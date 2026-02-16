„Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR:
PSNews.ro, 16 februarie 2026 14:20
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins declarațiile fostului ministru PSD Adrian Câciu, care susținea că România nu mai are bani disponibili din PNRR. Pîslaru a subliniat că cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,3 miliarde euro, este în proces de aprobare la Comisia Europeană și ar trebui finalizată în martie. […] Articolul „Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR: apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
14:20
Sindicatele din silvicultură contestă reorganizarea Romsilva și avertizează asupra concedierilor # PSNews.ro
Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Mediului, Diana Buzoianu, printr-o scrisoare deschisă, că se opune concedierilor angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate în cadrul proiectului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva. Ministra a declarat recent că există consens politic pentru reorganizarea regiei, care presupune comasarea […] Articolul Sindicatele din silvicultură contestă reorganizarea Romsilva și avertizează asupra concedierilor apare prima dată în PS News.
14:20
Conflict intern în PNL: Claudiu Săftoiu ia apărarea filialei PNL Sector 2 împotriva „reformei lui Ciucu” # PSNews.ro
Fostul șef SIE și prim-vicepreședinte al filialei PNL Sector 2 ia apărarea președintei organizației locale, Monica Anisie, împotriva „reformei lui Ciucu”. Claudiu Săftoiu s-a poziționat public împotriva intenției de la vârful partidului de a dizolva conducerile organizațiilor de sector din București. Reacția vine în contextul în care premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de […] Articolul Conflict intern în PNL: Claudiu Săftoiu ia apărarea filialei PNL Sector 2 împotriva „reformei lui Ciucu” apare prima dată în PS News.
14:20
Numai în ultimii doi ani, numărul și capacitatea instalată a prosumatorilor aproape că s-au triplat, conform ultimelor date oficiale, iar acestă evoluție are impact asupra rețelelor și a dezechilibrelor care trebuie suportate de restul consumatorilor, au atras atenția oficialii Asociația Furnizorilor de Energie din România, luni, în cadrul conferinței de prezentare a unui studiu la […] Articolul Prosumatorii, fenomen în creștere: impact major asupra rețelei energetice apare prima dată în PS News.
14:20
Toți cei 19 procurori înscriși pentru funcțiile de conducere în Parchete au fost declarați eligibili și intră în finală # PSNews.ro
Procedura de numire a noilor conducători ai Parchetelor intră într-o etapă decisivă. Toți cei 19 procurori înscriși în cursa pentru funcțiile de conducere au trecut de prima fază de selecție și vor susține interviurile, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN. Luni s-a încheiat etapa de verificare a dosarelor depuse de candidați. Dosarele au fost […] Articolul Toți cei 19 procurori înscriși pentru funcțiile de conducere în Parchete au fost declarați eligibili și intră în finală apare prima dată în PS News.
14:20
Loteria Română: Câștig de peste 660.000 lei la Noroc Plus! Reportul la Joker este de 52 de milioane lei # PSNews.ro
Loteria Română a anunțat că la tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câștig de 660.331,20 de lei, biletul norocos fiind jucat online, pe bilete.loto.ro, potrivit Agerpres. În schimb, la Joker, reportul pentru categoria I a urcat la peste 52,92 milioane de lei (aproximativ 10,38 milioane de euro), iar la Loto 6/49, reportul la […] Articolul Loteria Română: Câștig de peste 660.000 lei la Noroc Plus! Reportul la Joker este de 52 de milioane lei apare prima dată în PS News.
14:20
Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific: Decizia României de a merge la Consiliul pentru Pace este corectă # PSNews.ro
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de șeful Casei Albe, Donald Trump. Eugen Tomac salută decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul Păcii: […] Articolul Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific: Decizia României de a merge la Consiliul pentru Pace este corectă apare prima dată în PS News.
14:20
Petrecere de ziua edilului terminată prost: Doi angajați ai primăriei și poștașul comunei s-au luat la bătatie # PSNews.ro
Doi angajați ai primăriei din comuna Desa, județul Dolj, și poștașul localității au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un conflict izbucnit într-un bar din localitate. Incidentul a avut loc după ce cei trei participaseră la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a primarului. Petrecerea continuase ulterior în barul din Desa, unde […] Articolul Petrecere de ziua edilului terminată prost: Doi angajați ai primăriei și poștașul comunei s-au luat la bătatie apare prima dată în PS News.
14:20
FOTO Cod portocaliu de inundații în Buzău: ISU scoate apa din gospodării. DN10, afectat de căderi de pietre # PSNews.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare hidrologică cod portocaliu pentru râul Nişcov, afluent al Buzăului, valabilă până la ora 12:00, din cauza creșterilor de debite și niveluri și a riscului de depășire a cotelor de inundație. Pe fondul ploilor abundente, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) […] Articolul FOTO Cod portocaliu de inundații în Buzău: ISU scoate apa din gospodării. DN10, afectat de căderi de pietre apare prima dată în PS News.
14:20
Șeful INS îi dă replica lui Ciolacu: Revizuirea PIB nu e manipulare, ci procedură standard în UE # PSNews.ro
Tudorel Andrei, președintele INS, a explicat că revizuirea datelor privind PIB-ul României este un proces tehnic obișnuit, folosit în toate statele UE, și nu reprezintă o „coafare” a statisticii. Conform INS, Produsul Intern Brut a crescut în 2025 cu 0,6% față de 2024, după corectarea datelor inițiale. Ajustările se fac pe baza seriilor brute și […] Articolul Șeful INS îi dă replica lui Ciolacu: Revizuirea PIB nu e manipulare, ci procedură standard în UE apare prima dată în PS News.
14:20
„Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR: # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a respins declarațiile fostului ministru PSD Adrian Câciu, care susținea că România nu mai are bani disponibili din PNRR. Pîslaru a subliniat că cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,3 miliarde euro, este în proces de aprobare la Comisia Europeană și ar trebui finalizată în martie. […] Articolul „Fie că ești habarnist, fie oportunist”. Pîslaru îi dă replica lui Câciu, după ce a spus că nu mai sunt bani din PNRR: apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:10
Deputat PNL: Marcel Ciolacu, disperat şi toxic, aplică strategia ”Eu v-am făcut, eu vă omor” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, lansează un atac dur la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară”, menită să mascheze criza profundă din interiorul PSD şi dezastrul economic lăsat moştenire. Liberalul avertizează că liderul social-democrat încearcă să provoace o criză guvernamentală artificială, sabotând […] Articolul Deputat PNL: Marcel Ciolacu, disperat şi toxic, aplică strategia ”Eu v-am făcut, eu vă omor” apare prima dată în PS News.
13:10
Economia României este în recesiune tehnică, după ce datele statistice finale arată două trimestre consecutive de scădere în 2025. Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere. Victor Ponta îi critică pe toți cei […] Articolul Victor Ponta: „E foarte rău să fim în recesiune tehnică. Cine spune că e bine, minte” apare prima dată în PS News.
13:10
Grupul francez SCOR Re, unul dintre cei mai mari jucători din piața europeană a reasigurărilor, își accelerează extinderea în România și vizează angajarea a cel puțin 300 de persoane în perioada următoare. Compania intenționează să transforme biroul din România într-unul dintre hub-urile sale strategice, potrivit informațiilor publicate de Economica. În prima etapă, SCOR Re caută […] Articolul Un gigant francez angajează masiv în România. Se caută 300 de oameni calificați apare prima dată în PS News.
13:10
DOCUMENT Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ai sau nu asigurare # PSNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis o actualizare a Ghidului asiguratului, prin care sunt detaliate pachetele de servicii medicale de prevenție ce pot fi accesate fără costuri. Acestea sunt disponibile tuturor cetățenilor, atât asigurați, cât și neasigurați, cu condiția înscrierii la un medic de familie. Președintele CNAS, dr. Horațiu-Remus Moldovan, a făcut […] Articolul DOCUMENT Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ai sau nu asigurare apare prima dată în PS News.
13:10
Florin Barbu: Consumul de alimente în România a scăzut cu aproape 30%, adaosul comercial va fi plafonat # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi. Ministrul a anunţat că va prezenta, săptămâna viitoare, un proiect ca adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate […] Articolul Florin Barbu: Consumul de alimente în România a scăzut cu aproape 30%, adaosul comercial va fi plafonat apare prima dată în PS News.
13:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, înainte de şedinţa coaliţiei, că dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, ei nu sunt de acord şi le urează succes. ”O să aştept să vedem ce spun… dacă cei de la USR […] Articolul Sorin Grindeanu, declarații înainte de ședința coaliţiei: „Noi nu suntem de acord” apare prima dată în PS News.
13:10
Protest la Galați: angajații combinatului siderurgic reclamă neplata salariilor de luni de zile # PSNews.ro
Angajații combinatului siderurgic din Galați au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți că nu și-au primit salariile din luna octombrie a anului trecut. Protestul are loc în fața Prefecturii Galați și este programat să dureze aproximativ trei ore, transmite TVR Info. Peste 100 de salariați s-au adunat în fața instituției încă de la ora 9:00, […] Articolul Protest la Galați: angajații combinatului siderurgic reclamă neplata salariilor de luni de zile apare prima dată în PS News.
13:10
Tensiuni diplomatice Polonia-SUA: Președintele Nawrocki critică implicarea ambasadorului american în politica internă # PSNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat public reacția ambasadorului american la Varșovia, afirmând că amenințările diplomatice lansate de Thomas Rose „nu sunt bune pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă a statului polonez. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni Polonia-SUA generate de un schimb dur de replici între […] Articolul Tensiuni diplomatice Polonia-SUA: Președintele Nawrocki critică implicarea ambasadorului american în politica internă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:10
Rusia își consolidează forțele în Arctica, într-un scenariu ce amintește de Războiul Rece, avertizează Finlanda # PSNews.ro
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a atras atenția asupra unei întăriri semnificative a infrastructurii militare rusești în Peninsula Kola (Arctica), prin construirea de noi facilități în proximitatea frontierei cu Finlanda, arată Euronews. În cadrul unui interviu acordat Euronews la Conferința de Securitate de la München, ministrul Häkkänen a detaliat modul în care Rusia își consolidează activele […] Articolul Rusia își consolidează forțele în Arctica, într-un scenariu ce amintește de Războiul Rece, avertizează Finlanda apare prima dată în PS News.
12:10
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta – SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil # PSNews.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se află luni în capitala Ungariei pentru întâlniri cu prim-ministrul Viktor Orbán și guvernul său. Se preconizează semnarea unui acord de cooperare în domeniul nuclear civil, anunțat de președintele SUA, Donald Trump. Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru naționalistul Orbán în campania pentru realegerea liderului maghiar peste două […] Articolul Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta – SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil apare prima dată în PS News.
12:10
Ultima ninsoare din 2026: când ar putea ninge pentru ultima oară în marile orașe din România # PSNews.ro
Chiar dacă primăvara începe oficial la 1 martie, ninsorile pot continua și după această dată. În unele zone din România, zăpada mai cade până spre sfârșitul lunii aprilie. Pe baza estimărilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, Gândul a pregătit un tabel cu datele probabile ale ultimei ninsori din 2026 pentru 30 dintre cele […] Articolul Ultima ninsoare din 2026: când ar putea ninge pentru ultima oară în marile orașe din România apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la „Ora Guvernului” pentru a explica criza apei din Argeș # PSNews.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan este aşteptat luni, de la ora 16.00, în plenul Camera Deputaţilor, la „Ora Guvernului”, la solicitarea USR, pentru a prezenta măsurile luate de minister şi de Hidroelectrica în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş, potrivit Digi24. Dezbaterile vizează situaţia de la amenajarea hidroenergetică Barajul Vidraru şi soluţiile pentru reluarea alimentării […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la „Ora Guvernului” pentru a explica criza apei din Argeș apare prima dată în PS News.
12:10
Marcel Ciolacu susține participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii din SUA: „Aș fi acceptat invitația din prima zi” # PSNews.ro
Marcel Ciolacu consideră că România trebuie să colaboreze strâns cu Statele Unite. Fostul premier susține decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace. Marcel Ciolacu a declarat, duminică seara, că nu s-ar fi gândit dacă să dea curs sau nu invitației lui Trump, ci ar fi acceptat din prima. Social-democratul a comentat […] Articolul Marcel Ciolacu susține participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii din SUA: „Aș fi acceptat invitația din prima zi” apare prima dată în PS News.
12:10
Remus Ștefureac: Decizia lui Nicușor Dan, înțeleaptă, pragmatică si în interesul național al țării noastre # PSNews.ro
Geografia particulară a României raportată la condițiile geopolitice marcate de proximitatea față de teatrul de război din Ucraina, climatul politic intern fragmentat, opinia publică hiper-polarizată de agresiuni informaționale fără precedent și nevoia critică de a garanta securitatea țării cu orice preț fac ca decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, în calitate de observator, la […] Articolul Remus Ștefureac: Decizia lui Nicușor Dan, înțeleaptă, pragmatică si în interesul național al țării noastre apare prima dată în PS News.
12:10
Radu Miruță consideră că Armata Română are potențial tehnologic uriaș și promite că va contribui personal la dezvoltare # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, IT-ist de meserie, spune că va lucra efectiv la scrierea codului necesar digitalizării Armatei Române. Într-un interviu pentru Euronews România, el a explicat că tehnologia și inteligența artificială pot juca un rol esențial în modernizarea armatei. Radu Miruță a precizat că modernizarea armatei nu mai înseamnă doar dotări clasice, ci și […] Articolul Radu Miruță consideră că Armata Română are potențial tehnologic uriaș și promite că va contribui personal la dezvoltare apare prima dată în PS News.
12:10
Un fost ministru toarnă gaz pe foc: Din iunie 2025 România nu a tras niciun cent din PNRR; are zero euro în conturi # PSNews.ro
Fostul ministru al Fondurilor Europene, Adrian Câciu (PSD), susține că România nu a mai atras fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din iunie 2025 și că, în prezent, nu mai are bani disponibili în conturile dedicate acestui program. Într-o postare pe Facebook, Câciu afirmă că situația este gravă, deoarece toate plățile aferente […] Articolul Un fost ministru toarnă gaz pe foc: Din iunie 2025 România nu a tras niciun cent din PNRR; are zero euro în conturi apare prima dată în PS News.
11:10
Ciolacu ar vota ieșirea de la guvernare: Să mergem către alegeri anticipate Fostul preşedinte al PSD şi fost premier, Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate. „Dacă PSD-ul iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către […] Articolul Ciolacu ar vota ieșirea de la guvernare: Să mergem către alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
11:10
Ședință a coaliției după ce PSD a cerut schimbarea lui Bolojan – Economia României a intrat în recesiune tehnică # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință a coaliției luni, la ora 13.00, la Palatul Victoria, din cauza tensiunilor generate de recesiunea tehnică în care a intrat România. PSD cere schimbarea prim-ministrului. Ședința coaliției are loc la trei zile după confirmarea intrării României în recesiune tehnică și cu câteva zile înainte de termenul la care […] Articolul Ședință a coaliției după ce PSD a cerut schimbarea lui Bolojan – Economia României a intrat în recesiune tehnică apare prima dată în PS News.
11:10
Inflația anuală rămâne la un nivel ridicat ca urmare a unui efect de bază, deși nu au fost creșteri semnificative de prețuri față de decembrie (+0,8%). Alimentele s-au scumpit în medie cu 0,9%, dar în ultima lună au crescut marginal doar prețurile legumelor (+4%, față de decembrie), care sunt oricum mai ieftine acum decât în […] Articolul Inflația rămâne aproape de 10% – unde sunt cele mai mari scumpiri apare prima dată în PS News.
11:10
Marcel Ciolacu a spus că integrarea USR la guvernare a fost o greșeală și că actuala coaliție a luat decizii politice complicate. Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a vorbit duminică la Antena 3 despre reconfigurarea coaliției guvernamentale și intrarea USR la guvernare. Marcel Ciolacu a declarat în cadrul intervenției sale că integrarea USR-ului în […] Articolul Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală” apare prima dată în PS News.
11:10
Ministerul Justiției anunță luni procurorii eligibili pentru conducerea marilor parchete # PSNews.ro
Luni, se va şti cine sunt acei procurori care corespund criteriior legii, pentru a participa la interviurile de selecţie pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), potrivit Gândul. Acum o săptămână au fost anunţaţi candidaţii înscrişi la concurs, […] Articolul Ministerul Justiției anunță luni procurorii eligibili pentru conducerea marilor parchete apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
09:30
Probabil n-ai auzit de Wang Huning. Omul e un fel de Dughin al Chinei. În 1991 a scris o carte intitulată „ America împotriva Americii”, imediat după un stagiu de șase luni ca cercetător invitat în Statele Unite, unde a observat că țara era profund divizată și plină de individualism, chestie care – zice el […] Articolul Bogdan Stoica: Pentru români, picătura chinezească vine din patru direcții. apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:50
Un val de praf saharian a acoperit Grecia. Centrul Atenei a fost acoperit de praf duminică dimineață, cu intensitate maximă în jurul prânzului. Cele mai ridicate concentrații sunt în sudul țării, în special în Creta, Peloponez și zona sudică a Mării Egee, scrie publicația elenă Ellada 24. Și România se află sub influența masei de […] Articolul Val de praf saharian deasupra Atenei. Va ajunge și în România apare prima dată în PS News.
19:30
Ciucu declară război panourilor publicitare din București: Dacă vedeți astfel de mizerii, vă rog, apelați Poliția # PSNews.ro
Un nou regulament pentru reclamă și publicitate stradală se află în lucru la Primăria Capitalei, a anunțat Ciprian Ciucu. Primarul a dat ordin ca mai multe panouri publicitate să dispară de pe străzile Bucureștiului. „Punem ordine în haosul de pe străzi! Încurcă circulația pietonilor pe trotuare, îi pun în pericol, pentru că s-ar putea prăbuși […] Articolul Ciucu declară război panourilor publicitare din București: Dacă vedeți astfel de mizerii, vă rog, apelați Poliția apare prima dată în PS News.
19:30
Consilierul prezidențial pe Educație critică interimatul lui Ilie Bolojan la minister. „E premier, nu are timp” # PSNews.ro
Consilierul prezidențial Valentin-Sorin Costreie a criticat absența unui ministru cu normă întreagă la Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David. Acesta susține că Ilie Bolojan, cel care deține în prezent funcția de ministru interimar, este premier „și are foarte multe probleme și nu știu când are timp de cele ale Educației”. „Partea mai puțin bună […] Articolul Consilierul prezidențial pe Educație critică interimatul lui Ilie Bolojan la minister. „E premier, nu are timp” apare prima dată în PS News.
19:30
”Triunghiul Odesa” – România-Ucraina-Moldova, la Munchen. Declaraţie privind consolidarea rezilienţei în domenii cheie # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral ”Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la München, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie. Acestea sunt securitatea energetică, […] Articolul ”Triunghiul Odesa” – România-Ucraina-Moldova, la Munchen. Declaraţie privind consolidarea rezilienţei în domenii cheie apare prima dată în PS News.
19:30
România reprezintă „un punct central de stabilitate” al NATO la Marea Neagră, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, după o întâlnire avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, țara noastr își consoliddează „rolul activ” în cadrul NATO, a mai spus oficialul român. „Contextul de securitate se schimbă rapid, iar România își consolidează rolul activ […] Articolul Radu Miruță, întâlnire cu Mark Rutte. „România își consolidează rolul activ în NATO” apare prima dată în PS News.
19:30
Eurostat: România și Irlanda, singurele state UE cu scădere economică în trimestrul al patrulea # PSNews.ro
România și Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei. Datele preliminare publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată acest lucru. Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul patru din 2025. Totul comparativ cu precedentele trei luni. Atunci s-a înregistrat […] Articolul Eurostat: România și Irlanda, singurele state UE cu scădere economică în trimestrul al patrulea apare prima dată în PS News.
17:50
Harta calității aerului în orașele din România. Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării # PSNews.ro
Majoritatea locuitorilor din orașele mari ale României, de la București și Ploiești până la Cluj, respiră aer care depășește constant limitele legale de poluare. Traficul intens și încălzirea cu lemn sau cărbune mențin concentrații ridicate de particule în suspensie. Este praf fin care pătrunde adânc în plămâni. De asemenea, sunt oxizi de azot, gaze toxice […] Articolul Harta calității aerului în orașele din România. Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării apare prima dată în PS News.
17:50
Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria. A anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania A vorbit şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul […] Articolul Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania apare prima dată în PS News.
17:50
Investiție uriașă. O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine nucleare # PSNews.ro
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare. Investiția este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia. Pactul are ca scop limitarea influenței Chinei în Pacific. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat duminică o investiție inițială de peste două miliarde de euro. Va fi construit un șantier naval de […] Articolul Investiție uriașă. O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine nucleare apare prima dată în PS News.
17:50
Vânătoare de oameni la Sarajevo. „Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis peste zece persoane” # PSNews.ro
De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo. Se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990. Capitala era asediată atunci de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români, inclusiv […] Articolul Vânătoare de oameni la Sarajevo. „Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis peste zece persoane” apare prima dată în PS News.
17:50
Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu # PSNews.ro
Ministerul Mediului anunţă, duminică, intenţia de a eficientiza procedurile de mediu. Un proiect în acest sens este supus dezbaterii publice. Se are în vedere reducerea cu 40 de zile a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Se doreşte şi implementarea unui nou sistem informatic naţional. Aceasta pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de […] Articolul Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu apare prima dată în PS News.
17:50
Ponta după anunțul lui N. Dan despre participarea la Consiliul de Pace: Secta USR-istă și gașca de propagandă vor amuţi # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat public după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la reuniunea Consiliului de Pace organizată la Washington. Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant. Fostul premier a profitat de moment pentru a critica USR. „Președintele Nicușor Dan a luat decizia corectă! Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”, […] Articolul Ponta după anunțul lui N. Dan despre participarea la Consiliul de Pace: Secta USR-istă și gașca de propagandă vor amuţi apare prima dată în PS News.
16:50
Un mare grup de construcții navale mută din Italia în România o parte din producția pentru nave de croazieră # PSNews.ro
Ficantieri, unul dintre cele mai mari grupuri de construcții navale din lume, mută o parte din producția de componente pentru nave de croazieră din Italia în România. Compania a făcut anunţul într-un comunicat privind planul de business pentru 2026-2030. Ficantieri a anunțat că are în plan dublarea profitului de bază la 1,25 miliarde de euro în […] Articolul Un mare grup de construcții navale mută din Italia în România o parte din producția pentru nave de croazieră apare prima dată în PS News.
16:50
Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Aceasta după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München. „M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre securitatea […] Articolul Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio apare prima dată în PS News.
16:50
Florin Manole cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile. ”80 de lei nu înseamnă solidaritate” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un apel public pentru echilibru social. El susţine că dezbaterea despre disciplina bugetară nu poate fi separată de situația categoriilor vulnerabile, în special a copiilor. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice recente și al schimburilor de replici dintre Guvern și Partidul Social Democrat. În contextul în care premierul Ilie […] Articolul Florin Manole cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile. ”80 de lei nu înseamnă solidaritate” apare prima dată în PS News.
16:50
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați # PSNews.ro
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE. Trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Impactul social şi economic este tot mai mare. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament. Un nou raport al OCDE arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de […] Articolul Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați apare prima dată în PS News.
16:50
Comisia Europeană a atras 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026. A atras prin două tranșe de obligațiuni UE. O tranșă de 6 miliarde euro cu scadență în 13 decembrie 2032. Cealaltă tranșă, de 5 miliarde euro, cu scadență în 12 octombrie 2045. Pe scurt Tranzacția a inclus un tap de 6 […] Articolul Comisia Europeană a atras 11 miliarde euro prin obligațiuni UE apare prima dată în PS News.
16:50
Mișcare strategică pe piața gazelor. Poate schimba evoluția prețurilor. Romgaz, oferte după modelul Hidroelectrica # PSNews.ro
Statul face o mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor. Ministrul Energiei a dezvăluit, într-un interviu la emisiunea „În fața ta”, că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica. Este vorba despre Romgaz, companie care, spune Bogdan Ivan, este pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori de luna […] Articolul Mișcare strategică pe piața gazelor. Poate schimba evoluția prețurilor. Romgaz, oferte după modelul Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.