Preotul Constantin Oprea, noul protopop de Rădăuți

Antrenorul principal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, regretă înfrîngerea din deplasare cu Minaur Baia Mare. Într-un meci contînd pentru etapa a 12-a din Liga Zimbrilor, prima din acest an, băimărenii au cîștigat cu 37-36, la pauză 20-14. Ca urmare a acestui rezultat, Suceava a căzut pe locul VIII de pe locul VII, iar Baia Mare […]