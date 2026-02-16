Prevenție, sterilizare și microcipare: ANSVSA pregătește o strategie națională pentru gestionarea câinilor fără stăpân

07:10

Un american mutat la noi s-a îndrăgostit de țara noastră, pe care o promovează intens pe rețelele sociale. Confruntat cu îngrijorarea cunoscuților, după ce a ales să trăiască într-o țară din estul Europei, Martel le arată americanilor că lucrurile nu stau deloc așa cum cred cei mai mulți dintre ei. Decizia de a se muta în România, în Oradea, are și o latură romantică: s-a îndrăgostit de o româncă, expulzată de autoritățile americane în 2024, pentru că îi expirase viza. "I-a luat 10 zile. Nu am crezut", spune tânăra care i-a devenit, între timp, soție.