Volkswagen, decizie cu ușile închise - plan masiv de economii, va tăia 20% din costuri. Nu sunt sunt excluse noi închideri de fabrici

07:20

Grupul german de turism TUI, cel mai mare din lume pe această nișă, deschide perspectiva operării de hoteluri în România, în contextul extinderii activității pe piața locală. CEO-ul Sebastian Ebel spune că discuțiile, aflate la început, pornesc de la ideea că în portofoliu ar putea fi potrivite branduri precum RIU sau TUI BLUE pentru orașe și TUI Magic Life sau Robinson pentru destinații de vacanță.