ”Dealurile Californiei”, de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, va fi prezentat pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 14 februarie, de la ora 19.00. Conform instituției teatrale, noua producție este cu atît mai remarcabilă, cu cît montarea textului scris de renumitul dramaturg britanic Jez Butterworth și tradus de Adrian Solomon reprezintă […] Articolul ”Dealurile Californiei”, pe scena teatrului sucevean, ”un spectacol cu energie unică și muzică live, care ne propune o abordare interesantă asupra temei clasice a întoarcerii acasă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Daniel Apostol, după ce a participat la comitetul interministerial în care s-a discutat despre prețul la gaze: Autoritățile încearcă să identifice măsuri care ”să conducă spre protejarea consumatorului vulnerabil” # Radio Top Suceava
Potrivit analistului economic Daniel Apostol, actuala schemă de plafonare a prețurilor la gaze naturale ar putea fi înlocuită, după 1 aprilie 2026, cu o nouă schemă de protecție a consumatorilor vulnerabili, valabilă încă un an. Acesta a precizat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că mesajul comitetului interministerial desfășurat la București, la care […] Articolul Daniel Apostol, după ce a participat la comitetul interministerial în care s-a discutat despre prețul la gaze: Autoritățile încearcă să identifice măsuri care ”să conducă spre protejarea consumatorului vulnerabil” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Patru suceveni, antrenorul secund și trei jucători, la Naționala de rugby U18, în așteptarea meciului cu Elveția: În principiu, ar trebui să nu avem emoții # Radio Top Suceava
Naționala României de rugby U18 a încheiat stagiul de pregătire de la Suceava și va avea un altul, tot la Suceava, între 5 și 8 martie. Profesorul Codrin Prorociuc, dublu campion al României la U18 cu echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava, este noul antrenor secund al Naționalei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat […] Articolul Patru suceveni, antrenorul secund și trei jucători, la Naționala de rugby U18, în așteptarea meciului cu Elveția: În principiu, ar trebui să nu avem emoții apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
100.000 de euro de la Consiliul Județean Suceava, pentru RC Gura Humorului. Mai trebuie 280.000 de euro și jucători pentru ca echipa să se înscrie în prima ligă de rugby # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava s-a oferit să contribuie cu 100.000 de euro pentru RC Gura Humorului, echipa de rugby care a promovat în prima ligă a țării. Marți, 10 februarie, la Consiliul Județean Suceava a avut loc o întîlnire între vicepreședintele Nicolae Robu și reprezentanți ai rugby-ului din județul nostru. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, […] Articolul 100.000 de euro de la Consiliul Județean Suceava, pentru RC Gura Humorului. Mai trebuie 280.000 de euro și jucători pentru ca echipa să se înscrie în prima ligă de rugby apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Și-acum o știre care sigur la va stîrni zîmbetul celor care, regulat ori doar din cînd cînd, merg duminica în Tîrgul de la Verești, unde se comercializează de toate, de la covoare, mobilă și încălțăminte, și pînă la găini, legume și pufuleți. Și cum comerț înfloritor fără mîncare și udătură nu există, sînt și cîteva […] Articolul Tîrgul de la Verești. Vremuri și reguli noi, însă nu și condiții noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:40
Elevi de la Școala ”Aurelian Stanciu” Salcea, mențiune la un concurs național, pentru o aplicație care monitorizează timpul petrecut pe internet # Radio Top Suceava
Echipa „BalanceBytes” de la Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, coordonați de profesoara Marinela Mocanu, au obținut o mențiune la competiția internațională „Skills Upload Jr Challenge”, ediția a II-a. La competiția organizată la București de Fundația Vodafone, Vois Romania, Junior Achievement România au participat 178 de echipe din totă țara. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, elevii echipei […] Articolul Elevi de la Școala ”Aurelian Stanciu” Salcea, mențiune la un concurs național, pentru o aplicație care monitorizează timpul petrecut pe internet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10 februarie 2026
19:30
Putna, pe locul IX în topul destinațiilor turistice din România. Topul a fost realizat de FIJET România # Radio Top Suceava
Comuna Putna a fost inclusă de Clubul Presei de Turism – FIJET România în Top 10 destinații turistice pentru anul 2026, ocupînd poziția a noua. Pe locul I se află Harghita, pe locul II Bran, iar pe locul III municipiul Iași. Urmează Ținutul Neamțului, Maramureșul, Geoparcul Internațional UNESCO “Ținutul Buzăului”, municipiul Tîrgu Jiu, Oradea pe […] Articolul Putna, pe locul IX în topul destinațiilor turistice din România. Topul a fost realizat de FIJET România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Un bărbat de 31 de ani, mort în accidentul produs la ieșirea din Poiana Stampei spre Bistrița-Năsăud # Radio Top Suceava
Un bărbat în vîrstă de 31 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a murit în urma accidentului rutier care a avut loc marți dimineață, în jurul orei 9.00, pe DN 17, la ieșirea din Poiana Stampei spre Bistrița. Tînărul era pasager în mașina condusă de fratele său. Conform cercetărilor polițiștilor, marți, în jurul orei 9.00, șoferul […] Articolul Un bărbat de 31 de ani, mort în accidentul produs la ieșirea din Poiana Stampei spre Bistrița-Năsăud apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Întîlnire la Consiliul Județean, cu reprezentanții rugby-ului. Nicolae Robu: CJ ”își reafirmă disponibilitatea de a se implica activ și de a susține rugby-ul sucevean, inclusiv prin sprijin financiar, în limitele legii” # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava promite să sprijine în continuare rugby-ul. Astăzi, la sediul la CJ, a avut loc o întîlnire între vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și reprezentanți ai acestui sport, printre care președintele Asociației Județene de Rugby, Lucian Preutescu, managerul RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu, vicepreședintele RC Gura Humorului, Andrei Varvaori, antrenorul CSM Suceava, […] Articolul Întîlnire la Consiliul Județean, cu reprezentanții rugby-ului. Nicolae Robu: CJ ”își reafirmă disponibilitatea de a se implica activ și de a susține rugby-ul sucevean, inclusiv prin sprijin financiar, în limitele legii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Lectura, celebrată în avans la Vicovu de Sus. Poetul Alexandru Ovidiu Vintilă lansează ”Valiza de lemn” # Radio Top Suceava
Ziua Națională a Lecturii va fi sărbătorită în avans, pe 13 februarie, printr-un eveniment organizat la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus, cu începere de la ora 12.00. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Biblioteca Bucovinei din Suceava, manifestarea va cuprinde alocuțiuni despre , susținute de scriitorii […] Articolul Lectura, celebrată în avans la Vicovu de Sus. Poetul Alexandru Ovidiu Vintilă lansează ”Valiza de lemn” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Grevă de avertisment, la cîteva primării de comună din județul Suceava: ”Impozite locale duble colectate de Primărie, confiscate de Guvern” # Radio Top Suceava
Angajați din cîteva primării sucevene au fost în grevă de avertisment pentru două ore, între orele 10.00 și 1200, nemulțumiți fiind de reforma administrativă a premierului Bolojan. Printre primăriile unde s-a făcut grevă se numără cele de la Cornu Luncii și Pârteștii de Jos. Salariații nu sînt de acord cu proiectul legislativ pentru reorganizarea administrației […] Articolul Grevă de avertisment, la cîteva primării de comună din județul Suceava: ”Impozite locale duble colectate de Primărie, confiscate de Guvern” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
CJRAE Suceava, 20 de ani de existență: ”Această instituție înseamnă servicii de sprijin pentru toți elevii, pentru părinți și pentru profesori” # Radio Top Suceava
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava ”înseamnă servicii de sprijin pentru toți elevii, pentru părinți și pentru profesori”, potrivit directoarei Adriana Nichitean. Instituția marchează pînă 13 februarie 20 de ani de la înființare, prilej cu care, în cadrul , sînt organizate ateliere, întîlniri și evenimente dedicate comunității educaționale. A declarat […] Articolul CJRAE Suceava, 20 de ani de existență: ”Această instituție înseamnă servicii de sprijin pentru toți elevii, pentru părinți și pentru profesori” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
CJRAE Suceava are 181 de angajați, dar care nu sînt suficienți pentru nevoile elevilor. Adriana Nichitean: Județul Suceava e campion la populație școlară, nevoile sînt foarte multe, iar Ministerul e cel care înființează aceste posturi # Radio Top Suceava
Deși numărul angajaților Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava a crescut semnificativ în ultimii ani, instituția are în continuare nevoie de personal. Directoarea Adriana Nichitean spune că angajările depind de posturile aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. A declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Adriana Nichitean, întrebată de ce […] Articolul CJRAE Suceava are 181 de angajați, dar care nu sînt suficienți pentru nevoile elevilor. Adriana Nichitean: Județul Suceava e campion la populație școlară, nevoile sînt foarte multe, iar Ministerul e cel care înființează aceste posturi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Regizorul Horia Suru, despre echipa teatrului sucevean: Am găsit aici o echipă extrem de deschisă, extrem de disponibilă # Radio Top Suceava
Aflat la prima colaborare cu Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, regizorul Horia Suru are o părere foarte bună despre colectivul acestuia. Pe 14 februarie, începînd cu ora 19.00, la teatrul sucevean va avea loc premiera spectacolului ”Dealurile Californiei”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat despre părerea care și-a format-o în legătură cu echipa de […] Articolul Regizorul Horia Suru, despre echipa teatrului sucevean: Am găsit aici o echipă extrem de deschisă, extrem de disponibilă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Premiera spectacolului ”Dealurile Californiei”, la ”Matei Vișniec”. Regizorul Horia Suru: Un spectacol care ne face să mergem acasă și să îi îmbrățișăm pe cei dragi # Radio Top Suceava
Regizorul Horia Suru consideră că spectacolul ”Dealurile Californiei” merită de vizionat pentru că este vorba despre o poveste frumoasă. Spectacolul va avea premiera la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 14 februarie, începînd cu ora 19.00. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, regizorul piesei scrisă de Jez Butterworth, Horia Suru, a declarat: ”Cred că e […] Articolul Premiera spectacolului ”Dealurile Californiei”, la ”Matei Vișniec”. Regizorul Horia Suru: Un spectacol care ne face să mergem acasă și să îi îmbrățișăm pe cei dragi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.