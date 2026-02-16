Omniasig intră în acționariatul PAID - CONFIRMARE
Profit.ro, 16 februarie 2026 17:20
PAID România confirmă înscrierea Omniasig Vienna Insurance Group în registrul acționarilor companiei, în urma preluării unui pachet de 5,5% din capitalul social.
