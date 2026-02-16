Dispută în Parlament pe criza apei din Argeș. „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru”
SportMedia, 16 februarie 2026 20:20
Criza apei potabile din județul Argeș a generat luni un schimb dur de replici în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului", unde ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat să dea explicații. Discuția a degenerat rapid într-o confruntare politică, cu acuzații privind responsabilitatea pentru lucrările de la barajul Vidraru și efectele asupra alimentării cu apă.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Dispută în Parlament pe criza apei din Argeș. „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru"
Criza apei potabile din județul Argeș a generat luni un schimb dur de replici în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului", unde ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat să dea explicații. Discuția a degenerat rapid într-o confruntare politică, cu acuzații privind responsabilitatea pentru lucrările de la barajul Vidraru și efectele asupra alimentării cu apă.
20:20
Datoria externă a României a sărit de 227 miliarde euro. Aproape 12.000 de euro pentru fiecare român # SportMedia
România a încheiat 2025 cu o datorie externă totală de 227,3 miliarde de euro, în creștere cu aproape 24 de miliarde de euro față de anul anterior, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Raportată la populația rezidentă, povara datoriei ajunge la aproape 12.000 de euro pe cap de locuitor. Un salt de
20:20
CFR Cluj câștigă la limită cu Hermannstadt, cu mari emoții în prelungiri, și urcă pe loc de play-off # SportMedia
CFR Cluj a învins, luni, scor 1-0, pe Hermannstadt și ajunge la opt succese la rând în Superliga. Echipa lui Daniel Pancu urcă, astfel, pe loc de play-off. CFR Cluj a ratat prima ocazie prin Aliev, în minutul 7, care a reluat pe lângă poartă din apropiere. Florescu l-a încercat pe Popa cu un șut
20:20
Vârsta pentru jocurile de noroc crește la 21 de ani. Reclamele online, interzise ziua pentru protejarea copiilor # SportMedia
Senatul a adoptat luni două proiecte de lege care vizează limitarea accesului tinerilor la jocurile de noroc și reducerea expunerii copiilor la reclame agresive în mediul online. Inițiativele prevăd creșterea vârstei minime de participare la 21 de ani și interzicerea aproape totală a publicității online pe timpul zilei. Proiectele au fost depuse în noiembrie 2025
20:20
George Pușcaș (29 de ani) și-a dat acordul să semneze cu o echipă din România. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că lipsește doar semnătura pentru ca Pușcaș să devină jucătorul „câinilor". "Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el. Sper
20:20
Rubio, sprijin explicit pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor: Succesul dumneavoastră este succesul nostru # SportMedia
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, luni, de la Budapesta, un mesaj politic fără echivoc în favoarea premierului ungar Viktor Orbán, sugerând că viitorul relațiilor dintre SUA și Ungaria – inclusiv eventualul sprijin financiar american – depinde de realegerea liderului Fidesz. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, într-un
Acum 4 ore
18:20
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă lansată recent de către președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european. Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, se va deplasa la Washington pentru reuniunea prevăzută
18:20
David Popovici (21 de ani) a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. În cadrul unui vot la care au participat mai multe agenții de presă, David Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, transmite BTA. Popovici a strâns 70 de puncte și a depășit nume precum
18:20
Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit în mare chiar de Valentine’s Day (Foto & Video) # SportMedia
Structura stâncoasă care a servit ca decor pentru nenumărate cereri în căsătorie a dispărut sâmbătă în Marea Adriatică după o furtună. Celebrul arc stâncos de la Sant'Andrea, Melendugno, Puglia, cunoscut popular sub numele de Arcul Îndrăgostiților, s-a năruit chiar de Valentine's Day, după ce valurile puternice provocate de o furtună și ploile abundente au măturat
18:20
Interviuri decisive pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Cine sunt cei 19 candidați care intră în selecție # SportMedia
Ministerul Justiției a anunțat că toți cei 19 candidați înscriși în procedura de selecție pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism îndeplinesc condițiile legale de participare. Prima zi de interviuri este programată
18:20
Sechestrul pe averea lui Viorel Micula, anulat definitiv. Dosarul lui Ioan Micula continuă la ÎCCJ # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor și a confirmat anularea sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri Viorel Micula. Potrivit ebihoreanul.ro, procesul privind măsurile asigurătorii dispuse în cazul fratelui său, Ioan Micula, continuă la instanța supremă. Sechestru
Acum 6 ore
16:20
Jocurile Olimpice 2026: Românii Mihai Tentea și George Iordache, locul cinci, după două manșe, la bob # SportMedia
Sportivii români Mihai Tentea și George Iordache au obținut, luni, locul cinci în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina. Tentea și Iordache au recuperat excelent în manșa secundă, după ce prima manșă au încheiat-o în primele 10 poziții. Românii au urcat spectaculos până pe locul cinci, după o cursă excelentă,
16:20
Un tren a deraiat şi cinci persoane au fost rănite, luni dimineață, în Alpii elveţieni, într-un incident care ar putea fi legat de o avalanșă, a anunțat poliția locală. Deraierea s-a produs în jurul orei locale 7:00 (8:00 – ora României). La bordul trenului regional se aflau aproximativ 80 de pasageri. Incidentul a avut loc
16:20
Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, a respins afirmațiile conform cărora Estonia se numără printre cele mai vulnerabile țări din Europa, numindu-le „știri false". El a declarat că, dacă Rusia ar declanșa o invazie, Estonia ar opune rezistență și ar lansa atacuri pe teritoriul rus. Întrebat într-un interviu pentru Deutsche Welle, dacă Estonia ar
16:20
SUA elimină sistemul start-stop din mașini. De ce l-a declarat „oficial mort” administrația Trump # SportMedia
Sistemul auto start-stop a fost eliminat în Statele Unite. Decizia face parte din strategia Administrației Trump privitoare la anularea sau modificarea standardelor de mediu impuse de administrațiile Obama și Biden. Administrația Trump a decis să „îngroape" definitiv sistemul start-stop din mașini, potrivit Le Figaro. Explicația oficială a fost că sistemul „este absurd". Recent, Casa Albă
16:20
Aflat la final de contract cu CFR Cluj, Ciprian Deac (40 de ani) a primit o ofertă concretă. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că își dorește ca Deac să ocupe postul de vicepreședinte după ce își va termina contractul de jucător. Actuala înțelegere a lui Ciprian Deac cu CFR
Acum 8 ore
14:20
În perioada 16 februarie – 1 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" organizează o nouă sesiune de înscrieri la audiții pentru pozițiile de artiști lirici și dirijor asistent. Corul Madrigal invită artiștii lirici să se înscrie pentru participarea la audiții pentru partidele: SOPRAN, ALTO, TENOR și BAS.Audițiile se adresează candidaților de
14:20
Oana Gheorghiu, anunț important pentru companiile de stat: Dacă au pierderi doi ani la rând, intră obligatoriu în restructurare # SportMedia
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat introducerea unor reguli stricte pentru companiile de stat care înregistrează pierderi. Orice societate cu capital de stat care raportează pierderi doi ani consecutiv va intra automat într-un proces de restructurare și reorganizare, monitorizat direct de Ministerul Finanțelor. Anunțul a fost făcut la Digi24, unde vicepremierul a explicat că analiza financiară
14:20
Aproape 60% dintre tinerii români cred că UE ar trebui să preia din atribuțiile de apărare. Vârstnicii sunt mult mai reticenți # SportMedia
Un nou sondaj INSCOP Research arată că tinerii între 18 și 29 de ani sunt cei mai deschiși față de ideea ca Uniunea Europeană să preia mai multe atribuții în domeniul securității și apărării. La nivelul întregii populații, românii sunt aproape împărțiți: 41,7% susțin transferul unor competențe către UE, în timp ce 43,2% preferă ca
14:20
Coaliția intră în ședința de confruntare, după ce PSD a anunțat că blochează reforma administrației. Trei miniștri nu vor să semneze ordonanța # SportMedia
Liderii coaliției de guvernare intră, luni după-amiază, în ședință, pentru a decide asupra reformei din administrație, dar și măsurile de relansare economică. PSD a anunțat că se opune „austerității simpliste" și tăierilor de salarii și sporuri, iar 3 miniştri refuză să semneze ordonanţa pentru reformarea administraţiei. Iniţial, se dorea o asumare a răspunderii Guvernului în
14:20
FCSB a anunțat, luni, o decizie importantă în cazul fotbaliștilor Florin Tănase și Mamadou Thiam. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Tănase și Thiam, ambii cu probleme musculare, vor merge în Serbia pentru a se trata la Marijana Kovacevic. Cei doi au lipsit la partida pierdută de FCSB
14:20
Șeful INS, replică pentru Ciolacu legat de manipularea statistică: Nu se poate realiza o „coafare” a datelor din trecut # SportMedia
Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, respinge acuzațiile privind o presupusă manipulare a datelor despre evoluția PIB și susține că revizuirile operate sunt rezultatul procedurilor tehnice standard aplicate la nivel european. Reacția vine după ce INS a rectificat, vineri, evoluția PIB, anunțând două trimestre de scădere economică în 2024. La scurt timp, liderul PSD,
14:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, după ce a învins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 6-3, 7-6 (8/6). Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a impus după o oră și 47 de minute,
14:20
Circul continuă. Pălărie: Dacă bugetul vine abia în aprilie, mai multe primării vor sucomba. Grindeanu: USR vrea să taie salariile la medici, la profesori, la milițieni, la jandarmi # SportMedia
Coaliția de guvernare a intrat, luni, într-o nouă rundă de confruntări, cu acuzații dure și amenințări voalate de blocaj. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, acuză PSD că sabotează reforma administrației prin condiționări succesive și că împinge guvernarea spre o criză de credibilitate, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, replică tăios că social-democrații nu vor
Acum 12 ore
12:20
Fostul președinte american Barack Obama a declarat într-un interviu la un podcast că extratereștrii „sunt reali", dar că nu i-a văzut personal și a negat că ar exista exemplare ascunse în enigmatica bază militară Zona 51 din statul Nevada. La finalul unui interviu în podcastul jurnalistului Brian Tyler Cohen, acesta i-a propus lui Barack Obama
12:20
În prag de primăvară, cântecele care au devenit parte din sufletul publicului vor răsuna din nou pe scenele țării. Ștefan Hrușcă, una dintre cele mai îndrăgite voci ale folkului românesc, revine în marile orașe din România cu un turneu-tribut dedicat baladei, poeziei și memoriei afective a unei generații. Turneul, intitulat „Un copac cu flori", propune
12:20
Ziua 1454 Rusia a lansat 4 rachete hipersonice Zircon și vrea să-și acopere pierderile cu străini. Wagner se reprofilează pe sabotaje în Europa # SportMedia
În ziua 1454 de război Rusia a atacat cu patru rachete de croazieră hipersonice, dar și cu o rachetă balistică și 62 de drone de atac. O rachetă și nouă drone au lovit în opt locuri de pe teritoriul ucrainean. Primele informații indică daune, dar nu și victime, în Cernigău. Între timp, pregăt
12:20
Work Environments in 2026: Cum redefinesc liderii de HR spațiul de lucru prin artă, siguranță psihologică și colaborarea cu AI # SportMedia
Profesioniști din domeniul resurselor umane și lideri de organizații s-au reunit, pe 10 februarie 2026, la evenimentul „Work Environments in 2026”, organizat de Art Set by GAEP și BusinessMark. Evenimentul a reunit 7 specialiști din domeniu care au discutat, la galeria de artă Gaep, despre noile direcții din mediile de lucru, cu accent pe impactul … The post Work Environments in 2026: Cum redefinesc liderii de HR spațiul de lucru prin artă, siguranță psihologică și colaborarea cu AI appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Cea mai gravă criză de vaccinare: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați de rujeolă, în 2025 # SportMedia
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit … The post Cea mai gravă criză de vaccinare: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați de rujeolă, în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Într-o eră dominată de inteligența artificială și transformări accelerate, diferența dintre organizații o face modul în care acestea reușesc să pună oamenii în centrul deciziilor lor. Autenticitatea, încrederea și experiența angajaților devin piloni esențiali ai unui brand de angajator credibil, capabil să echilibreze inovația tehnologică cu empatia și coerența dintre promisiune și realitate. Employer Branding … The post Pășește în lumea strategiilor eficiente la Employer Branding Conference appeared first on spotmedia.ro.
12:20
România a căutat încă de la început pretexte pentru a fi alături de Donald Trump și Consiliul Păcii inventat de președintele american în încercarea de a marginaliza ONU. Pentru România, pretextul a venit odată cu prima întâlnire a Consiliului Păcii pe care o organizează în această săptămână liderul de la Washington. Pe agendă se află … The post Ce n-a înțeles Nicușor Dan din Conferința de la München appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Selecționata Franței, deținătoarea trofeului, a învins cu scorul de 54-12 (26-7) echipa Țării Galilor, duminică, la Cardiff, într-un meci din etapa a doua Turneului celor Șase Națiuni la rugby, la care au asistat 57.744 de spectatori. Les Bleus au înscris opt eseuri pe Principality Stadium, prin Louis Bielle-Biarrey (11), Fabien Brau-Boirie (15), Matthieu Jalibert (39), … The post Six Nations: Franța, lider autoritar după primele două etape appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Trump îi trimite pe Witkoff și Kushner la Geneva, la negocieri cu Iranul. Apoi, vine rândul Ucrainei # SportMedia
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se duc la Geneva săptămâna acesta pentru a discuta cu negociatori iranieni despre programul nuclear al Teheranului, a anunţat Casa Albă. Un oficial american a confirmat pentru AFP, sub protecţia anonimatului, că principalii negociatori cu Iranul ai președintelui Trump urmează să reprezinte Statele … The post Trump îi trimite pe Witkoff și Kushner la Geneva, la negocieri cu Iranul. Apoi, vine rândul Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
12:20
“Je t’aime” – incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații, pe 24 februarie la Palatul Cultural – Buftea # SportMedia
După succesul din inima capitalei, de la Teatrul Tănase, iubirea în suave acorduri franceze va învălui inimile spectatorilor din Buftea, chiar de Dragobete: pe 24 februarie, armoniile seducătoare ale operelor clasice şi acordurile nostalgice ale şansonetelor se vor îmbina într-un program muzical la fel de vibrant ca o zi în inima Franţei, prin glasul eclatant … The post “Je t’aime” – incursiuni muzicale spre inima Parisului, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații, pe 24 februarie la Palatul Cultural – Buftea appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Studiu american: Consumul de canabis e asociat cu un volum cerebral mai mare și performanțe cognitive mai bune. Ce spune un medic român # SportMedia
Un nou studiu realizat de cercetători de la University of Colorado Anschutz Medical Campus sugerează că utilizarea canabisului, în special în mod moderat de-a lungul vieții, ar putea fi asociată cu un volum mai mare al creierului și cu performanțe cognitive mai bune la adulții de vârstă mijlocie și înaintată. Cercetarea a analizat datele a … The post Studiu american: Consumul de canabis e asociat cu un volum cerebral mai mare și performanțe cognitive mai bune. Ce spune un medic român appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți # SportMedia
România vrea să intre în afacerea procesării de pământuri rare, iar punctul de plecare ar urma să fie chiar într-o fabrică din județul Brașov. Acolo vor fi rafinate aceste minerale rare, aduse din Groenlanda de americani, ca apoi să fie folosite în industria aerospațială. Posibil chiar la proiectele lui Elon Musk, anunță ministrul Energiei, Bogdan … The post Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Presa din Spania l-a lăudat pe Andrei Rațiu (27 de ani) după pasa decisivă din victoria obținută de Rayo Vallecano cu Atletico Madrid, scor 3-0. Rațiu a oferit assist-ul la golul prin care Rayo Vallecano a deschis scorul, în minutul 40, iar la finalul jocului a fost declarat omul meciului. Spaniolii sunt convinși că, în … The post Spaniolii s-au convins de Andrei Rațiu: Concluzie fermă în privința fundașului român appeared first on spotmedia.ro.
10:20
China se pregătește de Anul Calului: 9,5 miliarde de călătorii și speranțe de boom economic # SportMedia
Autoritățile chineze mizează pe un impuls economic consistent odată cu debutul noului an chinezesc, în contextul în care începe cea mai amplă migrație anuală de persoane la nivel global. Oficialii estimează un număr record de 9,5 miliarde de călătorii în perioada de 40 de zile a Festivalului Primăverii, în creștere față de cele 9 miliarde … The post China se pregătește de Anul Calului: 9,5 miliarde de călătorii și speranțe de boom economic appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Inflația rămâne aproape de 10% – scumpiri mari la cafea, fructe, ouă. Dar campion e tot curentul electric # SportMedia
Inflația din România rămâne ridicată, la puțin sub pragul de 10%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În luna ianuarie 2026, prețurile au urcat în medie cu 0,86% față de decembrie, majorări vizibile fiind în special la combustibili, țigări, ouă și legume sezoniere. Prețurile alimentelor, în urcare rapidă La alimente, creșterile cele mai mari înregistrate … The post Inflația rămâne aproape de 10% – scumpiri mari la cafea, fructe, ouă. Dar campion e tot curentul electric appeared first on spotmedia.ro.
10:20
WTA a dat publicității, luni, 16 februarie, noua ierarhie mondială. Schimbări importante s-au petrecut în primele 10 jucătoare ale lumii. Aryna Sabalenka și-a păstrat poziția de lider mondial, cu 10870 de puncte. Coco Gauff și Jessica Pegula au urcat câte un loc, în timp ce Viktoria Mboko a intrat în Top 10, cu 3246 de … The post Schimbări importante în clasamentul WTA: Jucătoarele din România, în picaj appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Vremea se răcește brusc. ANM a dat trei alerte, cu viscol și strat de zăpadă de până la 30 cm # SportMedia
ANM a emis luni dimineaţă trei atenționări meteo valabile până joi, 19 februarie, pentru majoritatea regiunilor țării, din cauza unui val de frig, ninsori și intensificări ale vântului. Prima este o informare meteorologică valabilă în perioada luni, 16 februarie, ora 10:00 – joi, 19 februarie, ora 10:00, care anunţă răcirea accentuată a vremii, precipitații, viscol … The post Vremea se răcește brusc. ANM a dat trei alerte, cu viscol și strat de zăpadă de până la 30 cm appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Vladimir Putin mută rachete nucleare în apropierea graniței Uniunii Europene, cu sprijinul regimului de la Minsk, susține lidera opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia. Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, aceasta a avertizat că Belarus contribuie activ la escaladarea războiului din Ucraina și a cerut Europei să acorde „mai multă atenție la ceea ce se … The post Putin mută rachete nucleare la granița UE appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Apel fără precedent al șefilor armatei din UK și Germania: Trebuie să vă prevenim. Securitatea noastră nu a fost niciodată atât de incertă! # SportMedia
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania au lansat un apel comun fără precedent către populație, cerând sprijin pentru reînarmare și pentru pregătirea în fața amenințării unui posibil război cu Rusia. Mareşalul Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, și generalul Carsten Breuer, șeful apărării din Germania, au publicat un articol comun … The post Apel fără precedent al șefilor armatei din UK și Germania: Trebuie să vă prevenim. Securitatea noastră nu a fost niciodată atât de incertă! appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Conferința anuală de Securitate de la München a scos în evidență viziuni diferite asupra Occidentului. În timp ce Marco Rubio a cerut Europei să ajute la salvarea unei civilizații comune, Kaja Kallas a sugerat că Europa nu are nevoie de salvare. Evenimentul a reunit delegații diplomatice de top din SUA, Ucraina și Europa, cu accent … The post 6 declarații de reținut de la München appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
06:20
Munchen: Să nu ne despletim și să nu ne sfâșiem hainele deplângând ”noua ordine mondială” # SportMedia
Marea miză a Conferinței de Securitate de la München de anul acesta nu a fost pomenită de niciun analist, nici extern și cu atât mai puțin de la noi. SUA vor ca Europa să poată sprijini America în Indo-Pacific, în cazul unui conflict cu China, așa cum ele sunt gata să sprijine Europa în cazul … The post Munchen: Să nu ne despletim și să nu ne sfâșiem hainele deplângând ”noua ordine mondială” appeared first on spotmedia.ro.
02:20
De peste două decenii, liberalii dețin județul Ilfov, o unitate administrativă ciudată, formată dintr-o serie de localități care gravitează în jurul Bucureștiului. Ca efect al dezvoltării intense a marelui oraș, județul a devenit principalul furnizor de terenuri pentru construcția de depozite, unități de producție și locuințe. Astfel, comunele de la marginea Capitalei au avut la … The post În numele cui vorbește Hubert Thuma și de ce Ilie Bolojan are puține șanse să reziste appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?” # SportMedia
Fostul premier Marcel Ciolacu ridică miza tensiunilor din Coaliție și vorbește deschis despre ruperea actualei formule guvernamentale. Într-o intervenție la Antena 3, liderul social-democrat a spus că nu exclude destrămarea majorității și nici scenariul alegerilor anticipate. În paralel, Ciolacu lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema reformei administrative și a recesiunii … The post Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?” appeared first on spotmedia.ro.
15 februarie 2026
22:20
Horoscop zilnic pentru 16 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 16 februarie appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut duminică „demilitarizarea completă și imediată” a Hamas, în cadrul celei de-a doua faze a planului său pentru încheierea războiului din Gaza. Anunțul a fost făcut pe rețeaua sa Truth Social și este relatat de AFP. „Este foarte important ca Hamas să își respecte angajamentul față de o demilitarizare completă … The post Trump cere dezarmarea imediată a Hamas și promite 5 miliarde pentru Gaza appeared first on spotmedia.ro.
22:20
„Țarul frontierelor” refuză reformarea ICE. Susține că agresiunile împotriva agenților au crescut cu 1.500% # SportMedia
Administrația lui Donald Trump intră într-un nou conflict dur în Congres, de această dată pe tema politicilor de imigrație și a modului în care acționează agenții federali. Potrivit Reuters și CBS News, „țarul frontierei” de la Casa Albă, Tom Homan, a respins solicitările democraților privind reformarea ICE. Între timp, un „shutdown” parțial afectează Departamentul pentru … The post „Țarul frontierelor” refuză reformarea ICE. Susține că agresiunile împotriva agenților au crescut cu 1.500% appeared first on spotmedia.ro.
