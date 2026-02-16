Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu în această primăvară

06:00

Cotidianul a obținut cele mai noi date de la Ministerul Poriectelor și Fondurilor Europene privind absorbția banilor de la UE. Bilanțul nu le face tocmai cinste miniștrilor și premierilor din ultimii ciinci ani. România a reușit să atragă doar 26% din fondurile de coeziune puse la dispoziție în 2021. În privința PNRR stă și mai prost. UE ne roagă cu bani gratis, dar România nu e capabilă să-i absoarbă. Autoritățile promit să atragă în 2026 ce nu au reușit în cinci ani. În august vine bilanțul final. Va fi PNRR un succes sau un eșec răsunător?