Dacia anunță producția unui al doilea SUV în Turcia, după o investiție de 400 de milioane de euro la fabrica din Bursa
StirileProtv.ro, 16 februarie 2026 18:50
Grupul Renault a confirmat că fabrica din Bursa, Turcia, va începe producția unui nou model SUV cu sigla Dacia până la sfârșitul anului 2026. Anunțul face parte din planul de investiții de 400 de milioane de euro anunțat în decembrie 2023.
• • •
