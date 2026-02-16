Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem

12:30

Angajați din cîteva primării sucevene au fost în grevă de avertisment pentru două ore, între orele 10.00 și 1200, nemulțumiți fiind de reforma administrativă a premierului Bolojan. Printre primăriile unde s-a făcut grevă se numără cele de la Cornu Luncii și Pârteștii de Jos. Salariații nu sînt de acord cu proiectul legislativ pentru reorganizarea administrației […] Articolul Grevă de avertisment, la cîteva primării de comună din județul Suceava: ”Impozite locale duble colectate de Primărie, confiscate de Guvern” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.