Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit de Ziua Îndrăgostiților
16 februarie 2026
Celebrul arc de stânci din Sant’Andrea, Melendugno, Puglia, Italia, cunoscut sub numele de Arcul Îndrăgostiților, s-a prăbușit de Ziua Îndrăgostiților, după ce furtuni puternice și ploi torențiale au lovit sudul Italiei, potrivit The Guardian. Arcul stâncos, unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, și-a căpătat numele deoarece a servit drept fundal […] © G4Media.ro.
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # G4Media
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. „Este un pas înainte în consolidarea capacităţii de descurajare şi apărare a […]
Apa din Curtea de Argeș tot nu este potabilă / Analizele nu au mai identificat bacterii, dar turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limite # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în apa din reţeaua care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe, însă turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limitele admise, conform ultimului buletin de analiză prezentat luni, transmite Agerpres. Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie […]
Uniunea Europeană îşi menţine angajamentul de a reduce la jumătate numărul deceselor provocate de accidente rutiere până în 2030 # G4Media
Comisia Europeană a publicat, luni, un raport care urmăreşte progresele înregistrate în direcţia atingerii obiectivului UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave provocate de accidente rutiere până în 2030, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. Potrivit autorilor raportului, 19.940 de persoane au murit pe drumurile europene […]
Deputata liberală Raluca Turcan: Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time este o corectare necesară a unei măsuri profund greșite care a tratat munca flexibilă ca pe o posibila infractiune # G4Media
Deputata PNL Raluca Turcan că a mai rămas de făcut un singur pas pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time pentru ca munca în România să fie încurajată, nu penalizată. „Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time este o corectare necesară a unei măsuri profund greșite care a tratat munca flexibilă ca pe o posibila infracțiune. Am anunțat încă de […]
De ce îi este imposibil Curții Constituționale să accepte – decât cu riscul de a se umple de ridicol – cererea Liei Savonea de a sesiza Curtea de Justiție a UE # G4Media
Dacă e vreo calitate (dintre multele) pe care o are Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, dar pe care nu i-a recunoscut-o nimeni, aceea este de a face ca aparențele să pară mai puternice decât faptele. Singura condiție e ca ele, aparențele, să fie ambalate în suficiente hârtii, cu suficiente ștampile, astfel încât să sufoce faptele. […]
Sátántangó, un film de aproape 8 ore, proiectat în premieră la cinema în Timișoara. S-au vândut toate bilete / “Nu e un film de povestit. E un film de simțit!” # G4Media
Cinema Studio a organizat o proiecție-maraton, în memoria regizorului și scenaristului maghiar Béla Tarr, decedat în 6 ianuarie 2026, la vârsta la 70 de ani. Capodopera lui Tarr, Sátántangó, a ajuns pentru prima oară la Timișoara în versiunea restaurată 4k, realizată sub supravegherea regizorului. Filmul a putut fi văzut duminică, în cadrul unei eveniment nemaîntâlnit […]
Max Verstappen nu va fi prezent pe circuit miercuri, 18 februarie, atunci când vor debuta testele de F1 cu numărul doi de la Bahrain. Este o decizie a RedBull Racing, echipa din Milton Keynes urmând să-l lase pe Isack Hadjar să conducă toată ziua, transmite GPblog. Dezastrul Aston Martin din testele F1, explicat de directorul […]
Negocieri pentru construirea unei mega alianțe comerciale anti-Trump / Discuțiile dintre UE și Parteneriatul Trans-Pacific sunt conduse de premierul canadian Carney # G4Media
Două dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume urmăresc cu prudență strângerea legăturilor pentru a contracara tarifele impuse de Donald Trump. Uniunea Europeană și un bloc indo-pacific format din 12 țări au inițiat discuții pentru a explora propunerile de formare a uneia dintre cele mai mari alianțe economice globale, au declarat pentru POLITICO mai […]
Ungaria cere ajutorul Croaţiei după ce livrările de petrol rusesc prin Ucraina au fost oprite # G4Media
Ungaria şi Slovacia au cerut ajutorul Croaţiei pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, după perturbarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina şi acuzaţii contradictorii cu privire la cine este vinovat pentru aceste întreruperi, informează agenția de știri Reuters. În data de 27 ianaurie, […]
Adolescent de 15 ani din Brașov arestat după ce ar fi incendiat o maşină pentru o provocare de pe o reţea de socializare # G4Media
Un adolescent de 15 ani, din municipiul Braşov, a ajuns în arest preventiv, fiind bănuit că ar fi incendiat o maşină ca urmare a unei provocări de pe o reţea de socializare, transmite Agerpres. Conform unei informări transmisă luni de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, maşina a fost găsită în noaptea de joi […]
Polonia ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării nucleare pentru a se proteja de Rusia, declară președintele Karol Nawrocki # G4Media
Preşedintele polonez Karol Nawrocki este de părere că ţara lui ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării sale nucleare, dată fiind ameninţarea reprezentată de Rusia, a relatat Politico, citat de Agerpres. Într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris drept „un mare susţinător al aderării Poloniei la proiectul nuclear" şi a argumentat că ţara […]
Echipajul de bob Mihai Tentea (pilot) / George Iordache a reușit luni să intre in top 6 după două manșe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. „În prima manșă băieții au terminat pe locul 10, apoi au recuperat spectaculos 5 poziții. Au avut al treilea timp al manșei a doua. Îndemânarea lui Mihai […]
Proiect de hotărâre pentru înființarea unei rețele de Adăposturi Climatice în București. Consilierii USR propun 80 de spații până la finalul lui 2026, și, în doi ani, câte un refugiu la maximum 10 minute de fiecare locuință # G4Media
Un proiect de hotărâre privind înființarea unei rețele de 80 de adăposturi climatice, într-o primă etapă, cu extindere treptată la 160 și ulterior cu acoperire completă a orașului, a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Opiniile se pot exprima între 16 februarie și 3 martie 2026. Doi consilieri USR, Bogdan-Alexandru Sabo și Ionela-Gabriela […]
Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de vizitatori pentru a atenua efectele turismului excesiv # G4Media
Insulele Baleare, care includ popularele destinații de vacanță Mallorca, Ibiza și Menorca, ar putea limita numărul de turiști dacă o propunere a principalului partid de opoziție din regiune va fi aprobată, transmite Mediafax. Este vorba despre o propunerea care vizează interzicerea accesului pe insulele spaniole a milioane de turiști pentru a limita efectele turismului excesiv. […]
Industria luxului intră prudent în 2026: LVMH, Hermès și Kering avertizează asupra unui climat economic incert # G4Media
După un an 2025 descris drept „turbulent" și pe fondul unei „lumi incerte", sectorul luxului abordează anul 2026 cu reținere, în contextul unor rezultate financiare mixte raportate de principalele grupuri franceze, scrie Fashion Network. Anul trecut a fost „turbulent din punct de vedere economic și geopolitic (…) iar 2026 nu va fi nici el foarte […]
Ministrul Dragoș Pîslaru (USR): Să spui că există risc de blocaj financiar pe PNRR înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist / Adrian Câciu (PSD) a susținut că România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (USR), a precizat, luni, că nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR, iar să spui că există asemenea risc „înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist". Precizările ministrului vin după ce fostul ministru PSD al Finanțelor și al Fondurilor Europene a susținut […]
Toți cei 19 candidați pentru șefia marilor parchete au fost validați de ministerul Justiției # G4Media
Cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete au fost validați pentru a intra în concurs de către ministerul Justiției, scrie Mediafax. După ce toți cei 19 candidați pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT au fost validați de către ministerul Justiției, urmează începerea analizei și evaluării de către membrii comisiei de interviu a documentației […]
Grindeanu acuză USR că vrea să taie salariile la medici, profesori, jandarmi și „milițieni” # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, luni, înaintea ședinței coaliției, că USR vrea să taie salariile „la toată lumea", iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni", transmite MEDIAFAX. Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem… […]
Parcul Central din Târgu Jiu, unde se află o parte din operele lui Constantin Brâncuşi, va fi reabilitat cu 20 de milioane de euro, prin Programul Operaţional Regional # G4Media
Parcul Central din municipiul Târgu Jiu, care adăposteşte o parte din operele lui Constantin Brâncuşi, va fi reabilitat în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile de peste 20 de milioane de euro, lucrările urmând să fie finalizate anul viitor, transmite Agerpres. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că a fost emis ordinul de […]
Ample manifestaţii în Cehia, în sprijinul preşedintelui Petr Pavel în disputa sa cu guvernul populist de dreapta # G4Media
Mii de persoane au participat duminică la manifestaţii organizate în peste 400 de oraşe şi municipalităţi din Cehia în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al ţării, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Manifestaţiile au urmat unui apel al grupului de iniţiativă civică „Un milion […]
Sorana Cîrstea s-a calificat luni în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Dubai. Locul 32 în ierarhia mondială, Sorana a trecut de Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6(6). Au fost trei break-uri în primul set al partidei, unul în care Cîrstea a reușit în cele din urmă să facă diferența de la retur: […]
Oscar de la Renta semnează primele costume pentru patinaj artistic, create pentru Deanna Stellato-Dudek la Milano-Cortina 2026 # G4Media
Campioana mondială și patinatoarea olimpică Deanna Stellato-Dudek a concurat în două ținute personalizate semnate Oscar de la Renta, create special pentru Campionatele Naționale de Patinaj Artistic ale Canadei și pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Este pentru prima dată când celebra casă americană realizează costume dedicate patinajului artistic, marcând astfel o extindere notabilă a […]
Dezastrul Aston Martin din testele F1, explicat de directorul tehnic al echipei de la Silverstone # G4Media
Aston Martin a avut parte de un prim test foarte slab în Bahrain, echipa fiind la secunde distanță în urma rivalelor din Formula 1. Mike Krack, directorul tehnic, a explicat că este nevoie de timp pentru ca parteneriatul cu Honda să funcționeze așa cum își dorește echipa de la Silverstone. Alonso, criză de nervi în […]
Președintele Poloniei îl critică dur pe ambasadorul SUA / Karol Nawrocki e considerat un aliat al lui Trump # G4Media
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat public reacția ambasadorului american la Varșovia, afirmând că amenințările diplomatice lansate de Thomas Rose „nu sunt bune pentru Polonia" și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă a statului polonez, scrie Mediafax. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni Polonia-SUA generate de un schimb dur de […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță noi reguli pentru companiile de stat: Dacă au pierderi doi ani la rând, vor trece într-un sistem de restructurare și de reorganizare, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor, scrie Mediafax. Întrebată la Digi 24 despre stadiul reformei, Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza […]
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 16 februarie – 1 martie 2026. Vremea de Mărțișor se va încălzi după o perioadă de frig intens care marchează jumătatea lunii februarie. BANAT În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va […]
Mâncarea pentru câini nu e atât de sigură pe cât credeai: Metale grele și chimicale nocive găsite în produse populare # G4Media
O investigație recentă realizată de Clean Label Project arată că multe mărci populare de hrană pentru câini, care se vând în SUA, conțin
Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicușor Dan, despre Consiliul Păcii: România răspunde invitației unui partener cheie # G4Media
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, a declarat, luni, la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump. „Președintele a transmis ieri că România va fi prezentă, la […] © G4Media.ro.
Ce propune colecția Michael Kors pentru noul sezon toamnă-iarnă 2026-2027: monocromie roșie și tailoring newyorkez # G4Media
Colecția prezentată de Michael Kors la această ediție a New York Fashion Week propune o reafirmare clară a codurilor estetice ale brandului, într-o formulă coerentă, echilibrată și orientată spre lux purtabil. Fără a miza pe experiment radical sau pe artificii conceptuale, designerul construiește o garderobă structurată în jurul croitoriei precise, al disciplinei cromatice și al […] © G4Media.ro.
Alexandru Muraru (PNL), reacție la campania de imagine a lui Marcel Ciolacu: ”Disperat și toxic, pariază pe prăbușirea României doar pentru a supraviețui la vârful PSD” # G4Media
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat luni la campania susținută de imagine a fostului premier Marcel Ciolacu, pe care l-a acuzat de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară”, menită să mascheze criza profundă din interiorul PSD și dezastrul economic lăsat moștenire. Șeful PNL Iași a avertizat că Ciolacu încearcă să provoace o criză guvernamentală […] © G4Media.ro.
O tânără din Târgu Jiu a mers să se prostitueze după ce partenerul ei de viață i-a bătut crunt fetița de patru ani / Femeia și concubinul ei, arestați pentru tentativă de omor calificat # G4Media
Două persoane au fost arestate preventiv în cazul unei fetiţe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă în urmă cu peste o săptămână, potrivit Agerpres. Este vorba de mama fetei, o femeie de 20 […] © G4Media.ro.
Înşelăciune la Buzău cu arderea bateriilor telefoanelor mobile într-un ritual de dezlegare a vrăjilor, anchetată de Poliţie # G4Media
O tânără este cercetată pentru înşelăciune, după ce s-ar fi folosit de metoda ghicitului, solicitându-i unei persoane două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, oamenii legii au dat de urma unei tinere de 17 ani, din Ialomiţa, […] © G4Media.ro.
Parcursul Gabrielei Ruse la WTA Dubai s-a oprit în runda inaugurală, jucătoarea din România fiind învinsă de Emma Navarro, fostă sportivă de TOP 10 și semifinalistă de Grand Slam. Aflată în prezent pe locul 19 mondial, Emma a trecut în două seturi echilibrate, scor 6-4, 7-5, de Gabriela. Meciul a durat o oră și 47 […] © G4Media.ro.
Germania consideră ”insuficiente” cheltuielile Franței pentru apărare și cere Parisului să facă economii # G4Media
Germania consideră ”insuficiente” eforturile Franţei de a majora cheltuielile de apărare şi de a consolida suveranitatea europeană, a declarat luni ministrul de Externe de la Berlin, Johann Wadephul, transmite Agerpres. Preşedintele francez Emmanuel Macron ”evocă, pe bună dreptate, tot timpul aspiraţia noastră la suveranitate europeană. Oricine vorbeşte despre ea trebuie să şi acţioneze în consecinţă […] © G4Media.ro.
Peste 200 de locuri VIP în primul cimitir pentru animale din Sibiu / Primăria investește 9 milioane de lei pentru amenajarea a 2.000 de morminte # G4Media
Primăria Sibiu a depus la Agenția de Mediu Sibiu memoriul de prezentare pentru cimitirul de animale de companie, anunță Turnul Sfatului. Proiect este astfel conceput încât „să fie perceput de populație nu ca un cimitir clasic, ci mai degrabă ca un parc”. Valoarea investiției este estimată la 9,472,611 lei (cu TVA), iar perioada de implementare […] © G4Media.ro.
”România a pierdut o bună ocazie de a tăcea.” Cuvintele lui Jacques Chirac, rostite în contextul sprijinului acordat de țara noastră invaziei din Irak, au fost umilitoare, poate nedrepte în ton, dar au conținut un sâmbure de adevăr. Astăzi, la aproape două decenii distanță de la aderarea la Uniunea Europeană, riscăm să retrăim aceeași situație. […] © G4Media.ro.
Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede / Un pompier de la ISU Brăila printre suspecți / Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei # G4Media
Polițiștii au făcut luni, 16 februarie, percheziții la un cadru militar activ, suspectat că ar fi înșelat mai multe persoane cu o platformă de criptomonede. Un pompier de la ISU Brăila, cu gradul de locotenent, ar fi unul dintre suspecți, potrivit surselor G4Media. Militarul este audiat luni, 16 februarie, la IPJ Brăila. Luni, 16 februarie, […] © G4Media.ro.
Vaccinarea copiilor, la cote alarmant de mici în România: Pentru rujeolă-oreion-rubeolă, procentul a scăzut la 47% / Alte cinci vaccinuri împotriva unor boli grave, la cote de 55% / Organizația „Salvați Copiii” cere autorităților să ia măsuri # G4Media
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit […] © G4Media.ro.
Un nou studiu arată că efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl se regăsesc și în rândul copiilor ai căror părinți au fost expuși la radiații # G4Media
La aproape patru decenii de la dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986, un nou studiu relevă un set de efecte în rândul copiilor celor care au fost expuși la radiații. Cercetătorii au observat modificări subtile în ADN-ul copiilor persoanelor expuse la radiații ionizante în timpul operațiunilor de curățare după incidentul nuclear, scrie Mediafax. O […] © G4Media.ro.
După controversele din adăposturile pentru animale, ANSVSA anunță un plan național pentru gestionarea câinilor fără stăpân # G4Media
În urma scandalurilor recente legate de condițiile din unele adăposturi pentru câini, inclusiv cazul intens discutat de la Suraia, autoritățile anunță că pregătesc o abordare nouă la nivel național. ANSVSA spune că problema câinilor fără stăpân nu mai poate fi tratată punctual, ci printr-o strategie integrată, construită împreună cu toate instituțiile și organizațiile implicate. Instituția anunță demararea […] © G4Media.ro.
STUDIU Analizele de rutină ale sângelui ar putea ajuta la identificarea mai timpurie a pacienților cu risc crescut de insuficiență renală în diabet # G4Media
Noi cercetări arată că analizele de rutină ale sângelui pot indica modul în care diabetul afectează rinichii cu mult înainte de apariția insuficienței renale, conform ScienceBlog, preluat de MEDIAFAX. Oamenii de știință au analizat probe de sânge de la 200 de participanți împărțiți în patru grupuri: pacienți cu afectare renală diabetică, persoane cu diabet fără […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor locale și cum se descurcă primarii cu gradul lor de colectare, în contextul în care mulți dintre ei reclamă că bugetele nu le acoperă cheltuielile de funcționare și investiții # G4Media
Subiectul majorării taxelor și impozitelor stârnește multiple controverse, inclusiv în rândul edililor. Unii dintre ei apreciază noile reglementări din Codul fiscal, considerându-le necesare pentru creșterea bugetelor locale, în timp ce alții – precum primărița din Craiova, Lia Olguța Vasilescu – semnalează că noile măsuri nu fac decât să nemulțumească populația, fără a aduce vreun beneficiu […] © G4Media.ro.
Zăpadă și viscol în Moldova, Muntenia și Dobrogea / Frigul și precipitațiile cuprind toată țara # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de viscol și zăpadă pentru aproape jumătate de țară, îndeosebi pentru Moldova, Muntenia și Dobrogea. Luni vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade. Miercuri vremea […] © G4Media.ro.
Finlanda avertizează: Rusia își întărește arsenalul nuclear în Arctica, aproape de graniță # G4Media
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a atras atenția asupra unei întăriri semnificative a infrastructurii militare rusești în Peninsula Kola (Arctica), prin construirea de noi facilități în proximitatea frontierei cu Finlanda, arată Euronews. În cadrul unui interviu acordat Euronews la Conferința de Securitate de la München, ministrul Häkkänen a detaliat modul în care Rusia își […] © G4Media.ro.
Pierre Wache, directorul tehnic al RedBull, a uimit lumea Formulei 1 după ce a precizat că echipa pentru care muncește se află în urma rivalelor Ferrari, Mercedes și McLaren. Declarația vine după primul test de la Bahrain, unul în care echipa din Milton Keynes a impresionat. „Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, […] © G4Media.ro.
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT # G4Media
Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupului Wagner au devenit un canal principal pentru atacurile de sabotaj organizate de Kremlin în Europa, potrivit oficialilor de informații occidentali citați de Financial Times. După eșecul rebeliunii împotriva conducerii armatei ruse din iunie 2023 și moartea fondatorului Evgheni Prigojin, grupul rus de mercenari Wagner a […] © G4Media.ro.
Bătălie în justiție pentru ultimele rămășițe din Codrii Vlăsiei / Curtea de Apel Ploiești a restabilit statutul de rezervație protejată a Pădurii Crâng, după ce CJ Buzău a eliminat-o / Academia Română explică de ce pădurea e un refugiu de biodiversitate # G4Media
Pădurea Crâng din Buzău reprezintă un refugiu important de biodiversitate în sud-estul României, conservând atât structuri forestiere mature, cât şi elemente floristice rare şi cu valoare conservativă ridicată, este concluzia Institutului de Biologie Bucureşti (IBB) al Academiei Române, în urma unui studiu, anunță Agerpres. Studiul evidenţiază, totodată, prezenţa lalelei de crâng, o specie vulnerabilă, în […] © G4Media.ro.
