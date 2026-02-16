Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business
Financial Intelligence, 16 februarie 2026 15:50
Autor Mihaela Croitoru, Sustainability Lens În cadrul Romanian Sustainability Forum 2026, organizat de Financial Intelligence, Mihaela Croitoru, CEO […] The post <b>Sustainability Lens:</b> De la <b>CSR</b> embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
16:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL intenţionează să preia activele aparţinând ArcelorMittal Hunedoara SA, informează […] The post Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
16:10
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # Financial Intelligence
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează […] The post Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că preşedintele SUA, Donald Trump, îşi doreşte […] The post Rubio afirmă la Budapesta că Trump îi urează succes lui Orban în alegeri appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Lion Capital – Disponibilitate rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 # Financial Intelligence
Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 […] The post Lion Capital – Disponibilitate rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:50
Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business # Financial Intelligence
Autor Mihaela Croitoru, Sustainability Lens În cadrul Romanian Sustainability Forum 2026, organizat de Financial Intelligence, Mihaela Croitoru, CEO […] The post Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business appeared first on Financial Intelligence.
15:40
UE va participa la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, fără a deveni membră a noii structuri # Financial Intelligence
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, iniţiativă lansată recent […] The post UE va participa la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, fără a deveni membră a noii structuri appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
13:30
Un tren a deraiat luni dimineaţă în cătunul Goppenstein din Alpii de Sud elveţieni, accident soldat cel mai […] The post Elveţia: Posibili răniţi după ce un tren a deraiat în Alpii de Sud appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Ministrul de externe Tajani va prezenta o informare în parlament despre implicarea Italiei în Consiliul pentru Pace # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministru de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marţi o informare în parlament după ce şefa […] The post Ministrul de externe Tajani va prezenta o informare în parlament despre implicarea Italiei în Consiliul pentru Pace appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane lei, în tranzacțiile deal de vineri # Financial Intelligence
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane […] The post Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane lei, în tranzacțiile deal de vineri appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Israel: La biroul lui Netanyahu a fost descoperit ‘un plic suspect’ cu o substanţă necunoscută (media) # Financial Intelligence
Personalul biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit ‘un plic suspect’, transmite dpa, preluând media israeliene de luni. […] The post Israel: La biroul lui Netanyahu a fost descoperit ‘un plic suspect’ cu o substanţă necunoscută (media) appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Guvernul britanic ia în considerare devansarea ţintei de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB (BBC) # Financial Intelligence
Guvernul britanic ia în considerare devansarea datei până la care va cheltui 3% din produsul intern brut pentru […] The post Guvernul britanic ia în considerare devansarea ţintei de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB (BBC) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:00
Cazul Midas: Fostul ministru al energiei Herman Halușcenko – acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO – Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office) au extins cercul suspecților în […] The post Cazul Midas: Fostul ministru al energiei Herman Halușcenko – acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Rompetrol Rafinare investește în siguranță – autospeciale moderne pentru rafinăria Petromidia # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare continuă investițiile în echipamente și autospeciale de intervenție de ultimă generație, parte a eforturilor constante de […] The post Rompetrol Rafinare investește în siguranță – autospeciale moderne pentru rafinăria Petromidia appeared first on Financial Intelligence.
11:30
AFEER a lansat Studiul privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte […] The post AFEER a lansat Studiul privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar # Financial Intelligence
În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare […] The post Percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:20
România, Moldova și Ucraina. De ce vom face din ce în ce mai multe împreună (Radu Magdin) # Financial Intelligence
În ultimii ani, România, Republica Moldova și Ucraina au început să funcționeze ca un triunghi geopolitic emergent. Cele […] The post România, Moldova și Ucraina. De ce vom face din ce în ce mai multe împreună (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI # Financial Intelligence
BEI alocă 34 milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României. Noile centrale fotovoltaice […] The post România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Financial Intelligence
În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației, […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Producătorul român de echipamente energetice Endress-Zenessis Group anunță un început de an puternic pe segmentul exporturilor, compania primind, […] The post Zenessis: Export românesc de 3,5 mil. euro în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” # Financial Intelligence
“E.ON a decis să renunțe la planurile de retragere și să își consolideze și să își dezvolte în […] The post Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Lion Capital a achiziționat 5% din Electromontaj de la unul din acționarii minoritari # Financial Intelligence
Lion Capital (LION) a cumpărat de la Trasab 55, un pachet de peste 5% din Electromontaj, companie de […] The post Lion Capital a achiziționat 5% din Electromontaj de la unul din acționarii minoritari appeared first on Financial Intelligence.
09:10
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6% – INSSE # Financial Intelligence
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6%, conform datelor […] The post În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6% – INSSE appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Dumitru Chisăliță: „Băieții deștepți” reprezintă ”efectul” care a contribuit la creșterea prețului la energie, cauza o constituie instituțiile care i-au inventat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a spus că în sistemul energetic există „băieți deștepți” care au blocat investiții reale prin […] The post Dumitru Chisăliță: „Băieții deștepți” reprezintă ”efectul” care a contribuit la creșterea prețului la energie, cauza o constituie instituțiile care i-au inventat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:10
Declinul creditului acordat companiilor, o cauză majoră a evoluțiilor nefavorabile din economie în ultimele trimestre (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Rolul creditului bancar în finanțarea companiilor a înregistrat o tendință de scădere după incidența Marii […] The post Declinul creditului acordat companiilor, o cauză majoră a evoluțiilor nefavorabile din economie în ultimele trimestre (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Câștigurile Europei cresc în ritm accelerat, în timp ce evaluările ridicate limitează recompensele # Financial Intelligence
Creșterea profiturilor companiilor europene se accelerează în acest sezon de raportare, pe fondul unei îmbunătățiri provizorii a contextului […] The post Câștigurile Europei cresc în ritm accelerat, în timp ce evaluările ridicate limitează recompensele appeared first on Financial Intelligence.
07:20
UE ia în considerare o abordare pe două fronturi, pentru a ieși din impasul reformelor economice (Reuters) # Financial Intelligence
Macron și von der Leyen stabilesc termenul limită în iunie pentru progresul Uniunii Financiare Cele șase mari economii […] The post UE ia în considerare o abordare pe două fronturi, pentru a ieși din impasul reformelor economice (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică # Financial Intelligence
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat duminică în capitala slovacă Bratislava că Statele Unite nu se […] The post Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Erdogan îşi amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei “probleme de sănătate” a preşedintelui EAU # Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul […] The post Erdogan îşi amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei “probleme de sănătate” a preşedintelui EAU appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Economia Japoniei evită recesiunea tehnică, dar revenirea din al patrulea trimestru nu se ridică la nivelul așteptărilor # Financial Intelligence
Economia Japoniei a crescut cu 0,1%, atât față de trimestrul anterior, cât și față de aceeași perioadă a […] The post Economia Japoniei evită recesiunea tehnică, dar revenirea din al patrulea trimestru nu se ridică la nivelul așteptărilor appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta […] The post Discuţii cu Iranul: Trump îi trimite pe negociatorii Witkoff şi Kushner appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:40
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei […] The post Rusia sugerează plasarea Ucrainei sub administraţie internaţională appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ţările din “Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului “Consiliu pentru Pace” creat de el care […] The post Ţările din “Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Florin Barbu avertizează că a scăzut cu aproape 30% consumul de alimente / Va propune o plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie # Financial Intelligence
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de […] The post Florin Barbu avertizează că a scăzut cu aproape 30% consumul de alimente / Va propune o plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat “sancţiunilor” impuse unilateral de […] The post Statele Unite au sechestrat încă un petrolier în Oceanul Indian appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Autoritățile ucrainene anticorupție rețin un fost ministru al energiei, într-un caz important # Financial Intelligence
Procurorii anticorupție ucraineni au reținut un fost ministru al energiei în cadrul unei anchete de amploare care a […] The post Autoritățile ucrainene anticorupție rețin un fost ministru al energiei, într-un caz important appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Premierul slovac acuză Ucraina că întârzie repornirea conductei de petrol, pentru a exercita presiuni asupra Ungariei în legătură cu UE # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico a acuzat duminică Ucraina că întârzie repornirea conductei care transportă petrol rusesc către Europa […] The post Premierul slovac acuză Ucraina că întârzie repornirea conductei de petrol, pentru a exercita presiuni asupra Ungariei în legătură cu UE appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Iranul afirmă că, în cadrul negocierilor cu SUA, se discută potențiale acorduri în domeniul energiei, mineritului și aviației # Financial Intelligence
Iranul și SUA vor purta noi discuții la Geneva marți Teheranul dă semne de flexibilitate în privința programului […] The post Iranul afirmă că, în cadrul negocierilor cu SUA, se discută potențiale acorduri în domeniul energiei, mineritului și aviației appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Adoptarea planurilor de relansare economică şi de solidaritate, a bugetului de stat pe anul 2026, oprirea scumpirilor la […] The post Adrian Câciu (PSD) propune şase măsuri pentru ieşirea din recesiune appeared first on Financial Intelligence.
19:20
MAE: Tripla Alianţă Cibernetică – anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din “Triunghiul Odesa” – România-Ucraina-R.Moldova # Financial Intelligence
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi […] The post MAE: Tripla Alianţă Cibernetică – anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din “Triunghiul Odesa” – România-Ucraina-R.Moldova appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:20
China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie # Financial Intelligence
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat […] The post China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Noi ajutoare europene militare şi energetice pentru #Ucraina, anunţă Zelenski # Financial Intelligence
Ucraina a convenit cu susţinătorii săi europeni ca aceştia să-i ofere noi pachete de ajutoare energetice şi militare […] The post Noi ajutoare europene militare şi energetice pentru #Ucraina, anunţă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Lagarde respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa şi susţine stimulentele # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care […] The post Lagarde respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa şi susţine stimulentele appeared first on Financial Intelligence.
14:10
ALERT – Nicuşor Dan participă sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington # Financial Intelligence
Nicuşor Dan participă sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington. Acesta a scris: “Voi participa […] The post ALERT – Nicuşor Dan participă sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, cere demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru “incompetență administrativă” în criza apei # Financial Intelligence
Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, cere demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru “incompetență administrativă” în criza apei. […] The post Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, cere demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru “incompetență administrativă” în criza apei appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Gheorghe Chindriș, fost director Cupru Min Abrud, a fost găsit mort în locuința sa din Cluj # Financial Intelligence
Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud și cunoscut pentru inițiativa de a crea primul sat românesc […] The post Gheorghe Chindriș, fost director Cupru Min Abrud, a fost găsit mort în locuința sa din Cluj appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Kallas respinge retorica americană care vizează “denigrarea” Uniunii Europene # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins duminică, în ultima zi a Conferinţei de Securitate de la Munchen, […] The post Kallas respinge retorica americană care vizează “denigrarea” Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Şeful Statului Major rus anunţă că trupele Moscovei au cucerit 12 sate în estul Ucrainei în februarie # Financial Intelligence
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele Moscovei din Ucraina şi a afirmat că forţele Kremlinului […] The post Şeful Statului Major rus anunţă că trupele Moscovei au cucerit 12 sate în estul Ucrainei în februarie appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Ucraina a lansat un atac cu drone asupra portului rusesc Taman de la Marea Neagră # Financial Intelligence
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în […] The post Ucraina a lansat un atac cu drone asupra portului rusesc Taman de la Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Ucraina dorește o garanție de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani, pentru a semna acordul de pace # Financial Intelligence
În cadrul discursului său de la München, Volodymyr Zelenskyy a solicitat, de asemenea, stabilirea unei date clare pentru […] The post Ucraina dorește o garanție de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani, pentru a semna acordul de pace appeared first on Financial Intelligence.
12:50
BCE extinde accesul de urgență la euro, în contextul tensiunilor geopolitice # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană extinde pentru toate băncile centrale din lume accesul de urgență la euro, într-un moment în […] The post BCE extinde accesul de urgență la euro, în contextul tensiunilor geopolitice appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.