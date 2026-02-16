Campanie video în Capitală: „Drogurile sau Viața”

10:50

DSU îndeamnă populația să pregătească rucsacul de urgență pentru a supraviețui 72 de ore fără ajutor extern. Setul de provizii este necesar în caz de cutremur sau inundații. Detaliile tehnice sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro.