Ministrul apărării respinge criticile privind componenta de înzestrare a armatei din programul SAFE
TeleM Iași , 15 februarie 2026 09:20
Radu Miruță spune că pentru prima oară România are 21 de proiecte noi pentru dotarea Armatei cu tehnologie de ultimă generație. Ministrul apărării respinge criticile apărute în ultima perioadă în spațiul public ce vizează componenta de înzestrare a armatei din programul SAFE. Într-o postare pe internet, Radu Miruță reclamă o acțiune de dezinformare și afirmă
• • •
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km
Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea. Se circulă dirigat acum şi pe DN 6, Caransabeş-Orşova, în apropierea localităţii Plugova, din judeţul Careş-Severin. Inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru: Vă informăm că, la
Radu Miruță spune că pentru prima oară România are 21 de proiecte noi pentru dotarea Armatei cu tehnologie de ultimă generație. Ministrul apărării respinge criticile apărute în ultima perioadă în spațiul public ce vizează componenta de înzestrare a armatei din programul SAFE. Într-o postare pe internet, Radu Miruță reclamă o acțiune de dezinformare și afirmă
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă" unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe
Ieri după‑amiază, în timpul unei misiuni, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare" Bacău a surprins în flagrant doi bărbați în timp ce sustrăgeau combustibil dintr‑o garnitură de tren staționată în zona Triaj Borzești. La vederea jandarmilor, persoanele au încercat să fugă, însă au fost prinse în scurt timp. Aceștia reușiseră să
Moșii de iarnă din 2026 sunt pomeniți pe 14 februarie, în Sâmbăta morților, una dintre cele mai importante zile dedicate celor adormiți. Credincioșii merg la biserică, dau de pomană și se roagă pentru sufletele celor plecați dintre noi. Află ce se face de Sâmbăta morților, ce se împarte și ce tradiții se respectă în această
În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la intervenția autorităților în cazul adăpostului de câini din județul Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea face următoarele precizări: La data de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea și ai A.N.S.V.S.A. București, au efectuat verificări
Autoritățile din Vrancea se opun: „Ar fi o lovitură pentru UPU și pentru mii de pacienți". Peste 11.000 de pacienți au apelat în 2025 la Centrul de Permanență – Medicină de Familie din Cartierul Sud. Primarul Focșaniului anunță un memoriu comun către ministrul Sănătății pentru salvarea unității medicale. O adresă transmisă de Ministerul Sănătății către
Investiția depăsește suma de 27 de milioane de lei. Străzile din suburbia Viișoara urmează să fie modernizate în baza unui proiect în valoare de peste 27 de milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat vineri de primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, relatează Agerpres. „Fiecare stradă modernizată înseamnă condiţii mai bune pentru oameni" „Pentru locuitorii
Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic valabil. Avertismentul Ministerului de Interne cu privire la cei cu dublă cetățenie vine pe fondul numeroaselor plângeri din partea britanicilor
Ritmul de topire al ghețarului de la Scărișoara este cel mai accelerat din ultimul secol. Asta spun specialiștii care au ajuns în Munții Apuseni și au luat probe pentru a le cerceta în laborator. Oamenii de știință cred că acest proces va duce, probabil, la dispariția ghețarilor din Europa în următoarele decenii, potrivit stirileprotv.ro Peștera
Ministerul Sănătăţii nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă privind reforma administraţiei publice, dacă sistemul sanitar nu va fi exclus de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Anunţul a fost făcut vineri, la Timişoara, de ministrul Alexandru Rogobete, care este împotriva unei tăieri generalizate a salariilor, dar sprijină introducerea unor criterii de performanţă în
Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR SA – managerul acesteia, în circulația trenurilor vor interveni modificări, astfel: Lucrări între stațiile Dej Călători – Caseiu – Dej Triaj În perioada 1 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1838 Cluj Napoca – Dej Călători – Iaşi va fi anulat. În
Liderul francez consideră că actualul cadru de securitate nu va mai rezista în viitor și că europenii trebuie să stabilească noi parametri pe cont propriu. Președintele Franței a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că Europa va trebui să-și reproiecteze arhitectura de securitate „în termenii săi", în contextul unei Rusii pe care
SUA fac presiuni ca Iranul să oprească îmbogățirea uraniului, în timp ce guvernul statului evreu insistă ca regimul de Teheran să renunțe la programul de rachete balistice și la sprijinul pentru grupări aliate precum Hamas și Hezbollah. Președintele Statelor Unite ale Americii a declarat că schimbarea regimului din Iran ar fi „cel mai bun lucru
Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, sâmbătă 14 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sâmbătă 14 februarie (ora României)BIATLON15:00 – sprint feminin 7,5 km – Finala: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea SÃRITURI CU SCHIURILE18:30 – Concursul individual masculin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru
Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, șeful statului subliniază că țara noastră reușește să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă. Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS, potrivit cărora România se află în recesiune tehnică temporară și precizează că economia a suferit o contracție de
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi.
Din opoziție, Alianța pentru Unirea românilor a transmis că politica actualului guvern ar fi împins România în această situație. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii şi disciplină bugetară, consideră premierul Ilie Bolojan. Aflat la guvernare, PSD critică,
Prin rechizitoriul din data de 06.02.2026 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului M.O., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), şi a inculpaţilor B.A. şi P.N.
Primăria Municipiului Pașcani a alocat în 2025 un buget de 4,1 milioane de lei pentru programe sociale dedicate persoanelor aflate în dificultate. Cea mai mare sumă, 2,3 milioane de lei, a fost direcționată către contribuția municipalității la indemnizațiile și salariile însoțitorilor persoanelor cu dizabilități, reprezentând procentul minim legal din costurile totale. Cantina socială a beneficiat
Cel mai dificil sector al Autostrăzii Unirii (A8) va avea, în sfârșit, superviz
Guvernul a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la noul pod peste Prut, în zona Albița-Leușeni, județul Vaslui. Investiția se ridică la peste 250 de milioane de lei, iar lucrările vor dura aproximativ doi ani. Structura va înlocui vechiul pod construit în 1954 și va avea patru benzi de circulație, cu o lungime totală de […] Articolul Noul pod peste Prut începe să fie construit apare prima dată în TeleM Regional.
Anchetă de amploare în județul Vrancea, unde polițiștii au descins la mai multe adrese în dosarul care vizează adăpostul privat de câini din Suraia. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, vineri dimineață au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți […] Articolul Percheziții la adăpostul privat de câini din Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
Registrul Auto Român (RAR), împreună cu Poliția Rutieră, a verificat în 2025 un total de 1.895 de vehicule în județul Suceava. Din acestea, 41,1% prezentau neconformități tehnice sau probleme cu actele, iar 108 vehicule — 5,7% — erau considerate pericol iminent de accident. Procentul depășește media națională de 38,5%. Cele mai frecvente deficiențe au vizat […] Articolul Peste 40% din mașinile verificate în Suceava prezentau probleme tehnice apare prima dată în TeleM Regional.
De Ziua Îndrăgostiților, Iașul pune iubirea pe șine. Pe 14 februarie, Tramvaiul Cafenea-Turistic devine, pentru o zi, Tramvaiul Iubirii și îi invită pe ieșeni la o experiență urbană specială, cu povești, cafea și scrisori de dragoste. Participanții vor putea scrie o scrisoare de dragoste – pentru o persoană dragă, pentru ei înșiși sau chiar pentru […] Articolul Tramvaiul Iubirii circulă de Valentine’s Day la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Transformarea Patinoarului Artificial din Galați într-o sală polivalentă rămâne un proiect incert, în condițiile actuale de austeritate. Licitația pentru proiectare și execuție este însă încă în derulare și a fost recent subiectul unui litigiu judecat la Curtea de Apel București. Contractul, estimat la peste 225 de milioane de lei, este unul dintre cele mai mari […] Articolul Transformarea patinoarului din Galați, încă în așteptare apare prima dată în TeleM Regional.
Câteva zeci de studenți s-au adunat în Piața Unirii din Iași, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului și a amânării deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Organizatorul protestului a explicat că tinerii cer echitate socială, transparență și reformarea pensiilor speciale, subliniind că este inacceptabil ca anumite categorii să beneficieze de privilegii față […] Articolul Studenții au ieșit în stradă pentru pensii egale și echitate socială apare prima dată în TeleM Regional.
Vremea se schimbă brusc în acest weekend în regiunea Moldovei. Meteorologii anunță o răcire treptată, după o perioadă cu temperaturi peste normalul climatologic. Sâmbătă, valorile termice vor rămâne încă ridicate pentru această perioadă, iar cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Spre seară însă, înnorările se vor accentua în toată regiunea. Duminică, răcirea va deveni […] Articolul Răcire accentuată a vremii în Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
Prietenii cărților de istorie recentă și publicistică sunt invitați joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:00, la ediția cu numărul 259 a Clubului JUNIMEA–SCRIPTOR. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, în cunoscuta „Casa cu Absidă” (str. Grigore Ureche nr. 7, Iași). Cu acest prilej va fi lansat […] Articolul Lansare de carte la Clubul JUNIMEA–SCRIPTOR: „România în derivă”, de Răsvan Popescu apare prima dată în TeleM Regional.
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română, potrivit Agerpres. ” La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de […] Articolul Marele premiu la Loto 6/49, câştigat joi cu un bilet de 28 de lei / Care au fost numerele câștigătoare apare prima dată în TeleM Regional.
Tribunalul Bucureşti a admis joi plângerea formulată de primarul Sectorului 3 şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar. Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la primărie. Tribunalul Bucureşti a admis joi plângerea formulată de primarul Sectorului 3 şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar. Decizia instanţei este definitivă. Robert Negoiţă fusese […] Articolul Robert Negoiţă se poate întoarce la primăria Sectorului 3 apare prima dată în TeleM Regional.
Președintele a subliniat că “este evident că avem o tergiversare, pe care o vedem cu toţii”. Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre amânarea deciziei Curţii Constituţionale privind reforma sistemului de pensionare a magistraţilor. El a declarat că nu vrea să comenteze prea mult această evoluţie dar a subliniat că “este evident că avem o tergiversare, […] Articolul Nicușor Dan cere asumarea CCR privind pensiile magistraților și banii din PNRR apare prima dată în TeleM Regional.
Registrul Auto Român (RAR) a verificat, pe parcursul anului 2025, un număr de 1.895 de vehicule în județul Suceava, în cadrul acțiunilor de control tehnic desfășurate în trafic împreună cu Poliția Rutieră. Datele oficiale arată că 41,1% dintre autovehiculele oprite pentru control prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de acte, iar 108 vehicule — reprezentând […] Articolul 41% dintre mașinile verificate de RAR anul trecut în Suceava aveau probleme. 108 prezentau risc iminent de accident apare prima dată în TeleM Regional.
Dispozitivele de înregistrare audio-video sunt alocate tuturor Inspectoratelor de Jandarmi din România, reprezentând un demers la nivel național.Jandarmii botoșăneni care sunt prezenți, zi de zi, în teren alături de cetățeni vor fi dotați cu dispozitive de înregistrare audio-video de tip body warn camera. Lt. Col. Ciobanu Ovidiu, ofițer specialist în organizarea de misiuni pe ordine […] Articolul Jandarmii botoșăneni, dotați cu dispozitive body worn camera apare prima dată în TeleM Regional.
Ediția 2026 a Lunii Sculptorilor Români celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Mai este doar o săptămână până la inaugurarea celor peste 30 de expoziții și evenimente conexe care vor întruni artiști, curatori și oameni de cultură din întreaga țară, în cadrul unui demers unic de radiografiere a sculpturii românești contemporane. […] Articolul Iașul redevine capitala sculpturii din România apare prima dată în TeleM Regional.
În ultimii ani, folosirea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape a crescut alarmant în rândul tinerilor și adolescenților. Conform datelor recente, aproximativ 15 milioane de copii și adolescenți la nivel mondial folosesc deja aceste produse, o realitate îngrijorătoare care nu mai poate fi ignorată. Deși sunt adesea promovate ca alternative „mai sigure”, realitatea […] Articolul Avertismentul pediatrilor: vape-ul, un obicei modern cu efecte grave asupra sănătății apare prima dată în TeleM Regional.
Ministrul Apărării a spus că România a inițiat în acest sens demersuri de revitalizare a capacităților industriale interne prin utilizarea instrumentelor europene precum SAFE. Industria națională de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție și cooperare ca parte a consolidării bazei industriale euroatlantice – a afirmat joi, la reuniunea miniștrilor […] Articolul Industria de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție apare prima dată în TeleM Regional.
CNIR a primit aviz favorabil pentru a semna contractul cu asocierea care va monitoriza cel mai dificil sector din Autostrada Unirii (A8). Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins plângerea depusă de firma italiană IRD Engineering, eliminând astfel blocajul juridic, scrie Apix.ro. Licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Grințieș – Pipirig a fost adjudecată […] Articolul Autostrada Unirii A8. Contestația depusă de o firmă italiană la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 2B Grințieș – Pipirig a fost respinsă de CNSC apare prima dată în TeleM Regional.
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde publicitate în cadrul motorului său de căutare în Europa, potrivit unei scrisori transmise advertiserilor şi consultate de Reuters. Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate Comisia Europeană a indicat că are semnale privind posibile probleme […] Articolul Google, anchetată de Comisia Europeană pentru posibile manipulări ale prețurilor la publicitate apare prima dată în TeleM Regional.
În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea […] Articolul Șase descinderi domiciliare în Vrancea pentru fapte grave împotriva animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui, o investiţie de peste 250 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Executivului, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii ‘Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albiţa-Leuşeni, judeţul Vaslui’. Valoarea totală a investiţiei se ridică […] Articolul Guvernul a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni apare prima dată în TeleM Regional.
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimistre din 2025, arată datele publicate joi de INS.În trimestrul IV-lea al anului 2025, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 1,9% față de trimestrul precedent. În plus, și trimestrul al III-lea al anului trecut a fost pe minus (-0,1%, […] Articolul România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS apare prima dată în TeleM Regional.
În următoarele zile, compania aeriană Rossiya Airlines va opera mai multe zboruri dus de la Havana și Varadero la Moscova. Rusia va suspenda temporar zborurile către Cuba după ce companiile aeriene au raportat dificultăți în realimentarea avioanelor pe insulă, potrivit Agenției Federale de Transport Aerian din Rusia, relatează Fox News. Rusia suspendă zborurile către Cuba din cauza sancțiunilor […] Articolul Rusia suspendă zborurile către Cuba din cauza sancțiunilor impuse de Trump apare prima dată în TeleM Regional.
Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie – 16 martie. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării. “Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase mai ales […] Articolul România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase apare prima dată în TeleM Regional.
Oamenii au protestat în mai multe cariere din judeţul Gorj, la Termocentrala Rovinari şi în faţa sediului companiei din municipiul Târgu Jiu. Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit ieri în stradă, nemulțumiți că, spun ei, le-au fost tăiate veniturile şi bonurile de masă. Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit […] Articolul Zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit în stradă apare prima dată în TeleM Regional.
În această dupa-amiaza, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Munteni. La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD tip B. La momentul producerii incendiului, în interiorul camerei în care a izbucnit incendiul, se afla […] Articolul Incendiu la o locuință în localitatea Munteni apare prima dată în TeleM Regional.
Vatra Dornei se pregătește pentru un eveniment special dedicat sporturilor de iarnă. Pe 13 februarie 2026, Pârtia Veverița va găzdui o competiție de ski alpin și snowboard. Evenimentul aduce concurenți de toate vârstele, de la cei mici de 6 ani, până la seniori, categoria 61+. Pentru snowboard, proba se desfășoară în regim open, deschis tuturor […] Articolul Concurs de ski și snowboard la Vatra Dornei apare prima dată în TeleM Regional.
În perioada 12–15 februarie 2026, Consiliul Județean Suceava participă la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo București, cu un stand de 40 mp (Stand 60 – Pavilionul B2), dedicat promovării destinației turistice Bucovina. Vizitatorii sunt invitați să descopere oferte speciale pentru Sfintele Sărbători Pascale, care includ experiențe autentice și numeroase posibilități de petrecere […] Articolul Consiliul Județean Suceava promovează destinația Bucovina la Târgul de Turism al României – ediția de primăvară 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson. „Acest lucru întărește descurajarea, protejează interesele noastre comune și contribuie la stabilitatea într-o regiune crucială pentru Europa și cooperarea transatlantică”, a declarat premierul Ulf Kristersson într-un comunicat, potrivit Reuters. O […] Articolul Suedia va patrula cu avioane de vânătoare în jurul Groenlandei ca parte a misiunii Arctic Sentry apare prima dată în TeleM Regional.
