OMV Petrom a bătut palma cu angajații pentru creșterea salariului anul viitor. Compania dă și dividende peste profit
PSNews.ro, 16 februarie 2026 18:40
Surse sindicale spun pentru Profit.ro că angajații Petrom au reușit încheierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul companiei, pentru perioada 2026-2027. OMV Petrom își propune să acorde 3,6 miliarde de lei ca dividende în 2026. Principalele elemente agreate de Sindicatul Petrom pentru 2026 sunt următoarele: – creștere valoarea tichetlor de masă de la
18:40
Cine cere deja arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Eugen Stoina, fost procuror la Judecătoria Sibiu, a anunțat pe Facebook că a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pe motiv de abuz în serviciu. Stoina cere reținerea celor doi și trimiterea lor în judecată cu propunere de arest preventiv, acuzând Guvernul de „măsuri haotice" care afectează
18:40
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro, transmite ANSA. Totuşi, datoria publică a Italiei este în scădere de la nivelul record
18:40
Luni, 16 februarie, Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților care au trecut de prima comisie constituită în vederea analizării îndeplinirii condițiilor legale de participare la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general. Astfel, pentru șefia Parchetului General și-au depus candidatura Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog. Cine este Cristina Chiriac
18:40
David Popovici domină topurile din Balcani. Campionul olimpic a primit încă o distincție onorantă # PSNews.ro
David Popovici, 21 de ani, continuă să strângă trofee și recunoașteri. Dublu campion mondial la 100 și 200 m liber și campion olimpic, înotătorul român a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, într-o anchetă organizată de agenția bulgară BTA, la care au participat 12 agenții de știri din regiune, transmite Agerpres.
18:40
Mesaj RO-ALERT: Apa rămâne nepotabilă în Curtea de Argeș – fără bacterii, dar fierul, clorul depășesc limitele # PSNews.ro
Apa din rețeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe continuă să fie nepotabilă, deși Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în ultimele probe. Turbiditatea și concentrațiile de fier și clor depășesc în continuare limitele legale, iar autoritățile avertizează populația prin mesaj RO-ALERT. DSP Argeș: Monitorizare permanentă Conform ultimului
18:40
Președintele Nicușor Dan a primit o delegație a Senatului SUA înainte de prima vizită oficială la Washington # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegație oficială a Statelor Unite conduse de senatoarea Jeanne Shaheen, liderul grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Discuțiile au vizat priorități bilaterale, securitatea regională și cooperarea în cadrul inițiativelor internaționale la care România participă alături de Statele Unite. Vizita oficială a
18:40
Liderii Coaliției au decis luni să înființeze un grup de lucru care să stabilească planul de reducere a taxelor, după ce majorările recente au stârnit indignare la nivel național și au provocat proteste și greve în mai multe localități. Surse participante la ședința Coaliției au declarat pentru Antena 3 CNN că se ia în calcul
18:40
Ciolacu insistă cu noi acuzații: Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate integral în 2025 # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar. "Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiţii de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)!
18:40
Surse sindicale spun pentru Profit.ro că angajații Petrom au reușit încheierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul companiei, pentru perioada 2026-2027. OMV Petrom își propune să acorde 3,6 miliarde de lei ca dividende în 2026. Principalele elemente agreate de Sindicatul Petrom pentru 2026 sunt următoarele: – creștere valoarea tichetlor de masă de la
17:30
Uniunea Europeană participă joi la reuniunea inaugurală a ”Consiliului Păcii” al lui Trump, fără să devină membră # PSNews.ro
Vicepreşedinta croată a Comisiei Europene Dubravka Suica, totodată comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, urmează să participe săptămâna aceasta la reuniunea inaugurală a "Consiliului Păcii" al lui Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere la această instanţă, anunţă luni UE, relatează AFP. Dubravka Suica urmează să participe la această reuniune prevăzută joi la
17:30
Primele declarații ale președintelui ANRE după comentariul lui Bogdan Ivan despre „băieții destepți din energie” # PSNews.ro
Disciplinarea pieței se face cu reglementări corecte, aplicate ferm, a transmis George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-un comentariu, la solicitarea Mediafax, față de declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, privind măsurile luate pentru a opri trederii – așa-numiții „băieții destepți" – să crească prețul energiei. Președintele ANRE precizează, în declarația
17:30
Germania va prelungi cu şase luni controalele la frontiere, a anunţat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea ţărilor vecine până la punerea în aplicare a unei 'politici migratorii europene funcţionale', informează AFP. Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii
17:30
Nicușor Dan, președintele României, a fost convins să participe în calitate de observator la Consiliul Păcii, organizat de Donald Trump, președintele SUA. România arăta că vrea să fie fidelă axei Berlin-Paris, dar a realizat că nu poate întoarce spatele Washingtonului. Discursul lui Marco Rubio, de la Conferința de la Munchen, a avut un rol important,
17:30
Guvernul anunţă decizia coaliţiei privind reforma administraţiei. Modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale # PSNews.ro
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi
17:30
Candidații pentru funcțiile de procurori-șefi ai parchetelor – cum vor fi evaluați și când vor fi publicate rezultatele # PSNews.ro
Luni, 16 februarie, Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților care au trecut de prima comisie constituită în vederea analizării îndeplinirii condițiilor legale de participare la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncți ai
17:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins criticile lansate de deputații USR privind lucrările la Barajul Vidraru și situația alimentării cu apă potabilă din județul Argeș, acuzând politizarea unui subiect tehnic. El a declarat că transformarea acestei teme într-un atac politic reprezintă „o lipsă crasă de maturitate". Oficialul a subliniat că problemele infrastructurii energetice și hidrotehnice
17:30
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, tot mai mulți copii sunt privați de imunizare, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua, administrată la cinci ani. Conform unui studiu calitativ al Salvați Copiii România,
16:30
Economistul Adrian Negrescu estimează că inflația din România va începe să scadă în a doua jumătate a anului 2026, însă nu ca urmare a ieftinirilor sau a creșterii veniturilor populației, ci din cauza modificărilor în modul de calcul al indicatorului. Potrivit lui Negrescu, temperarea inflației va fi influențată de faptul că majorarea puternică a prețului
16:30
Analiză BBC: Noua ordine mondială a lui Trump a devenit realitate, iar Europa trebuie să se adapteze rapid # PSNews.ro
Centrul orașului München, celebru pentru magazinele de lux și mașinile sport, oferă acum o imagine neobișnuită: afișe care promovează drone militare de ultimă generație. Sub sloganul „Securitatea Europei este în construcție", fotografii alb-negru sunt expuse pe schelele unei biserici situate pe unul dintre cele mai circulate bulevarde pietonale, notează BBC într-o analiză. O astfel de
16:30
Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în ușoară scădere față de 9,7% în decembrie 2025. Economiștii avertizează însă că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar o temperare vizibilă a scumpirilor ar putea fi observată abia în a doua jumătate a anului. Profesorul de economie
16:30
„Obiectivul nu e să concediem oameni”. Gheorghiu explică tăierile de cheltuieli și restructurările la companii de stat # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că decizia privind reducerea cheltuielilor bugetare trebuie luată rapid, în contextul blocajului politic din coaliție. Ea a subliniat că România nu își mai permite să se împrumute constant pentru a acoperi deficitul și a cerut maturitate politică pentru adoptarea unor măsuri de ajustare fiscală. Gheorghiu a precizat că
16:30
Abrudean, optimist: Recesiunea tehnică – chestiune temporară, colaterală reformelor, care va fi depășită # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că recesiunea tehnică este o chestiune "temporară", "colaterală reformelor care au fost realizate până în prezent", care va fi depășită, menționând că și în 2024 a fost recesiune tehnică și "n-a fost atât tam-tam". "Actuala coaliție de guvernare îl are ca prim-ministru pe Ilie Bolojan, așa a fost
16:30
Petrișor Peiu: Situaţia este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, despre situaţia economică, că este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern iar soluţia AUR are în centru revenirea la cotele standard de TVA de 19%, respectiv 9%. "Situaţia este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se
16:30
Orașul din România care investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Va avea și zone VIP # PSNews.ro
Primăria Sibiu pregătește o investiție de aproape 2 milioane de euro pentru amenajarea unui cimitir de animale, proiect gândit astfel încât să fie perceput mai degrabă ca un parc decât ca un cimitir clasic. Valoarea totală a proiectului este estimată la 9,47 milioane de lei (cu TVA), iar implementarea este planificată pentru perioada 2026–2028, potrivit
15:30
Toți câinii din adăpostul groazei din Suraia au fost relocați sau adoptați, după ce ororile au ieșit la iveală # PSNews.ro
La câteva zile după suspendarea activității adăpostului privat de câini din comuna Suraia, județul Vrancea, toate animalele au fost preluate de asociații și ONG-uri pentru tratament și adopție. Măsura a fost luată după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care arătau acte de cruzime asupra câinilor, potrivit Antena 3 CNN. Situația câinilor și relocarea
15:30
PNL: Primăria Curtea de Argeş are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apeile # PSNews.ro
Preşedintele PNL Argeş, deputatul Alina Gorghiu, afirmă luni că Primăria Curtea de Argeş are peste 30 de milioane de lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeşeni sunt fără apă potabilă, conform News.ro. "De zeci de ani, administraţia locală din Curtea de Argeş nu a făcut investiţiile
15:30
Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). "În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431
15:30
India: Peste 20 de lideri mondiali, Bill Gates și șeful Google, la summitul privind inteligența artificială # PSNews.ro
Luni, la New Delhi, a început Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI), găzduit
15:30
Echipajul Mihai Tentea-pilot şi George Iordache a reuşit, luni, să intre în top 6, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. În prima manşă, băieţii au terminat pe locul 10, apoi au recuperat spectaculos 5 poziţii. Îndemânarea lui Mihai si forţă de impuls a lui George au adus speranţă si multă bucurie, notează COSR. Manşele 3 […] Articolul VIDEO Rezultat spectaculos pentru România la JO: Locul 5 după două manșe la bob apare prima dată în PS News.
15:30
România din Primării – Cristian Stan, Târgoviște: Peste 90% din fondurile europene sunt aduse de administrația locală # PSNews.ro
PS News lansează proiectul editorial „România din Primării”, o serie de interviuri dedicate administrațiilor locale din întreaga țară. Scopul proiectului este de a aduce în prim-plan poveștile primarilor, modul în care aceștia gestionează provocările actuale, strategiile de atragere a fondurilor europene și perspectivele lor asupra reformei administrației publice propuse la nivel central. Într-un context economic […] Articolul România din Primării – Cristian Stan, Târgoviște: Peste 90% din fondurile europene sunt aduse de administrația locală apare prima dată în PS News.
15:30
Primarii din secuime s-au dus la Guvern cu 10.000 de semnături pentru ca autorităţile locale să poată reduce taxele # PSNews.ro
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Odorheiu Secuiesc anunţă că au depus, luni, la Cancelaria premierului, petiţii şi liste cu peste 10.000 de semnături, solicitând să fie creat cadrul legal ca autoturităţile locale să poată reduce taxele încă din acest an. Totodată, semnatarii cer reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu dizabilităţi. ”Primarii a trei municipii […] Articolul Primarii din secuime s-au dus la Guvern cu 10.000 de semnături pentru ca autorităţile locale să poată reduce taxele apare prima dată în PS News.
14:20
Sindicatele din silvicultură contestă reorganizarea Romsilva și avertizează asupra concedierilor # PSNews.ro
Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Mediului, Diana Buzoianu, printr-o scrisoare deschisă, că se opune concedierilor angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate în cadrul proiectului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva. Ministra a declarat recent că există consens politic pentru reorganizarea regiei, care presupune comasarea […] Articolul Sindicatele din silvicultură contestă reorganizarea Romsilva și avertizează asupra concedierilor apare prima dată în PS News.
14:20
Conflict intern în PNL: Claudiu Săftoiu ia apărarea filialei PNL Sector 2 împotriva „reformei lui Ciucu” # PSNews.ro
Fostul șef SIE și prim-vicepreședinte al filialei PNL Sector 2 ia apărarea președintei organizației locale, Monica Anisie, împotriva „reformei lui Ciucu”. Claudiu Săftoiu s-a poziționat public împotriva intenției de la vârful partidului de a dizolva conducerile organizațiilor de sector din București. Reacția vine în contextul în care premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de […] Articolul Conflict intern în PNL: Claudiu Săftoiu ia apărarea filialei PNL Sector 2 împotriva „reformei lui Ciucu” apare prima dată în PS News.
14:20
Numai în ultimii doi ani, numărul și capacitatea instalată a prosumatorilor aproape că s-au triplat, conform ultimelor date oficiale, iar acestă evoluție are impact asupra rețelelor și a dezechilibrelor care trebuie suportate de restul consumatorilor, au atras atenția oficialii Asociația Furnizorilor de Energie din România, luni, în cadrul conferinței de prezentare a unui studiu la […] Articolul Prosumatorii, fenomen în creștere: impact major asupra rețelei energetice apare prima dată în PS News.
14:20
Toți cei 19 procurori înscriși pentru funcțiile de conducere în Parchete au fost declarați eligibili și intră în finală # PSNews.ro
Procedura de numire a noilor conducători ai Parchetelor intră într-o etapă decisivă. Toți cei 19 procurori înscriși în cursa pentru funcțiile de conducere au trecut de prima fază de selecție și vor susține interviurile, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN. Luni s-a încheiat etapa de verificare a dosarelor depuse de candidați. Dosarele au fost […] Articolul Toți cei 19 procurori înscriși pentru funcțiile de conducere în Parchete au fost declarați eligibili și intră în finală apare prima dată în PS News.
14:20
Loteria Română: Câștig de peste 660.000 lei la Noroc Plus! Reportul la Joker este de 52 de milioane lei # PSNews.ro
Loteria Română a anunțat că la tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câștig de 660.331,20 de lei, biletul norocos fiind jucat online, pe bilete.loto.ro, potrivit Agerpres. În schimb, la Joker, reportul pentru categoria I a urcat la peste 52,92 milioane de lei (aproximativ 10,38 milioane de euro), iar la Loto 6/49, reportul la […] Articolul Loteria Română: Câștig de peste 660.000 lei la Noroc Plus! Reportul la Joker este de 52 de milioane lei apare prima dată în PS News.
14:20
Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific: Decizia României de a merge la Consiliul pentru Pace este corectă # PSNews.ro
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de șeful Casei Albe, Donald Trump. Eugen Tomac salută decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul Păcii: […] Articolul Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific: Decizia României de a merge la Consiliul pentru Pace este corectă apare prima dată în PS News.
14:20
Petrecere de ziua edilului terminată prost: Doi angajați ai primăriei și poștașul comunei s-au luat la bătatie # PSNews.ro
Doi angajați ai primăriei din comuna Desa, județul Dolj, și poștașul localității au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un conflict izbucnit într-un bar din localitate. Incidentul a avut loc după ce cei trei participaseră la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a primarului. Petrecerea continuase ulterior în barul din Desa, unde […] Articolul Petrecere de ziua edilului terminată prost: Doi angajați ai primăriei și poștașul comunei s-au luat la bătatie apare prima dată în PS News.
14:20
FOTO Cod portocaliu de inundații în Buzău: ISU scoate apa din gospodării. DN10, afectat de căderi de pietre # PSNews.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare hidrologică cod portocaliu pentru râul Nişcov, afluent al Buzăului, valabilă până la ora 12:00, din cauza creșterilor de debite și niveluri și a riscului de depășire a cotelor de inundație. Pe fondul ploilor abundente, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) […] Articolul FOTO Cod portocaliu de inundații în Buzău: ISU scoate apa din gospodării. DN10, afectat de căderi de pietre apare prima dată în PS News.
14:20
Șeful INS îi dă replica lui Ciolacu: Revizuirea PIB nu e manipulare, ci procedură standard în UE # PSNews.ro
Tudorel Andrei, președintele INS, a explicat că revizuirea datelor privind PIB-ul României este un proces tehnic obișnuit, folosit în toate statele UE, și nu reprezintă o „coafare” a statisticii. Conform INS, Produsul Intern Brut a crescut în 2025 cu 0,6% față de 2024, după corectarea datelor inițiale. Ajustările se fac pe baza seriilor brute și […] Articolul Șeful INS îi dă replica lui Ciolacu: Revizuirea PIB nu e manipulare, ci procedură standard în UE apare prima dată în PS News.
14:20
„Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR: # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins declarațiile fostului ministru PSD Adrian Câciu, care susținea că România nu mai are bani disponibili din PNRR. Pîslaru a subliniat că cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,3 miliarde euro, este în proces de aprobare la Comisia Europeană și ar trebui finalizată în martie. […] Articolul „Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR: apare prima dată în PS News.
13:10
Deputat PNL: Marcel Ciolacu, disperat şi toxic, aplică strategia ”Eu v-am făcut, eu vă omor” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, lansează un atac dur la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară”, menită să mascheze criza profundă din interiorul PSD şi dezastrul economic lăsat moştenire. Liberalul avertizează că liderul social-democrat încearcă să provoace o criză guvernamentală artificială, sabotând […] Articolul Deputat PNL: Marcel Ciolacu, disperat şi toxic, aplică strategia ”Eu v-am făcut, eu vă omor” apare prima dată în PS News.
13:10
Economia României este în recesiune tehnică, după ce datele statistice finale arată două trimestre consecutive de scădere în 2025. Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere. Victor Ponta îi critică pe toți cei […] Articolul Victor Ponta: „E foarte rău să fim în recesiune tehnică. Cine spune că e bine, minte” apare prima dată în PS News.
13:10
Grupul francez SCOR Re, unul dintre cei mai mari jucători din piața europeană a reasigurărilor, își accelerează extinderea în România și vizează angajarea a cel puțin 300 de persoane în perioada următoare. Compania intenționează să transforme biroul din România într-unul dintre hub-urile sale strategice, potrivit informațiilor publicate de Economica. În prima etapă, SCOR Re caută […] Articolul Un gigant francez angajează masiv în România. Se caută 300 de oameni calificați apare prima dată în PS News.
13:10
DOCUMENT Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ai sau nu asigurare # PSNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis o actualizare a Ghidului asiguratului, prin care sunt detaliate pachetele de servicii medicale de prevenție ce pot fi accesate fără costuri. Acestea sunt disponibile tuturor cetățenilor, atât asigurați, cât și neasigurați, cu condiția înscrierii la un medic de familie. Președintele CNAS, dr. Horațiu-Remus Moldovan, a făcut […] Articolul DOCUMENT Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ai sau nu asigurare apare prima dată în PS News.
13:10
Florin Barbu: Consumul de alimente în România a scăzut cu aproape 30%, adaosul comercial va fi plafonat # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi. Ministrul a anunţat că va prezenta, săptămâna viitoare, un proiect ca adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate […] Articolul Florin Barbu: Consumul de alimente în România a scăzut cu aproape 30%, adaosul comercial va fi plafonat apare prima dată în PS News.
13:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, înainte de şedinţa coaliţiei, că dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, ei nu sunt de acord şi le urează succes. ”O să aştept să vedem ce spun… dacă cei de la USR […] Articolul Sorin Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliţiei: „Noi nu suntem de acord” apare prima dată în PS News.
13:10
Protest la Galați: angajații combinatului siderurgic reclamă neplata salariilor de luni de zile # PSNews.ro
Angajații combinatului siderurgic din Galați au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți că nu și-au primit salariile din luna octombrie a anului trecut. Protestul are loc în fața Prefecturii Galați și este programat să dureze aproximativ trei ore, transmite TVR Info. Peste 100 de salariați s-au adunat în fața instituției încă de la ora 9:00, […] Articolul Protest la Galați: angajații combinatului siderurgic reclamă neplata salariilor de luni de zile apare prima dată în PS News.
13:10
Tensiuni diplomatice Polonia-SUA: Președintele Nawrocki critică implicarea ambasadorului american în politica internă # PSNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat public reacția ambasadorului american la Varșovia, afirmând că amenințările diplomatice lansate de Thomas Rose „nu sunt bune pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă a statului polonez. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni Polonia-SUA generate de un schimb dur de replici între […] Articolul Tensiuni diplomatice Polonia-SUA: Președintele Nawrocki critică implicarea ambasadorului american în politica internă apare prima dată în PS News.
12:10
Rusia își consolidează forțele în Arctica, într-un scenariu ce amintește de Războiul Rece, avertizează Finlanda # PSNews.ro
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a atras atenția asupra unei întăriri semnificative a infrastructurii militare rusești în Peninsula Kola (Arctica), prin construirea de noi facilități în proximitatea frontierei cu Finlanda, arată Euronews. În cadrul unui interviu acordat Euronews la Conferința de Securitate de la München, ministrul Häkkänen a detaliat modul în care Rusia își consolidează activele […] Articolul Rusia își consolidează forțele în Arctica, într-un scenariu ce amintește de Războiul Rece, avertizează Finlanda apare prima dată în PS News.
