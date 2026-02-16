Premieră medicală în România: 5 transplanturi, în 4 centre din 3 orașe – primul transplant pulmonar din ultimii 2 ani și primul transplant pediatric din 2026
TeleM Iași , 16 februarie 2026 10:00
O intervenție complexă de prelevare multiorgan a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu Iași, de la o femeie în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, cu acordul familiei. În urma acestei intervenții, cinci pacienți – printre care și o fetiță de 14 ani – au primit o
Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Moțca, la intersecția DN 2 cu DN 28A. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descărcare și acordarea primului ajutor (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor
O intervenție complexă de prelevare multiorgan a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu Iași, de la o femeie în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, cu acordul familiei. În urma acestei intervenții, cinci pacienți – printre care și o fetiță de 14 ani – au primit o
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează că toți câinii aflați în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocați și adoptați, cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor, al organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor implicate activ în gestionarea acestei situații. Adresăm mulțumiri tuturor asociațiilor, organizațiilor și cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate, solidaritate și implicare.
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români luptă pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile. Deocamdată, delegaţia României se poate lăuda cu un loc 15, obţinut de Valentin Creţu, la sanie, sau cu un loc 9 obţinut de ştafeta mixtă, tot la sanie. Luni, 16 februarie 2026,
Potrivit Radio Iași, un conflict legat de tarife, izbucnit între două companii din domeniul salubrității, riscă să aducă municipiul Bacău într-o criză a gunoiului. Pentru a preveni orice risc asupra sănătății populației, autoritățile au somat cele două firme să ajungă la o înțelegere, în caz contrar existând posibilitatea rezilierii contractelor. La nivel local a reacționat
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani. Poliţistul l-a amendat pe pompier pentru că nu i-ar fi acordat prioritate în misiune, deşi ambele echipaje se îndreptau spre acelaşi incident. Din cauza drumului îngust
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate. Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, la Antena 3, că nu exclude o
Ungaria și Slovacia au cerut Croaţia să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care Ucraina blochează în continuare tranzitul prin Drujba, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. "Solicităm Croaţiei să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului", respectiv excepţia acordată celor două ţări
Atacurile ruseşti împotriva marilor oraşe, precum Kievul, au distrus numeroase componente ale infrastructurii energetice ucrainene, lăsând fără electricitate milioane de locuitori. Ucraina a încheiat, în weekend, noi acorduri de asistenţă energetică şi militară cu aliaţii europeni. Regimul de la Kiev încearcă să obţină un sprijin mai puternic în timp ce se luptă să respingă înaintarea
Două persoane, un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 24 de ani, au fost găsite decedate, duminică, într-o locuinţă din satul Voetin, comuna Sihlea. Cauza posibilă a decesului a ar putea fi intoxicarea cu monoxid de carbon, provenit de la o instalaţie de încălzire, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.
În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Măcărești, comuna Prisăcani. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță de
Agentul a susținut că angajatul ISU nu i-ar fi acordat prioritate în trafic, deşi ambele echipaje se îndreptau spre un incendiu. Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani. Potrivit Radio România Iași, agentul a
Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al Județului Iași, Detașamentul 2 Iași, acționează la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). Misiunea este în dinamică. Pentru prevenirea unor situații similare, recomandăm:– utilizarea în siguranță a instalațiilor electrice, fără improvizații;– verificarea periodică a cablurilor și a
Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump, România urmând să participe la acest summit cu statut de observator. Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi, 19 februarie, la Washington. Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump, România urmând să participe
Azi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30. La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a,
Europenii și-au reafirmat la Conferința de securitate de la Munchen dorința de a-și asuma mai multe responsabilități în domeniul apărării. Statele Unite au transmis Europei un mesaj de reconciliere prin vocea șefului diplomației Marco Rubio, prezent sâmbătă la conferința de securitate de la München, dedicată temelor privind schimbarea ordinii globale, criza din relațiile transatlantice, războiul
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că autovehiculele Romsilva vor avea sisteme GPS, iar angajații instituției vor purta camere de tip bodycam. Numărul controlelor în pădurile statului a crescut în ultima perioadă, iar în curând va lansată și o platformă națională în care vor fi înregistrate toate verificările care se fac la nivel local. Ministrul
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iași, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba. Coordonatorul SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că adolescenta a fost găsită inițial inconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral, pierderea stării
Liderii europeni au salutat schimbarea de ton a Statelor Unite ale Americii după discursul secretarului de stat la Conferința de Securitate de la München, deși mesajul său a rămas ferm ancorat în viziunea administrației Trump, axată pe rolul central al statelor-națiune. Marco Rubio a declarat, sâmbătă, că Europa trebuie să accelereze cheltuielile pentru apărare și
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu conturile online ale instituțiilor publice. Potrivit unui comunicat al USR, citat de Agerpres, proiectul prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) – un set de reguli comune
Peste 60 de copii au fost infectați într-un focar de rujeolă din nordul Londrei, iar autoritățile sanitare avertizează asupra riscului extinderii la nivelul întregului oraș, potrivit presei citate de The Guardian. Şapte şcoli şi o grădiniţă din Enfield au raportat cazurile, iar unii copii au fost trataţi în spital, potrivit Sunday Times. Temeri legate de
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km
Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea. Se circulă dirigat acum şi pe DN 6, Caransabeş-Orşova, în apropierea localităţii Plugova, din judeţul Careş-Severin. Inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru: Vă informăm că, la
Radu Miruță spune că pentru prima oară România are 21 de proiecte noi pentru dotarea Armatei cu tehnologie de ultimă generație. Ministrul apărării respinge criticile apărute în ultima perioadă în spațiul public ce vizează componenta de înzestrare a armatei din programul SAFE. Într-o postare pe internet, Radu Miruță reclamă o acțiune de dezinformare și afirmă
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă" unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München,
Ieri după‑amiază, în timpul unei misiuni, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a surprins în flagrant doi bărbați în timp ce sustrăgeau combustibil dintr‑o garnitură de tren staționată în zona Triaj Borzești. La vederea jandarmilor, persoanele au încercat să fugă, însă au fost prinse în scurt timp. Aceștia reușiseră să […] Articolul VIDEO | Doi bărbați, surprinși de jandarmii băcăuani când sustrăgeau combustibil dintr-un tren apare prima dată în TeleM Regional.
Moșii de iarnă din 2026 sunt pomeniți pe 14 februarie, în Sâmbăta morților, una dintre cele mai importante zile dedicate celor adormiți. Credincioșii merg la biserică, dau de pomană și se roagă pentru sufletele celor plecați dintre noi. Află ce se face de Sâmbăta morților, ce se împarte și ce tradiții se respectă în această […] Articolul Moșii de iarnă 2026. Ce se face în Sâmbăta morților, pe 14 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la intervenția autorităților în cazul adăpostului de câini din județul Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea face următoarele precizări: La data de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea și ai A.N.S.V.S.A. București, au efectuat verificări […] Articolul Precizările Poliției Vrancea privind intervenția la adăpostul de câini din Suraia: dosar penal și măsuri dispuse de autorități apare prima dată în TeleM Regional.
Autoritățile din Vrancea se opun: „Ar fi o lovitură pentru UPU și pentru mii de pacienți”. Peste 11.000 de pacienți au apelat în 2025 la Centrul de Permanență – Medicină de Familie din Cartierul Sud. Primarul Focșaniului anunță un memoriu comun către ministrul Sănătății pentru salvarea unității medicale. O adresă transmisă de Ministerul Sănătății către […] Articolul Ministerul Sănătății cere închiderea Centrului de Permanență-Medicină de Familie din Cartierul Sud Focșani apare prima dată în TeleM Regional.
Investiția depăsește suma de 27 de milioane de lei. Străzile din suburbia Viișoara urmează să fie modernizate în baza unui proiect în valoare de peste 27 de milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat vineri de primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, relatează Agerpres. „Fiecare stradă modernizată înseamnă condiţii mai bune pentru oameni” „Pentru locuitorii […] Articolul Vaslui: Lucrări de modernizare a străzilor din suburbia Viișoara, prin Programul „Saligny” apare prima dată în TeleM Regional.
Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic valabil. Avertismentul Ministerului de Interne cu privire la cei cu dublă cetățenie vine pe fondul numeroaselor plângeri din partea britanicilor […] Articolul Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil apare prima dată în TeleM Regional.
Ritmul de topire al ghețarului de la Scărișoara este cel mai accelerat din ultimul secol. Asta spun specialiștii care au ajuns în Munții Apuseni și au luat probe pentru a le cerceta în laborator. Oamenii de știință cred că acest proces va duce, probabil, la dispariția ghețarilor din Europa în următoarele decenii, potrivit stirileprotv.ro Peștera […] Articolul Ghețarul de la Scărișoara se topește accelerat apare prima dată în TeleM Regional.
Ministerul Sănătăţii nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă privind reforma administraţiei publice, dacă sistemul sanitar nu va fi exclus de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Anunţul a fost făcut vineri, la Timişoara, de ministrul Alexandru Rogobete, care este împotriva unei tăieri generalizate a salariilor, dar sprijină introducerea unor criterii de performanţă în […] Articolul Alexandru Rogobete, este împotriva unei tăieri generalizate a salariilor apare prima dată în TeleM Regional.
Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR SA – managerul acesteia, în circulația trenurilor vor interveni modificări, astfel: Lucrări între stațiile Dej Călători – Caseiu – Dej Triaj În perioada 1 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1838 Cluj Napoca – Dej Călători – Iaşi va fi anulat. În […] Articolul Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA apare prima dată în TeleM Regional.
Liderul francez consideră că actualul cadru de securitate nu va mai rezista în viitor și că europenii trebuie să stabilească noi parametri pe cont propriu. Președintele Franței a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că Europa va trebui să-și reproiecteze arhitectura de securitate „în termenii săi”, în contextul unei Rusii pe care […] Articolul Macron, la Conferința de Securitate de la München: Europa trebuie să își reproiecteze securitatea independent apare prima dată în TeleM Regional.
SUA fac presiuni ca Iranul să oprească îmbogățirea uraniului, în timp ce guvernul statului evreu insistă ca regimul de Teheran să renunțe la programul de rachete balistice și la sprijinul pentru grupări aliate precum Hamas și Hezbollah. Președintele Statelor Unite ale Americii a declarat că schimbarea regimului din Iran ar fi „cel mai bun lucru […] Articolul Trump: Schimbarea regimului din Iran ar fi „cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla” apare prima dată în TeleM Regional.
Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, sâmbătă 14 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sâmbătă 14 februarie (ora României)BIATLON15:00 – sprint feminin 7,5 km – Finala: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea SÃRITURI CU SCHIURILE18:30 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru […] Articolul JO de iarnă: Programul sportivilor români – sâmbătă 14 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, șeful statului subliniază că țara noastră reușește să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă. Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS, potrivit cărora România se află în recesiune tehnică temporară și precizează că economia a suferit o contracție de […] Articolul Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS apare prima dată în TeleM Regional.
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi. […] Articolul ANI: Un medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro apare prima dată în TeleM Regional.
Din opoziție, Alianța pentru Unirea românilor a transmis că politica actualului guvern ar fi împins România în această situație. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii şi disciplină bugetară, consideră premierul Ilie Bolojan. Aflat la guvernare, PSD critică, […] Articolul Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil apare prima dată în TeleM Regional.
Prin rechizitoriul din data de 06.02.2026 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului M.O., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), şi a inculpaţilor B.A. şi P.N. […] Articolul Mită în Spitalul „Sf. Spiridon” Iași: Medicul a primit 200 de lei pentru consultații apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Municipiului Pașcani a alocat în 2025 un buget de 4,1 milioane de lei pentru programe sociale dedicate persoanelor aflate în dificultate. Cea mai mare sumă, 2,3 milioane de lei, a fost direcționată către contribuția municipalității la indemnizațiile și salariile însoțitorilor persoanelor cu dizabilități, reprezentând procentul minim legal din costurile totale. Cantina socială a beneficiat […] Articolul 4,1 milioane de lei pentru sprijin social la Pașcani apare prima dată în TeleM Regional.
Cel mai dificil sector al Autostrăzii Unirii (A8) va avea, în sfârșit, supervizare activă, după ce autoritatea de implementare a primit aviz favorabil pentru semnarea contractului. Blocajul juridic creat de o contestație depusă anterior a fost eliminat, permițând demararea oficială a lucrărilor. Licitația pentru supravegherea tronsonului Grințieș – Pipirig a fost adjudecată la o valoare […] Articolul Blocajul de pe cel mai dificil tronson al A8 a fost deblocat apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la noul pod peste Prut, în zona Albița-Leușeni, județul Vaslui. Investiția se ridică la peste 250 de milioane de lei, iar lucrările vor dura aproximativ doi ani. Structura va înlocui vechiul pod construit în 1954 și va avea patru benzi de circulație, cu o lungime totală de […] Articolul Noul pod peste Prut începe să fie construit apare prima dată în TeleM Regional.
Anchetă de amploare în județul Vrancea, unde polițiștii au descins la mai multe adrese în dosarul care vizează adăpostul privat de câini din Suraia. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, vineri dimineață au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți […] Articolul Percheziții la adăpostul privat de câini din Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
Registrul Auto Român (RAR), împreună cu Poliția Rutieră, a verificat în 2025 un total de 1.895 de vehicule în județul Suceava. Din acestea, 41,1% prezentau neconformități tehnice sau probleme cu actele, iar 108 vehicule — 5,7% — erau considerate pericol iminent de accident. Procentul depășește media națională de 38,5%. Cele mai frecvente deficiențe au vizat […] Articolul Peste 40% din mașinile verificate în Suceava prezentau probleme tehnice apare prima dată în TeleM Regional.
De Ziua Îndrăgostiților, Iașul pune iubirea pe șine. Pe 14 februarie, Tramvaiul Cafenea-Turistic devine, pentru o zi, Tramvaiul Iubirii și îi invită pe ieșeni la o experiență urbană specială, cu povești, cafea și scrisori de dragoste. Participanții vor putea scrie o scrisoare de dragoste – pentru o persoană dragă, pentru ei înșiși sau chiar pentru […] Articolul Tramvaiul Iubirii circulă de Valentine’s Day la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Transformarea Patinoarului Artificial din Galați într-o sală polivalentă rămâne un proiect incert, în condițiile actuale de austeritate. Licitația pentru proiectare și execuție este însă încă în derulare și a fost recent subiectul unui litigiu judecat la Curtea de Apel București. Contractul, estimat la peste 225 de milioane de lei, este unul dintre cele mai mari […] Articolul Transformarea patinoarului din Galați, încă în așteptare apare prima dată în TeleM Regional.
Câteva zeci de studenți s-au adunat în Piața Unirii din Iași, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului și a amânării deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Organizatorul protestului a explicat că tinerii cer echitate socială, transparență și reformarea pensiilor speciale, subliniind că este inacceptabil ca anumite categorii să beneficieze de privilegii față […] Articolul Studenții au ieșit în stradă pentru pensii egale și echitate socială apare prima dată în TeleM Regional.
Vremea se schimbă brusc în acest weekend în regiunea Moldovei. Meteorologii anunță o răcire treptată, după o perioadă cu temperaturi peste normalul climatologic. Sâmbătă, valorile termice vor rămâne încă ridicate pentru această perioadă, iar cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Spre seară însă, înnorările se vor accentua în toată regiunea. Duminică, răcirea va deveni […] Articolul Răcire accentuată a vremii în Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
