Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene
Gândul, 16 februarie 2026 18:50
Platforma de socializare a lui Elon Musk, X, s-a confruntat luni cu o întrerupere majoră a serviciilor, unde a afectat zeci de mii de utilizatori la nivel global, in special cei din Franța, Italia, Marea Britanie și Spania, scrie presa franceză. Primele raportări masive au venit din Regatul Unit, unde mii de utilizatori au semnalat probleme […]
• • •
Acum 5 minute
19:30
Victor Ponta: „Bătălia a început. Între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și „cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi în „triunghi”. Cât va rezista președintele?” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, îi critică pe cei aflați la putere, în frunte cu ministrul Afacerilor Enterne, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei politici externe eficiente. Ponta subliniază că acest aspect a dus la blocarea României într-un „triunghi de sacrificiu”, dar și la anularea alegerilor în decembrie 2024. Ponta subliniază […]
Acum 15 minute
19:20
Producătoarea serialului „Teheran”, care urmărește povestea unui spion Mosad în Iran, a fost găsită fără suflare în camera sa de hotel din Atena # Gândul
Producătoarea și creatoarea serialului „Teheran”, Dana Eden, care supraveghea filmările pentru noul sezon al serialului despre spionajul israelian, a fost găsită moartă duminică într-o cameră de hotel din Atena, scrie The Times of Israel. Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de hotel de către fratele ei, […]
Acum 30 minute
19:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Gheorghe Piperea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul…
Acum o oră
19:00
Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune # Gândul
Economiștii de la Erste Group, proprietarul BCR, au scăzut la jumătate prognoza de creștere economică a României pentru 2026 de la 2,1% la 1%. Noua estimare vine după ce datele semnal pentru trimestrul IV 2025, publicate de Institutul Național de Statistică, au arătat o contradicție peste așteptări și au confirmat intrarea economiei românești în recesiune […]
19:00
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu” # Gândul
Cosmin Hațegan, patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină electrică în care o femeie a murit carbonizată vineri, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul, după ce am transmis că ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii. Hațegan a precizat că firma sa […]
19:00
Iar a murit Vladimir Putin? Presa se întreabă din nou unde este liderul de la Kremlin, după ce ar fi dispărut din spațiul public de câteva zile # Gândul
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de mai bine de o săptămână, scriu mai multe publicații, printre care The Sun, Mirror, Express și altele. Liderul rus a fost văzut ultima dată ținând un discurs […]
19:00
O femeie trăiește din ajutor social, după ce inteligența artificială i-a înlocuit jobul. Meseria sa este aproape dispărută # Gândul
O femeie din Anglia, care era designer grafic și câștiga 65.000 de lire pe an trăiește acum din ajutor social, după ce inteligența artificială (AI) i-a înlocuit drastic jobul. Ea susține că veniturile i-au scăzut dramatic, iar meseria pentru care a lucrat 15 ani de zile aproape că a dispărut în zilele noastre. Leonie Tucker […]
18:50
18:40
Guvernul Bolojan „olimpic” la împrumuturi, dar restanțier la transparență. Ultimul raport al datoriei, blocat din septembrie 2025. Cine a îndatorat cel mai mult România în ultimii 18 ani? Gândul prezintă clasamentul premierilor, de la criză la explozia împrumuturilor # Gândul
Ministerul de Finanțe nu a publicat nici acum datele privind datoria publică în ultimele luni și cea mai recentă raportare este aferentă lunii septembrie 2025, când datoria țării era de 1.095 miliarde de lei, adică 58,9% din PIB. Gândul a realizat o analiză privind datoriile pe care le-au făcut premierii României de la ultima criză […]
Acum 2 ore
18:20
Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump # Gândul
Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU, într-un interviu acordat pentru Fox News, a declarat că Organizația Națiunilor unite este „un focar de antisemitism” și a subliniat că eliminarea acestuia este o prioritate centrală a administrației Trump pentru a reforma instituția. Într-un interviu exclusiv acordat pentru postul Fox News, Mike Waltz a susținut că misiunea […]
18:10
Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, clienții vânează reducerile importante la produsele de bază. Un exemplu elocvent ar fi cartofii, iar Lidl România are o ofertă specială la acest produs. „Cartofi cu 1,6 lei kilogramul, iarna! Ați mai văzut așa ceva, vreodată? Sacul de 5 kilograme costă 7,9 lei”, este mesajul postat pe pagina […]
17:50
Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025” # Gândul
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu îl acuză luni pe actualul premier Ilie Bolojan de „coafarea bugetului”. De asemenea, Ciolacu îi adresează trei întrebări premierului Bolojan și îl somează să iasă public pentru a da explicații. „Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de […]
17:40
Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit la Cotroceni o delegație a Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Vizita delegației americane are loc în contextul primei vizite a liderului de la Cotroceni în SUA, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington. […]
Acum 4 ore
17:30
Un curier Amazon din Marea Britanie a ajuns cu mașina în mare, după ce a urmat instrucțiunile GPS-ului. Mașina aproape că a fost înghițită de apă # Gândul
O camionetă de livrări a rămas blocată într-o zonă plină de noroi din Essex. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, iar șoferul a fost nevoit să abandoneze vehiculul pentru a putea scăpa zin zona mlăștinoasă, relatează The Independent. Paza de coastă britanică a fost alertată duminică, la ora 11:30, cu privire […]
17:30
Bărbat din Mureș, atacat de urs, în timp ce se afla la pășunat. Victima a fost transportată de urgență la spital # Gândul
Un bărbat a fost atacat de urs, în timp ce afla cu la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad, județul Mureș. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș. Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare. În cauză a fost deschis […]
17:30
Mihai Stoica îi dă un RĂSPUNS acid lui Adrian Porumboiu, după tirada fostului mare arbitru. „Nu comentez ce spun toți chibiții” # Gândul
Mihai Stoica și Adrian Porumboiu au avut un schimb de replici dur. Fostul arbitru a analizat posibilul henț al lui Luca Băsceanu la golul doi al oltenilor, în partida din Cupa României cu FCSB încheiată co scorul de 2-2. Oficialul FCSB nu a fost de acord cu explicația lui Porumboiu și fostul patron al celor […]
17:20
Financial Times: Uniunea Europeană „îndulcește” criticile la adresa lui Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria # Gândul
Comisia Europeană și-a diminuat criticile la adresa lui Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria, din 12 aprilie, conform rapoartelor Financial Times, pentru a evita percepția unei intervenții externe, mai ales în contextul ascensiunii partidului de opoziție Tisza. Această abordare prudentă include o „înghețare” temporară a dosarelor sensibile și posibila deblocare a fondurilor, Bruxelles-ul dorind să […]
17:10
Horoscopul zilei de marți, 17 februarie 2026, este dominat de o Eclipsă de Soare cu impact puternic, care deschide un ciclu de transformări pe termen lung pentru fiecare zodie. Eclipsele pot fi obositoare, din punct de vedere energetic, însă efectele lor sunt profunde și de durată, iar ce începe acum va continua să se dezvolte […]
17:00
„Cea mai periculoasă potecă” din Marea Britanie. Cum a rămas blocat un camion de livrări într-o zonă mlăștinoasă din Essex. Șoferul urma indicațiile GPS-ului # Gândul
O camionetă de livrări a rămas blocată într-o zonă plină de noroi din Essex. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, iar șoferul a fost nevoit să abandoneze vehiculul pentru a putea scăpa zin zona mlăștinoasă, relatează The Independent. Paza de coastă britanică a fost alertată duminică, la ora 11:30, cu privire […]
17:00
Un băiat de 15 ani a dat foc mai multor mașini din centrul Brașovului, în urma unei provocări online. Cum a reușit să incendieze autoturismele # Gândul
Un băiat în vârstă de 15 ani a incendiat mai multe autoturisme din centrul Brașovului, în urma unei provocări din mediul online. La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 03:30 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism, […]
16:50
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii # Gândul
După aproape 4 ore de discuții, coaliția de guvernare a decis adoptarea prin OUG a reformei administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică, imediat după finalizarea avizelor. Actul va include excepții pentru domeniile apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, iar economiile vor fi realizate prin metode adaptate fiecărui sector. […]
16:50
Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală” # Gândul
Fostul procuror Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a anunțat pe Facebook că a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Într-o postare pe Facebook, Stoina precizează că sesizarea a fost înregistrată la 30 ianuarie și este adresată Procurorului General, Alex Florența. Fostul magistrat, pensionat […]
16:50
Alexandra Olaru, Vodafone România: 5G poate aduce României 4,7 miliarde de euro anual și 250.000 de locuri de muncă # Gândul
Reducerea decalajului de adoptare a tehnologiei 5G la nivel european ar putea genera un plus de 1,3 trilioane de euro în veniturile UE, iar pentru România un impact anual de 4,7 miliarde de euro și până la 250.000 de noi locuri de muncă. Declarația îi aparține Alexandrei Olaru, directorul Legal & External Affairs al Vodafone […]
16:40
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum” # Gândul
Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington. Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan se duce la Washington „la nivel de ultimatum”, după ce relațiile României cu Statele Unite s-au […]
16:30
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri # Gândul
Secretarul de stat Marco Rubio a semnat, luni, un acord de cooperare în domeniul nuclear civil între Statele Unite și Ungaria, relatează Fox News. Prin acest acord, Ungaria va achiziționa pentru prima dată combustibil nuclear din SUA, furnizat de compania Westinghouse, pentru centrala sa de la Paks I. Până acum, această centrală, construită de sovietici, […]
16:10
Direcța de Sănătate Publică DSP Argeș a publicat luni rezultatul analizei apei, care indică prezența unor cantități de fier, clor, precum și un nivel de turbiditate „peste limita maximă admisă”. Potrivit DSP Argeș, apa nu prezintă „modificări microbiologice”, însă prezintă modificări ale „parametrilor de Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valor depășesc limita […]
16:10
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Gândul
Uniunea Europeană îl trimite pe comisarul Dubravka Šuica la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de Donald Trump. Uniunea Europeană îl va trimite pe comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, condus de președintele american Donald Trump, joi, la Washington, au confirmat surse pentru Euronews. Comisarul european va […]
16:10
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident” # Gândul
În cadrul interviului acordat pentru POLITICO în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski le-a reproșat partenerilor europeni faptul că, deși au adoptat numeroase pachete de sancțiuni, sectorul nuclear rusesc și gigantul de stat Rosatom au rămas în mare parte neatinse. Zelenski consideră acest lucru o vulnerabilitate majoră care permite Rusiei să finanțeze […]
16:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește” # Gândul
Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că președintele Nicușor Dan reprezintă un blestem pentru România. Acesta l-a criticat pe președinte pentru că, în opinia sa, nu este capabil să ia decizii, lucru care este absolut necesar în exercitarea funcției de președinte. Ion Cristoiu a spus […]
16:00
Analistul de politică externă, Ștefan Popescu, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, unde a explicat motivul care, din punctul său de vedere, stă la baza deciziei președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul de Pace al lui Trump. Ștefan Popescu a subliniat faptul că, în opinia sa, […]
16:00
DSP: Apa din Argeș încă nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor # Gândul
Direcța de Sănătate Publică DSP Argeș a publicat luni rezultatul analizei apei, care indică prezența unor cantități de fier, clor, precum și un nivel de turbiditate „peste limita maximă admisă”. Potrivit DSP Argeș, apa nu prezintă „modificări microbiologice”, însă prezintă modificări ale „parametrilor de Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valor depășesc limita […]
15:50
Giorgia Meloni a înghețat de frig la Alden. Cum a apărut premierul Italiei la summitul liderilor europeni. „Mor de frig“, s-a plâns ea reporterilor # Gândul
Gerul, ploaia și vântul aspru care au lovit, recent, provincia Limburg din Belgia, nu au fost deloc pe placul premierului italian Giorgia Meloni. Sosită la Castelul Alden Biesen pentru summitul informal al liderilor europeni, ea le-a spus reporterilor de pe „covorul albastru“ că a „înghețat de frig“. Imaginile cu Meloni, care a pășit în fața […]
15:50
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?” # Gândul
Într-un schimb intens de replici pe rețelele sociale, foști și actuali miniștri ai finanțelor și fondurilor europene din România au scos în față problemele legate de fondurile PNRR. A început totul de la declarațiile lui Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, care avertiza că România nu mai are bani din PNRR […]
15:50
Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul” # Gândul
Donald Trump a declarant luni, cu ocazia Zilei Președinților Americani, că înainte a fost cel vânat, iar aucm el este vânătorul, o temă central a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă. Poziția lui Trump semnalează o schimbare de atitudine față de critici.
15:50
Dr. Vlad Ciurea a explicat care este produsul ultra-procesat care distruge creierul și care provoacă dependență. Acesta a explicat că, deși creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, zahărul alb, rafinat, din dulciurile rafinate, este extrem de periculos din mai multe motive: a) Inflamația: Zaharul favorizează procesele inflamatorii la nivelulîntreguluiorganism, inclusiv la nivel cerebral. […]
15:40
O nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina. „Principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva # Gândul
Kremlinul a anunțat luni că „problemele principale”, inclusiv aspectele sensibile legate de teritorii, fac parte din agenda discuțiilor de pace privind Ucraina, preconizate să aibă loc săptămâna aceasta la Geneva, relatează TASS. Discuțiile tripartite, între Rusia, Ucraina și SUA, sunt programate pentru marți și miercuri la Geneva într-un moment în care Kievul se află sub […]
15:40
Ion Cristoiu explică de ce nu s-ar duce la Washington în locul lui Nicușor Dan: „Chiar și eu mă tem de Trump” # Gândul
Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat motivul pentru care el, dacă ar fi fost în locul președintelui Nicușor Dan, nu ar fi acceptat invitația la Washington, la Consiliul de Pace al lui Trump. Ion Cristoiu a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent […]
15:40
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP # Gândul
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale, un proiect conceput astfel încât „să fie perceput de populație nu ca un cimitir clasic, ci mai degrabă ca un parc”. Valoarea acestei inițiative este estimată la 9,472,611 lei (cu TVA), iar perioada de implementare este anul 2026 – 2028, relatează Turnul Sfatului. […]
Acum 6 ore
15:20
Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc” # Gândul
Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că recesiunea prin care trecem este una tipic românească, pentru că se „află cu mult în afara a ceea ce se întâmplă în UE”. Acesta a mai declarat în cadrul conferinţei de la parlament că România trece printr-o „recesiune locală” provocat[ exclusiv de PIB-ul mic şi o rată a şomajului […]
15:20
Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România # Gândul
În normele de conduită și etichetă din România este menționată și ora până la care poți spune „Bună dimineața!” În cadrul formelor de socializare, salutul reprezintă un element esențial, însă puțini știu ora până la care poți spune „Bună dimineața!”. În conformitate cu Codul Bunelor Maniere, aceste saluturi se potrivesc cu anumite perioade ale zilei. […]
15:00
Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei # Gândul
Echipajul României format din Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache ocupă locul 5 după primele două manșe în proba de bob 2 persoane, disputate luni, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, relatează Mediafax. Românii au obținut un timp total de 1:51.38 minute. Cei doi au încheiat la +1.48 secunde față de liderii […]
15:00
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic” # Gândul
Derby-ul de titlu din Grecia, PAOK – AEK, s-a terminat indecis, 0-0. Liderul din Atena a venit la Salonic căutând victoria, pentru a se desprinde în fruntea clasamentului, dar trupa antrenată de Răzvan Lucescu a făcut o partidă mare și menține suspansul în lupta pentru campionat. Mai mult, în minutul 12, PAOK putea da lovitura, […]
14:50
Temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric. Cum poți obține cel mai delicios preparat # Gândul
Când vorbim despre deserturi tradiționale românești, cozonacul ocupă de cele mai multe ori un loc special. Fie că îl pregătim de sărbători sau într-o zi oarecare, aroma lui de nucă, cacao sau vanilie strânge familia în jurul mesei. Pentru a obține un preparat pufos și bine crescut, este important să înțelegem care este temperatura corectă de […]
14:50
Imagini terifiante: Motorul unui avion din Nigeria a explodat în timpul zborului. Cum a reușit aeronava cu 80 de pasageri să ajungă la sol # Gândul
Un avion de pasageri, operat de compania Arik Air, a efectuat o aterizare de urgență în sudul Nigeriei după ce unul dintre motoarele sale a explodat în aer. Mai multe înregistrări video arată carcasa exterioară a motorului aeronavei distrusă, cu părțile interne expuse și fluturând în aer. La bordul avionului Boeing 737-700, care zbura de […]
14:50
BNR confirmă dezastrul economiei românești. Datoria externă totală a României a crescut cu aproape 24 mld. euro în 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro # Gândul
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ la finalul anului trecut, cu 23,83 mld. euro, până la 227,3 mld. euro, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,8%, până la 179,4 mld. euro, față de decembrie 2024, în timp ce datoria […]
14:50
75 ONG-uri vor ca UE să respingă noua lege anti-imigrație. Planul de aplicare al legii este similar cu cel al ICE din SUA # Gândul
Peste 70 de organizații pentru drepturile omului au cerut Uniunii Europene să respingă propunerea legislativă care vizează creșterea deportării persoanelor fără acte din Europa și avertizează că practicile pentru aplicarea acestor legi ar putea fi similare cu cele folosite de ICE în Statele Unite, scrie The Guardian. ONG-urile cer Bruxelles-ului să respingă propunerea de Regulament […]
14:40
Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți # Gândul
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu l-ar putea împiedica pe antrenor să stea pe banca tehnică a echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia. Potrivit ProSport, Mihai Stoichiță ar avea cele mai mari șanse să preia banca tehnică, în cazul în care situația lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți. Potrivit sursei citate, […]
14:30
Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Iată ce anunță meteorologii pentru ziua de marți, 17 februrarie 2026. Astfel, de marți, ora 10:00 și până miercuri, ora 14, fenomenele vizate sunt de: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor […]
14:30
Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central” # Gândul
Recentul scandal de la Ploiești, după partida Petrolul – FC Argeș, a inflamat spiritele în Superliga. Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, crede că doar transparența discuțiilor ar putea face ordine în fotbalul românesc și s-ar pune capăt „conspirațiilor”. El a lansat un mesaj către șeful arbitrilor, Kyros Vassaras. Valeriu Iftime, mesaj către Kyros […]
14:30
Președintele lui Dinamo a discutat despre arbitraj, în special despre cazul lui Radu Petrescu, „fluierașul” care nu a validat un gol regulamentar al lui FC Argeș în meciul cu Petrolul și eroarea i-a costat pe piteșteni punctele. Petrolul a câștigat cu 2-1, iar Radu Petrescu a fost desființat de către Dani Coman, conducătorul celor de […]
