Fetiţa răpită de un român, în Italia, s-a ales cu piciorul rupt. Mărturia tatălui, care a fugit după infractor

13:40

Nu mai e loc de tăcere sau de discuții ascunse. Totul e mai real ca niciodată. Jocurile, mai dure decât s-ar fi gândit. Recompensele, mai dorite decât s-ar fi putut aștepta cineva. Faimoșii și Războinicii sunt concentrați, cu fiecare zi, să demonstreze că locul lor este în competiție și că pot face față oricărei provocări. Survivor continuă de trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar cei de acasă trăiesc la cote înalte fiecare clipă de difuzare.