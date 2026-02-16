Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei
16 februarie 2026
Președintele rus Vladimir Putin l-a demis astăzi pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Federației Ruse, scrie Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de […] © G4Media.ro.
• • •
Publicația olandeză Volkskrant: „Moldovenii sunt în UE de mult timp, doar că țara lor nu este"
Poate un stat să voteze pentru propria dispariție? Cotidianul olandez Volkskrant pornește de la declarația Maiei Sandu privind unirea cu România pentru a analiza viitorul Republicii Moldova în relația sa cu România și cu UE, scrie Mediafax. Prestigioasa publicație olandeză Volkskrant.nl publică luni un comentariu ce pornește de la recentele și surprinzătoarele declarații ale președintelui […]
Rapoartele serviciilor ucrainene de informații sugerează că Rusia se pregătește pentru un „atac masiv", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Președintele ucrainean afirmă că a dat instrucțiuni șefului forțelor aeriene ucrainene, ministrului apărării și șefului companiei de stat Ukrenergo să „pregătească măsuri de protecție suplimentare" pe parcursul zilei, în perspectiva unui […]
Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc, lucru asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar acest lucru este asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă, conform unui material publicat vineri pe site-ul de analize The Conversation, citat de Agerpres. Cromozomul Y conţine […]
Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei
Aplicațiile de întâlniri, folosite de ruși în războiul din Ucraina / Utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni
Aplicațiile de întâlniri sunt folosite în războiul ruso-ucrainean. Rușii utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni. Ulterior, aceștia sunt folosiți pentru a comite fapte ilegale. Serviciile de informații rusești „folosesc profiluri de dating false pentru a recruta cetățeni ucraineni", a anunțat serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) citat de Sky News. Bărbații ucraineni care cad în […]
Otokar își consolidează strategia pe termen lung în cadrul programului ATBTU din România prin achiziția Automecanica
Pe măsură ce Europa trece de la complacența perioadei de pace la o nouă eră de pregătire pentru apărare, bugetele de pe întreg continentul au crescut. Conform datelor recente ale Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, cheltuielile militare globale au atins 2,7 trilioane de dolari în 2024, o creștere de 9% față de […]
„Singurul comediant de dreapta" din Italia a sărbătorit faptul că i s-a oferit cel mai mare eveniment televizat al anului în modul în care știa cel mai bine. Andrea Pucci a postat o fotografie în care apare privind spre mare, în apropierea festivalului de muzică de la Sanremo, cu fundul gol la vedere, scrie The […]
Oraşul Ierusalim urmează să fie extins în Cisiordania pentru prima dată în ultimii aproape 60 de ani printr-un nou proiect de colonizare, au relatat luni media israeliene, citate de agenția de știri DPA, informație preluată de Agerpres. Potrivit website-ului de ştiri ynet, sute de noi locuinţe vor fi construite în apropierea unei colonii din Ierusalimul […]
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. „În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de […]
IOS 27 ar urma să îmbunătățească autonomia bateriei pe iPhone. Până atunci, iată câteva trucuri pe care le poți aplica
Apple va prezenta cel mai probabil iOS 27 la WWDC 2026 în iunie, însă deja au început să apară detalii despre ceea ce ar putea aduce. Deși se așteaptă să fie o actualizare mult mai mică decât cea de la iOS 26, un nou raport citat de Tech Crunch spune că aceasta va include îmbunătățiri […]
România, la coada clasamentului mondial privind adopția mașinilor electrice / Norvegia și China domină piața globală de EV-uri
România continuă să se afle în coada clasamentului global în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice. Potrivit datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie și Ember, citate de Visual Capitalist, țara noastră ocupă locul 46 din 51. În 2025, doar 5% dintre mașinile noi vândute în România au fost pur electrice, rămânând mult în urma unor […]
Mircea Lucescu (80 de ani) are probleme de sănătate, iar prezența pe banca tehnică la barajul cu Turcia este sub semnul întrebării. Urmează zile decisive la FRF, Răzvan Burleanu precizând că până în data de 20 februarie va fi luată o decizie. Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui […]
Ministerul Justiției a stabilit zilele în care vor fi intervievați candidații pentru funcțiile de procurori-șefi ai parchetelor
Ministerul Justiției a decis ca în intervalul 23-26 februarie să aibă loc interviurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere la parchete. Luni, 16 februarie, Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților care au trecut de prima comisie constituită în vederea analizării îndeplinirii condițiilor legale de participare la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general şi de […]
Întâlnire la Cotroceni: Autorități și ONG-uri caută soluții pentru animale / Diana Punga: ''Gestionarea unor situaţii precum cea de la Suraia nu poate exista fără colaborarea stat – ONG''
Gestionarea responsabilă a unor situaţii precum cea de la adăpostul pentru câini din Suraia nu poate fi realizată fără o colaborare reală între instituţiile statului şi societatea civilă, a afirmat, luni, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă. Aceasta a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare […]
„Iubitul toxic de care trebuie să scapi": Destanee Aiava șochează lumea tenisului cu mesajul retragerii la doar 25 de ani
Destanee Aiava a anunțat că se retrage din tenisul profesionist la vârsta de doar 25 de ani. Sportiva din Australia acuză că sportul alb are o cultură „rasistă, misogină, homofobă și ostilă." Aiava spune că în circuitul WTA este un mediu toxic În postarea de pe rețelele sociale în care a precizat că sezonul 2026 […]
EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu. Apropiat de Lia Savonea, Mateescu a acuzat că a agresat o grefieră. A fost cercetat într-un dosar penal împreună cu tatăl său, primar PSD-PSD
Controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu a concusrului de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM), instituția care formează viitorii judecători și procurori, potrivit informațiilor G4Media. El a fost desemnat printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 11 decembrie, anunțată pe site-ul CSM, dar care nu include numele membrilor comisiei […]
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro, transmite agenției de știri ANSA, citată de Agerpres. Totuşi, datoria publică a Italiei este […]
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. „Este un pas înainte în consolidarea capacităţii de descurajare şi apărare a […]
Apa din Curtea de Argeș tot nu este potabilă / Analizele nu au mai identificat bacterii, dar turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limite
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în apa din reţeaua care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe, însă turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limitele admise, conform ultimului buletin de analiză prezentat luni, transmite Agerpres. Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie […]
Uniunea Europeană îşi menţine angajamentul de a reduce la jumătate numărul deceselor provocate de accidente rutiere până în 2030
Comisia Europeană a publicat, luni, un raport care urmăreşte progresele înregistrate în direcţia atingerii obiectivului UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave provocate de accidente rutiere până în 2030, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. Potrivit autorilor raportului, 19.940 de persoane au murit pe drumurile europene […]
Deputata liberală Raluca Turcan: Eliminarea supra
Deputata PNL Raluca Turcan că a mai rămas de făcut un singur pas pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time pentru ca munca în România să fie încurajată, nu penalizată. „Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time este o corectare necesară a unei măsuri profund greșite care a tratat munca flexibilă ca pe o posibila infracțiune. Am anunțat încă de […] © G4Media.ro.
De ce îi este imposibil Curții Constituționale să accepte – decât cu riscul de a se umple de ridicol – cererea Liei Savonea de a sesiza Curtea de Justiție a UE # G4Media
Dacă e vreo calitate (dintre multele) pe care o are Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, dar pe care nu i-a recunoscut-o nimeni, aceea este de a face ca aparențele să pară mai puternice decât faptele. Singura condiție e ca ele, aparențele, să fie ambalate în suficiente hârtii, cu suficiente ștampile, astfel încât să sufoce faptele. […] © G4Media.ro.
Sátántangó, un film de aproape 8 ore, proiectat în premieră la cinema în Timișoara. S-au vândut toate bilete / “Nu e un film de povestit. E un film de simțit!” # G4Media
Cinema Studio a organizat o proiecție-maraton, în memoria regizorului și scenaristului maghiar Béla Tarr, decedat în 6 ianuarie 2026, la vârsta la 70 de ani. Capodopera lui Tarr, Sátántangó, a ajuns pentru prima oară la Timișoara în versiunea restaurată 4k, realizată sub supravegherea regizorului. Filmul a putut fi văzut duminică, în cadrul unei eveniment nemaîntâlnit […] © G4Media.ro.
Max Verstappen nu va fi prezent pe circuit miercuri, 18 februarie, atunci când vor debuta testele de F1 cu numărul doi de la Bahrain. Este o decizie a RedBull Racing, echipa din Milton Keynes urmând să-l lase pe Isack Hadjar să conducă toată ziua, transmite GPblog. Dezastrul Aston Martin din testele F1, explicat de directorul […] © G4Media.ro.
Negocieri pentru construirea unei mega alianțe comerciale anti-Trump / Discuțiile dintre UE și Parteneriatul Trans-Pacific sunt conduse de premierul canadian Carney # G4Media
Două dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume urmăresc cu prudență strângerea legăturilor pentru a contracara tarifele impuse de Donald Trump. Uniunea Europeană și un bloc indo-pacific format din 12 țări au inițiat discuții pentru a explora propunerile de formare a uneia dintre cele mai mari alianțe economice globale, au declarat pentru POLITICO mai […] © G4Media.ro.
Celebrul arc de stânci din Sant’Andrea, Melendugno, Puglia, Italia, cunoscut sub numele de Arcul Îndrăgostiților, s-a prăbușit de Ziua Îndrăgostiților, după ce furtuni puternice și ploi torențiale au lovit sudul Italiei, potrivit The Guardian. Arcul stâncos, unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, și-a căpătat numele deoarece a servit drept fundal […] © G4Media.ro.
Ungaria cere ajutorul Croaţiei după ce livrările de petrol rusesc prin Ucraina au fost oprite # G4Media
Ungaria şi Slovacia au cerut ajutorul Croaţiei pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, după perturbarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina şi acuzaţii contradictorii cu privire la cine este vinovat pentru aceste întreruperi, informează agenția de știri Reuters. În data de 27 ianaurie, […] © G4Media.ro.
Adolescent de 15 ani din Brașov arestat după ce ar fi incendiat o maşină pentru o provocare de pe o reţea de socializare # G4Media
Un adolescent de 15 ani, din municipiul Braşov, a ajuns în arest preventiv, fiind bănuit că ar fi incendiat o maşină ca urmare a unei provocări de pe o reţea de socializare, transmite Agerpres. Conform unei informări transmisă luni de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, maşina a fost găsită în noaptea de joi […] © G4Media.ro.
Polonia ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării nucleare pentru a se proteja de Rusia, declară președintele Karol Nawrocki # G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki este de părere că ţara lui ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării sale nucleare, dată fiind ameninţarea reprezentată de Rusia, a relatat Politico, citat de Agerpres. Într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris drept „un mare susţinător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” şi a argumentat că ţara […] © G4Media.ro.
Echipajul de bob Mihai Tentea (pilot) / George Iordache a reușit luni să intre in top 6 după două manșe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. „În prima manșă băieții au terminat pe locul 10, apoi au recuperat spectaculos 5 poziții. Au avut al treilea timp al manșei a doua. Îndemânarea lui Mihai […] © G4Media.ro.
Proiect de hotărâre pentru înființarea unei rețele de Adăposturi Climatice în București. Consilierii USR propun 80 de spații până la finalul lui 2026, și, în doi ani, câte un refugiu la maximum 10 minute de fiecare locuință # G4Media
Un proiect de hotărâre privind înființarea unei rețele de 80 de adăposturi climatice, într-o primă etapă, cu extindere treptată la 160 și ulterior cu acoperire completă a orașului, a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Opiniile se pot exprima între 16 februarie și 3 martie 2026. Doi consilieri USR, Bogdan-Alexandru Sabo și Ionela-Gabriela […] © G4Media.ro.
Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de vizitatori pentru a atenua efectele turismului excesiv # G4Media
Insulele Baleare, care includ popularele destinații de vacanță Mallorca, Ibiza și Menorca, ar putea limita numărul de turiști dacă o propunere a principalului partid de opoziție din regiune va fi aprobată, transmite Mediafax. Este vorba despre o propunerea care vizează interzicerea accesului pe insulele spaniole a milioane de turiști pentru a limita efectele turismului excesiv. […] © G4Media.ro.
Industria luxului intră prudent în 2026: LVMH, Hermès și Kering avertizează asupra unui climat economic incert # G4Media
După un an 2025 descris drept „turbulent” și pe fondul unei „lumi incerte”, sectorul luxului abordează anul 2026 cu reținere, în contextul unor rezultate financiare mixte raportate de principalele grupuri franceze, scrie Fashion Network. Anul trecut a fost „turbulent din punct de vedere economic și geopolitic (…) iar 2026 nu va fi nici el foarte […] © G4Media.ro.
Ministrul Dragoș Pîslaru (USR): Să spui că există risc de blocaj financiar pe PNRR înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist / Adrian Câciu (PSD) a susținut că România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (USR), a precizat, luni, că nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR, iar să spui că există asemenea risc „înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist”. Precizările ministrului vin după ce fostul ministru PSD al Finanțelor și al Fondurilor Europene a susținut […] © G4Media.ro.
Toți cei 19 candidați pentru șefia marilor parchete au fost validați de ministerul Justiției # G4Media
Cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete au fost validați pentru a intra în concurs de către ministerul Justiției, scrie Mediafax. După ce toți cei 19 candidați pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT au fost validați de către ministerul Justiției, urmează începerea analizei și evaluării de către membrii comisiei de interviu a documentației […] © G4Media.ro.
Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de vizitatori pentru a atenua efectele turismului eccesiv # G4Media
Grindeanu acuză USR că vrea să taie salariile la medici, profesori, jandarmi și „milițieni” # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, luni, înaintea ședinței coaliției, că USR vrea să taie salariile „la toată lumea”, iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni”, transmite MEDIAFAX. Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem… […] © G4Media.ro.
Parcul Central din Târgu Jiu, unde se află o parte din operele lui Constantin Brâncuşi, va fi reabilitat cu 20 de milioane de euro, prin Programul Operaţional Regional # G4Media
Parcul Central din municipiul Târgu Jiu, care adăposteşte o parte din operele lui Constantin Brâncuşi, va fi reabilitat în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile de peste 20 de milioane de euro, lucrările urmând să fie finalizate anul viitor, transmite Agerpres. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că a fost emis ordinul de […] © G4Media.ro.
Ample manifestaţii în Cehia, în sprijinul preşedintelui Petr Pavel în disputa sa cu guvernul populist de dreapta # G4Media
Mii de persoane au participat duminică la manifestaţii organizate în peste 400 de oraşe şi municipalităţi din Cehia în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al ţării, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Manifestaţiile au urmat unui apel al grupului de iniţiativă civică „Un milion […] © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea s-a calificat luni în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Dubai. Locul 32 în ierarhia mondială, Sorana a trecut de Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6(6). Au fost trei break-uri în primul set al partidei, unul în care Cîrstea a reușit în cele din urmă să facă diferența de la retur: […] © G4Media.ro.
Oscar de la Renta semnează primele costume pentru patinaj artistic, create pentru Deanna Stellato-Dudek la Milano-Cortina 2026 # G4Media
Campioana mondială și patinatoarea olimpică Deanna Stellato-Dudek a concurat în două ținute personalizate semnate Oscar de la Renta, create special pentru Campionatele Naționale de Patinaj Artistic ale Canadei și pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Este pentru prima dată când celebra casă americană realizează costume dedicate patinajului artistic, marcând astfel o extindere notabilă a […] © G4Media.ro.
Dezastrul Aston Martin din testele F1, explicat de directorul tehnic al echipei de la Silverstone # G4Media
Aston Martin a avut parte de un prim test foarte slab în Bahrain, echipa fiind la secunde distanță în urma rivalelor din Formula 1. Mike Krack, directorul tehnic, a explicat că este nevoie de timp pentru ca parteneriatul cu Honda să funcționeze așa cum își dorește echipa de la Silverstone. Alonso, criză de nervi în […] © G4Media.ro.
Președintele Poloniei îl critică dur pe ambasadorul SUA / Karol Nawrocki e considerat un aliat al lui Trump # G4Media
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat public reacția ambasadorului american la Varșovia, afirmând că amenințările diplomatice lansate de Thomas Rose „nu sunt bune pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă a statului polonez, scrie Mediafax. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni Polonia-SUA generate de un schimb dur de […] © G4Media.ro.
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță noi reguli pentru companiile de stat: Dacă au pierderi doi ani la rând, vor trece într-un sistem de restructurare și de reorganizare, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor, scrie Mediafax. Întrebată la Digi 24 despre stadiul reformei, Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza […] © G4Media.ro.
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 16 februarie – 1 martie 2026. Vremea de Mărțișor se va încălzi după o perioadă de frig intens care marchează jumătatea lunii februarie. BANAT În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va […] © G4Media.ro.
Mâncarea pentru câini nu e atât de sigură pe cât credeai: Metale grele și chimicale nocive găsite în produse populare # G4Media
O investigație recentă realizată de Clean Label Project arată că multe mărci populare de hrană pentru câini, care se vând în SUA, conțin niveluri periculoase de metale grele, chimicale din plastic și acrilamidă – o substanță cancerigenă care apare la gătirea alimentelor la temperaturi ridicate. „Nivelurile descoperite sunt alarmante”, spune Molly Hamilton, director executiv al organizației. „Stăpânii de câini […] © G4Media.ro.
Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicușor Dan, despre Consiliul Păcii: România răspunde invitației unui partener cheie # G4Media
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, a declarat, luni, la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump. „Președintele a transmis ieri că România va fi prezentă, la […] © G4Media.ro.
Ce propune colecția Michael Kors pentru noul sezon toamnă-iarnă 2026-2027: monocromie roșie și tailoring newyorkez # G4Media
Colecția prezentată de Michael Kors la această ediție a New York Fashion Week propune o reafirmare clară a codurilor estetice ale brandului, într-o formulă coerentă, echilibrată și orientată spre lux purtabil. Fără a miza pe experiment radical sau pe artificii conceptuale, designerul construiește o garderobă structurată în jurul croitoriei precise, al disciplinei cromatice și al […] © G4Media.ro.
Alexandru Muraru (PNL), reacție la campania de imagine a lui Marcel Ciolacu: ”Disperat și toxic, pariază pe prăbușirea României doar pentru a supraviețui la vârful PSD” # G4Media
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat luni la campania susținută de imagine a fostului premier Marcel Ciolacu, pe care l-a acuzat de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară”, menită să mascheze criza profundă din interiorul PSD și dezastrul economic lăsat moștenire. Șeful PNL Iași a avertizat că Ciolacu încearcă să provoace o criză guvernamentală […] © G4Media.ro.
O tânără din Târgu Jiu a mers să se prostitueze după ce partenerul ei de viață i-a bătut crunt fetița de patru ani / Femeia și concubinul ei, arestați pentru tentativă de omor calificat # G4Media
Două persoane au fost arestate preventiv în cazul unei fetiţe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă în urmă cu peste o săptămână, potrivit Agerpres. Este vorba de mama fetei, o femeie de 20 […] © G4Media.ro.
