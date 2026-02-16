Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”

11:50

Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile […]