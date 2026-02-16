Volkswagen, decizie cu ușile închise - plan masiv de economii, va tăia 20% din costuri. Nu sunt sunt excluse noi închideri de fabrici
Profit.ro, 16 februarie 2026 15:50
Volkswagen intenționează să reducă costurile cu 20% la toate mărcile sale până la finalul lui 2028.
Acum 10 minute
16:20
Televiziunea, așa cum o știm noi în prezent, va fi exista tot mai puțin în următorii ani.
16:20
România - cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Rata de vaccinare a copiilor cade la cote alarmante, cazurile de rujeolă se înmulțesc. # Profit.ro
Rata de vaccinare a copiilor din România a scăzut, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc.
Acum 30 minute
16:10
Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, a declarat că Ungaria și Slovacia au cerut ajutorul Croației pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria.
16:10
Credite fără comision de acordare pentru anumite afaceri, anunțate de Exim Banca Românească # Profit.ro
Exim Banca Românească anunță că a relansat oferta promoțională dedicată susținerii micilor afaceri.
16:00
Ciucu pregătește adăposturi împotriva temperaturilor extreme și cere instituțiilor publice sau private să ofere spații # Profit.ro
Primăria Capitalei vrea să înființeze o rețea de adăposturi climatice în București, formată din spații publice sau private, adaptate pentru asigurarea confortului termic în perioadele de temperaturi extreme, disponibile gratuit pentru populație.
Acum o oră
15:50
Volkswagen, decizie cu ușile închise - plan masiv de economii, va tăia 20% din costuri. Nu sunt sunt excluse noi închideri de fabrici # Profit.ro
Volkswagen intenționează să reducă costurile cu 20% la toate mărcile sale până la finalul lui 2028.
15:50
Tranzacția prin care UMB Steel, parte din grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, preia ArcelorMittal Hunedoara a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
15:40
Ford Pro, divizia de vehicule comerciale a mărcii americane, a anunțat oficial îmbunătățirea parametrilor pentru modelul E-Transit Courier, versiunea de marfă a modelului produs în România.
15:40
Deficitul de cont curent a sărit de 30 de miliarde de euro în 2025. Revenire pentru investițiile străine. Datoria externă crește simțitor GRAFIC # Profit.ro
Balanța externă a României a continuat să se deterioreze în termeni nominali anul trecut, depășind pragul de deficit de 30 de miliarde de euro, mai ales pe fondul deteriorării balanței primare (dividende datorate și dobânzi pentru datoria externă), în timp ce ponderea în PIB a scăzut ușor. Pe de altă parte, investițiile străine directe sunt la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.
15:30
Invenția introdusă de Tesla și răspândită apoi în toată industria auto, care a condus la dispariția comenzilor fizice de pe bordul mașinilor începe să devină istorie. După ce mai mulți constructori au început să readucă butoanele, autoritățile din China au făcut un pas important și le-au legiferat.
Acum 2 ore
15:00
O nouă serie de laptopuri MacBook, mai ieftină și mai colorată decât ceea ce a oferit Apple până acum, este așteptată a fi lansată în curând pe piață.
14:50
Datoria externă totală a României a crescut anul trecut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro # Profit.ro
Datele Băncii Naționale a României (BNR) arată că datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro.
14:40
Armata americană a folosit inteligența artificială Claude, dezvoltată de Anthropic, în cadrul operațiunii care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.
Acum 4 ore
14:10
Netflix - posibile probleme la achiziția HBO: Warner Bros. se gândește să redeschidă discuțiile cu Paramount pe oferta îmbunătățită # Profit.ro
Warner Bros. se gândește să redeschidă discuțiile cu Paramount pentru vânzarea HBO, în pofida faptului că a fost deja de acord să vândă către Netflix.
14:00
Viktor Orban, atacat de opoziție: A furat miliarde de la unguri. Ne vom alătura, din prima zi, Parchetului European # Profit.ro
Peter Magyar, iderul opoziției din Ungaria, a criticat dur guvernul premierului ultranaționalist Viktor Orban.
13:50
Un tren a deraiat în Elveția, la Goppenstein, în Alpii de Sud, iar ”probabil” mai multe persoane au fost rănite.
13:20
13:20
Pe Android, contul Google este centrul de greutate pentru email, contacte, backup, parole, istoricul dispozitivelor și uneori chiar plăți.
13:20
Mediile de stocare se vor scumpi și ele, așa cum s-a întâmplat cu memoriile și chiar din același motiv - inteligența artificială - avertizează șeful Western Digital.
13:10
EXCLUSIV Înțelegere OMV Petrom - angajați. Au bătut palma pentru creșterea salariului anul viitor. Petrom dă dividende peste profit - surse # Profit.ro
Surse sindicale spun pentru Profit.ro că angajații Petrom au reușit încheierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul companiei, pentru perioada 2026-2027. OMV Petrom își propune să acorde 3,6 miliarde de lei ca dividende în 2026.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0953 lei, de la 5,0943 lei, curs înregistrat vineri.
12:30
CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și operator listat din Europa de proprietăți industriale și logistice după suprafața închiriabilă brută („GLA”), a finalizat o nouă clădire, de 54.000 metri pătrați, în parcul industrial CTPark Bucharest South, situat în Popești-Leordeni, în sudul Bucureștiului.
12:30
Procurorii militari fac percheziții într-un dosar de înșelăciuni cu criptomonede în care este vizat un pompier de la ISU Brăila având gradul de locotenent.
12:30
Efect în factura de energie adus de creșterea accelerată a numărului de prosumatori. Furnizorii de energie: Avantajele de reglementare sunt decontate de către ceilalți consumatori, prin subvenție încrucișată # Profit.ro
Avantajele de reglementare de care beneficiază prosumatorii de energie electrică sunt suportate financiar de către ceilalți consumatori, susține Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER).
12:30
Clifford Chance a asistat BEI, BERD și BCR în acordul de finanțare semnat cu Scatec pentru dezvoltarea și exploatarea unei centrale solare cu o capacitate de 189,7 MWp # Profit.ro
O echipă multijurisdicțională Clifford Chance coordonată de biroul din București a oferit consultanță consorțiului de creditori format din Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Comercială Română (BCR) în încheierea cu succes a unei finanțări pentru proiectul de energie solară Dobrun-Sadova din România.
Acum 6 ore
12:10
FOTO Contract semnat în România între giganți - ″Regele eolienelor″ semnează cu cel mai bogat om din Ucraina pentru întreținerea mai multor investiții # Profit.ro
Grupul Monsson, unul dintre cei mai importanți investitori în energie regenerabilă din România, controlat de antreprenorul suedez rezident în Monaco Emanuel Muntmark, supranumit ″regele eolienelor″, a semnat un contract de întreținerie cu DTEK Renewables International (DRI), divizia externă de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, pentru activele sale de energie regenerabilă din România.
12:00
Nou mare investitor în România - Companie având în spate petrolierul de stat Equinor și giganții JP Morgan, Citibank, Raiffeisen Bank International vine să dezvolte parcuri fotovoltaice CONFIRMARE # Profit.ro
Banca Europeană de Investiții alocă 34 milioane de euro pentru dezvoltarea a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României.
11:40
Uber Eats confirmă că va reveni în România, mai târziu în acest an, parte din cel mai amplu an de extindere din istoria companiei, cu șapte piețe noi lansate în 2026, după cel mai puternic an de creștere înregistrat vreodată de Uber în Europa, în 2025.
11:30
Complex Deservire SRL pregătește scoaterea la vânzare a Hotelului Urban, din centru orașului Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu nr. 10A, și axat pe turismul de afaceri și de agrement.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Otokar își consolidează strategia pe termen lung în cadrul programului ATBTU din România prin achiziția Automecanica # Profit.ro
Pe măsură ce Europa trece de la complacerea perioadei de pace la o nouă eră de pregătire pentru apărare, bugetele de pe întreg continentul au crescut.
11:00
ANM anunță că vremea va deveni rece, cu nopți și dimineți geroase, iar în unele zone se va depune strat de zăpadă de circa 15 centimetri.
10:40
Unele piețe prezintă vulnerabilități naturale, ce le fac ținte predilecte pentru manipulatori.
Acum 8 ore
10:10
Consumul de alimente a scăzut cu aproape 30%, unitățile de procesare merg pe pierdere, spune ministrul Agriculturii # Profit.ro
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
09:50
Nicușor Dan primește o delegație SUA condusă de o senatoare democrată care susținea admiterea României în Visa Waver fără criteriul ″3%″, proiect care a ″murit″ în Senat # Profit.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, de la ora 17.00, președintele Nicușor Dan va primi la Palatul Cotroceni o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Aceasta este lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.
09:40
Cum verifici dacă ți-a fost compromis e-mailul folosit la social media și cum îl securizezi # Profit.ro
E-mailul este cheia de recuperare pentru aproape orice cont: Instagram, TikTok, LinkedIn, X, servicii bancare, cloud, abonamente.
09:30
ULTIMA ORĂ Inflația se menține la aproape 10%. S-au scumpit ușor combustibilii, țigările și legumele # Profit.ro
Inflația anuală rămâne la un nivel ridicat ca urmare a unui efect de bază, deși nu au fost creșteri semnificative de prețuri față de decembrie (+0,8%).
09:10
Vinul zilei: un Vinho Verde cu un profil aromatic exuberant, ce îmbină energia fructului cu o promisiune de mineralitate. Așezat, rotund și coerent, este ideal alături de pește, fructe de mare sau salate ușoare. Cotat cu 92 de puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea zilei, Solos de Granito 2023, este un vin alb portughez obținut 100% din soiul Alvarinho, un exemplar proaspăt, elegant și cu o mineralitate distinctă, cotat cu 92 de puncte James Suckling și 94 de puncte Wine Enthusiast.
08:40
Temându-se de agresivitatea Rusiei, președintele polonez Karol Nawrocki consideră că țara sa ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară.
Acum 12 ore
08:20
Luca Niculescu, Secretar de stat MAE, Coordonator Național, OCDE, va participa la Profit Health.forum - Ediția a XVII-a # Profit.ro
Luca Niculescu, Secretar de stat MAE, Coordonator Național, OCDE, va participa la Profit Health.forum - Ediția a XVII-a, programat să fie organizat pe 18 martie.
08:10
CFR anulează zeci de trenuri începând de azi, pe magistrala București – Timișoara. Pasagerii vor fi transportați cu microbuze # Profit.ro
Circulația feroviară va fi închisă total, începând de azi, timp de două săptămâni, între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, în apropierea Craiovei, pe magistrala 100 București – Timișoara.
08:00
România a intrat oficial în recesiune tehnică, confirmată de datele seci ale Statisticii.
07:50
VIDEO Zero comision nu înseamnă zero costuri. Bogdan Albu, consultant în servicii financiare și fintech: Toți cei care încep să investească trebuie să înțeleagă noțiunea de spread. Brokerul de acolo câștigă – Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Investițiile devin tot mai accesibile, iar alegerea brokerului a devenit o decizie strategică pentru investitorii de retail. Bogdan Albu, consultant în servicii financiare și fintech, atrage atenția că marketingul agresiv nu este un criteriu suficient pentru selecție.
07:40
FOTO Primul model de mașină independent, cu nou logo, pregătit de noua marcă exclusivistă a grupului BMW # Profit.ro
BMW a anunțat că primul model al noii sale mărci de lux din portofoliu va fi lansat în acest an. Compania a dezvăluit noul logo care aduce în actualitate un brand istoric ce va deveni „o marcă independentă exclusivă sub umbrela BMW Group”.
07:30
Marcel Ciolacu nu exclude ruperea coaliției și, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
07:30
Ministerul Finanțelor scutește de impozit și bonificația acordată firmelor plătitoare de impozit pe profit. Consultant: Exceptările de impozit pregătite pentru noile bonificații ar trebui aplicate și celor acordate în decembrie # Profit.ro
Bonificațiile care vor fi acordate plătitorilor de impozit pe profit, potrivit recentului proiect de act normativ pregătit de către Ministerul Finanțelor, vor fi excluse de la calculul impozitului, prevede o modificare a proiectului, analizată de Profit.ro.
07:30
EXCLUSIV Costa Cruises țintește expansiunea în România. Mirco Vassallo, Director Regional International Costa Cruises: Nu excludem deschiderea unui birou local sau a unui hub dedicat în regiune în viitor # Profit.ro
Costa Cruises își intensifică investițiile și parteneriatele în România, considerând piața o prioritate strategică în expansiunea sa regională. Compania analizează, de asemenea, deschiderea unui birou local sau a unui hub regional.
07:20
Grupul german de turism TUI, cel mai mare din lume pe această nișă, deschide perspectiva operării de hoteluri în România, în contextul extinderii activității pe piața locală. CEO-ul Sebastian Ebel spune că discuțiile, aflate la început, pornesc de la ideea că în portofoliu ar putea fi potrivite branduri precum RIU sau TUI BLUE pentru orașe și TUI Magic Life sau Robinson pentru destinații de vacanță.
