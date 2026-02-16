Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
Gândul, 16 februarie 2026 15:20
Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că recesiunea prin care trecem este una tipic românească, pentru că se „află cu mult în afara a ceea ce se întâmplă în UE”. Acesta a mai declarat în cadrul conferinţei de la parlament că România trece printr-o „recesiune locală” provocat[ exclusiv de PIB-ul mic şi o rată a şomajului […]
• • •
Analistul de politică externă, Ștefan Popescu, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, unde a explicat motivul care, din punctul său de vedere, stă la baza deciziei președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul de Pace al lui Trump. Ștefan Popescu a subliniat faptul că, în opinia sa, […]
DSP: Apa din Argeș încă nu este bună pentru băut. Ce au scos la iveală rezultatele analizelor # Gândul
Direcța de Sănătate Publică DSP Argeș a publicat luni rezultatul analizei apei, care indică prezența unor cantități de fier, clor, precum și un nivel de turbiditate „peste limita maximă admisă”. Potrivit DSP Argeș, apa nu prezintă „modificări microbiologice”, însă prezintă modificări ale „parametrilor de Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valor depășesc limita […]
Giorgia Meloni a înghețat de frig la Alden. Cum a apărut premierul Italiei la summitul liderilor europeni. „Mor de frig“, s-a plâns ea reporterilor # Gândul
Gerul, ploaia și vântul aspru care au lovit, recent, provincia Limburg din Belgia, nu au fost deloc pe placul premierului italian Giorgia Meloni. Sosită la Castelul Alden Biesen pentru summitul informal al liderilor europeni, ea le-a spus reporterilor de pe „covorul albastru“ că a „înghețat de frig“. Imaginile cu Meloni, care a pășit în fața […]
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?” # Gândul
Într-un schimb intens de replici pe rețelele sociale, foști și actuali miniștri ai finanțelor și fondurilor europene din România au scos în față problemele legate de fondurile PNRR. A început totul de la declarațiile lui Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, care avertiza că România nu mai are bani din PNRR […]
Mesajul lui Trump cu ocazia Zilei Președinților Americani: „Am fost vânatul. Acum sunt vânătorul” # Gândul
Donald Trump a declarant luni, cu ocazia Zilei Președinților Americani, că înainte a fost cel vânat, iar aucm el este vânătorul, o temă central a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă. Poziția lui Trump semnalează o schimbare de atitudine față de critici.
Dr. Vlad Ciurea a explicat care este produsul ultra-procesat care distruge creierul și care provoacă dependență. Acesta a explicat că, deși creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, zahărul alb, rafinat, din dulciurile rafinate, este extrem de periculos din mai multe motive: a) Inflamația: Zaharul favorizează procesele inflamatorii la nivelulîntreguluiorganism, inclusiv la nivel cerebral. […]
O nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina. „Principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva # Gândul
Kremlinul a anunțat luni că „problemele principale”, inclusiv aspectele sensibile legate de teritorii, fac parte din agenda discuțiilor de pace privind Ucraina, preconizate să aibă loc săptămâna aceasta la Geneva, relatează TASS. Discuțiile tripartite, între Rusia, Ucraina și SUA, sunt programate pentru marți și miercuri la Geneva într-un moment în care Kievul se află sub […]
Ion Cristoiu explică de ce nu s-ar duce la Washington în locul lui Nicușor Dan: „Chiar și eu mă tem de Trump” # Gândul
Invitat în cadrul emisiuniii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat motivul pentru care el, dacă ar fi fost în locul președintelui Nicușor Dan, nu ar fi acceptat invitația la Washington, la Consiliul de Pace al lui Trump. Ion Cristoiu a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a fi prezent […]
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP # Gândul
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale, un proiect conceput astfel încât „să fie perceput de populație nu ca un cimitir clasic, ci mai degrabă ca un parc”. Valoarea acestei inițiative este estimată la 9,472,611 lei (cu TVA), iar perioada de implementare este anul 2026 – 2028, relatează Turnul Sfatului. […]
Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România # Gândul
În normele de conduită și etichetă din România este menționată și ora până la care poți spune „Bună dimineața!” În cadrul formelor de socializare, salutul reprezintă un element esențial, însă puțini știu ora până la care poți spune „Bună dimineața!”. În conformitate cu Codul Bunelor Maniere, aceste saluturi se potrivesc cu anumite perioade ale zilei. […]
Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei # Gândul
Echipajul României format din Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache ocupă locul 5 după primele două manșe în proba de bob 2 persoane, disputate luni, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, relatează Mediafax. Românii au obținut un timp total de 1:51.38 minute. Cei doi au încheiat la +1.48 secunde față de liderii […]
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic” # Gândul
Derby-ul de titlu din Grecia, PAOK – AEK, s-a terminat indecis, 0-0. Liderul din Atena a venit la Salonic căutând victoria, pentru a se desprinde în fruntea clasamentului, dar trupa antrenată de Răzvan Lucescu a făcut o partidă mare și menține suspansul în lupta pentru campionat. Mai mult, în minutul 12, PAOK putea da lovitura, […]
Temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric. Cum poți obține cel mai delicios preparat # Gândul
Când vorbim despre deserturi tradiționale românești, cozonacul ocupă de cele mai multe ori un loc special. Fie că îl pregătim de sărbători sau într-o zi oarecare, aroma lui de nucă, cacao sau vanilie strânge familia în jurul mesei. Pentru a obține un preparat pufos și bine crescut, este important să înțelegem care este temperatura corectă de […]
Imagini terifiante: Motorul unui avion din Nigeria a explodat în timpul zborului. Cum a reușit aeronava cu 80 de pasageri să ajungă la sol # Gândul
Un avion de pasageri, operat de compania Arik Air, a efectuat o aterizare de urgență în sudul Nigeriei după ce unul dintre motoarele sale a explodat în aer. Mai multe înregistrări video arată carcasa exterioară a motorului aeronavei distrusă, cu părțile interne expuse și fluturând în aer. La bordul avionului Boeing 737-700, care zbura de […]
BNR confirmă dezastrul economiei românești. Datoria externă totală a României a crescut cu aproape 24 mld. euro în 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro # Gândul
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ la finalul anului trecut, cu 23,83 mld. euro, până la 227,3 mld. euro, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,8%, până la 179,4 mld. euro, față de decembrie 2024, în timp ce datoria […]
75 ONG-uri vor ca UE să respingă noua lege anti-imigrație. Planul de aplicare al legii este similar cu cel al ICE din SUA # Gândul
Peste 70 de organizații pentru drepturile omului au cerut Uniunii Europene să respingă propunerea legislativă care vizează creșterea deportării persoanelor fără acte din Europa și avertizează că practicile pentru aplicarea acestor legi ar putea fi similare cu cele folosite de ICE în Statele Unite, scrie The Guardian. ONG-urile cer Bruxelles-ului să respingă propunerea de Regulament […]
Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți # Gândul
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu l-ar putea împiedica pe antrenor să stea pe banca tehnică a echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia. Potrivit ProSport, Mihai Stoichiță ar avea cele mai mari șanse să preia banca tehnică, în cazul în care situația lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți. Potrivit sursei citate, […]
Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Iată ce anunță meteorologii pentru ziua de marți, 17 februrarie 2026. Astfel, de marți, ora 10:00 și până miercuri, ora 14, fenomenele vizate sunt de: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor […]
Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central” # Gândul
Recentul scandal de la Ploiești, după partida Petrolul – FC Argeș, a inflamat spiritele în Superliga. Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, crede că doar transparența discuțiilor ar putea face ordine în fotbalul românesc și s-ar pune capăt „conspirațiilor”. El a lansat un mesaj către șeful arbitrilor, Kyros Vassaras. Valeriu Iftime, mesaj către Kyros […]
Președintele lui Dinamo a discutat despre arbitraj, în special despre cazul lui Radu Petrescu, „fluierașul” care nu a validat un gol regulamentar al lui FC Argeș în meciul cu Petrolul și eroarea i-a costat pe piteșteni punctele. Petrolul a câștigat cu 2-1, iar Radu Petrescu a fost desființat de către Dani Coman, conducătorul celor de […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a precizat lista de condiții puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA și Iran. În principal, țara sa vrea ca Teheranul să-și elimine complet programul nuclear și programul de rachete balistice. Vorbind la un eveniment desfășurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să […]
Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile # Gândul
U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București au obținut caliifcarea, duminică seara, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, după victorii obținute în sferturi, în Oradea Arena. CSM Târgu Mureș, CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București s-au calificat în semifinalele Cupei României. Meciurile se vor juca luni, 16 februarie, la Arena Oradea, si […]
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul (R) Cristian Micu vorbește despre culisele Penitenciarului Jilava și despre numele cu notorietate care au trecut pragul închisorii. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Colonelul (R) Cristian Micu relatează cum toți infractorii puternic mediatizați de-a lungul timpului au trecut pragul Penitenciarului Jilava, în perioada în care […]
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile # Gândul
Liberalii argeşeni au transmis un comunicat prin care acuză Primîria Curtea de Argeş că are excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, „dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeșeni sunt fără apă potabilă”. Cei de la PNL mai spun că „de zeci de ani, administrația locală […]
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“ # Gândul
Fosta candidată la președinția SUA, Hillary Clinton, a criticat dur, la Conferința de securitate de la Munchen, poziția administrației Trump față de Ucraina, calificând-o drept „rușinoasă”. „Consider că eforturile de a forța Ucraina să încheie un acord de capitulare cu Vladimir Putin sunt rușinoase”, a declarat Clinton în cadrul unei mese rotunde la Conferința de […]
Colonelul Micu dezvăluie: Deținuți înjunghiați gardienii la Jilava – ultraje zilnice în închisori” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, colonelul Cristian Micu, dezvăluie realitatea brutală a ultrajelor și agresiunilor asupra gardienilor. Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii”. Ultrajele încep simplu, cu deținuți care cer acces la telefon sau magazin în afara programului planificat. „Te roagă, dar rugămintea devine rapid imperativă”, explică Micu. Acesta relatează cazuri concrete: […]
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze” # Gândul
În ultima ediție a emisiunii „Martorii”, difuzată duminică, 15 februarie, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu a adus în prim-plan câteva întâmplări legate de Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Printre altele, Micu a dezvăluit una dintre metodele la care recurg deținuții atunci când […]
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25% # Gândul
Inflația rămâne la un nivel alarmant pentru buzunarele românilor la început de 2026, în ciuda unei ușoare scăderi față de finalul anului trecut. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului precedent a fost de 9,6%. Potrivit datelor publicate de […]
Colonelul (R) Cristian Micu, despre criminalul în serie Eugen Galeș: „Pașparache a avut proasta inspirație să-i fure țigările din geantă…” # Gândul
Colonelul (R) Cristian Micu a vorbit, în emisiunea „Martorii”, despre temutul criminal în serie Eugen Galeș și pedeapsa pe care acesta i-a aplicat-o unui alt deținut, Pașparache, care i-a sustras țigările: „I-a provocat leziuni extrem de grave”. „Cazați într-o cameră de tranzit, unde era numit un responsabil de cameră, acesta avea grijă de bunurile aflate […]
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu # Gândul
Toți cei 19 candidați pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT au fost validați de către ministerul Justiției. Urmează proba de interviu pe marginea documentaţiei depuse de candidaţi. În perioada 23-26 februarie cei 19 candidați vor susține interviurile în fața comisiei de la ministerul Justiției, pe 2 aprilie vor fi afișate rezultatele și vor fi […]
Societatea Infrastructură 5 continuă intervențiile menite să transforme sectorul într-un spațiu mai accesibil și prietenos pentru toți locuitorii sectorului. În această perioadă, echipele Infrastructură Sector 5 derulează lucrări de realizare a rampelor de acces în condominii, destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități. „Lucrăm constant pentru a transforma sectorul într-un spațiu accesibil tuturor. În această […]
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate” # Gândul
Cinci țări europene au afirmat sâmbătă, 14 februarie, că opozantul lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit în închisoare de Rusia, în februarie 2024. Luni, Kremlinul a calificat aceste acuzații drept „nefondate”, relatează BFMTV. „Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate”, a declarat purtătorul […]
Șeful de cameră în penitenciar. Cine ocupa funcția în detenții după 1990: „Repartizarea patului în cameră se face de către șeful de secție” # Gândul
Colonelul (r) Cristian Mincu a povestit, în exclusivitate pentru emisiunea „Martorii” cu ce se ocupa șeful unei camere în penitenciar, dar și cum erau deținuții împărțiți în paturi în funcție de cum erau cunoscuți. Într-un dialog în cadrul emisiunii „Martorii”, despre liderii interlopi, Cristian Mincu a povestit că aceștia nu erau șefi de cameră și că […]
Infrastructură Sector 5 a finalizat, în ultimele zile, o serie de lucrări de reparații locale pe străzile Sirenelor, Petre Herescu și Bega nr. 1 și nr. 37. Potrivit reprezentanților instituției, intervențiile au vizat remedierea degradărilor apărute la nivelul carosabilului, în vederea aducerii suprafeței de teren la parametri optimi de siguranță și confort. „Continuăm lucrările de […]
Oficial: sute de români, lăsați fără grad de handicap, după reevaluările comisiilor medicale. Controale declanșate de Ministerul Muncii # Gândul
În 2025, sute de români din județul Iași au rămas fără încadrarea în grad de handicap sau au primit un grad inferior în urma reevaluărilor făcute de comisiile medicale, scrie Ziarul de Iași. Atât Ministerul Muncii, cât și Ministerul Sănătății au avertizat în ultimele luni cu privire la posibile neconcordanțe în certificatele de handicap. Semnalul […]
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE # Gândul
La trei zile după incendiul violent din Sectorul 6, în care o femeie de 51 de ani a murit carbonizată, iar șoferul a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din corp, apar informații explozive despre omologarea mașinii electrice implicate în tragedie. Surse au declarat în exclusivitate pentru Gândul că, în urma articolelor publicate, Corpul […]
A murit ”regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din 2015 # Gândul
”Regele motorinei”, Racz Attila, a murit la vârsta de 56 de ani în Ungaria, acolo unde s-a refugiat în 2015, în urma condamnării definitive la 7 ani de închisoare de către Curtea de Apel București, într-un dosar DNA privind un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro. Considerat unul dintre cei mai cunoscuți organizatori […]
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern # Gândul
Secretarul de Stat, Marco Rubio, se află într-un turneu european marcat de un mesaj ferm: „Statele Unite nu vor ca Europa să fie un vasal”. Obiectivul lui principal, atât prin vizita la München, cât și prin cele din Bratislava și Budapesta, este acela de a recalibra relațiile transatlantice. Rubio le-a cerut europenilor la München să […]
Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic # Gândul
Un plic suspect a fost găsit, luni, de personalul de securitate al Biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în timpul unei inspecții, a declarat Divizia de Securitate și Urgențe a Biroului său pentru The Times of Israel. Plicul a fost examinat la fața locului de personalul laboratorului criminalistic al poliției israeliene, care a exclus posibilitatea existenței […]
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A # Gândul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul ratat de Gigi Becali tocmai urmează să debuteze în Serie A „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu speră la tăieri bugetare rapide. „România nu își permite să se împrumute la nesfârșit” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că oamenii politici vor lua decizii mature pentru a opri îmrpumuturile necontrolate, relatează Mediafax. Întrebată la Digi 24 dacă se va încheia epopeea reducerilor de cheltuieli, Gheorghiu a spus că nu face parte din coaliție și, din acest motiv, nu poate să ofere detalii despre discuțiile interne. Vicepremierul a subliniat că […]
Proces întins pe 18 luni deschis de Salubris împotriva lui Dorel. Ce a decis judecătorul în legătură cu dauna de 96 de lei # Gândul
Societatea ieșană Salubris a câștigat un proces intentat unui măturător, de la care a obținut în instanță suma de 96 de lei, reprezentând daune solicitate. Potrivit Ziarul de Iași, banii reprezintă contravaloarea analizelor medicale pe care firma i le-a plătit la angajare lui Dorel G. Judecata a durat 18 luni și abia la apel avocatul […]
Fostul premier Adrian Năstase și fostul șef al spionilor Silviu Predoiu spulberă strategia lui Nicușor Dan pentru Consiliul Păcii: „Nu este prevăzută calitatea de observator”/”Mergem fără viziune” # Gândul
Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, pe 19 februarie, o decizie care a stârnit numeroase reacții politice. Adrian Năstase, fostul premier al Românei, a postat pe pagina sa de Facebook un text semnat de Silviu Predoiu, fost șef SIE, prin care acesta a analizat decizia șefului statului […]
Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină # Gândul
Marina din El Salvador a interceptat, în apele internaționale, un vas care transporta 6,6 tone de cocaină, cu o valoare aproximativă de 165 de milioane de dolari, a informat, duminică, președintele Nayib Bukele. Oficialul consideră că aceasta ar fi cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, relatează Los Angeles Times. „Marina noastră națională […]
Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais # Gândul
Un accident feroviar grav a avut loc luni dimineață în apropierea satului Goppenstein din cantonul elvețian Valais, unde o avalanșă masivă a lovit un tren de călători, anunță poliția cantonală din Valais. La bordul trenului care a deraiat, care plecase din Spiez, Berna, în jurul orei 06:00, se aflau aproximativ 30 de persoane, iar poliția cantonală a […]
Poliția anchetează o tehnică a vrăjitoarelor de ardere a bateriilor telefoanelor mobile. Noua metodă de înșelătorie la Buzău # Gândul
O tânără din Buzău este cercetată pentru înșelătorie, asta după ce a folosit metoda ghicitului. Ea a solicitat unei persoane două telefoane mobile pentru a le folosi în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii au dat de urmele tinerei de 17 ani, din Ialomița, ea este […]
Ortodoxia românească, în doliu. Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit la Mănăstirea Curtea de Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani # Gândul
Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. „Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani, trupul neînsuflețit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului”, informează Arhiepiscopia. Arhimandritul […]
Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți # Gândul
Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile […]
