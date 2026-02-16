Aplicaţia în care îţi poţi plăti asigurările, vinde maşina sau să faci constatarea unui accident
ObservatorNews, 16 februarie 2026 20:20
Tehnologia încearcă să vină în sprijinul șoferilor, iar telefonul mobil poate fi de mare ajutor, dacă este folosit corect. Aplicațiile ne ajută să avem actele actualizate și chiar să ieșim mai ușor din parcare când ne blochează un alt conducător auto. Până și accidentele ușoare se rezolvă amiabil la un click distanță.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:30
Fenomene meteo extreme răvăşesc zi de zi Europa. În Italia, trei schiori și-au pierdut viața sub o avalanșă care i-a îngropat instantaneu. În Salento, Celebrul Arc al Îndrăgostiților s-a prăbuşit din cauza unei furtuni chiar de Sfântul Valentin. În Elveția, tot o avalanşă a deraiat un tren cu pasageri. Iarna grea se întoarce de mâine şi la noi, cu ninsori şi viscol.
20:30
Carnavalul de la Rio 2026. Samba, costume superbe şi parade grandioase la cea mai mare petrecere din lume # ObservatorNews
Distracţia este la ea acasă în Brazilia. Zeci de care alegorice şi cele mai bune şcoli de samba au defilat şi dansat la Carnavalul de la Rio. Străzile au devenit neîncăpătoare pentru milioanele de turişti care au participat la cea mai mare petrecere din lume.
Acum 30 minute
20:20
Fetiţa răpită de un român, în Italia, s-a ales cu piciorul rupt. Mărturia tatălui, care a fugit după infractor # ObservatorNews
Noi informaţii despre românul care a şocat Italia când a încercat să răpească o fată de un an şi jumătate de lângă părinţi, într-un supermarket din Bergamo. Individul nu are locuinţă şi dădea târcoale magazinelor de câteva zile. Atacuri asemănătoare la Roma şi în apropiere de Napoli duc poliţiştii cu gândul unor răpiri la comandă.
20:20
Aplicaţia în care îţi poţi plăti asigurările, vinde maşina sau să faci constatarea unui accident # ObservatorNews
Tehnologia încearcă să vină în sprijinul șoferilor, iar telefonul mobil poate fi de mare ajutor, dacă este folosit corect. Aplicațiile ne ajută să avem actele actualizate și chiar să ieșim mai ușor din parcare când ne blochează un alt conducător auto. Până și accidentele ușoare se rezolvă amiabil la un click distanță.
Acum o oră
20:00
Acrobatul spaniol care a căzut de pe "Roata Morţii", în Craiova, cere să fie operat la el în ţară # ObservatorNews
Accident dramatic la un spectacol de circ în Craiova. Un acrobat spaniol a căzut patru metri în gol, în timpul unui număr de echilibristică pe așa-numita „Roata Morții”. Mai mulți spectatori au sărit în ajutorul lui, în timp ce părinții încercau să-și liniștească copiii. Cazul este anchetat acum de poliție și ITM. Acrobatul de 39 de ani este în stare gravă la spital și nu se știe dacă va mai putea merge vreodată.
20:00
Copilul de 3 ani ucis cu făraşul de iubitul mamei, torturat ore în şir, de faţă cu femeia # ObservatorNews
Anchetatorii descoperă detalii şocante în cazul copilului de trei ani din Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei l-a chinuit nemilos ore în şir, fără ca femeia să îl apere. Individul a fost arestat astăzi, iar mama este cercetată în libertate.
19:50
Sute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 ani # ObservatorNews
Au crescut un şarpe la sânul lor şi abia acum află că muşcătura poate fi mortală. Programatorii care au creat Inteligenţa Artificială sunt concediaţi acum din cauza ei. Cum supravieţuiesc informaticienii de la noi din ţară şi cât plătim noi toţi dacă ignorăm pericolele, aflăm în campania Cât costă să fii român.
19:50
Topul scumpirilor, după ce inflaţia a rămas aproape 10%. Preţul energiei, mai mare cu 60% # ObservatorNews
Salariile bat pasul pe loc, scumpirile continuă! Inflaţia a avut o scădere aproape insesizabilă luna trecută, în timp ce curentul a costat cu 60% mai mult. Puterea de cumpărare a scăzut a şasea lună la rând.
19:40
2026 marchează începutul Anului Calului de Foc în zodiacul chinezesc. Această combinație este considerată una dintre cele mai puternice și pline de energie din astrologia orientală. Evenimentul, celebrat în mod tradițional în China și în comunitățile chineze din întreaga lume, aduce schimbări importante în zodiacul chinezesc și este asociat cu energie intensă, ambiție și transformări rapide.
19:40
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă # ObservatorNews
Un tânăr de 26 de ani a fost arestat în cazul crimei din Floreşti - moartea fostului director de la Cupru Min, Gheorghe Chindriş, celebru după ce a creat un sat românesc în Statele Unite. În faţa poliţiştilor, suspectul a explicat astăzi pas cu pas episoadele tragediei. Cercul s-a închis când anchetatorii au aflat ce imprudenţa i-a adus moartea bărbatului de 65 de ani. Victima l-a invitat acasă pe tânăr după ce abia îl cunoscuse pe internet.
Acum 2 ore
19:30
Se pregătesc noi schimbări pe piața polițelor RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiară vine cu un proiect inedit. Mai exact, se poate face troc în familie, soțul sau soția își pot ceda reciproc clasele bonus-malus pentru a obține un tarif mai bun. În schimb, șoferii care au provocat accidente vor plăti de trei ori mai mult.
19:20
Acord pentru tăieri la bugetari, însă cu numeroase excepţii. PSD, aliat cu UDMR împotriva premierului # ObservatorNews
Încep tăierile de la bugetari! Liderii Coaliției au aprobat astăzi reforma administrației după opt luni de negocieri. Există, însă, și excepții de la reducerile de salarii și cheltuieli cu 10%. Reforma premierului și măsurile de relansare economică cerute de PSD vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, iar liderii Coaliției vor începe apoi negocierile pentru Bugetul Național.
19:10
Motivul surprinzător pentru care un săritor cu schiurile austriac a fost descalificat la JO: "Am fost naiv" # ObservatorNews
Săritorul cu schiurile Daniel Tschofenig, din Austria, a declarat că s-a simţit "extrem de prost" după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de sărituri cu schiurile de la trambulina mare pentru că purta ghete supradimensionate.
18:50
Ministrul Sănătăţii: Veniturile angajaţilor din sistem nu vor fi reduse cu 10%, ar fi însemnat un nou exod # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaților din sistem nu vor fi reduse cu 10%, pentru că acest lucru ar fi dus la demotivare și la un nou exod al personalului. Cu toate acestea, ministrul apreciază că este nevoie de o reformă profundă în sistem și explică cum crede că ar trebui să fie aceasta realizată.
Acum 4 ore
18:30
Dana Eden, producătoarea serialului "Teheran", găsită moartă la Atena. Poliţia suspectează o sinucidere # ObservatorNews
Producătoarea israeliană Dana Eden, cunoscută pentru succesul internaţional al serialului "Teheran", a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din centrul Atenei, informează AFP, citat de News.ro. Poliţia greacă a anunţat că primele indicii arată că este vorba despre o sinucidere, în timp ce compania pe care o conducea a respins ferm speculaţiile privind o posibilă crimă. Eden, în vârstă de 52 de ani, venise în capitala Greciei pentru filmările noului sezon al producţiei difuzate de Apple TV.
18:20
Toţi cei 19 candidaţi care s-au înscris pentru şefia parchetelor au îndeplinit condiţiile necesare # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei a anunţat, luni, că toţi cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea Parchetului General, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a DIICOT îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi vor participa la interviurile programate să se desfăşoare între 23 şi 26 februarie.
18:20
15 supermaketuri sunt jefuite zilnic, prin casele self-pay. Hoţii, între 10 şi 80 de ani # ObservatorNews
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală. Sistemele self-pay au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse sunt dulciurile şi băutura. Pierderile magazinelor le decontează toţi ceilalţi clienţi, prin preţuri mai mari la raft.
18:10
Ţările care îşi răsplătesc medaliaţii la Jocurile Olimpice. Unde se dau aproape 800.000 de dolari pentru aur # ObservatorNews
Separat de premiile oferite de organizatorii competiţiei din Italia, ţările care au sportivi medaliaţi la Jocurile Olimpice oferă premii în numerar. În Singapore, cea mai mare sumă este de aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur.
17:20
Ţările UE care se alătură Consiliului pentru Pace: Italia și România, observatori; Ungaria și Bulgaria, membre # ObservatorNews
După România, Grecia şi Cipru, şi Italia va participa, cel mai probabil ca observator, la Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump, fără a fi membru cu drepturi depline, din cauza preocupărilor constituționale. Participarea în calitate de observator va fi votată marţi de Parlamentul de la Roma, unde Meloni are majoritatea. Grecia şi Cipru au anunţat şi ele în mod oficial că au acceptat invitaţia şi vor participa ca observatori, iar Bruxelles-ul o va trimite la Washington, pe 19 februarie, pe comisarul Dubravka Suica.
17:20
O casă veche de 500 de ani săpată în stâncă, desprinsă parcă din Evul Mediu, scoasă la vânzare # ObservatorNews
O locuință rară din Marea Britanie, datând din anul 1511, săpată direct în stâncă și cunoscută sub numele de Rock Cottage, urmează să fie scoasă la vânzare pentru suma de 525.000 de lire sterline, fiind disponibilă pe piață pentru prima dată în ultimii 60 de ani, relatează Luxury Property News.
17:10
Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților: "E ca o înmormântare" # ObservatorNews
Unul dintre cele mai cunoscute simboluri romantice de pe coasta Italiei, "Arcul Îndrăgostiților" din regiunea Puglia, s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților, după mai multe zile de vreme extremă. Formațiunea stâncoasă, folosită frecvent pentru cereri în căsătorie și fotografii, era o atracție emblematică pentru turiști, iar autoritățile spun că vântul puternic, ploile și marea agitată au dus la colapsul structurii, potrivit Mediafax.
16:50
Olandeza care a atras toate privirile la JO trăiește o viaţă extravagantă alături de un YouTuber faimos # ObservatorNews
Olandeza zburătoare împarte lumea în două. Câștigătoare a unei medalii de aur și a uneia de argint, o patinatoare din țara lalelelor a atras toate privirile la Olimpiadă. Atât prin performanță, cât și prin modul de viață. Când nu e pe gheață, e în avioane private, pe iahturi de lux sau la petreceri de VIP-uri. Mereu e însoțită de logodnicul celebru, Jake Paul, un youtuber milionar care a devenit și luptător profesionist.
Acum 6 ore
16:30
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte" # ObservatorNews
După "Palmișoara" și "Semaforișoara", Timișoara primește o nouă poreclă - "Bolovanișoara"! Asta după ce, pe mai multe străzi, a apărut un decor neașteptat: bolovani mari plasați strategic între trotuar și carosabil. Administrația locală explică că este o soluție temporară, menită să protejeze solul și să permită regenerarea vegetației, dar și să îi împiedice pe șoferi să mai parcheze la întâmplare. Localnicii sunt însă dezamăgiți: nu au nici spațiu verde, nici locuri de parcare.
16:30
A fost arestat suspectul principal în cazul uciderii lui Gheorghe Chindriş, fostul director Cupru-Min, cunoscut şi după ce a ridicat, în Statele Unite, un sat cu locuinţe tradiţionale româneşti. Un tânăr de 26 de ani pe care afaceristul l-a cunoscut pe internet şi l-a invitat la el acasă. Întâlnirea a luat însă o turnură violentă, din cauza alcoolului. După crimă, suspectul a fugit cu banii şi bijuteriile victimei.
16:20
Acrobatul spaniol, paralizat după ce a căzut de pe "Roata Morţii" în timpul unui spectacol de circ la Craiova # ObservatorNews
Incident şocant în timpul unui spectacol de circ, la Craiova. Un acrobat a căzut de la 4 metri înălţime în gol sub ochii spectatorilor, cei mai mulţi dintre ei copii. Bărbatul de 39 de ani executa un exerciţiu la "Roata Morții", unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase numere de circ, în care nu se foloseşte plasă de siguranţă. Medicii l-au preluat cu coloana fracturată, paralizat de la brâu în jos, şi l-au transferat la un spital din Capitală. Există riscul să rămână invalid tot restul vieţii.
16:10
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul anului 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală a celei de-a treia economii a zonei euro, transmite ANSA, citat de Agerpres.
16:10
Alertă menţinută la Curtea de Argeş. DSP anunţă că apa nu mai e contaminată, dar nu poate fi consumată # ObservatorNews
Apa din reţeaua publică din Curtea de Argeş nu mai prezintă bacterii periculoase, însă nu poate fi consumată în continuare, scrie Agerpres. Direcţia de Sănătate Publică anunţă că ultimele analize indică depăşiri ale limitelor admise la turbiditate, fier şi clor, astfel că apa rămâne nepotabilă şi poate fi folosită doar pentru uz menajer şi igienă, în condiţiile în care starea de alertă este încă în vigoare.
15:50
Raport alarmant: România, epicentrul rujeolei. Aproape jumătate dintre copii nu au prima doză ROR # ObservatorNews
România traversează cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, avertizează organizaţia Salvaţi Copiii, potrivit News.ro. Datele arată o situaţie alarmantă în cazul rujeolei: în 2025, mai puţin de jumătate dintre copii au primit prima doză de vaccin, iar numărul îmbolnăvirilor şi al deceselor continuă să crească. Specialiştii indică drept cauze dezinformarea, birocraţia şi lipsa accesului la servicii medicale, în special în comunităţile vulnerabile.
15:40
Un adolescent din Braşov a vandalizat două maşini, după ce a acceptat o provocare online. Una a ars complet # ObservatorNews
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism.
15:30
UE participă la reuniunea inaugurală a "Consiliului pentru pace", însă nu devine membră a noii structuri # ObservatorNews
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a "Consiliului pentru pace", iniţiativa lansată recent de către liderul american Donald Trump. Pentru moment, Uniunea Europeană nu va adera la noua structură, a anunţat luni blocul comunitar european.
15:00
De ce-l trimite Putin pe "omul negru" Medinski la negocierile de la Geneva. 20 de oameni în delegaţia rusă # ObservatorNews
Negocierile ruso-ucraineano-americane de la Geneva vor aborda o gamă mai largă de subiecte comparativ cu discuțiile de la Abu Dhabi. Vor fi discutate, printre altele, și problema teritoriilor, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. Delegația Rusiei a fost extinsă la 20 de persoane. Alături de Vladimir Medinski, vor participa și adjunctul ministrului de Externe, Mihail Galuzin, dar şi firectorul GRU, Igor Kostiukov. La fix o săptămână de la împlinirea a 4 ani de război, aşteptările privind pacea sunt în continuare mici.
15:00
Mihai Tentea şi George Iordache, pe locul 5 după primele manşe în proba de bob la JO de iarnă # ObservatorNews
Boberii români Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.
14:50
Bărbat găsit mort în curtea casei din Vidra, în Vrancea. Ar fi fost omorât în bătaie de propriul frate # ObservatorNews
Poliţiştii au stabilit că bărbatul de 68 de ani care a fost găsit mort în gospodăria sa din comuna Vidra ar fi fost bătut de fratele său, în vârstă de 66 de ani. Suspectul a fost reţinut pentru omor în forma violenţei în familie.
Acum 8 ore
14:30
Profesor din Baia Mare, acuzat de viol. Şi-ar fi atras elevele într-un "ordin cavaleresc" şi le-ar fi abuzat # ObservatorNews
Detalii incredibile ies la iveală în cazul profesorului de istorie din Baia Mare, cercetat pentru agresiune sexuală și viol. O anchetă jurnalistică arată că mai multe foste eleve ar fi fost abuzate emoţional şi sexual timp de mai mulţi ani. Profesorul le-ar fi atras într-un grup numit "ordin cavaleresc" în care el se prezenta ca un lider cu puteri mistice. Promovarea membrilor ar fi fost condiţionată de întreţinerea de relaţii sexuale şi participarea la ritualuri oculte.
14:30
Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a părăsit încă din primul tur turneul feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare de peste patru milioane de euro.
14:30
Vremea de mâine 17 februarie. Val de precipitaţii mixte în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 10 grade # ObservatorNews
Vremea se schimbă semnificativ mâine, cu răcire accentuată în sud și sud-est și precipitații în mare parte din țară. Sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsori, iar în unele regiuni se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, cu rafale puternice în mai multe zone, iar la munte va fi viscol. Temperaturile vor coborî până la -9 grade, iar izolat vor apărea condiții de polei și ghețuș.
14:20
Copilul de 3 ani din Iaşi, salvat ca prin minune din flăcări. Incendiul a pornit de la o priză de lângă pat # ObservatorNews
Un băieţel de numai trei ani din judeţul Iaşi a ajuns cu arsuri grave la spital, după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Părinţii au reuşit să îl scoată din locuinţă în ultimul moment, mai ales că exista şi pericol de explozie. Focul a izbucnit chiar în camera în dormea copilul.
14:20
Momentul în care acrobatul spaniol cade de la 4 m în timpul spectacolului de la Craiova # ObservatorNews
Acrobatul spaniol rănit la Craiova are nevoie de operaţie, după ce a căzut de la 4 metri în timpul unui spectacol, însă vrea să fie transferat în Spania.
14:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în turul II al turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste patru milioane de dolari.
14:10
Sorin Grindeanu acuză USR că vrea să taie salariile "la toată lumea", inclusiv la "milițieni". Replica USR # ObservatorNews
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, înainte de şedinţa coaliţiei, că dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, ei nu sunt de acord şi le urează succes.
14:00
Criză globală de cipuri de memorie, declanşată de AI. Avertismentul giganților tech: Va umfla toate preţurile # ObservatorNews
Criză globală de cipuri de memorie (DRAM), o piesă esențială din aproape orice dispozitiv electronic, afectează profitul, dă peste cap planurile companiilor și duce la creșterea prețurilor pentru diverse produse, iar lucrurile sunt așteptate să se agraveze, relatează Bloomberg. Cauza principală a penuriei este extinderea centrelor de date pentru inteligență artificială, companii precum Alphabet și OpenAI achiziționând o parte semnificativă din producția de cipuri de memorie, ceea ce îi lasă pe producătorii de electronice să se lupte pentru o ofertă tot mai redusă.
14:00
Lagărul câinilor de la Suraia, închis. ONG-urile cer ca eutanasierile câinilor să fie suspendate temporar # ObservatorNews
Discuţii tensionate la Palatul Cotroceni pe tema "lagărului" de la Suraia, un adăpost de animale, susţinut cu bani publici, unde peste 15.000 de câini ar fi fost fost eutanasiaţi fără anestezie, în ultimii ani. Reprezentanţii asociaţiilor de profil, dar şi cei ai Autorităţii Sanitar Veterinare au fost chemaţi la Administraţia Prezidenţială pentru găsirea unor soluţii.
13:40
Românii, campioni la consumul de pâine. La ce trebuie să fii atent când verifici eticheta # ObservatorNews
Pâinea este nelipsită de pe masa românilor, însă nu toate sortimentele de la raft sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii atrag atenția că multe produse conțin zahăr, aditivi și făină rafinată, iar eticheta este esențială pentru o alegere corectă.
13:40
România a încheiat 2025 cu o datorie externă de 227 mld. euro, în creştere cu 24 mld. euro # ObservatorNews
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie - decembrie 2025, un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în perioada ianuarie-decembrie 2024, a anunţat Banca Naţională a României (BNR).
13:40
Nu mai e loc de tăcere sau de discuții ascunse. Totul e mai real ca niciodată. Jocurile, mai dure decât s-ar fi gândit. Recompensele, mai dorite decât s-ar fi putut aștepta cineva. Faimoșii și Războinicii sunt concentrați, cu fiecare zi, să demonstreze că locul lor este în competiție și că pot face față oricărei provocări. Survivor continuă de trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar cei de acasă trăiesc la cote înalte fiecare clipă de difuzare.
13:40
PSD vorbeşte despre demiterea lui Bolojan şi alegeri anticipate. Şedinţă tensionată a coaliţiei # ObservatorNews
Recesiunea tehnică zguduie coaliţia. Astăzi, liderii puterii se întâlnesc la aceeaşi masă, după ce economia a intrat oficial pe minus. Social-democrații atacă măsurile de austeritate şi pun presiune direct pe premierul Ilie Bolojan. Mai mult, PSD ia în calcul inclusiv scenariul schimbării premierului.
13:30
Preţul aurului, 16 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 5,4 lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
13:30
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii la sfârşitul săptămânii trecute.
13:30
Vremea 16 februarie-1 martie 2026. Temperaturile vor oscila de la o zi la alta. Ce urmează după valul de frig # ObservatorNews
Media temperaturilor maxime, cât minime va oscila pe tot parcursul următoarelor două săptămâni (16 februarie - 1 martie), la nivel național, regimul termic fiind unul, în general, caracteristic perioadei din calendar, în timp ce precipitațiile se vor semnala aproape în fiecare zi, arată estimările publicate, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
13:20
Curs BNR, 16 februarie 2026. Leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.