Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg

Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat pe cei căutați și au fost transportați cu elicopterul înapoi la o navă de război americană aflată la 100 de mile de coastă. Totul s-a terminat în câteva ore, cu costuri minime pentru contribuabilul american. Dar prezența militară americană în Caraibe costă miliarde. Calculele Bloomberg arată că prețul operațional al navelor desfășurate acolo a ajuns la peste 20 de milioane de dolari pe zi, de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii ianuarie. Și, deși majoritatea costurilor sunt acoperite din fondurile alocate deja apărării, operațiunile de luptă – de la ore de zbor la arme trase și plăți suplimentare – se adaugă la acestea.
11:20
Liderii Coaliției de guvernare intră în ședință în această după-amiază pentru a tranșa negocierile privind tăierile din administrație, dar și măsurile de relansare economică. PSD a anunțat public că se opune „austerității simpliste” și tăierilor de salarii și sporuri, blocând reforma administrației prin miniștrii săi, de la Agricultură și Sănătate, care au transmis că nu avizează proiectul Executivului. Între timp, Ilie Bolojan și-ar dori să adopte cele două pachete pănâ la finalul săptămânii.
11:10
Toate animalele din adăpostul privat de câini din comuna vrânceană Suraia au fost relocate la câteva zile de la suspendarea activităţii, după ce pe reţelele de socializare au apărut imagini care surprind presupuse acte de cruzime. Rămân însă întrebări legate de modul în care au fost derulate contractele publice pentru capturare şi îngrijire şi dacă sumele achitate de administraţii au fost proporţionale cu serviciile prestate, scrie Agerpres într-un reportaj.
11:00
Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, în care un cadru militar activ este suspectat că ar fi determinat mai multe persoane să investească în criptomonede, banii fiind transferați în conturile sale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.
10:50
Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucrainei, depinde din ce în ce mai mult de luptătorii străini, deoarece trupele sale suferă pierderi mai mari decât poate compensa.
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenționări Cod galben pentru precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară.
10:50
10:30
Naveed Akram, acuzatul principal în atacul armat de pe plaja Bondi, a apărut luni în instanță pentru prima dată, la două luni după ce el și tatăl său ar fi comis cel mai grav atac armat în Australia din aproape 30 de ani, scrie BBC.
10:30
Zeci de mii de oameni au participat duminică la manifestaţii organizate în peste 400 de oraşe şi municipalităţi din Cehia în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al ţării.
10:10
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă în următoarele ore pe un afluent al râului Buzău.
10:00
Liderii din industria tehnologiei, între care Elon Musk și Tim Cook, avertizează că se conturează o criză globală de cipuri de memorie care ar putea afecta producția și majora prețurile la smartphone-uri, laptopuri și automobile. Deficitul de memorii DRAM, alimentat de expansiunea accelerată a centrelor de date pentru inteligență artificială, începe deja să pună presiune pe marjele companiilor și pe bugetele consumatorilor.
10:00
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat lansarea unui dialog național pentru elaborarea unei strategii integrate și coerente privind gestionarea câinilor fără stăpân, în contextul situațiilor semnalate recent în spațiul public.
09:50
Serviciile secrete rusești și-au intensificat operațiunile în toată Europa, folosindu-se de rețelele foștilor membri ai Grupării Wagner pentru a recruta agenți pentru misiuni de sabotaj. Potrivit unor surse occidentale, acest lucru implică utilizarea așa-numiților „agenți unici”, conform unui articol alFinancial Times.
09:50
Vremea se răcește din nou, iar în unele zone din țară va ninge. Cei aflați la munte, în condițiile în care copiii sunt în vacanța de schi, se vor putea bucura de sporturile de larnă, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general ANM. Totuși, urmează o săptămână cu vreme schimbătoare, în care zilele mai calde, așteptate la mijlocul săptămânii, vor fi urmate de un nou val de aer rece.
09:40
Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.
09:30
Ploile torenţiale şi vânturile puternice au perturbat luni transporturile aeriene, feroviare şi cu feribotul, determinând închiderea mai multor drumuri în zone vaste din Insula de Nord, Noua Zeelandă, unde zeci de mii de rezidenţi au rămas fără curent electric.
09:10
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizări după ce o declarație făcută într-un podcast despre extratereștri a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Obama a explicat că nu a văzut nicio dovadă privind existența unui contact extraterestru și a respins speculațiile legate de celebra bază militară Area 51.
09:00
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă într-o scrisoare că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, în conformitate cu secțiunea 3 din Legea privind transparența dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Scrisoarea adresată președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, republican, membrului de rang înalt Dick Durbin, democrat, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, republican, și membrului de rang înalt Jamie Raskin, democrat, a fost obținută de Fox News Digital.
09:00
Ministerul Justiţiei publică luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru şefia DIICOT, dar şi pentru funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT, amintește News.ro.
08:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan este aşteptat luni, de la ora 16.00, în plenul Camera Deputaţilor, la „Ora Guvernului”, la solicitarea USR, pentru a prezenta măsurile luate de minister şi de Hidroelectrica în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Dezbaterile vizează situaţia de la amenajarea hidroenergetică Barajul Vidraru şi soluţiile pentru reluarea alimentării cu apă în condiţii normale pentru locuitorii din Curtea de Argeş şi zonele limitrofe, după ce ministrul a cerut reprogramarea prezenţei sale pe 9 februarie, invocând motive personale.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 februarie
08:30
Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județuș Galați. Ambele mașini în care se aflau polițistul și pompierul se îndreptau către același incendiu.
08:30
O femeie din Iran, care locuieşte acum în Germania, a povestit că nepotul ei a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar familia lui a fost obligată „să plătească pentru glonţul care le-a ucis fiul”, scrie publicația Sky News, potrivit News.ro.
08:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia oficială de ştiri a Phenianului, conform AFP, preluată de Agerpres.
08:00
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seară.
07:30
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că amenințarea lansată la începutul acestei luni de ambasadorul SUA la Varșovia de a întrerupe contactele cu președintele Parlamentului polonez „nu este bună pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă. Trimisul SUA Thomas Rose a scris pe 5 februarie pe X că refuză să mai aibă orice contact cu președintele de stânga al Parlamentului de la Varșovia, Włodzimierz Czarzasty, relatează TVPWorld.
07:10
În vârful unui stâlp alb înalt, care face să pară mică o căsuță roșie de la marginea coastei vestice acoperite de zăpadă a Groenlandei, un steag nou-nouț flutură în aerul arctic. Vineri, 6 februarie, consulatul Canadei s-a deschis în clădirea modestă, un avanpost diplomatic permanent care împarte spațiul modest cu Islanda — anterior una dintre singurele țări cu prezență oficială în teritoriu, relatează Politico.
07:10
Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, s-a deteriorat înainte să fie gata. Proiectul include montarea unor plăci de granit, care amintesc de evenimentele din 1989. Doar că, în multe zone, plăcile au crăpat deja. Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții firmei care le montează spun că acestea ar fi fost stricate de mașinile de aprovizionare care au intrat în zona pietonală, în timpul Târgului de Crăciun.
07:10
Drona Vampire, produs de compania SkyFall, este în acest moment cel mai popular sistem aerian fără pilot fabricat de ucraineni.
07:10
Letonia a introdus restricții drastice în domeniul muncii în vara anului 2025, care interzic cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în locuri desemnate drept „infrastructură critică” — o categorie care include principalele spitale de stat din țară. Această politică a costat cel puțin 100 de persoane locul de muncă. Printre aceștia se numără Alexander Polupan, un medic rus de terapie intensivă care l-a tratat pe Alexei Navalnîi după otrăvirea liderului opoziției și l-a susținut deschis în timpul încarcerării sale. Polupan a învățat limba letonă și a obținut licența medicală, dar acum nu poate găsi un loc de muncă în domeniul său fără aprobarea Serviciului de Securitate al Letoniei, scriu jurnaliștii Meduza.
07:10
O școală din Mehedinți, distrusă de grindină si ploaie, se năruie de la o zi la alta. Inițial, în mai 2025, bucățile mari de grindină au rupt acoperișul, însă nimeni nu a intervenit să salveze clădirea. Situația a ajuns acum atât de gravă, încât și cursurile au fost suspendate. Copiii fac naveta într-un sat din apropiere, la 7 kilometri distanță, spre nemulțumirea părinților. „Nu ne ajută nimeni”, spune primarul comunei Burila Mare.
07:10
Șeful Institutului ucrainean pentru memorie națională a provocat indignare în Polonia după ce a minimizat masacrele din Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, comise de naționaliștii ucraineni împotriva polonezilor, referindu-se la ele ca la un „mit al construirii statului” polonez, informează TVP World.
07:10
Un oraș din România, vizitat des de urși în anii trecuți, a reușit să scape aproape în totalitate de pericolul animalelor sălbatice. Autoritățile locale din Băile Tușnad, județul Harghita, au montat garduri electrice, containere anti-urs și au eliminat sursele de hrană din oraș. De asemenea, stațiunea are acum și o echipă de intervenție specială. „Indiferent unde mergeai, era plin de urși”, își amintește primarul.
07:10
Hainele și încălțămintea nevândute din magazine nu vor mai putea fi distruse. Este decizia luată de Comisia Europeană, pentru a pune capăt risipei din industria textilă. Practica este folosită de marile branduri, care preferă să distrugă marfa, decât să o doneze, pentru a nu-și strica imaginea. Fabricile mari se gândesc deja la soluții. Este și cazul unei fabrici de tricotaje din Oradea, care încearcă, de ceva vreme deja, să limiteze risipa prin tehnologia de lucru modernă.
07:10
Oamenii de știință avertizează că Pământul se apropie de un prag climatic ireversibil, dincolo de care efectele economice și ecologice ar putea deveni imposibil de controlat, relatează The Guardian.
07:10
Cu doar trei ani în urmă, Suedia era capitala infracțiunilor cu arme de foc din Europa de Vest. Această rată era depășită doar de Albania și Muntenegru și era de zece ori mai mare decât cea din Danemarca, scrie The Times într-un articol despre cum au reușit autoritățile de la Stockholm să rezolve o problemă care implica bande periculoase.
07:10
În America de astăzi, jurnalismul încă există, dar lanțul care odată lega reportajele de realitatea comună și de răspunsul instituțional a început să se rupă. Consecința este o democrație în care adevărul nu mai contează, deoarece faptele pot fi publicate, verificate și totuși nu reușesc să declanșeze un răspuns, comentează European Pravda.
07:10
Vladimir Putin se laudă că Rusia a dezvoltat arme de ultimă generație cu capacități tehnice și tactice de neegalat, precum racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, poreclită „Cernobîlul zburător”, sau „super-torpila nucleară” Poseidon, însă aceste sisteme au o valoare practică foarte limitată, iar testele au demonstrat că eficiența lor a fost mult exagerată sau că sunt complet inutilizabile. În realitate, „armele-minune” ale lui Putin subminează securitatea națională a Rusiei pe termen lung și încurajează Statele Unite să dezvolte arme încă și mai performante.
07:10
UE accelerează proiectul euro digital pentru a reduce dependența de plățile non-europene. Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline.
07:10
Cel mai recent raport global privind siguranța inteligenței artificiale avertizează că deepfake-urile devin tot mai greu de deosebit de realitate, în timp ce unii utilizatori dezvoltă forme de dependență față de chatboți, iar modelele avansate ridică riscuri biologice fără precedent. Documentul, coordonat de cercetătorul canadian Yoshua Bengio, oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor accelerate din domeniu și a vulnerabilităților pe care acestea le creează.
07:10
Un american mutat la noi s-a îndrăgostit de țara noastră, pe care o promovează intens pe rețelele sociale. Confruntat cu îngrijorarea cunoscuților, după ce a ales să trăiască într-o țară din estul Europei, Martel le arată americanilor că lucrurile nu stau deloc așa cum cred cei mai mulți dintre ei. Decizia de a se muta în România, în Oradea, are și o latură romantică: s-a îndrăgostit de o româncă, expulzată de autoritățile americane în 2024, pentru că îi expirase viza. "I-a luat 10 zile. Nu am crezut", spune tânăra care i-a devenit, între timp, soție.
00:00
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, i-a cerut public președintelui american Donald Trump să intervină militar „de urgență” în Iran, susținând că o astfel de acțiune ar putea salva vieți și ar grăbi sfârșitul actualei conduceri de la Teheran. Într-un interviu acordat postului Fox News, acesta a afirmat că populația iraniană are nevoie de sprijin extern și a acuzat autoritățile că folosesc negocierile pentru a câștiga timp, în timp ce situația din țară continuă să se deterioreze, relatează News.ro.
23:50
Soldații ucraineni au consiliat o unitate britanică de elită cum să antreneze militarii pentru războiul cu drone. Sunt necesare aproximativ 60 de ore de zbor pentru a deveni un operator de drone competent, iar ucrainenii au sfătuit operatorii să înceapă lecțiile pe un simulator. Armata SUA folosește și ea unul, tot la sfatul ucrainenilor, relatează Business Insider.
23:50
Diplomatul german Wolfgang Ischinger a sugerat că Germania ar putea furniza Poloniei echipament militar, cum ar fi un submarin, o fregată sau tancuri, în loc să plătească reparații pentru cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui interviu acordat Die Welt.
23:50
Regiunea Belgorod din Rusia a înregistrat un număr record de violuri raportate în 2025 — mai mult decât orice altă regiune rusă. Potrivit proiectului de date To Be Precise, poliția din Belgorod a înregistrat 199 de astfel de cazuri, de trei ori mai multe decât în anul precedent. Publicația independentă rusă Verstka, citată de Meduza, a remarcat că cele 199 de cazuri înregistrate în Belgorod reprezintă cea mai mare cifră din regiune cel puțin din 2008 încoace.
23:30
Aproximativ 1.600 de clădiri din Kiev au rămas fără căldură, duminică, după atacurile aeriene ruseşti care au avariat infrastructura energetică a capitalei ucrainene, potrivit autorităţilor locale. Situaţia survine în plină iarnă, la temperaturi care au coborât sub -20 de grade Celsius, în timp ce Ucraina a anunţat că a lovit un terminal petrolier din Rusia, într-o nouă escaladare a atacurilor reciproce asupra infrastructurilor energetice, informează AFP și Agerpres.
23:20
Opt morminte din şase cripte au fost distruse în cimitirul din localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, iar din interior au fost sustrase mai multe bunuri. Poliţiştii au deschis dosar penal şi desfăşoară cercetări pentru identificarea persoanelor implicate.
23:10
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a declarat, duminică seară, că adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”.
22:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reflectat un sentiment de schimbare profundă în rândul liderilor europeni la Conferinţa de securitate de la München din acest weekend când a spus: „Au fost depăşite unele linii peste care nu se mai poate trece înapoi”, scrie Reuters. Relaţiile transatlantice au fost tensionate în ultimul an de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Dar presiunea preşedintelui american de a anexa Groenlanda a sporit dramatic îndoielile europenilor cu privire la angajamentul Washingtonului de a proteja continentul prin NATO.
22:20
Ungaria şi Slovacia acuză Ucraina că blochează reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Budapesta şi Bratislava încearcă să forţeze o rută alternativă prin Croaţia, pentru a evita o criză energetică și au cerut oficial Zagrebului să permită transportul ţiţeiului prin conducta Adria, invocând excepţia care le permite să continue importurile din Rusia, în pofida sancţiunilor UE. În paralel, liderii celor două state susţin că Kievul ar folosi problema conductei ca instrument de presiune politică în contextul tensiunilor legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
22:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat duminică, la Ierusalim, condiţiile pe care Israelul le consideră esenţiale pentru a accepta un eventual acord între SUA şi Iran, insistând asupra eliminării complete a programului nuclear iranian şi a limitării capacităţilor balistice ale Teheranului. Liderul israelian a subliniat că orice înţelegere trebuie să includă demontarea infrastructurii de îmbogăţire a uraniului şi oprirea finanţării grupărilor armate susţinute de Iran, în contextul reluării negocierilor americano-iraniene, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.