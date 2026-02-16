Omniasig intră în acționariatul PAID - CONFIRMARE

15:40

Balanța externă a României a continuat să se deterioreze în termeni nominali anul trecut, depășind pragul de deficit de 30 de miliarde de euro, mai ales pe fondul deteriorării balanței primare (dividende datorate și dobânzi pentru datoria externă), în timp ce ponderea în PIB a scăzut ușor. Pe de altă parte, investițiile străine directe sunt la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.